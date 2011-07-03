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Падение не помешало Джею Вайну стать призёром 14 этапа Вуэльты Испании-2021

Джей Вайн продолжил борьбу после падения на 14-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

  Австралийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Джей Вайн (Jay Vine) стал одним из героев 14 этапа Вуэльты Испании-2021. 25-летний дебютант Гранд-тура отобрался в отрыв дня, но за 35 км до финиша упал, когда брал бачок из технички своей команды.

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

Вайн слишком сильно нагнулся и прислонился к техничке, от которой его отбросило на высокой скорости. Врачи осмотрели Джея Вайна и дали разрешение продолжать гонку, уже через две минуты он вернулся на велосипед и догнал отрыв.

 

Джей Вайн продолжил борьбу после падения на 14-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Джей Вайн продолжил борьбу после падения на 14-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Джей Вайн продолжил борьбу после падения на 14-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Джей Вайн продолжил борьбу после падения на 14-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

 А за 4 км до финиша на подъёме 1-й категории Вайн атаковал. Ему не удалось добрать выигравшего этап Романа Барде (DSM), но Джей Вайн финишировал 3-м на горном этапе с набором высоты 3400 м и впервые в карьере вошёл в число призёров этапа Гранд-тура.  

 

Как сообщила велокоманда Alpecin-Fenix после финиша, к счастью, у Джея Вайна лишь поверхностные повреждения – ссадины, и он продолжит гонку.

 

 

Результаты 14 этапа Вуэльты Испании-2021

 

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Теги к статье: Джей Вайн Jay Vine Alpecin-Fenix Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 23:47 | Регистрация: 3.07.2011

    Жаль, что не он в красной майке. Задолбались бы ее с него стаскивать.

  2. SportSpirit

    Сегодня, 01:50 | Регистрация: 4.05.2019

    Восставший Fenix, герой этапа. 

     

    И как культурно назвать оргов, которые после такого не дали Вайну красный номер? 

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