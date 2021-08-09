Майкл Мэттьюс возглавит команду BikeExchange на Вуэльте Испании-2021

Состав велокоманды BikeExchange на Вуэльту Испании-2021

30-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) возглавит команду BikeExchange на Вуэльте Испании-2021. Мэттьюс, победитель трёх этапов испанского Гранд-тура, возвращается на Вуэльту впервые с 2014 года. Велокоманда BikeExchange ставит целью борьбу за победу на этапах, как горных, так и спринтерских.

Вместе с Майклом Мэттьсом на старт 14 августа выйдут 33-летний словенский велогонщик Лука Мезгец, 22-летний австралийский велогонщик Роберт Стэннард, 28-летний австралийский гонщик Дэмьен Хаусон, 25-летний австралийский гонщик Лукас Хэмильтон, 26-летний австралийский гонщик Ник Шульц, 34-летний казахстанский велогонщик Андрей Зейц и 37-летний испанский велогонщик Микель Ниеве.

Лукас Хэмильтон впервые в карьере поедет Вуэльту Испании. Микель Ниеве, победитель этапа испанского Гранд-тура, поедет Вуэльту Испании в девятый раз и в общей сложности 22-й Гранд-тур. Андрей Зейц стартует на Вуэльте Испании в 8-й раз и это будет его 19-й Гранд-тур в карьере.

Майкл Мэттьюс: «Я готов к Вуэльте, хорошо восстановился после тяжёлого Тур де Франс. Сейчас после многочисленных вторых и третьих мест на этапах Тура я решительно настроен подняться на этапе Вуэльты Испании на высшую ступень. Этот Гранд-тур мне очень нравится, и я уже выигрывал на нём этапы.

У нас сильный состав. Лука Мезгец в отличной форме после Тура, поэтому я рад снова с ним выступать, как и с Робом Стэннардом. Хорошо, что он будет с нами на спринтерских этапах. Есть несколько этапов, которые, кажется, нам подходят, они со спринтерской развязкой, но и с подъёмами. Приятно, что Лукас Хэмильтон вернулся в гонки после падения и схода в Тур де Франс.

Думаю, в целом у нас сильная команда ,которая может спринтовать, но также хорошо проходит подъёмы. Я хочу начать гонку, надеюсь, мы сможем показать высокие результаты».

Лукас Хэмильтон: «Я очень расстроился, когда пришлось сойти с Тур де Франс после падения. Но это ещё больше мотивирует меня, я рад стартовать на Вуэльте. Впервые поеду этот Гранд-тур, слышал, что он великолепен. Вижу, что на второй части маршрута много гор. Надеюсь, мы сможем хорошо выступить, поднять руки в победном жесте. Состав у нас сильный и сбалансированный. Думаю, каждый решительно настроен на этот финальный Гранд-тур сезона. Я готов и не могу дождаться субботы».

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Вуэльта Испании всегда является для нас важной гонкой. С ней связаны невероятные воспоминания нашей команды. Мы стартуем с сильной группой гонщиком, обладающих огромным опытом. Несколько месяцев мы чуть-чуть не дотягивались до важных результатов. Но мы уверены, что Вуэльта повернёт ситуацию в правильном направлении. Команда очень много работала, чтобы все гонщики подошли к старту в лучшей форме».

Джулиан Дин, спортивный директор: «Майкл будет нашим ключевым гонщиком в борьбе за победы на этапах, но мы открыты всем возможностям, будем пользоваться шансом, когда позволят обстоятельства.

У нас сильный состав, каждый подошёл к Вуэльте в хорошей форме. Каждые пару дней на этой Вуэльте будут этапы, значимые для генеральной классификации, но на первой неделе равнинных этапов, наверное, чуть больше, чем мы привыкли видеть на испанском Гранд-туре. На некоторые этапы первой недели мы нацелены с Майклом, особенно с 10 по 14, где мы будем помогать Майклу всей командой, но также будем отправлять наших ребят в отрывы.

Ник Шульц в хорошей форме после гонки в Чехии, Лука Мезгец тоже способен выиграть этапы, поэтому мы подходим к гонке, не ограничивая себя рамками.

Микель Ниеве отлично проехал Вуэльту Бургоса, он всегда стабильно выступает. Андрей Зейц тоже в хорошей форме и очень решительно настроен после тяжёлого из-за травмы года. Поэтому, думаю, у нас много шансов что-то предпринять с такой мотивированной командой».

Состав велокоманды BikeExchange на Вуэльту Испании-2021:

Lucas Hamilton, (Австралия)

Damien Howson, (Австралия)

Michael Matthews, (Австралия)

Luka Mezgec, (Словения)

Mikel Nieve, (Испания)

Nicholas Schultz, (Австралия)

Robert Stannard, (Австралия)

Andrey Zeits, (Казахстан)