Энрик Мас – призёр Вуэльты Испании-2021

Второй подиум Вуэльты Испании в карьере Энрика Маса

Энрик Мас поднялся на вторую ступень подиума Вуэльты Испании-2021, повторил своё достижение на испанском Гранд-туре 2018 года. В этом году 26-летний испанский велогонщик команды Movistar уступил в генеральной классификации лишь ставшему трёхкратным победителем Вуэльты Испании Приможу Рогличу (Jumbo-Visma), проиграв словенскому гонщику 4 минуты 42 секунды. Отрыв от ближайшего соперника, австралийского гонщика команды Bahrain Victorious Джека Хейга составил 2 минуты 58 секунд.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Энрик Мас: «Мы очень счастливы. В конце только четверо из нас доехали до финиша. Три товарища по команде закончили гонку в больнице, после того, как всем рисковали, помогая нам. Это очень тяжело. Мы поднялись на подиум, который является источником гордости для всей команды. Хочу поблагодарить всех гонщиков, весь персонал, каждый внёс важный вклад в этот результат.

Вчера (на 20-м этапе) я впервые после падения во вторник почувствовал себя так, как надо. Разделка 21 этапа была тяжёлой, особенно потому, что в конце боль вернулась. Не знаю, видно ли было по телетрансляции, но я не мог нормально держаться за разделочные рогатки, пришлось взяться так, будто еду на обычном шоссейном велосипеде на обычном подъёме. Хорошо, что не пришлось с Рогличем бороться за победу на Вуэльте на этой разделке, потому что он одолел бы меня в два счёта. (Смеётся).

Вчера, вернувшись в отель, я больше думал не о разделке, а спросил тренера, что мне надо улучшить на этапах с горными финишами, где Роглич всегда выигрывает у меня несколько секунд. Эти секунды я не должен уступать. Мне надо совершенствоваться в этом аспекте.

Чувствую себя хорошо, хотел бы принять участие в поздник итальянских классиках, это интересные гонки, красивые соревнования, где я хотел бы хорошо выступить».