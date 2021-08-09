Хью Карти возглавит велокоманду EF Education Nippo на Вуэльте Испании-2021

Состав велокоманды EF Education – Nippo на Вуэльту Испании-2021

В прошлом году на Вуэльте Испании Хью Карти финишировал на третьей ступени подиума. В этом сезоне велокоманда EF Education Nippo вновь выстроена вокруг 27-летнего британского гонщика, который будет бороться за генеральную классификацию.

Вместе с Хью Карти на старт 14 августа выйдут: 28-летний эквадорский велогонщик Джонатан Кайседо, 23-летний колумбийский велогонщик Диего Камарго, 22-летний британский велогонщик Саймон Карр, 29-летний американский велогонщик Лоусон Крэддок, 32-летний бельгийский велогонщик Йенс Кёкелейр, 28-летний датский велогонщик Магнус Корт и 31-летний новозеландский велогонщик Том Скалли.

Хью Карти: «Отлично чувствую себя перед Вуэльтой. У меня была отличная неделя подготовки на Вуэльте Бургоса, которая в итоге сложилась хорошо.

Думаю, чем больше участвуешь в Гранд-турах, тем больше к ним привыкаешь и больше расслабляешься. Знаешь, чего ожидать, как реагирует тело, какие взлёты и спады могут быть. Но Гранд-тур идёт долго, он непредсказуемый, ты всегда начинаешь долгое путешествие. Он может пойти плохо или очень хорошо, но ты не знаешь, когда что-то может случиться. Надо просто концентрироваться на гонке каждый день, следить за собой, оставаться здоровым, стараться выдать максимум на трёх неделях.

С особенным нетерпением жду 18-й этап до Гамонитейру. Это новый подъём. Думаю, в будущем он станет традиционным. Он в конце гонки, и очень крутой, так что, думаю, там можно зажечь настоящий фейерверк. Наверное, этого подъёма жду больше всего».

Хуанма Гарате, спортивный директор команды: «На Вуэльте равнинные этапы будут проходить напряжённо из-за эшелонов и ветров, поэтому, если мы правильно разыграем свои карты, сможем на таких этапах даже выиграть время. Насчёт горных этапов я не так сильно волнуюсь, потому что они более открытые, а у нас для них сильная команда. Скалли, Кёкелейр, Крэддок, Корт – эти ребята усилят нас на равнинных этапах. Для горных есть Диего Камарго, Саймон Карр и Джонатан Кайседо, все они смогут быть рядом с Хью до финального подъёма.

Саймон Карр и Диего Камарго смогут многому научиться у ветеранов, а мы хотим понять, на что они будут способны через пару лет. С нетерпением хочу увидеть Саймона в разных ситуациях, мне очень хочется подтолкнуть его выкладываться каждый день до предела, чтобы проверить, что он может. Что касается Камарго, мы считаем, что у него большой талант, но ему надо продолжать учиться, совершенствоваться без давления. Ему необходимо проехать Гранд-тур, чтобы стать настоящим велогонщиком Мирового тура».

Состав велокоманды EF Education Nippo на Вуэльту Испании-2021:

Hugh Carthy, (Великобритания)

Jonathan Caicedo, (Эквадор)

Diego Camargo, (Колумбия)

Simon Carr, (Великобритания)

Magnus Cort Nielsen, (Дания)

Lawson Craddock, (США)

Jens Keukeleire, (Бельгия)

Tom Scully, (Новая Зеландия)