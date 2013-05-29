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Мигель Анхель Лопес извинился за сход с Вуэльты Испании-2021

Мигель Анхель Лопес объяснил причины схода с Вуэльты Испании-2021

 

 

  В заявлении, опубликованном командой Movistar, 27-летний колумбийский велогонщик команды Movistar Мигель Анхель Лопес, неожиданно прекративший борьбу на Вуэльте Испании-2021 на 20-м этапе, объяснил причины схода с гонки и извинился за это решение.

 

Мигель Анхель Лопес извинился за сход с Вуэльты Испании-2021

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Мигель Анхель Лопес: «Как большинство из вас видело, когда группа раскололась, оказалось трудно закрыть просвет. Мы попали в тяжёлую ситуацию, когда те, кто высоко в генеральной классификации, уехали вперёд.

 

Bahrain отлично разыграли свои карты. Такой разрыв было трудно закрыть, хотя он и был небольшим в тот момент гонки. Ноги устали, а уровень борьбы был высоким, никто не хотел помогать закрывать этот небольшой в тот момент просвет. Пока отреагировали, прошло время. Повлияло несколько факторов. В итоге жаль, что Вуэльта вот так закончилась для меня.

 

Я хочу извиниться перед товарищами по команде. Мы остались всего впятером, и только три помощника работали на команду. Ради нас они выкладывались на сто процентов. Сложилась тяжёлая ситуация, и вот так она закончилась.

 

Я решил прекратить борьбу, ради которой отдал всё, но проиграл. Сейчас просто хочу попросить прощения у болельщиков, спонсоров, организаторов Вуэльты Испании. Мне жаль, что так случилось сегодня».

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:45 | Регистрация: 4.07.2013

    Вот такая история. Не буду на этот раз ничего писать про Лопеса. 
    Он сам всё сказал. 

  2. Имя: Алексей

    litxaa

    Сегодня, 01:27 | Регистрация: 27.05.2018

    "Я устала, не могу. Я вам завтра помогу..."angel

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:36 | Регистрация: 17.05.2015

    Самые трудновыводимые пятна - те, которые появляются на репутации. То , что натворил Лопес со своим имиджем, не мог бы  сделать его самый лютый недоброжелатель. Супермен налетел таки на криптонит...

  4. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Сегодня, 01:46 | Регистрация: 29.05.2013

    А я напишу: позорный трюк. Так подставиться самому, а главное - подставить команду, надо ещё умудриться. Тут некоторые причитают: зачем мол Астана его отпустила, ну так это ж мужская команда - нафиг ей истерички. Все наверное помнят Вайна из Апельсина, который неловко облокотился на техничку и зрелищно так прилëг, с отскоком. Я всё гадал: сразу в больничку, или сам догребет, часика через пол. Нет, встал, отряхнулся и в разодранной в клочья форме (по Курдюкову) добрал сначала свой отрыв, а оттуда ещё и в призы заехал. Вот вам супермен. Лопес - простовумен (пр. прощения у присутствуещих здесь дам). 

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World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • микеле оп-оп-оп
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (4)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    А я напишу: позорный трюк. Так подставиться самому, а главное - подставить команду, надо ещё умудриться. Тут некоторые причитают: зачем мол Астана его отпустила, ну так это ж мужская команда - нафиг ей истерички. Все наверное помнят Вайна из Апельсина, который неловко облокотился на техничку и зрелищно так прилëг, с отскоком. Я всё гадал: сразу в больничку, или сам догребет, часика через пол. Нет, встал, отряхнулся и в разодранной в клочья форме (по Курдюкову) добрал сначала свой отрыв, а оттуда ещё и в призы заехал. Вот вам супермен. Лопес - простовумен (пр. прощения у присутствуещих здесь дам). 

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Завтра пилить 34 км во все тяжкие в шлеме и сгорбившись.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото
    Какое пижонство?
  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (4)
    Адриен-Фото

    Самые трудновыводимые пятна - те, которые появляются на репутации. То , что натворил Лопес со своим имиджем, не мог бы  сделать его самый лютый недоброжелатель. Супермен налетел таки на криптонит...

  • litxaa
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (4)
    litxaa-Фото

    "Я устала, не могу. Я вам завтра помогу..."angel

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Не хотел дразнить свою "карму", это ж очевидно.

    У него и так 3 победы, завтра может быть четвертая, куда ему еще и эта, вы о чем?!)

  • VeloVelo
    Дэн Мартин объявил о завершени ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Дэн Мартин уходит. Сколько положительных эмоций у меня сохранилось от его побед. Да и не только от побед. Даже не знаю, чем он меня покорил.
    Наверное, мне, в принципе, нравится то, как он сражается, даже если не выигрывает. Один из моих любимцев в пелотоне.

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    SportSpirit-Фото

    Правило успеха на ГТ от Bahrain Victorious - вовремя потерять "записного капитана" Ланду) Браво команде, Хэйгу и Мадеру! 

     

    Ineos... если сэр Брэйлдсфорд хотел уйти или его хотели уйти, то теперь для этого есть все основания. 

     

    Признаюсь, мне за Шампусана радостно! Он много таких отчаянных финишей с гримасами на лице выдал на этой Вуэльте, даже борясь за места около 10-ки. Собственно поэтому и выиграл, т.к. продолжал выкладываться, когда генеральщики уехали казалось бы навсегда. 

     

    Точно также лично у меня был осадок, когда великолепную Гамонитейру выиграл Лопес. Он, конечно, сильный горняк, но, повторю свои слова недельной давности, "эмоционально нестабильный шалопай". 

     

  • VeloVelo
    Клеман Шампуссан - победитель ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Клеман Шампуссан! Браво! Выскочил как кузнечик из травы!!! )
    Сцепил зубы и не разжимал их до финиша. 

  • shekn
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (16)
    shekn-Фото
    Цитата: velodoctor
    Колумбийски сми на эмоциях пишут, что ему сказали директора не преследовать Маса, звучит глупо. Были реальные шансы на двойной подиум у них, я момент где он выпал не видел, но почти уверен, что будь Лопес при ноге он бы никогда не отстал, чтобы ему из технички не говорили при этом. 
    Для мувистара мог быть супер успешный грандтур за неколько лет последних, стал теперь просто успешный.
    Лопесу нехватает чего-то, самую малость, второй год он в горах обыгрывает сильнеших. 
    Не сказал бы я , что он кого-то из сильнейших обыгрывает в горах .

    Печальное завершение гонки. Не знаю, что там с ним на самом деле было, но если это чисто психо , то конечно ждёт его нехилый такой разбор полетов с руководством

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