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Энрик Мас – призёр Вуэльты Испании-2021

Второй подиум Вуэльты Испании в карьере Энрика Маса

 

 

  Энрик Мас поднялся на вторую ступень подиума Вуэльты Испании-2021, повторил своё достижение на испанском Гранд-туре 2018 года. В этом году 26-летний испанский велогонщик команды Movistar уступил в генеральной классификации лишь ставшему трёхкратным победителем Вуэльты Испании Приможу Рогличу (Jumbo-Visma), проиграв словенскому гонщику 4 минуты 42 секунды. Отрыв от ближайшего соперника, австралийского гонщика команды Bahrain Victorious Джека Хейга составил 2 минуты 58 секунд.

 

Энрик Мас – призёр Вуэльты Испании-2021

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Энрик Мас: «Мы очень счастливы. В конце только четверо из нас доехали до финиша. Три товарища по команде закончили гонку в больнице, после того, как всем рисковали, помогая нам. Это очень тяжело. Мы поднялись на подиум, который является источником гордости для всей команды. Хочу поблагодарить всех гонщиков, весь персонал, каждый внёс важный вклад в этот результат.

 

Вчера (на 20-м этапе) я впервые после падения во вторник почувствовал себя так, как надо. Разделка 21 этапа была тяжёлой, особенно потому, что в конце боль вернулась. Не знаю, видно ли было по телетрансляции, но я не мог нормально держаться за разделочные рогатки, пришлось взяться так, будто еду на обычном шоссейном велосипеде на обычном подъёме. Хорошо, что не пришлось с Рогличем бороться за победу на Вуэльте на этой разделке, потому что он одолел бы меня в два счёта. (Смеётся).

 

Вчера, вернувшись в отель, я больше думал не о разделке, а спросил тренера, что мне надо улучшить на этапах с горными финишами, где Роглич всегда выигрывает у меня несколько секунд. Эти секунды я не должен уступать. Мне надо совершенствоваться в этом аспекте.

 

Чувствую себя хорошо, хотел бы принять участие в поздник итальянских классиках, это интересные гонки, красивые соревнования, где я хотел бы хорошо выступить».

 

Результаты 21 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Энрик Мас Enric Mas Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 01:34 | Регистрация: 4.07.2011

    Испанский стыд 

     

    На старт прошедшей «Вуэльты» вышли 40 гонщиков из Испании, которые так и не сумели выиграть ни одного этапа. Такое произошло впервые с 1996-го года. 

     

    Но это только полбеды, «Джиро» и «Тур» испанцы в этом году тоже закончили без побед. 

     

    Гонщики из Испании не выиграли за сезон ни одного этапа на супермногодневках. 63 этапа и 0 испанских побед. Такое произошло впервые за годы существования всех трех гранд-туров. 

     

    Утешением для Испании может быть только второе место Энрика Маса в общем зачете «Вуэльты».

     

     

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (34)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо за информацию.
  • VeloVelo
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (34)
    VeloVelo-Фото

    Да, наконец-то нашелся умный. Точнее, еще один умник появился.

  • motte
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (1)
    motte-Фото

    Испанский стыд 

     

    На старт прошедшей «Вуэльты» вышли 40 гонщиков из Испании, которые так и не сумели выиграть ни одного этапа. Такое произошло впервые с 1996-го года. 

     

    Но это только полбеды, «Джиро» и «Тур» испанцы в этом году тоже закончили без побед. 

     

    Гонщики из Испании не выиграли за сезон ни одного этапа на супермногодневках. 63 этапа и 0 испанских побед. Такое произошло впервые за годы существования всех трех гранд-туров. 

     

    Утешением для Испании может быть только второе место Энрика Маса в общем зачете «Вуэльты».

     

     

  • uran
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (24)
    uran-Фото
    Цитата: BaTman
     . У кого нибудь есть такие ощущеня по месяцам ? 
     
    У меня сугубо от тренировочного плана и отдыха. Получается у Фрума форма была и к Джиро и к ТДФ и к Вуэльте.
  • Альоша Шац
    Генеральный менеджер команды M ... (13)
    Альоша Шац-Фото
    Супермен? Та ладно. Просто мэн. В Астану пусть валит
  • BaTman
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (24)
    BaTman-Фото

     Мне кажется у каждого человека есть такие месяцы в году, когда они прям в форме, даже без тренировок. У меня это июль, а в августе я на спаде, сколько бы не катал и не жрал. И не важно как тренировался, и перерывы, просто к сентяюбрю, я всегда на спаде. Вот мне кажется у Роглы пик это август, в июле он не такой был. У Нибали май. А у Фрума и Кочегара это июль. И им в это месяце и карты идёт и форма при них, и не важно что там другие. Они просто могут взять тур и всё тут. У кого нибудь есть такие ощущеня по месяцам ? 

     

  • BaTman
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (24)
    BaTman-Фото
    Про хейт вы сами пока придумали. Все норм к нему относятся, я вообще удивлён даже что так спокойно общество восприняло его доминирование.
    Просто после Фрума я думаю народ понял что не будет борбы на каждом этапе, и это лучше чем тактика от обороны одной командой. Хотя мне лично не хватает прежного SKY, и одного лидера кто безоговорочно диктовал бы темп и пытался контролировать гонку.
    Роглич харизматичней и думаю ближе по духу большинству, не думаю что тут большинство кому до 25 лет (и безумно одарён). Ну и все помнят его поражения, а это вдвойне ценно, чем когда начиная с 21 ты всех выносишь в одну калитку. (для болельшиков, а не доминатора ))).
  • AmaAma
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (24)
    AmaAma-Фото
    С чего вообще хейт Погачара?
    Акатуем, за спинами не сидит, не сказать что и команда возит. Победы яркие и разнообразные. Ничего лишнего не говорит. Выступает на высоком уровне ещё с детства (о нем знали и считали очень перспективным).
    Чем он плох? Тем что в 22 года объективно сильнейший универсал?
    Рогла привёз почти 5 минут - молодчага!
    Погачар 5 минут - редиска, через 10 лет узнаем, окружение, попадали!
    Не только от Вас reforg34, но и от многих комментаторов этого сайта.
  • Shega
    Генеральный менеджер команды M ... (13)
    Shega-Фото
    Спорить не буду, но точки зрения у нас разные)
  • Адриен
    Генеральный менеджер команды M ... (13)
    Адриен-Фото
    Слушайте, ест ФАКТ ! Гонщик - живой и здоровый - БРОСИЛ гонку и хлопнул дверью. И это - не внутрикомандное дело ! Гонщик-профессионал выступает не ради команды, не для команды, а ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ, БОЛЕЛЬЩИКОВ ! В конце концов профессиональный спорт - это ТОВАР, а мы все - ПОТРЕБИТЕЛИ ! Когда вы покупаете какую-нибудь вещь, пользуетесь какой-нибудь услугой - вам нужно качество. И вы возмутитесь, если некачественную услугу, товар оправдывают неприятностями у исполнителя, болезнью производителя. ВАС ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ, всё должно быть должного качества ! Так и здесь - назвался груздем, есть контракт, получаешь деньги - полезай в кузов, исполняй, что должен, а разные нюансы НАС не касаются, разбирайтесь за кулисами, а нам дайте хороший товар в виде честного выступления на гонке - от начала до конца.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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