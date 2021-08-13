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Дубль Яспера Филипсена на Вуэльте Испании-2021

Яспер Филипсен выигрывает 5-й этап Вуэльты Испании-2021, Кенни Элиссонде надевает красную майку лидера

 

 

  23-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) сделал дубль на Вуэльте Испании-2021, прибавив к победе на 2-м этапе победу в спринте на 5-м этапе.

 

Этап развивался по сценарию спринтерского, когда отрыв был отпущен после первой же атаки желающих уехать, а последний гонщик отрыва дня был пойман за 15 км до финиша. Участники Вуэльты Испании-2021 предполагали, что равнины Кастилии-Ла-Манчи преподнесут неприятный сюрприз в виде сильных боковых ветров и эшелонов. Но пелотон раскололся из-за массового падения, которое произошло за 12 км до финиша.

 

97 гонщиков, включая основных претендентов на генеральную классфикацию, получили время победителя, а 85, в числе которых был и обладатель красной майки, эстонский велогонщик  команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Рейн Таарамяэ, безуспешно пытались сократить разрыв с первой группой. В числе пострадавших оказался и французский велогонщик команды DSM Роман Барде, который финишировал через 12 минут 32 секунды после победителя.

 

Этап завершился общим спринтом, в котором Яспер Филипсен обошёл Фабио Якобсена (Deceuninck-Quick Step) и Альберто Дайнезе (DSM). Борьба за 13 очков на промежуточном спринте и победа на этапе позволили бельгийскому спринтеру команды Alpecin-Fenix с преимуществом в одно очко перехватить у Фабио Якобсена зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

30-летнему французскому гонщику команды Trek-Segafredo Кенни Элиссонде перешла красная майка лидера. Рейн Таарамяэ, потерявший красную майку, на старт 6-го этапа выйдет в гороховой майке лучшего в горной классификации.

 

Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Яспер Филипсен выигрывает 5-й этап Вуэльты Испании-2021, Кенни Элиссонде надевает красную майку лидера

 

Яспер Филипсен выигрывает 5-й этап Вуэльты Испании-2021, Кенни Элиссонде надевает красную майку лидера

 

Яспер Филипсен выигрывает 5-й этап Вуэльты Испании-2021, Кенни Элиссонде надевает красную майку лидера

 

  Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix): «Если посмотреть последние 5 км, эта победа ещё красивее, чем на втором этапе. Вся наша команда находилась впереди. Не могу описать словами ощущения. Невероятно, когда все работают друг на друга, прекрасно, что мы смогли финишировать вместе. Вчера я немного расстроился, что не смог провести спринт как мы хотели. Поэтому победа сегодня помогла перевернуть страницу. Я не буду всё время думать о том, чтобы удержать зелёную майку до конца Вуэльты. Но, конечно, очень хочется её носить день за днём. Посмотрим, как далеко сможем продвинуться. Мечта – выиграть следующий спринт в зелёной майке».

 

  Кенни Элиссонде (Trek-Segafredo): «Я был в пределах десяти первых позиций, когда случился завал, поэтому мало что увидел. Испугался, что нашего лидера, Джулио Чикконе не было в первой группе.  Но он вернулся. Не так я хотел надеть эту майку. Мне не нравится всё, что случилось. Никакого удовольствия. Но, в конце концов, я ничего не мог сделать. Да, большую часть карьеры я был доместиком. Поэтому надеть такую майку – невероятно. Я проехал Тур де Франс и Олимпиаду. Команда спросила, смогу ли я стартовать ещё и на Вуэльте. В этом красота велоспорта – я здесь, и лидирую на Гранд-туре».

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Мы знали, что примерно за 30 км до финиша будет боковой ветер, поэтому мы возглавили группу на подходе к повороту и выходу на длинную прямую. Но ветер был больше встречным, и даже если нога шла, что-то предпринять было очень тяжело. Было важно сохранить впереди как можно больше товарищей по команде. Падение случилось рядом со мной, но я был настолько сфокусирован, смотрел вперёд, что не его не заметил».

 

 

Результаты 5 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Fenix Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Массовый завал в пелотоне лиши ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Да, Рейн проиграл сегодня. Отдал Красную из-за завала. Такое бывает.
    Но, как он боролся сегодня до самого финиша!
    И ни грамма негатива не было на его лице и в его действиях.
    Это очень Дорого стоит. Так характер куётся. 
    Моё Уважание Таарамяэ.

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    nightbuster33-Фото
    Наилучший вариант был бы,если это был Вальверде.После3-го места в2006 году,2-го места в 2012году,первое место было бы приятным для завершения карьера.Но... чудес сейчас не бывает.И все таки успехов всем троим!
  • EL-Fenomeno
    Массовый завал в пелотоне лиши ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если внимательно посмотреть на видео-момент завал (см.ссылку ниже), то видно, что всё началось из-за наклона и падения велогонщика израильской команды - Шмидта (я даже сначала подумал что это Рэйн первым пошел на асфальт), ну а далее "эффект домино". Барде я так понял пострадал в том завальчике что образовалдся чуть выше, т.е. справа (пытались объехать на скорости - одним удалось, даже по траве и полю, другие же не успели и всё равно хоть позже, но тоже упали).

    Тармяэ страшно невезучий: вчера упал сам/один, сегодня снова угодил в асфальт благо не сильно, но красная майка потеряна. А ведь было видно (потом) что эстонец хотел и имел силы для как можно дольшего ношения/удержания лидерской майки на Вуэльте. Я ещё мне кажется, что у Ванти просто нету такого опыта как у более маститых команд оберегать своего лидера, капитана. С другйо стороны непонимаю почему Рэйн будучи дейтсвующим №1 этой Вуэльты не колесил в самой голове группы как это делают в большинстве случаев на ГТ и не только...тем более на послдених км. этапа когда уже идёт развоз под финиш и можно схватить если не завал/падение (как и случилось вчера с Тармяэ), а просто просвет до зоны нейтрализации.

    Собственно вот видео этой страшной каши: https://twitter.com/i/status/1428016555015565316

  • svan
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    svan-Фото

    или бы отставших, посадили бы за техничками "на колесо" и те бы вернулись в группу?

  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (2)
    shekn-Фото
    Алехандро вперёд!!
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    Адриен-Фото

    Слушайте, я понимаю - взгляд замылен, это уже привычно - все должны ждать красную майку. А в правилах это есть ? Нет ! Так может быть пора уже перестать поступать и ПРИЗЫВАТЬ делоть что-то по ПОНЯТИЯМ ? А действовать по СПОРТИВНОМУ ? В каком еще виде спорта ждут упавшего ? В мотоспорте ? В автоспорте ? В легкой атлетике ? В лыжных гонках ? Не падай ! Если упал - ТВОИ проблемы. Если не виноват, толкнули, наехали - надо ВЫЯВЛЯТЬ виновников. И жестко наказывать. Сегодня Таарамяэ потерял красную майку. А кто виноват ? По правилам - НЕВАЖНО. Идиотизм ! Роглич грохнулся на ТДФ, был выбит этим из борьбы за титул. А кто виноват ? Так может быть надо жестко наказывать виновников завалов - и тогда их станет в разы меньше ? А не винить организаторов за ширину, кривизну, крутизну трасс ? Тем более, что на прошедших четырех этапах завалы получались на идеальных профилях...

  • svan
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    svan-Фото
    А что, когда финиш близко, ждать не надо.
  • svan
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    svan-Фото

    А почему организаторы не могли группу тормознуть, чтобы подождать упавших?



    ОРганизаторы покатали бы группу на 25 км/час, почти все бы тогда вернулись в группу.

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (2)
    Astanaforever-Фото
    . Финиш взрывной. Рогла, Вальверде, Берналь, ?
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    А не зря как оказалось Филипсен взял на "летучке" 4-е место и 13 очков, после основного и победного финиша у него +1 в борьбе с Якобсеном за спринтерскую майку и Йеспер снова поколесит в зелёном завтра. Ну а Демар как то вяло: вроде и борется на промежутках и основных финишах, а в итоге ДАЛЕКОвато по очкам и местам.

    P.S.

    Не в обиду Эиссонду, но Кэнни прихватил сегодня красную майку на халяву, хорошо, что у Р.Тярмаэ есть "в запасе" ещё и горная на 1-2 дня)

    P.P.S.

    Завал страшный sad ушли на асфальт прям как кегли в боулинге - здоровья!

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