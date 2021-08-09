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Состав велокоманды BikeExchange на Вуэльту Испании-2021

Майкл Мэттьюс возглавит команду BikeExchange на Вуэльте Испании-2021

 

 

Состав велокоманды BikeExchange на Вуэльту Испании-2021Состав велокоманды BikeExchange на Вуэльту Испании-2021

 

 

  30-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) возглавит команду BikeExchange на Вуэльте Испании-2021. Мэттьюс, победитель трёх этапов испанского Гранд-тура, возвращается на Вуэльту впервые с 2014 года. Велокоманда BikeExchange ставит целью борьбу за победу на этапах, как горных, так и спринтерских.

 

  Вместе с Майклом Мэттьсом на старт 14 августа выйдут 33-летний словенский велогонщик Лука Мезгец, 22-летний австралийский велогонщик Роберт Стэннард, 28-летний австралийский гонщик Дэмьен Хаусон, 25-летний австралийский гонщик Лукас Хэмильтон, 26-летний австралийский гонщик Ник Шульц, 34-летний казахстанский велогонщик Андрей Зейц и 37-летний испанский велогонщик Микель Ниеве.

 

Лукас Хэмильтон впервые в карьере поедет Вуэльту Испании. Микель Ниеве, победитель этапа испанского Гранд-тура, поедет Вуэльту Испании в девятый раз и в общей сложности 22-й Гранд-тур. Андрей Зейц стартует на Вуэльте Испании в 8-й раз и это будет его 19-й Гранд-тур в карьере.

 

  Майкл Мэттьюс: «Я готов к Вуэльте, хорошо восстановился после тяжёлого Тур де Франс. Сейчас после многочисленных вторых и третьих мест на этапах Тура я решительно настроен подняться на этапе Вуэльты Испании на высшую ступень. Этот Гранд-тур мне очень нравится, и я уже выигрывал на нём этапы.

 

У нас сильный состав. Лука Мезгец в отличной форме после Тура, поэтому я рад снова с ним выступать, как и с  Робом Стэннардом. Хорошо, что он будет с нами на спринтерских этапах. Есть несколько этапов, которые, кажется, нам подходят, они со спринтерской развязкой, но и с подъёмами. Приятно, что Лукас Хэмильтон вернулся в гонки после падения и схода в Тур де Франс.

 

Думаю, в целом у нас сильная команда ,которая может спринтовать, но также хорошо проходит подъёмы. Я хочу начать гонку, надеюсь, мы сможем показать высокие результаты».

 

  Лукас Хэмильтон: «Я очень расстроился, когда пришлось сойти с Тур де Франс после падения. Но это ещё больше мотивирует меня, я рад стартовать на Вуэльте. Впервые поеду этот Гранд-тур, слышал, что он великолепен. Вижу, что на второй части маршрута много гор. Надеюсь, мы сможем хорошо выступить, поднять руки в победном жесте. Состав у нас сильный и сбалансированный. Думаю, каждый решительно настроен на этот финальный Гранд-тур сезона. Я готов и не могу дождаться субботы».

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Вуэльта Испании всегда является для нас важной гонкой. С ней связаны невероятные воспоминания нашей команды. Мы стартуем с сильной группой гонщиком, обладающих огромным опытом. Несколько месяцев мы чуть-чуть не дотягивались до важных результатов. Но мы уверены, что Вуэльта повернёт ситуацию в правильном направлении. Команда очень много работала, чтобы все гонщики подошли к старту в лучшей форме».

 

  Джулиан Дин, спортивный директор: «Майкл будет нашим ключевым гонщиком в борьбе за победы на этапах, но мы открыты всем возможностям, будем пользоваться шансом, когда позволят обстоятельства.

 

У нас сильный состав, каждый подошёл к Вуэльте в хорошей форме. Каждые пару дней на этой Вуэльте будут этапы, значимые для генеральной классификации, но на первой неделе равнинных этапов, наверное, чуть больше, чем мы привыкли видеть на испанском Гранд-туре. На некоторые этапы первой недели мы нацелены с Майклом, особенно с 10 по 14, где мы будем помогать Майклу всей командой, но также будем отправлять наших ребят в отрывы.

 

Ник Шульц в хорошей форме после гонки в Чехии, Лука Мезгец тоже способен выиграть этапы, поэтому мы подходим к гонке, не ограничивая себя рамками.

 

Микель Ниеве отлично проехал Вуэльту Бургоса, он всегда стабильно выступает. Андрей Зейц тоже в хорошей форме и очень решительно настроен после тяжёлого из-за травмы года. Поэтому, думаю, у нас много шансов что-то предпринять с такой мотивированной командой».

 

 

Состав велокоманды BikeExchange на Вуэльту Испании-2021:

 

Lucas Hamilton, (Австралия)

Damien Howson, (Австралия)

Michael Matthews, (Австралия)

Luka Mezgec, (Словения)

Mikel Nieve, (Испания)

Nicholas Schultz, (Австралия)

Robert Stannard, (Австралия)

Andrey Zeits, (Казахстан)

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Теги к статье: BikeExchange Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • Earl57
    Состав велокоманды Ineos Grena ... (10)
    Earl57-Фото

    Надо дождаться пятницы, когда выложат стартовый протокол разделки. По нему уже можно примерно определить расклады в команде. Если у Юмбо и так ясно что Роглич последним должен стартовать, то очередность в Инеосе прояснит у кого какой статус.

  • Arciv
    Состав велокоманды Ineos Grena ... (10)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Цитата: Earl57
    Интересно, что будет делать Инеос, если после стартовой разделки Пидкок будет выше всех в команде?
    Для тех, кто не знал или забыл...
    https://www.youtube.com/watch?v=obVvggPAGEI
    Будет как Джиро - Ганна временный носитель,Берналь постоянный)) так и тут

    Есть одно НО - Пидкок значительно легче Ганны и будучи элитным маутинбайкером горы переваривает значительно лучше. Вы уверены, что не получится как с Вингегором? И в отличие от того же Вингегора у Пидкока отличный спринтерский рывок. Ван Арт и Ван дер Пул не дадут соврать))
    Вингегор получился больше вопреки обстоятельств! Будь Роглич,ему пришлось бы возить его как прошлую Вуэльту! Надеюсь сейчас не будет больших завалов и падений)) В моём видение на сегодня самые сильные генеральщики Погачар,Роглич(Вингегор) и Берналь( Мартинес)! Жаль не будет Поги и Мартинеса,который,мне кажется,не хуже Берналя может быть
  • Arciv
    Джордж Беннетт переходит в вел ... (7)
    Arciv-Фото
    Цитата: vadi
    С позапрошлым и раньше не путаете? Чисто субъективно, когда Роглич только начал всерьез ездить, тогда Беннетт всегда на гранд-турах в любую горку был одним из самых последних колес лидера. А уже в прошлом году чаще вызывал сожаление. Хотя по сравнению с нынешним годом конечно и прошлый лучший.
    Он провалил стартовую холодную неделю,а потом начал отыгрываться! Итоговое 11е место,как для вечного грегари не так уж и плохо
  • Arciv
    Тур Дании-2021. Этап 1 (3)
    Arciv-Фото
    Топовый спринт Груни,и топовый развоз Тениссена(как в Париже),и не один поезд не справится
  • Earl57
    Тур Дании-2021. Этап 1 (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: BlAr
    Сегодня лишнее подтверждение тому, что Кэв без поезда и Кэв с поездом - совершенно разные вещи!

    Квики же посадили Кэва на колесо Груневегена. Кэв хотел как обычно выскочить на финише. Вроде плотно сидел. За Кэвом пристроился Ниццоло. Однако Груня так рванул, что никто усидеть за ним не смог, ни то что выскочить из под него.

  • BlAr
    Тур Дании-2021. Этап 1 (3)
    BlAr-Фото

    Сегодня лишнее подтверждение тому, что Кэв без поезда и Кэв с поездом - совершенно разные вещи!

  • nightbuster33
    Опытный состав гонщиков Astana ... (17)
    nightbuster33-Фото
    А еще точнее будет-бутылка.Кто еще точнее подскажет?
  • sixpack
    Вуэльта Испании-2021. Альтимет ... (13)
    sixpack-Фото
    по поводу последней недели этого ТДФ ты примерно так же выражался. ну найди интервью гонщиков, где они были бы недовольны легкостью маршрута, плевались и отказывались ехать. я что-то не помню эмоций в духе "мы хотим по 5 км набора каждый день".
  • vadi
    Джордж Беннетт переходит в вел ... (7)
    vadi-Фото
    С позапрошлым и раньше не путаете? Чисто субъективно, когда Роглич только начал всерьез ездить, тогда Беннетт всегда на гранд-турах в любую горку был одним из самых последних колес лидера. А уже в прошлом году чаще вызывал сожаление. Хотя по сравнению с нынешним годом конечно и прошлый лучший.
  • levonardo
    Александр Власов подписал конт ... (25)
    levonardo-Фото
    Нет. Просто Алик один из двух самых бесячих комментаторов здесь(Вы второй). Он просто несет дичь, а Вы ещё и с "умным лицом". А Астана хорошая команда, но у всех есть недоброжелатели, и она не исключение.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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