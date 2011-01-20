Опытный состав гонщиков Astana – Premier Tech готов к «Вуэльте Испании»-2021

Состав велокоманды Astana – Premier Tech на «Вуэльту Испании»-2021

В ближайшую субботу заключительный Гранд-тур сезона «Вуэльта Испании» начнет свой трехнедельный путь от 800-летнего кафедрального собора Бургоса до 950-летнего кафедрального собора в городе Сантьяго-де-Компостела, где завершается самый известный паломнический путь Европы «Путь Святого Иакова». В честь этих двух великих исторических мест Испании финал «Вуэльты-2021» или «Вуэльты двух кафедральный соборов» пройдет не в Мадриде, как обычно, а в Галисии, в городе Сантьяго-де-Компостела.

Состав велокоманды Astana – Premier Tech на «Вуэльту Испании»-2021

Photo credit: @Gettysport

Команда Astana – Premier Tech выступит на последнем Гранд-туре сезона с сильным составом гонщиков, которые поборются и за общий зачет, и за победы на отдельных этапах.

Александр Власов, четвертый в генеральной классификации «Джиро д’Италия-2021», станет лидером команды на этой гонке и поборется за высокие места в общем зачете. Помогать ему в этом будут Йон и Горка Исагирре, Луис Леон Санчес, Омар Фраиле, Оскар Родригес, Алекс Аранбуру и молодой казахстанский гонщик Юрий Натаров, который с нетерпением ждет своего дебюта на уровне Гранд-туров. В то же самое время команда будет искать шанса в борьбе за победу на отдельных этапах супермногодневки.

«Мы везем в Испанию сильный состав, и я думаю, что у нас будет шанс проявить себя наилучшим образом. Александр Власов будет нашим лидером, и он настроен на то, чтобы улучшить свой прошлогодний результат на «Вуэльте».

После Олимпийских Игр и очень короткого перерыва, он возвращается в хорошую форму. Мы видели его постепенный прогресс на «Вуэльте Бургоса», так что мы рассчитываем, что Александр сможет побороться за что-то серьезное в общем зачете. Также, в нашем составе шесть испанских гонщиков, а мы знаем, как много домашняя гонка для них значит. Так что, Йон, Горка, Луис Леон, Алекс, Омар и Оскар будут помогать Власову на решающих этапах, но, в то же самое время будут искать свои шансы на отдельных этапах. Наш 24-летний Юрий Натаров готовится дебютировать на «Вуэльте» и, в целом, на Гранд-туре. Думаю, что это хороший момент для него сделать этот шаг вперед, и тот опыт, который он получит на гонке, поможет ему продолжить свое развитие в качестве профессионального гонщика», - говорит Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер команды.

Состав команды Astana – Premier Tech на Вуэльту Испании-2021:

Алекс Аранбуру (Испания),

Омар Фраиле (Испания),

Йон Исагирре (Испания),

Горка Исагирре (Испания),

Юрий Натаров (Казахстан),

Оскар Родригес (Испания),

Луис Леон Санчес (Испания),

Александр Власов (Россия).

Спортивные директора: Дмитрий Фофонов (Казахстан), Бруно Ченьялта (Италия), Дмитрий Муравьев (Казахстан).

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech