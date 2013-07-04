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Падение гонщиков велокоманды Bora-hansgrohe на 2-м этапе Вуэльты Испании-2021

Пелотон раскололся после завала на 2-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

  Велогонщики команды Bora-hansgrohe Патрик Гампер, Максимилиан Шахман и Йорди Меус попали в завал, случившийся за 5 км до финиша на 2-м этапе Вуэльты Испании-2021.

 

 

Падение гонщиков велокоманды Bora-hansgrohe на 2-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Падение гонщиков велокоманды Bora-hansgrohe на 2-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Как сообщается в пресс-релизе команды, к счастью, обошлось без серьёзных повреждений. Максимилан Шахман и Йорди Меус не получили травм, а у Патрика Гампера порез, и он вместе с врачом команды поехал в госпиталь. Команда Bora-hansgrohe планировала бороться в спринте с 23-летним дебютантом Гранд-тура, бельгийским гонщиком Йорди Меусом (Jordi Meeus). Но ситуацию пришлось спасать его развозящему, 27-летнему эстонскому гонщику Мартину Лаасу, который без поддержки товарищей по команде постарался взять максимум из этапа и боролся в спринте, где занял 7-е место.

 

  Мартин Лаас: «К сожалению, упали трое наших гонщиков, включая нашего спринтера Йорди Меуса. Поэтому я должен был в одиночку постараться спринтовать. На последних двух километрах со мной не было товарищей по команде, я попробовал сесть на хорошее колесо. Однако в конце я был просто пустым, потому что начал спринт издалека, стараясь добиться высокого результата».

 

  Йорди Меус: «Нам не повезло. Мы были решительно настроены бороться в спринте в Бургосе, но за 4,5 км несколько гонщиков впереди меня упали. И я не смог избежать падения. Сейчас я в порядке, и, если честно, чувствую облегчение, потому что могло быть хуже».

 

  Штеффен Радочла (Steffen Radochla), спортивный директор команды: «Мы были нацелены на спринт, подготовились к нему с Йорди, Мартин был его развозящим. И вдруг произошёл завал. Прямо перед Патриком упал гонщик, с которым упали Йорди и Макс. Вернуться до финиша было невозможно. Мы постараемся не падать духом, это спорт, оградиться от таких ситуаций полностью невозможно».

 

  Среди тех, кто потерял время из-за завала, оказался и лидер команды EF Education Nippo Хью Карти (Hugh Carthy), который финишировал через 38 секунд после победителя этапа Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix). Среди отставших был и его соотечественник, британский гонщик команды Ineos Grenadiers Адам Йейтс, который потерял 31 секунду.

 

В группе Карти также финишировали Марк Падун, Ваут Пулс и Джек Хейг (Bahrain-Victorious). Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) финишировал через 1 минуту 15 секунд.

 

  Хуанма Гарате, спортивный директор команды EF Education Nippo в интервью AS после финиша сказал: «Перед Карти упали двое ребят. Сам он не падал, но ему пришлось остановиться, там гонка раскололась. Физически он в порядке, но мы ничего не смогли поделать с отставанием».

 

Хью Карти надеется на 3-й этап с финишем на Пикон Бланко: «Надеюсь, будет жаркий и трудный день, и я смогу что-то предпринять в конце. Мы проезжали этот подъём неделю назад на Вуэльте Бургоса, думаю, Пикон Бланко мне подходит».

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Bora-hansgrohe Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:37 | Регистрация: 4.07.2013

    Едрид-Мадрид...

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Падение гонщиков велокоманды B ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Едрид-Мадрид...

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Банальщина ) 
    Ждал от вас каких-то более серьезных предсказаний )

  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    shekn-Фото
    Буду топить за Ланду. И за Власова , конечно, тоже
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    velodoctor-Фото

    Хотелось бы посмотреть силу Куса завтра, но за ним рогла. Лично я не знаю кто победит, слишком все по-разному подходили к Вуэльте, по идее берналь мог бы атаковать, но кусс зацепится и привезет Роглу, который потом выиграет финиш, я пока только так вижу) Но хорошо бы и тёмные лошадки что-то показали, но не понятно кто именно в таике градиенты сможет.

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (11)
    nightbuster33-Фото
    Правильно,чтобы не потерять,пускай не высовывается.Нужно "матери" подсказать,пускай наложит запрет,да и всем остальны тоже.
  • Ice
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (11)
    Ice-Фото

    А я говорил, что Демар не тот пока) Буду рад если таки наберет по ходу и выиграет как минимум этап, все-таки после триумфального прошлого сезона нужно взять хоть что-то в гонках высшего эшелона, а то по психологии ударит сильно. Спринтеры - люди хрупкие в плане психологической устойчивости)))

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Вот на этом этапе финиш будет интересным. И что-то в генерале может измениться.
    Естественно Роглич на свежачка упрочит преимущество, Берналь будет вторым. 

  • shoooster
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (11)
    shoooster-Фото
    Мерлира то не привезли. А ведь был шанс хэт трик сделать на гран турах...
  • GTX
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    GTX-Фото
    Ланда и Карти должны себя показать. Темные конячки - Лопес и Йейтс
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Лучше гор могут быть только горы. Вот это драйв, не уныние по гладкой доске. Берналю надо отыгрываться здесь и сразу. Так он и сделает я думаю. Не будет откладывать в долгий ящик. Я смотрю и у Лопеса форма звенит. Претендентов на генерал пять человек от силы. Остальные второй эшелон.

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