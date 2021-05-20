Рафал Майка - победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2021

Рафал Майка, Стевен Крёйсвейк, Одд Кристиан Эйкинг, Эган Берналь о 15-м этапе Вуэльты Испании-2021

31-летний польский велогонщик команды UAE Team Emirates Рафал Майка одержал первую за четыре года победу, выиграв 15-й этап Вуэльты Испании-2021 после впечатляющего 87,4-километрового сольного отрыва. Прошлая победа Майки была одержана также на этапе Вуэльты Испании в 2017 году.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

15-й этап перед вторым днём отдыха с набором высоты 3600 м и четырьмя категорийными подъёмами начался с многочисленных атак. Первому отрыву не удалось продержаться долго, Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) и Магнус Корт (EF Education Nippo) атаковали, когда большую группу отрыва добрал пелотон. Но и им не удалось уехать далеко.

На подъёме 1-й категории Альто де ла Сентенера (Alto de la Centenera, отм. 1350 м, перепад высот 830 м, протяженность 15,1 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 11%), за 130 км до финиша Сиваков, а затем и Корт вернулись в пелотон. В этот момент атаковал Рафал Майка и бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils).

К ним переложился Фабио Ару (Qhubeka – NextHash). Через несколько километров Ван Гильс выпал, а Ару и Майка продолжили набирать преимущество. За их спиной из пелотона атаковала большая группа гонщиков, но ни одному из них не удалось переложиться к Рафалу Майке, который на втором категорийном подхёме дня Пуэрто де Педро Бернардо (Puerto de Pedro Bernardo, отм. 1226 м, перепад высот 378 м, протяженность 9 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%) за 87 км до финиша остался впереди в одиночку, когда Фабио Ару не выдержал его темпа.

Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma) атаковал из группы преследования, но переложиться к Рафалу Майке ему не удалось, и он финишировал через 1 минуту 27 секунд после польского гонщика.

Норвежский велогонщик Одд Кристиан Эйкинг (Odd Christian Eiking/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) сохранил красную майку лидера перед вторым днём отдыха.

На финальном подъёме дня из пелотона атаковал Адам Йейтс (Ineos Grenadiers), который привёз соперникам по генеральной классификации 15 секунд.

Роман Барде (DSM), который отобрался в первый отрыв дня, но затем не смог уехать от пелотона, сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации. Дамиано Карузо (Bahrain Victorious) остаётся его основным соперником, а Рафал Майка благодаря отрыву поднялся на третье место в горной классификации и уступает Роману Барде 21 очко.

Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

Рафал Майка (UAE Team Emirates): «Особенная победа. Иногда стараешься, но не получается уехать в отрыв. Но сегодня я пытался от старта и до финиша, сегодня никого не ждал. На Вуэльте я не ставил целью генеральную классификацию, скорее искал шанс уехать в отрыв, что сегодня и сделал. Нога шла отлично, я понимал, что мне важно финишировать в одиночку, потому что я не такой быстрый на финишах. К тому же мне надо было сбросить Ару, я хотел идти своей скоростью, а не работать с кем-то ещё. Опасался, что Крёйсвейк может меня добрать, но я всё время удерживал свою скорость и был полностью уверен в своих силах.

Когда начал проходить финальный подъём, понимал, что с тем преимуществом, которое у меня было, я могу выиграть. Я даже немного сбавил скорость на спуске к финишу, потому что не хотел слишком рисковать.

Я хотел выиграть этап. Особенно хотелось выиграть ради отца, который ушёл из жизни, для двух детей, для UAE Team Emirates, действительно великолепной команды. Очень счастлив, потому что смог отпраздновать победу после плохого старта сезона, потому что могу посвятить победу папе, который скончался всего три месяца назад».

Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma): «Было очень трудно отобраться в отрыв. В преследующей группе не было слаженной работы, поэтому я решил атаковать. Я немного сократил разрыв, но в то же время мне было важно держать свою скорость. Оставалось надеяться только на то, что Майка устанет, но этого не случилось. Он был очень силён, показал настоящее шоу.

Наша команда не собиралась атаковать, но когда уезжает большая группа, мы всегда должны отправить в неё кого-то. Сегодня была моя очередь. Если бы понадобилось, я мог отстать из отрыва и поработать на Приможа. Но ему хватало помощников в пелотоне. Приятно получить свободу действий и бороться за победу на этапе. Я это очень ценю. С самого старта ехали на безумной скорости, весь день скорость была высокой. Не думаю, что сегодняшний день можно считать лёгким. В этом отношении день отдыха как раз кстати».

Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux): «Хочу поблагодарить всю команду, потому что их фантастическая работа помогла мне удержать красную майку до конца второй недели Вуэльты. Без команды я бы не удержался на этой позиции на таком выматывающем этапе. У нас сплочённая команда, в этом её сила, и сегодня мы впервые показали это, контролируя сложный этап от первого до последнего километра. В финале мне оставалось только следить за главными соперниками. В конце этапа испытал облегчение. День был очень тяжёлым и очень долгим. Очень горжусь, что лидирую на Вуэльте Испании после двух недель гонки. Благодарю всех, кто нас поддерживает».

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Адам чувствовал себя хорошо и попытался выиграть несколько секунд в генеральной классификации, не думая ни о ком из соперников в частности. Он несколько раз пробовал уехать, ему удалось, это важно для морального настроя. Он создал просвет в 20 секунд, им удалось отыграть всего 5. Я сидел на колесе, спрашивал себя, как можно ехать с такой скоростью на таком рельефе. Гонщики здесь на очень высоком уровне».