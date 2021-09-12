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3-е место на Вуэльте Испании-2021 – первый подиум Гранд-тура Джека Хейга

Джек Хейг – призёр Вуэльты Испании-2021

 

 

  28-летний австралийский велогонщик команды Bahrain Victorious Джек Хейг (Jack Haig) впервые в карьере поднялся на подиум Гранд-тура, занял 3-е место в генеральной классифиации Вуэльты Испании-2021. На шести этапах испанского Гранд-тура Джек Хейг вошёл в пятёрку сильнейших. Он принял на себя обязанности лидера команды Bahrain Victorious после падения капитана Микеля Ланды, который сошёл с гонки на 17-м этапе.

 

3-е место на Вуэльте Испании-2021 – первый подиум Гранд-тура Джека Хейга

 

 

Джек Хейг поднялся в тройку сильнейших общего зачёта на 20-м этапе и удержал свою позицию в разделке на 21-м, где его основным соперником был британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Адам Йейтс. Но Джек Хейг проехал индивидуальную гонку на время быстрее Йейтса на 26 секунд и укрепил свою позицию призёра Вуэльты Испании-2021. Этот результат стал компенсацией за трудный сезон, сход с Тур де Франс-2021 после тяжёлого падения на 3-м этапе. Вуэльта Испании-2021 стала первой гонкой Хейга после травмы.

 

  Джей Хейг: «За десять дней до старта Вуэльты я даже не знал, поеду ли гонку. Необходимая мне операция прошла хуже, чем ожидал. Сюда приехал с одной задачей – сделать всё возможное, чтобы помочь Микелю. О подиуме даже не задумывался. В отрыве (на 6-м этапе) мы набрали так много времени, что я поднялся на седьмое место в генеральной классификации, но уверенности у меня не было. Просто подумал, что могу попробовать.

 

Просто невероятно. Я говорил с женой, что всегда мечтал подняться на подиум Гранд-тура, но совершенно не знал, возможно это или нет. Потрясающе. Я только перешёл в команду Bahrain Victorious, а потом упал на Туре.

 

Сюда приехал без ожиданий, а теперь я третий на подиуме. У меня нет слов. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне попасть сюда. Такое случается не в одно мгновение. Это не просто годы работы, а ещё и работа многих людей, которых благодарю за помощь. Я продолжу готовиться к гонкам так, как делал раньше, с людьми, которые рядом со мной. Пока счастлив и наслаждаешься работой, результаты придут».

 

 

  Горазд Штангельж, спортивный директор команды: «Здесь мы добились потрясающих результатов. Приехали работать на Микеля после его успеха в Бургосе, но, к сожалению, столкнулись с трудностями. Мы быстро среагировали, заново распределили роли в команде, и ребята от первого до последнего этапа работали на максимуме.

 

Вспомним о том, насколько ветреной была первая неделя, и насколько это нам не подходило. Мы оставили много сил на этих этапах, но великолепно минимизировали потери. Когда начались горные этапы, мы одержали победу с Дамиано, а потом началась хорошая полоса.

 

  На финальные две недели у нас был план. Я очень доволен, что Джино (Медер) подтвердил свои способности. В будущем он может стать генеральщиком.

 

Мне очень жаль, что Джек упал на Тур де Франс, но он вернулся и великолепно отработал, добился подиума Гранд-тура. Это прекрасный момент для него и команды».

 

Велокоманда Bahrain Victorious помимо итогового подиума, победы на этапе Вуэльты Испании-2021 и белой майки Джино Медера, заняла 1-е место в командной классификации.

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Теги к статье: Джек Хейг Jack Haig Bahrain Victorious Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (34)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо за информацию.
  • VeloVelo
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (34)
    VeloVelo-Фото

    Да, наконец-то нашелся умный. Точнее, еще один умник появился.

  • motte
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (1)
    motte-Фото

    Испанский стыд 

     

    На старт прошедшей «Вуэльты» вышли 40 гонщиков из Испании, которые так и не сумели выиграть ни одного этапа. Такое произошло впервые с 1996-го года. 

     

    Но это только полбеды, «Джиро» и «Тур» испанцы в этом году тоже закончили без побед. 

     

    Гонщики из Испании не выиграли за сезон ни одного этапа на супермногодневках. 63 этапа и 0 испанских побед. Такое произошло впервые за годы существования всех трех гранд-туров. 

     

    Утешением для Испании может быть только второе место Энрика Маса в общем зачете «Вуэльты».

     

     

  • uran
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (24)
    uran-Фото
    Цитата: BaTman
     . У кого нибудь есть такие ощущеня по месяцам ? 
     
    У меня сугубо от тренировочного плана и отдыха. Получается у Фрума форма была и к Джиро и к ТДФ и к Вуэльте.
  • Альоша Шац
    Генеральный менеджер команды M ... (13)
    Альоша Шац-Фото
    Супермен? Та ладно. Просто мэн. В Астану пусть валит
  • BaTman
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (24)
    BaTman-Фото

     Мне кажется у каждого человека есть такие месяцы в году, когда они прям в форме, даже без тренировок. У меня это июль, а в августе я на спаде, сколько бы не катал и не жрал. И не важно как тренировался, и перерывы, просто к сентяюбрю, я всегда на спаде. Вот мне кажется у Роглы пик это август, в июле он не такой был. У Нибали май. А у Фрума и Кочегара это июль. И им в это месяце и карты идёт и форма при них, и не важно что там другие. Они просто могут взять тур и всё тут. У кого нибудь есть такие ощущеня по месяцам ? 

     

  • BaTman
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (24)
    BaTman-Фото
    Про хейт вы сами пока придумали. Все норм к нему относятся, я вообще удивлён даже что так спокойно общество восприняло его доминирование.
    Просто после Фрума я думаю народ понял что не будет борбы на каждом этапе, и это лучше чем тактика от обороны одной командой. Хотя мне лично не хватает прежного SKY, и одного лидера кто безоговорочно диктовал бы темп и пытался контролировать гонку.
    Роглич харизматичней и думаю ближе по духу большинству, не думаю что тут большинство кому до 25 лет (и безумно одарён). Ну и все помнят его поражения, а это вдвойне ценно, чем когда начиная с 21 ты всех выносишь в одну калитку. (для болельшиков, а не доминатора ))).
  • AmaAma
    Примож Роглич - трёхкратный по ... (24)
    AmaAma-Фото
    С чего вообще хейт Погачара?
    Акатуем, за спинами не сидит, не сказать что и команда возит. Победы яркие и разнообразные. Ничего лишнего не говорит. Выступает на высоком уровне ещё с детства (о нем знали и считали очень перспективным).
    Чем он плох? Тем что в 22 года объективно сильнейший универсал?
    Рогла привёз почти 5 минут - молодчага!
    Погачар 5 минут - редиска, через 10 лет узнаем, окружение, попадали!
    Не только от Вас reforg34, но и от многих комментаторов этого сайта.
  • Shega
    Генеральный менеджер команды M ... (13)
    Shega-Фото
    Спорить не буду, но точки зрения у нас разные)
  • Адриен
    Генеральный менеджер команды M ... (13)
    Адриен-Фото
    Слушайте, ест ФАКТ ! Гонщик - живой и здоровый - БРОСИЛ гонку и хлопнул дверью. И это - не внутрикомандное дело ! Гонщик-профессионал выступает не ради команды, не для команды, а ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ, БОЛЕЛЬЩИКОВ ! В конце концов профессиональный спорт - это ТОВАР, а мы все - ПОТРЕБИТЕЛИ ! Когда вы покупаете какую-нибудь вещь, пользуетесь какой-нибудь услугой - вам нужно качество. И вы возмутитесь, если некачественную услугу, товар оправдывают неприятностями у исполнителя, болезнью производителя. ВАС ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ, всё должно быть должного качества ! Так и здесь - назвался груздем, есть контракт, получаешь деньги - полезай в кузов, исполняй, что должен, а разные нюансы НАС не касаются, разбирайтесь за кулисами, а нам дайте хороший товар в виде честного выступления на гонке - от начала до конца.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
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