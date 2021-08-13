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Яспер Филипсен – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2021

Яспер Филипсен , Фабио Якобсен, Майкл Мэттьюс, Примож Роглич о 2-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

  23-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) одержал победу на 2-м этапе Вуэльты Испании-2021, обойдя в спринте нидерландского гощика Фабио Якобсена (Fabio Jakobsen /Deceuninck-Quick Step) и австралийского гонщика Майкла Мэттьюса (Michael Matthews /Team BikeExchange). Таким образом, в этом сезоне у команды Alpecin-Fenix теперь есть победы на этапах всех трёх Гранд-туров. Для Яспера Филипсена это вторая победа на этапе испанского Гранд-тура, первый этап на Вуэльте Испании бельгийский гонщик выиграл в прошлом году.

 

Яспер Филипсен – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Яспер Филипсен – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2021

 

 

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

 2-й этап Вуэльты Испании-2021 развивался по традиционному сценарию спринтерского. Пелотон сразу отпустил в отрыв дня трёх испанских велогонщиков проконтинентальных команд, атаковавших, как только был дан старт. Но Диего Рубио (Diego Rubio (Burgos-BH), Серхио Мартин ( Sergio Martin (Caja Rural-Seguros RGA) и Ксабьер Микель Аспаррен (Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) не смогли набрать значительного преимущества. Как только разрыв достиг 4 минут, в голове пелотона начали работать команды Deceuninck-Quick Step и Groupama-FDJ, которые остальную часть этапа держали отрыв в пределах двух минут.

 

Последним из беглецов сдался Диего Рубио, атаковавший за 31 км до финиша из отрыва, но пелотон догнал его перед розыгрышем промежуточного спринта, который выиграл Фабио Якобсен. У нидерландского гонщика команды Deceuninck-Quick Step теперь 50 очков, столько же, сколько и у победителя этапа Яспера Филипсена, который после победы на этапе надел зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

  Алекс Аранбуру (Astana-Premier Tech), который после 1 этапа уступал обладателю красной майки Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) 6 секунд, поборолся за бонусные секунды на промежуточном спринте, став 2-м, а также финишировал в пятёрке сильнейших на этапе, но не смог перехватить лидерство в генеральной классификации. По итогам 2-го этапа Алекса Аранбуру от Приможа Роглича теперь отделяют 4 секунды.

 

Приможу Рогличу, надевшему красную майку в первый день Вуэльты Испании-2021, на 2-м этапе удалось избежать завала за 5 км до финиша и удержать лидерство в общем зачёте.

 

Яспер Филипсен – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Яспер Филипсен – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2021

 

 

  Яспер Филипсен: «Невероятно. Вчера я написал в чат команды, что такой итог этапа – это мечта. Думаю, победа одержана благодаря настоящим командным усилиям. Великолепно выиграть в первом спринте. Потрясающе, как работали товарищи по команде, все были впереди. Я положился на команду, они великолепно отработали. Сегодня будем радоваться. Конечно, я очень счастлив, что всё получилось в первом же спринте, но мы будем пробовать ещё».

 

  Фабио Якобсен: «Я разочарован. Спринт получился не идеальным, потому что мне пришлось потратить массу сил, чтобы за 200 метров обойти гонщика впереди меня, на долю секунды я потерял скорость. Но не могу жаловаться, быть в топ-3 – всё равно хороший результат, который придаёт мне уверенность, что победа возможна в ближайшие дни».

 

  Майкл Мэттьюс: «Спринт был не слишком плотным, но все спринтеры присутствовали, скорость тоже, поэтому моей целью было попадание в топ-3 или топ-5. Мы её достигли.

 

Ожидали, что день будет труднее, думали, что чистые спринтеры устанут больше, но в итоге этап получился суперлёгким, весь день пуль не поднимался выше 100. Стандартный спринтерский этап, поэтому я доволен подиумом. Завтра будет другой день. Учитывая, как ребята меня вывезли сегодня, мы можем быть уверены в нашем развозящем поезде. Здесь не так много спринтерских поездов, что немного облегчает нам задачу. Даже с небольшим поездом мы сможем включиться в борьбу».

 

  Примож Роглич: «Как уже говорил, на таких этапах нужно быть в режиме выживания, потому что могут произойти завалы. Нужна капля удачи. К счастью, сегодня мы справились. Алекс Аранбуру боролся за бонусные секунды. Я бы не возражал, если бы он забрал у меня красную майку. Это мало что меняет. Я ничего не знаю о завтрашнем финишном подъёме. Посмотрим, насколько он мне понравится».

 

  Алекс Аранбуру: «Я начал этот этап с идеей попробовать взять красную майку и, таким образом, я был настроен на хороший результат и на промежуточном финише, и в финале этапа. Команда великолепно отработала на меня, и я хотел бы поблагодарить всех ребят. Они оказали мне огромную поддержку в обоих спринтах. На промежутке я был вторым, взял две секунды, и стало понятно, что на главном финише мне нужно постараться занять место в тройке сильнейших. Что ж, это был очень быстрый спринт, и я сделал все, что мог, но финишировал пятым. Тем не менее, думаю, что сумел показать очень хороший результат в таком скоростном спринте, так что я доволен тем, как закончился этот день».

 

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Fenix Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Падение гонщиков велокоманды B ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Едрид-Мадрид...

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Банальщина ) 
    Ждал от вас каких-то более серьезных предсказаний )

  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    shekn-Фото
    Буду топить за Ланду. И за Власова , конечно, тоже
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    velodoctor-Фото

    Хотелось бы посмотреть силу Куса завтра, но за ним рогла. Лично я не знаю кто победит, слишком все по-разному подходили к Вуэльте, по идее берналь мог бы атаковать, но кусс зацепится и привезет Роглу, который потом выиграет финиш, я пока только так вижу) Но хорошо бы и тёмные лошадки что-то показали, но не понятно кто именно в таике градиенты сможет.

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (11)
    nightbuster33-Фото
    Правильно,чтобы не потерять,пускай не высовывается.Нужно "матери" подсказать,пускай наложит запрет,да и всем остальны тоже.
  • Ice
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (11)
    Ice-Фото

    А я говорил, что Демар не тот пока) Буду рад если таки наберет по ходу и выиграет как минимум этап, все-таки после триумфального прошлого сезона нужно взять хоть что-то в гонках высшего эшелона, а то по психологии ударит сильно. Спринтеры - люди хрупкие в плане психологической устойчивости)))

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Вот на этом этапе финиш будет интересным. И что-то в генерале может измениться.
    Естественно Роглич на свежачка упрочит преимущество, Берналь будет вторым. 

  • shoooster
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (11)
    shoooster-Фото
    Мерлира то не привезли. А ведь был шанс хэт трик сделать на гран турах...
  • GTX
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    GTX-Фото
    Ланда и Карти должны себя показать. Темные конячки - Лопес и Йейтс
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Лучше гор могут быть только горы. Вот это драйв, не уныние по гладкой доске. Берналю надо отыгрываться здесь и сразу. Так он и сделает я думаю. Не будет откладывать в долгий ящик. Я смотрю и у Лопеса форма звенит. Претендентов на генерал пять человек от силы. Остальные второй эшелон.

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