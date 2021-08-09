Состав велокоманды BikeExchange на Вуэльту Испании-2021:

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 16:45
Майкл Мэттьюс возглавит команду BikeExchange на Вуэльте Испании-2021
30-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) возглавит команду BikeExchange на Вуэльте Испании-2021. Мэттьюс, победитель трёх этапов испанского Гранд-тура, возвращается на Вуэльту впервые с 2014 года. Велокоманда BikeExchange ставит целью борьбу за победу на этапах, как горных, так и спринтерских.
Вместе с Майклом Мэттьсом на старт 14 августа выйдут 33-летний словенский велогонщик Лука Мезгец, 22-летний австралийский велогонщик Роберт Стэннард, 28-летний австралийский гонщик Дэмьен Хаусон, 25-летний австралийский гонщик Лукас Хэмильтон, 26-летний австралийский гонщик Ник Шульц, 34-летний казахстанский велогонщик Андрей Зейц и 37-летний испанский велогонщик Микель Ниеве.
Лукас Хэмильтон впервые в карьере поедет Вуэльту Испании. Микель Ниеве, победитель этапа испанского Гранд-тура, поедет Вуэльту Испании в девятый раз и в общей сложности 22-й Гранд-тур. Андрей Зейц стартует на Вуэльте Испании в 8-й раз и это будет его 19-й Гранд-тур в карьере.
Майкл Мэттьюс: «Я готов к Вуэльте, хорошо восстановился после тяжёлого Тур де Франс. Сейчас после многочисленных вторых и третьих мест на этапах Тура я решительно настроен подняться на этапе Вуэльты Испании на высшую ступень. Этот Гранд-тур мне очень нравится, и я уже выигрывал на нём этапы.
У нас сильный состав. Лука Мезгец в отличной форме после Тура, поэтому я рад снова с ним выступать, как и с Робом Стэннардом. Хорошо, что он будет с нами на спринтерских этапах. Есть несколько этапов, которые, кажется, нам подходят, они со спринтерской развязкой, но и с подъёмами. Приятно, что Лукас Хэмильтон вернулся в гонки после падения и схода в Тур де Франс.
Думаю, в целом у нас сильная команда ,которая может спринтовать, но также хорошо проходит подъёмы. Я хочу начать гонку, надеюсь, мы сможем показать высокие результаты».
Лукас Хэмильтон: «Я очень расстроился, когда пришлось сойти с Тур де Франс после падения. Но это ещё больше мотивирует меня, я рад стартовать на Вуэльте. Впервые поеду этот Гранд-тур, слышал, что он великолепен. Вижу, что на второй части маршрута много гор. Надеюсь, мы сможем хорошо выступить, поднять руки в победном жесте. Состав у нас сильный и сбалансированный. Думаю, каждый решительно настроен на этот финальный Гранд-тур сезона. Я готов и не могу дождаться субботы».
Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Вуэльта Испании всегда является для нас важной гонкой. С ней связаны невероятные воспоминания нашей команды. Мы стартуем с сильной группой гонщиком, обладающих огромным опытом. Несколько месяцев мы чуть-чуть не дотягивались до важных результатов. Но мы уверены, что Вуэльта повернёт ситуацию в правильном направлении. Команда очень много работала, чтобы все гонщики подошли к старту в лучшей форме».
Джулиан Дин, спортивный директор: «Майкл будет нашим ключевым гонщиком в борьбе за победы на этапах, но мы открыты всем возможностям, будем пользоваться шансом, когда позволят обстоятельства.
У нас сильный состав, каждый подошёл к Вуэльте в хорошей форме. Каждые пару дней на этой Вуэльте будут этапы, значимые для генеральной классификации, но на первой неделе равнинных этапов, наверное, чуть больше, чем мы привыкли видеть на испанском Гранд-туре. На некоторые этапы первой недели мы нацелены с Майклом, особенно с 10 по 14, где мы будем помогать Майклу всей командой, но также будем отправлять наших ребят в отрывы.
Ник Шульц в хорошей форме после гонки в Чехии, Лука Мезгец тоже способен выиграть этапы, поэтому мы подходим к гонке, не ограничивая себя рамками.
Микель Ниеве отлично проехал Вуэльту Бургоса, он всегда стабильно выступает. Андрей Зейц тоже в хорошей форме и очень решительно настроен после тяжёлого из-за травмы года. Поэтому, думаю, у нас много шансов что-то предпринять с такой мотивированной командой».
Состав велокоманды BikeExchange на Вуэльту Испании-2021:
Lucas Hamilton, (Австралия)
Damien Howson, (Австралия)
Michael Matthews, (Австралия)
Luka Mezgec, (Словения)
Mikel Nieve, (Испания)
Nicholas Schultz, (Австралия)
Robert Stannard, (Австралия)
Andrey Zeits, (Казахстан)
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (207)