Падение гонщиков велокоманды Bora-hansgrohe на 2-м этапе Вуэльты Испании-2021

Пелотон раскололся после завала на 2-м этапе Вуэльты Испании-2021

Велогонщики команды Bora-hansgrohe Патрик Гампер, Максимилиан Шахман и Йорди Меус попали в завал, случившийся за 5 км до финиша на 2-м этапе Вуэльты Испании-2021.

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Как сообщается в пресс-релизе команды, к счастью, обошлось без серьёзных повреждений. Максимилан Шахман и Йорди Меус не получили травм, а у Патрика Гампера порез, и он вместе с врачом команды поехал в госпиталь. Команда Bora-hansgrohe планировала бороться в спринте с 23-летним дебютантом Гранд-тура, бельгийским гонщиком Йорди Меусом (Jordi Meeus). Но ситуацию пришлось спасать его развозящему, 27-летнему эстонскому гонщику Мартину Лаасу, который без поддержки товарищей по команде постарался взять максимум из этапа и боролся в спринте, где занял 7-е место.

Мартин Лаас: «К сожалению, упали трое наших гонщиков, включая нашего спринтера Йорди Меуса. Поэтому я должен был в одиночку постараться спринтовать. На последних двух километрах со мной не было товарищей по команде, я попробовал сесть на хорошее колесо. Однако в конце я был просто пустым, потому что начал спринт издалека, стараясь добиться высокого результата».

Йорди Меус: «Нам не повезло. Мы были решительно настроены бороться в спринте в Бургосе, но за 4,5 км несколько гонщиков впереди меня упали. И я не смог избежать падения. Сейчас я в порядке, и, если честно, чувствую облегчение, потому что могло быть хуже».

Штеффен Радочла (Steffen Radochla), спортивный директор команды: «Мы были нацелены на спринт, подготовились к нему с Йорди, Мартин был его развозящим. И вдруг произошёл завал. Прямо перед Патриком упал гонщик, с которым упали Йорди и Макс. Вернуться до финиша было невозможно. Мы постараемся не падать духом, это спорт, оградиться от таких ситуаций полностью невозможно».

Среди тех, кто потерял время из-за завала, оказался и лидер команды EF Education Nippo Хью Карти (Hugh Carthy), который финишировал через 38 секунд после победителя этапа Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix). Среди отставших был и его соотечественник, британский гонщик команды Ineos Grenadiers Адам Йейтс, который потерял 31 секунду.

В группе Карти также финишировали Марк Падун, Ваут Пулс и Джек Хейг (Bahrain-Victorious). Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) финишировал через 1 минуту 15 секунд.

Хуанма Гарате, спортивный директор команды EF Education Nippo в интервью AS после финиша сказал: «Перед Карти упали двое ребят. Сам он не падал, но ему пришлось остановиться, там гонка раскололась. Физически он в порядке, но мы ничего не смогли поделать с отставанием».

Хью Карти надеется на 3-й этап с финишем на Пикон Бланко: «Надеюсь, будет жаркий и трудный день, и я смогу что-то предпринять в конце. Мы проезжали этот подъём неделю назад на Вуэльте Бургоса, думаю, Пикон Бланко мне подходит».