Роман Барде – победитель 14 этапа Вуэльты Испании-2021

Роман Барде, Одд Кристиан Эйкинг, Мигель Анхель Лопес о 14 этапе Вуэльты Испании-2021

Роман Барде (Romain Bardet) одержал победу на 14-м этапе Вуэльты Испании-2021 после дня борьбы на горном этапе и сольной атаки на финишном подъёме 1-й категории. 30-летний велогонщик команды DSM отобрался в отрыв дня, куда вместе с ним уехали через 9 км после старта ещё 17 гонщиков, а затем атаковал за 6 км до финиша. Барде забрал максимальные горные очки на всех трёх категорийных подъёмах и ещё во время этапа стал виртуальным лидером горной классификации, а после финиша переоделся в реальную гороховую майку, которую перехватил у Дамиано Карузо (Bahrain Victorious).

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Из отрыва дня за 50 км до финиша атаковали Николя Прюдомм (Nicolas Prodhomme /Ag2r – Citroen) и Даниэль Наварро (Daniel Navarro / Burgos – BH), к которым присоединились Мэттью Холмс (Matthew Holmes/Lotto Soudal). Но беглецов не отпустили попутчики по отрыву, а за 26 км до финиша Николя Прюдомм вновь атаковал. 34-летний казахстанский велогонщик команды BikeExchange Андрей Зейц (BikeExchange) вместе с Райаном Гиббонсом (Ryan Gibbons / UAE Team Emirates) и Даниэлем Наварро (Daniel Navarro / Burgos – BH) поехал в погоню за Прюдоммом на финальном подъёме 1-йкатегории, но вскоре оторвался от своих попутчиков и продолжил в одиночку. Зейц добрал Прюдомма за 6,5 км до финиша, однако Роман Барде догнал и обошёл их за 6 км до финиша и продолжил увеличивать преимущество. На финише Барде опередил своего ближайшего преследователя Хесуса Эрраду на 0:44.

Группа красной майки, в которой находились все претенденты на борьбу за генеральную классификацию, отпустила отрыв дня почти на 14 минут. Генеральщики проверили друг друга лишь на последних метрах подъёма. Мигель Анхель Лопес (Movistar) атаковал и опередил Приможа Роглича (Jumbo-Visma) на 4 секунды.

Обладатель красной майки лидера Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) финишировал через 24 секунды после Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и через 4 секунды относительно Гийома Мартана (Cofidis) и сохранил первую позицию в общем зачёте.

Роман Барде: «Если честно, атаковал на этом подъёме, потому что было ощущение, что никто не хочет работать в отрыве. Поэтому с трудом добрал ребят впереди на последнем подъёме. Думаю, мы всё хорошо продумали с тренером Мэттом (Уинстоном), который сказал мне, когда атаковать, что надо уезжать на самом крутом отрезке и ехать до финиша так, будто остаётся пройти 200 метров. Я атаковал, открыл просвет и просто доехал до финиша.

Все в пелотоне немного устали. Но в нашей команде боевой дух на высоте. Мы уже взяли две победы на этапах, у нас многочисленные подиумы с Альберто Дайнезе, все предельно сконцентрированы. Я так счастлив, что выступаю в такой хорошей команде. Нам нравится каждый день выкладываться по максимуму. Я так рад, что принёс команде победу на этапе».

Мэтт Уинстон (Matt Winston), тренер команды DSM: «Роман отобрался в отличный отрыв, разрыв быстро вырос. Перед финалом были атаки, но мы ждали. Мы старались не терять спокойсвтия, выбрать момент, когда можно создать разницу. За Романом многие следили, поэтому нам пришлось использовать рельеф и силу Романа, чтобы создать просвет. Мы отлично порабботали, приятно выиграть на Вуэльте Испании третий этап».

Мигель Анхель Лопес (Movistar): «Мы должны были попробовать, приближаются наши рельефы, было важно посмотреть, в какой форме нахожусь, как идёт нога. На данный момент всё в порядке. Я выиграл всего несколько секунд над фаворитами, хотя в конце был сильный встречный ветер, было трудно удерживать просвет, пока едешь в одиночку. Надо помнить, что сейчас начинает сказываться усталость. В последние дни отрыв отпускали только через 70, 80 и даже 100 км, и первый час гонки шли с на полной скорости. В сочетании с жарой, условия, которые для всех одинаковы, усталость становится сильнее. Мы довольны, как идёт в общем зачёте после ещё одного тяжёлого этапа».

Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux): «Гонка была под контролем большую часть дня. Я надеялся, что таки продолжится на финальном подъёме. В конце мне было очень тяжело. Склоны не очень крутые, но там был сильный встречный ветер, поэтому я рискнул и как можно лучше спрятался в слипстримах. Гийом Мартан атаковал, но я знал, что ему придётся сражаться с ветром. Когда мы приехали к финальным трём километрам, я понял, что остался лидером ещё на день. Завтра ещё один этап, где можно постараться сберечь красную майку, но всё зависит от того, как соперники используют этот рельеф».