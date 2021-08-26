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Примож Роглич, Энрик Мас, Мигель Анхель Лопес, Эган Берналь об 11-м этапе Вуэльты Испании-2021

Дубль Приможа Роглича на Вуэльте Испании-2021

 

 

  31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич сделал дубль на Вуэльте Испании-2021, после победы на 1-м этапе выиграл 11-й с финишем в подъём Вальдепеньяс-де-Хаэн. Этап начался с попыток сформировать отрыв дня, но пелотон гасил все атаки. Отрыву из пяти гонщиков удалось уехать лишь через 28 км после старта, но пелотон, контролируемый командой Jumbo-Visma, не отпускал беглецов больше, чем на две минуты.

 

Лишь Магнус Корт Нильсен (EF Education Nippo), уже выигравший в этом выпуске Вуэльты 6-й этап, оставался впереди перед решающим финишным подъёмом. Но его преимущество перед началом 900-метровой финишной «стенки» со средним градиентом около 10% и максимальным градиентом до 27% составляло всего 20 секунд, которые растаяли уже на середине подъёма.

 

Примож Роглич, Энрик Мас, Мигель Анхель Лопес, Эган Берналь об 11-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Сепп Кусс (Jumbo-Visma) задал высокий ритм в просеявшемся пелтоне и зашёл на решающий подъём первым, везя на колесе капитана, Приможа Роглича. За 700 м до финиша Роглич атаковал. Энрик Мас (Movistar) моментально отреагировал и обошёл словенского гонщика. На последних двухстах метрах группа генеральщиков прошла Магнуса Корта. Примож Роглич атаковал за 50 м до финиша и одержал вторую победу на этапе Вуэльты Испании-2021.

 

26-летний норвежский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Одд Кристиан Эйкинг финишировал через 11 секунд после победителя и сохранил красную майку лидера.

 

Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious), поборовшийся за очки на единственном категорийном подъёме дня - подъеме 2-й категории Пуэрто де Локубин (Puerto de Locubín, отм. 1095 м, перепад высот 440 м, протяженность 8,8 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%), сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации.

 

Эган Берналь (Ineos Grenadiers) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

 

Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

Примож Роглич, Энрик Мас, Мигель Анхель Лопес, Эган Берналь об 11-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич, Энрик Мас, Мигель Анхель Лопес, Эган Берналь об 11-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич, Энрик Мас, Мигель Анхель Лопес, Эган Берналь об 11-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич, Энрик Мас, Мигель Анхель Лопес, Эган Берналь об 11-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич, Энрик Мас, Мигель Анхель Лопес, Эган Берналь об 11-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич, Энрик Мас, Мигель Анхель Лопес, Эган Берналь об 11-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

  Примож Роглич: «Снова совсем близко! МагнусКорт Нильсен уже был на одном этапе первым, а я  вторым. На этот раз я выиграл. Этап был трудным, коротким, но снова было очень жарко. Энрик Мас очень силён, но, к счастью, у меня сил было чуть больше. Всегда приятно побеждать, никогда не знаешь, какая победа будет последней. Финиш был интересным с крутым подъёмом, который мне подходил. Это был приятный вызов. Команда потрясающе отработала, весь день проводили мощные смены, чтобы удержать отрыв под контролем. Огромное спасибо им за то, что сделали возможным такой финал. Вчера тоже был хороший день, несмотря на падение, хочу брать положительные моменты. Мы будем оценивать позиции в генеральной классификации день за днём. Решающие этапы ещё впереди».

 

  Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Зрелищный финал, все были близко. Мы хотели бороться за победу на этапе при условии, что сможем контролировать ситуацию в гонке. Было тяжело, но на таком финале все выкладываются максимально. Рад, что мы выиграли здесь».

 

  Энрик Мас (Movistar): «Я так счастлив, но если честно, и простите мне мой французский, когда после финального левого поворота за 100 м увидел эту чёртову «стену», наклонил голову и подумал: «Ай, ай, ай… сегодня не получится».

 

Я смотрел видео с победой Пурито здесь, но не знаю, что из него понял – или он ехал слишком быстро, или я не был таким свежим. Касание с Рогличем? Это просто инцидент в гонке. Он не увидел, что я приближаюсь, а я не смог там затормозить, потому что в противном случае он бы уехал от меня на пару метров. Или коснуться его или тормозить. Когда снова увидел его после финиша, извинился. У нас хорошие отношения.

 

Лучшая ли сейчас у меня форма в карьере? Думаю, да. Роглич, ещё Погачар, не так много    таких сильных гонщиков в пелотоне. И то, что в этом году я  борюсь с ним в гонке на равных, для меня пока величайшее достижение. Команда продолжает отлично ехать гонку. Должен отметить, что отсутствие Алехандро и Йохана Якобса – большая потеря для нас. Но у нас великолепная команда, каждый день чувствую себя отлично».

 

  Мигель Анхель Лопес (Movistar): «Как уже говорил, самое важное в гонке, пройти через ранние этапы целыми и невредимыми. Мы сегодня отлично справились. Этот финиш с коротким крутым подъёмом подходил нам не настолько хорошо, как Рогличу. Но мы всё равно удержались рядом. Спасибо всей команде за великолепную работу. Мы должны сохранять концентрацию, думать по ходу гонки только об одном этапе за раз, в данный момент всё идёт хорошо».

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Финал был очень тяжёлым, правда. Эти последние метры невероятно трудные. А для трансляции по телевизору этап был красивым. В конце было важно держаться впереди, но в то же время надо было контролировать усилия, потому что подъём был длинным. Правда в том, что я с первого дня гонки не на лучшем уровне. А когда ты не в лучшей форме, то трудно выиграть гонку. Но моя цель – приложить все силы. Мы будем стараться».

 

  Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux): «Сегодня было и радостно, и мучительно. Я вымотан, но счастлив, что ещё на день живу в исполнившейся мечте о красной майке. Этап оказался тяжелее, чем ожидал, потому что был попутный ветер, и несколько команд пелотона боролись за победу на этапе. Я минимизировал потери, даже смог финишировать в топ-10, впереди своего главного соперника по генеральной классификации Гийома Мартана. Сегодня следил за ним, как и за Приможем Рогличем. Поеду гонку день за днём. Мы с командой решительно настроены удержать майку и завтра!»

 

Результаты 11 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Примож Роглич Энрик Мас Мигель Анхель Лопес Эган Берналь Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    А где же альтиетрия? ( 
    Кроме финиша ничего нет.

    Поставили, Спасибо.


    Просьба к админам:
    Пишите, пожалуйста, километраж в заголовке и подзаголовке к превью этапа.

    Просто добавьте в заголовок и подзаголовок "175 км". Ну это же важно:
    Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 12 этап, Хаэн - Кордова, 175 км

    В общей Альтиметрии это есть, а в заголовке и подзаголовке превью этапа нет.

    Посмотрел альтиметрию, ох, завтра снова будет шоу. Орги жгут! )

  • VeloVelo
    Микель Ланда переключается на ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Что тут еще сказать, Здоровья Ланде. 





  • VeloVelo
    Реми Каванья продлил контракт ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Евгений, Это вы вообще о чем? Можно без истерики писать?
    Вообще-то за такую "писанину" здесь бан положен.

  • VeloVelo
    Одд Кристиан Эйкинг надел крас ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Да и пусть не снимает. Она ему идет )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Корт Браво! Шел до последнего и ни смотря ни на что. 

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (16)
    Серафим-Фото

      Вообще не ожидал, что норвежец Эйкинг удержится на финише с лидерами. Однако упертый парень.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (16)
    Гонщик-Фото

    Цитата: dyneema
    Этап хороший. Был бы отличный, будь км на 40 побольше. Но и так весело, набор высоты приличный, и эти городские финиши в крутую гору всегда зрелищные. Интересно, что Мас и Роглич друг другу говорили, отношения явно не дружеские, как бы они после финиша не обнимались. Мас молодец, радует и формой, и содержанием, даже неожиданно такое от майки Мувистар, всякие кинтаны приучили к нелогичной и скучной езде, а тут прямо праздник, связка Мас & Лопес выглядит впечатляюще. Но Роглич сильнее, и если не будет форс-мажора, должен защитить номер.
    Естественно должен укатывать как детей, хотя Берналь может и ожить к третей неделе, но фактическое отставание уже около пяти минут с учётом раздели. 

  • patar
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (16)
    patar-Фото
    вот халдей, кому подиум, а кому игрушки}}
  • sqrudgmcduck
    Реми Каванья продлил контракт ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото

    Вот так Реми. В восточной части европы всем абсолютно плевать на тебя, твою стаю, и на твоего босса патрика, которому ты лижешь! Смотри, аккуратнее с анализами. Рано или поздно всё откроется.



    Был в СССР тренер Лобановский. У него игроки бежали быстрее электрички. И не уставали, в отличии от других команд, почему то. Но больше двух трёх лет не бегали. Наверное таланта не хватало. Или здоровья... А скорее кто то не хотел брать на себя ответственность, понимая, чем всё может закончиться. Лефевр, ты в курсе?

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    s75-Фото

    в Астану Домбровски сватают, очень интересный гонщик

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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