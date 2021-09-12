3-е место на Вуэльте Испании-2021 – первый подиум Гранд-тура Джека Хейга

Джек Хейг – призёр Вуэльты Испании-2021

28-летний австралийский велогонщик команды Bahrain Victorious Джек Хейг (Jack Haig) впервые в карьере поднялся на подиум Гранд-тура, занял 3-е место в генеральной классифиации Вуэльты Испании-2021. На шести этапах испанского Гранд-тура Джек Хейг вошёл в пятёрку сильнейших. Он принял на себя обязанности лидера команды Bahrain Victorious после падения капитана Микеля Ланды, который сошёл с гонки на 17-м этапе.

Джек Хейг поднялся в тройку сильнейших общего зачёта на 20-м этапе и удержал свою позицию в разделке на 21-м, где его основным соперником был британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Адам Йейтс. Но Джек Хейг проехал индивидуальную гонку на время быстрее Йейтса на 26 секунд и укрепил свою позицию призёра Вуэльты Испании-2021. Этот результат стал компенсацией за трудный сезон, сход с Тур де Франс-2021 после тяжёлого падения на 3-м этапе. Вуэльта Испании-2021 стала первой гонкой Хейга после травмы.

Джей Хейг: «За десять дней до старта Вуэльты я даже не знал, поеду ли гонку. Необходимая мне операция прошла хуже, чем ожидал. Сюда приехал с одной задачей – сделать всё возможное, чтобы помочь Микелю. О подиуме даже не задумывался. В отрыве (на 6-м этапе) мы набрали так много времени, что я поднялся на седьмое место в генеральной классификации, но уверенности у меня не было. Просто подумал, что могу попробовать.

Просто невероятно. Я говорил с женой, что всегда мечтал подняться на подиум Гранд-тура, но совершенно не знал, возможно это или нет. Потрясающе. Я только перешёл в команду Bahrain Victorious, а потом упал на Туре.

Сюда приехал без ожиданий, а теперь я третий на подиуме. У меня нет слов. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне попасть сюда. Такое случается не в одно мгновение. Это не просто годы работы, а ещё и работа многих людей, которых благодарю за помощь. Я продолжу готовиться к гонкам так, как делал раньше, с людьми, которые рядом со мной. Пока счастлив и наслаждаешься работой, результаты придут».

Горазд Штангельж, спортивный директор команды: «Здесь мы добились потрясающих результатов. Приехали работать на Микеля после его успеха в Бургосе, но, к сожалению, столкнулись с трудностями. Мы быстро среагировали, заново распределили роли в команде, и ребята от первого до последнего этапа работали на максимуме.

Вспомним о том, насколько ветреной была первая неделя, и насколько это нам не подходило. Мы оставили много сил на этих этапах, но великолепно минимизировали потери. Когда начались горные этапы, мы одержали победу с Дамиано, а потом началась хорошая полоса.

На финальные две недели у нас был план. Я очень доволен, что Джино (Медер) подтвердил свои способности. В будущем он может стать генеральщиком.

Мне очень жаль, что Джек упал на Тур де Франс, но он вернулся и великолепно отработал, добился подиума Гранд-тура. Это прекрасный момент для него и команды».

Велокоманда Bahrain Victorious помимо итогового подиума, победы на этапе Вуэльты Испании-2021 и белой майки Джино Медера, заняла 1-е место в командной классификации.