Яспер Филипсен – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2021

Яспер Филипсен , Фабио Якобсен, Майкл Мэттьюс, Примож Роглич о 2-м этапе Вуэльты Испании-2021

23-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) одержал победу на 2-м этапе Вуэльты Испании-2021, обойдя в спринте нидерландского гощика Фабио Якобсена (Fabio Jakobsen /Deceuninck-Quick Step) и австралийского гонщика Майкла Мэттьюса (Michael Matthews /Team BikeExchange). Таким образом, в этом сезоне у команды Alpecin-Fenix теперь есть победы на этапах всех трёх Гранд-туров. Для Яспера Филипсена это вторая победа на этапе испанского Гранд-тура, первый этап на Вуэльте Испании бельгийский гонщик выиграл в прошлом году.

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

2-й этап Вуэльты Испании-2021 развивался по традиционному сценарию спринтерского. Пелотон сразу отпустил в отрыв дня трёх испанских велогонщиков проконтинентальных команд, атаковавших, как только был дан старт. Но Диего Рубио (Diego Rubio (Burgos-BH), Серхио Мартин ( Sergio Martin (Caja Rural-Seguros RGA) и Ксабьер Микель Аспаррен (Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) не смогли набрать значительного преимущества. Как только разрыв достиг 4 минут, в голове пелотона начали работать команды Deceuninck-Quick Step и Groupama-FDJ, которые остальную часть этапа держали отрыв в пределах двух минут.

Последним из беглецов сдался Диего Рубио, атаковавший за 31 км до финиша из отрыва, но пелотон догнал его перед розыгрышем промежуточного спринта, который выиграл Фабио Якобсен. У нидерландского гонщика команды Deceuninck-Quick Step теперь 50 очков, столько же, сколько и у победителя этапа Яспера Филипсена, который после победы на этапе надел зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Алекс Аранбуру (Astana-Premier Tech), который после 1 этапа уступал обладателю красной майки Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) 6 секунд, поборолся за бонусные секунды на промежуточном спринте, став 2-м, а также финишировал в пятёрке сильнейших на этапе, но не смог перехватить лидерство в генеральной классификации. По итогам 2-го этапа Алекса Аранбуру от Приможа Роглича теперь отделяют 4 секунды.

Приможу Рогличу, надевшему красную майку в первый день Вуэльты Испании-2021, на 2-м этапе удалось избежать завала за 5 км до финиша и удержать лидерство в общем зачёте.

Яспер Филипсен: «Невероятно. Вчера я написал в чат команды, что такой итог этапа – это мечта. Думаю, победа одержана благодаря настоящим командным усилиям. Великолепно выиграть в первом спринте. Потрясающе, как работали товарищи по команде, все были впереди. Я положился на команду, они великолепно отработали. Сегодня будем радоваться. Конечно, я очень счастлив, что всё получилось в первом же спринте, но мы будем пробовать ещё».

Фабио Якобсен: «Я разочарован. Спринт получился не идеальным, потому что мне пришлось потратить массу сил, чтобы за 200 метров обойти гонщика впереди меня, на долю секунды я потерял скорость. Но не могу жаловаться, быть в топ-3 – всё равно хороший результат, который придаёт мне уверенность, что победа возможна в ближайшие дни».

Майкл Мэттьюс: «Спринт был не слишком плотным, но все спринтеры присутствовали, скорость тоже, поэтому моей целью было попадание в топ-3 или топ-5. Мы её достигли.

Ожидали, что день будет труднее, думали, что чистые спринтеры устанут больше, но в итоге этап получился суперлёгким, весь день пуль не поднимался выше 100. Стандартный спринтерский этап, поэтому я доволен подиумом. Завтра будет другой день. Учитывая, как ребята меня вывезли сегодня, мы можем быть уверены в нашем развозящем поезде. Здесь не так много спринтерских поездов, что немного облегчает нам задачу. Даже с небольшим поездом мы сможем включиться в борьбу».

Примож Роглич: «Как уже говорил, на таких этапах нужно быть в режиме выживания, потому что могут произойти завалы. Нужна капля удачи. К счастью, сегодня мы справились. Алекс Аранбуру боролся за бонусные секунды. Я бы не возражал, если бы он забрал у меня красную майку. Это мало что меняет. Я ничего не знаю о завтрашнем финишном подъёме. Посмотрим, насколько он мне понравится».

Алекс Аранбуру: «Я начал этот этап с идеей попробовать взять красную майку и, таким образом, я был настроен на хороший результат и на промежуточном финише, и в финале этапа. Команда великолепно отработала на меня, и я хотел бы поблагодарить всех ребят. Они оказали мне огромную поддержку в обоих спринтах. На промежутке я был вторым, взял две секунды, и стало понятно, что на главном финише мне нужно постараться занять место в тройке сильнейших. Что ж, это был очень быстрый спринт, и я сделал все, что мог, но финишировал пятым. Тем не менее, думаю, что сумел показать очень хороший результат в таком скоростном спринте, так что я доволен тем, как закончился этот день».