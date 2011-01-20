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Опытный состав гонщиков Astana – Premier Tech готов к «Вуэльте Испании»-2021

Состав велокоманды Astana – Premier Tech на «Вуэльту Испании»-2021

 

 

  В ближайшую субботу заключительный Гранд-тур сезона «Вуэльта Испании» начнет свой трехнедельный путь от 800-летнего кафедрального собора Бургоса до 950-летнего кафедрального собора в городе Сантьяго-де-Компостела, где завершается самый известный паломнический путь Европы «Путь Святого Иакова». В честь этих двух великих исторических мест Испании финал «Вуэльты-2021» или «Вуэльты двух кафедральный соборов» пройдет не в Мадриде, как обычно, а в Галисии, в городе Сантьяго-де-Компостела.

 

Состав велокоманды Astana &ndash; Premier Tech на &laquo;Вуэльту Испании&raquo;-2021Состав велокоманды Astana &ndash; Premier Tech на &laquo;Вуэльту Испании&raquo;-2021

 

Photo credit: @Gettysport

 

Команда Astana – Premier Tech выступит на последнем Гранд-туре сезона с сильным составом гонщиков, которые поборются и за общий зачет, и за победы на отдельных этапах.

 

  Александр Власов, четвертый в генеральной классификации «Джиро д’Италия-2021», станет лидером команды на этой гонке и поборется за высокие места в общем зачете. Помогать ему в этом будут Йон и Горка Исагирре, Луис Леон Санчес, Омар Фраиле, Оскар Родригес, Алекс Аранбуру и молодой казахстанский гонщик Юрий Натаров, который с нетерпением ждет своего дебюта на уровне Гранд-туров. В то же самое время команда будет искать шанса в борьбе за победу на отдельных этапах супермногодневки.

 

  «Мы везем в Испанию сильный состав, и я думаю, что у нас будет шанс проявить себя наилучшим образом. Александр Власов будет нашим лидером, и он настроен на то, чтобы улучшить свой прошлогодний результат на «Вуэльте».

 

  После Олимпийских Игр и очень короткого перерыва, он возвращается в хорошую форму. Мы видели его постепенный прогресс на «Вуэльте Бургоса», так что мы рассчитываем, что Александр сможет побороться за что-то серьезное в общем зачете. Также, в нашем составе шесть испанских гонщиков, а мы знаем, как много домашняя гонка для них значит. Так что, Йон, Горка, Луис Леон, Алекс, Омар и Оскар будут помогать Власову на решающих этапах, но, в то же самое время будут искать свои шансы на отдельных этапах. Наш 24-летний Юрий Натаров готовится дебютировать на «Вуэльте» и, в целом, на Гранд-туре. Думаю, что это хороший момент для него сделать этот шаг вперед, и тот опыт, который он получит на гонке, поможет ему продолжить свое развитие в качестве профессионального гонщика», - говорит Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер команды.

 

 

 

Состав команды Astana – Premier Tech на Вуэльту Испании-2021:

Алекс Аранбуру (Испания),

Омар Фраиле (Испания),

Йон Исагирре (Испания),

Горка Исагирре (Испания),

Юрий Натаров (Казахстан),

Оскар Родригес (Испания),

Луис Леон Санчес (Испания),

Александр Власов (Россия).

 

Спортивные директора: Дмитрий Фофонов (Казахстан), Бруно Ченьялта (Италия), Дмитрий Муравьев (Казахстан).

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Astana – Premier Tech Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Gali

    BaiGali

    Сегодня, 20:50 | Регистрация: 18.05.2021

    Аранбуру в мовистар Фрайле в Бахрейн

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 22:35 | Регистрация: 20.05.2021

      Автор статьи:"....Крути педали,пока не дали."точно знает:Кто,куда уходит.Можете верить.

  2. AAA

    Сегодня, 21:18 | Регистрация: 20.01.2011

    Цитата: BaiGali
    Аранбуру в мовистарФрайле в Бахрейн

     Лулу на пенсию,

    Астана в историю....

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Написали бы сразу мол на Вуэльту едет национальная сборная Испании в полном составе без Вальверде. А вот ошибка Астаны в одном гонщике . Власов его фамилия . Он лишний. Пахать в полную силу не будет, т.к он всем телом и душой и крупным банковским счетом весь в немецкой Боре мысленно. И еще одна ошибка

    Собреро надо было брать. Две разделки и у него был шанс побороться за победу. В любом случае удачи Астане и взять хотя бы один этап на гран туре. А то два предыдущих мимо.

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 21:57 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: Astanaforever
    Написали бы сразу мол на Вуэльту едет национальная сборная Испании в полном составе без Вальверде. А вот ошибка Астаны в одном гонщике . Власов его фамилия . Он лишний. Пахать в полную силу не будет, т.к он всем телом и душой и крупным банковским счетом весь в немецкой Боре мысленно. И еще одна ошибка

    Собреро надо было брать. Две разделки и у него был шанс побороться за победу. В любом случае удачи Астане и взять хотя бы один этап на гран туре. А то два предыдущих мимо.
    Власову надо доказать Боре свою профпригодность! Ему ещё надо выйграть конкуренцию у Келдермана,а тот не плохо Тур проехал

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Комментарии

  • Astanaforever
    Эстебан Чавес переходит в кома ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Эстебан Чавес: «Я захотел присоединиться к EF Pro Cycling по нескольким причинам. Прежде всего, со стороны команда напоминает большую семью, где всех объединяет страсть к велоспорту. /////////))))))////////////// Понятно теперь что в австралийской команде оказывается не любили велоспорт никак, а просто зарабатывали деньги, пиля бюджет. Сдал их Чавито по полной. Хаха!))))

    Вот честно. Иногда гонщики несут такую пургу когда переходят из команды в другую, смешно от их нелепых дифирамбов будущих команд.
  • MVDP
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    MVDP-Фото
    Поднадоела эта АУЕ
  • Владимир__BLR
    Александр Кристофф и Свен Эрик ... (4)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Astanaforever
    И чем же она его покорила?

    Он же ответил: "CUBE Litening C:68X"...locny

  • Ice
    Тур Польши-2021. Этап 1 (2)
    Ice-Фото

    Цитата: close2you
    Ну что за финиш смешной )) подъезд в холм по брусчатке, никакого зрелища ??Баухаус такой просвет выспринтовал, мощь.

    Танк, что тут скажешь, нечасто он может вот так - во всю мощь давить, в силу разных обстоятельств. Но когда получается, то получается на славу)

  • Ice
    Марк Солер подписал двухлетний ... (16)
    Ice-Фото

    Цитата: shoooster
    Солер скорей вольный стрелок, чем слуга

    Этот вольный стрелок тащит лучше бОльшей части стуг, сколько раз это доказывал. Мне импонирует его честность, в памятных событиях, когда скользкий Вальверде с мувиками пытался заработать преимущество в не самых честных условиях, Солер откровенно спорил и не хотел участвовать в этой грязи. Репутация - дело такое, раз вляпался и не отстираешь.

  • Astanaforever
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Эмираты решили весь цвет пелотона скупить. Шейхи раздухарились не на шутку, а на все бабки, на карманные расходы. И правильно. Но не только же единолично Инеосу колотить понты.
  • tds
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    tds-Фото
    Кто же будет возить всех этих звёзд?
  • Victor
    Предварительные составы команд ... (9)
    Victor-Фото

    Очень хотелось бы увидеть красивый этап в исполнении Падуна

  • nightbuster33
    Опытный состав гонщиков Astana ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Автор статьи:"....Крути педали,пока не дали."точно знает:Кто,куда уходит.Можете верить.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Ineos Grena ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Ну и, что из этого? Все равно Пидкоку майку не взять на первом этапе . Как

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7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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