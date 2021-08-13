Дубль Яспера Филипсена на Вуэльте Испании-2021

Яспер Филипсен выигрывает 5-й этап Вуэльты Испании-2021, Кенни Элиссонде надевает красную майку лидера

23-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) сделал дубль на Вуэльте Испании-2021, прибавив к победе на 2-м этапе победу в спринте на 5-м этапе.

Этап развивался по сценарию спринтерского, когда отрыв был отпущен после первой же атаки желающих уехать, а последний гонщик отрыва дня был пойман за 15 км до финиша. Участники Вуэльты Испании-2021 предполагали, что равнины Кастилии-Ла-Манчи преподнесут неприятный сюрприз в виде сильных боковых ветров и эшелонов. Но пелотон раскололся из-за массового падения, которое произошло за 12 км до финиша.

97 гонщиков, включая основных претендентов на генеральную классфикацию, получили время победителя, а 85, в числе которых был и обладатель красной майки, эстонский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Рейн Таарамяэ, безуспешно пытались сократить разрыв с первой группой. В числе пострадавших оказался и французский велогонщик команды DSM Роман Барде, который финишировал через 12 минут 32 секунды после победителя.

Этап завершился общим спринтом, в котором Яспер Филипсен обошёл Фабио Якобсена (Deceuninck-Quick Step) и Альберто Дайнезе (DSM). Борьба за 13 очков на промежуточном спринте и победа на этапе позволили бельгийскому спринтеру команды Alpecin-Fenix с преимуществом в одно очко перехватить у Фабио Якобсена зелёную майку лучшего в очковой классификации.

30-летнему французскому гонщику команды Trek-Segafredo Кенни Элиссонде перешла красная майка лидера. Рейн Таарамяэ, потерявший красную майку, на старт 6-го этапа выйдет в гороховой майке лучшего в горной классификации.

Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix): «Если посмотреть последние 5 км, эта победа ещё красивее, чем на втором этапе. Вся наша команда находилась впереди. Не могу описать словами ощущения. Невероятно, когда все работают друг на друга, прекрасно, что мы смогли финишировать вместе. Вчера я немного расстроился, что не смог провести спринт как мы хотели. Поэтому победа сегодня помогла перевернуть страницу. Я не буду всё время думать о том, чтобы удержать зелёную майку до конца Вуэльты. Но, конечно, очень хочется её носить день за днём. Посмотрим, как далеко сможем продвинуться. Мечта – выиграть следующий спринт в зелёной майке».

Кенни Элиссонде (Trek-Segafredo): «Я был в пределах десяти первых позиций, когда случился завал, поэтому мало что увидел. Испугался, что нашего лидера, Джулио Чикконе не было в первой группе. Но он вернулся. Не так я хотел надеть эту майку. Мне не нравится всё, что случилось. Никакого удовольствия. Но, в конце концов, я ничего не мог сделать. Да, большую часть карьеры я был доместиком. Поэтому надеть такую майку – невероятно. Я проехал Тур де Франс и Олимпиаду. Команда спросила, смогу ли я стартовать ещё и на Вуэльте. В этом красота велоспорта – я здесь, и лидирую на Гранд-туре».

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Мы знали, что примерно за 30 км до финиша будет боковой ветер, поэтому мы возглавили группу на подходе к повороту и выходу на длинную прямую. Но ветер был больше встречным, и даже если нога шла, что-то предпринять было очень тяжело. Было важно сохранить впереди как можно больше товарищей по команде. Падение случилось рядом со мной, но я был настолько сфокусирован, смотрел вперёд, что не его не заметил».