Падение не помешало Джею Вайну стать призёром 14 этапа Вуэльты Испании-2021

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 23:28
Джей Вайн продолжил борьбу после падения на 14-м этапе Вуэльты Испании-2021
Австралийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Джей Вайн (Jay Vine) стал одним из героев 14 этапа Вуэльты Испании-2021. 25-летний дебютант Гранд-тура отобрался в отрыв дня, но за 35 км до финиша упал, когда брал бачок из технички своей команды.
Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport
Вайн слишком сильно нагнулся и прислонился к техничке, от которой его отбросило на высокой скорости. Врачи осмотрели Джея Вайна и дали разрешение продолжать гонку, уже через две минуты он вернулся на велосипед и догнал отрыв.
А за 4 км до финиша на подъёме 1-й категории Вайн атаковал. Ему не удалось добрать выигравшего этап Романа Барде (DSM), но Джей Вайн финишировал 3-м на горном этапе с набором высоты 3400 м и впервые в карьере вошёл в число призёров этапа Гранд-тура.
Как сообщила велокоманда Alpecin-Fenix после финиша, к счастью, у Джея Вайна лишь поверхностные повреждения – ссадины, и он продолжит гонку.
Результаты 14 этапа Вуэльты Испании-2021
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