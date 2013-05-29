Мигель Анхель Лопес извинился за сход с Вуэльты Испании-2021

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 00:18
Мигель Анхель Лопес объяснил причины схода с Вуэльты Испании-2021
В заявлении, опубликованном командой Movistar, 27-летний колумбийский велогонщик команды Movistar Мигель Анхель Лопес, неожиданно прекративший борьбу на Вуэльте Испании-2021 на 20-м этапе, объяснил причины схода с гонки и извинился за это решение.
Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport
Мигель Анхель Лопес: «Как большинство из вас видело, когда группа раскололась, оказалось трудно закрыть просвет. Мы попали в тяжёлую ситуацию, когда те, кто высоко в генеральной классификации, уехали вперёд.
Bahrain отлично разыграли свои карты. Такой разрыв было трудно закрыть, хотя он и был небольшим в тот момент гонки. Ноги устали, а уровень борьбы был высоким, никто не хотел помогать закрывать этот небольшой в тот момент просвет. Пока отреагировали, прошло время. Повлияло несколько факторов. В итоге жаль, что Вуэльта вот так закончилась для меня.
Я хочу извиниться перед товарищами по команде. Мы остались всего впятером, и только три помощника работали на команду. Ради нас они выкладывались на сто процентов. Сложилась тяжёлая ситуация, и вот так она закончилась.
Я решил прекратить борьбу, ради которой отдал всё, но проиграл. Сейчас просто хочу попросить прощения у болельщиков, спонсоров, организаторов Вуэльты Испании. Мне жаль, что так случилось сегодня».
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