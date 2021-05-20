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Рафал Майка - победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2021

Рафал Майка, Стевен Крёйсвейк, Одд Кристиан Эйкинг, Эган Берналь о 15-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

 

31-летний польский велогонщик команды UAE Team Emirates Рафал Майка одержал первую за четыре года победу, выиграв 15-й этап Вуэльты Испании-2021 после впечатляющего 87,4-километрового сольного отрыва. Прошлая победа Майки была одержана также на этапе Вуэльты Испании в 2017 году.

 

Рафал Майка - победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Рафал Майка - победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Рафал Майка - победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Рафал Майка - победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Рафал Майка - победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Рафал Майка - победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Рафал Майка - победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Рафал Майка - победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Рафал Майка - победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Рафал Майка - победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

 15-й этап перед вторым днём отдыха с набором высоты 3600 м и четырьмя категорийными подъёмами начался с многочисленных атак. Первому отрыву не удалось продержаться долго, Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) и Магнус Корт (EF Education Nippo) атаковали, когда большую группу отрыва добрал пелотон. Но и им не удалось уехать далеко.

 

На подъёме 1-й категории Альто де ла Сентенера (Alto de la Centenera, отм. 1350 м, перепад высот 830 м, протяженность 15,1 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 11%), за 130 км до финиша Сиваков, а затем и Корт вернулись в пелотон. В этот момент атаковал Рафал Майка и бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils).

 

К ним переложился Фабио Ару (Qhubeka – NextHash). Через несколько километров Ван Гильс выпал, а Ару и Майка продолжили набирать преимущество. За их спиной из пелотона атаковала большая группа гонщиков, но ни одному из них не удалось переложиться к Рафалу Майке, который на втором категорийном подхёме дня Пуэрто де Педро Бернардо (Puerto de Pedro Bernardo, отм. 1226 м, перепад высот 378 м, протяженность 9 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%) за 87 км до финиша остался впереди в одиночку, когда Фабио Ару не выдержал его темпа.

 

Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma) атаковал из группы преследования, но переложиться к Рафалу Майке ему не удалось, и он финишировал через 1 минуту 27 секунд после польского гонщика.

 

Норвежский велогонщик Одд Кристиан Эйкинг (Odd Christian Eiking/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) сохранил красную майку лидера перед вторым днём отдыха.

 

На финальном подъёме дня из пелотона атаковал Адам Йейтс (Ineos Grenadiers), который привёз соперникам по генеральной классификации 15 секунд.

Роман Барде (DSM), который отобрался в первый отрыв дня, но затем не смог уехать от пелотона, сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации. Дамиано Карузо (Bahrain Victorious) остаётся его основным соперником, а Рафал Майка благодаря отрыву поднялся на третье место в горной классификации и уступает Роману Барде 21 очко.

 

Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

 

  Рафал Майка (UAE Team Emirates): «Особенная победа. Иногда стараешься, но не получается уехать в отрыв. Но сегодня я пытался от старта и до финиша, сегодня никого не ждал. На Вуэльте я не ставил целью генеральную классификацию, скорее искал шанс уехать в отрыв, что сегодня и сделал. Нога шла отлично, я понимал, что мне важно финишировать в одиночку, потому что я не такой быстрый на финишах. К тому же мне надо было сбросить Ару, я хотел идти своей скоростью, а не работать с кем-то ещё. Опасался, что Крёйсвейк может меня добрать, но я всё время удерживал свою скорость и был полностью уверен в своих силах.

 

  Когда начал проходить финальный подъём, понимал, что с тем преимуществом, которое у меня было, я могу выиграть. Я даже немного сбавил скорость на спуске к финишу, потому что не хотел слишком рисковать.

 

 Я хотел выиграть этап. Особенно хотелось выиграть ради отца, который ушёл из жизни, для двух детей, для UAE Team Emirates, действительно великолепной команды. Очень счастлив, потому что смог отпраздновать победу после плохого старта сезона, потому что могу посвятить победу папе, который скончался всего три месяца назад».

 

  Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma): «Было очень трудно отобраться в отрыв. В преследующей группе не было слаженной работы, поэтому я решил атаковать. Я немного сократил разрыв, но в то же время мне было важно держать свою скорость. Оставалось надеяться только на то, что Майка устанет, но этого не случилось. Он был очень силён, показал настоящее шоу.

 

Наша команда не собиралась атаковать, но когда уезжает большая группа, мы всегда должны отправить в неё кого-то. Сегодня была моя очередь. Если бы понадобилось, я мог отстать из отрыва и поработать на Приможа. Но ему хватало помощников в пелотоне. Приятно получить свободу действий и бороться за победу на этапе. Я это очень ценю. С самого старта ехали на безумной скорости, весь день скорость была высокой. Не думаю, что сегодняшний день можно считать лёгким. В этом отношении день отдыха как раз кстати».

 

  Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux): «Хочу поблагодарить всю команду, потому что их фантастическая работа помогла мне удержать красную майку до конца второй недели Вуэльты. Без команды я бы не удержался на этой позиции на таком выматывающем этапе. У нас сплочённая команда, в этом её сила, и сегодня мы впервые показали это, контролируя сложный этап от первого до последнего километра. В финале мне оставалось только следить за главными соперниками. В конце этапа испытал облегчение. День был очень тяжёлым и очень долгим. Очень горжусь, что лидирую на Вуэльте Испании после двух недель гонки. Благодарю всех, кто нас поддерживает».

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Адам чувствовал себя хорошо и попытался выиграть несколько секунд в генеральной классификации, не думая ни о ком из соперников в частности. Он несколько раз пробовал уехать, ему удалось, это важно для морального настроя. Он создал просвет в 20 секунд, им удалось отыграть всего 5. Я сидел на колесе, спрашивал себя, как можно ехать с такой скоростью на таком рельефе. Гонщики здесь на очень высоком уровне».

 

 

Результаты 15 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Рафал Майка Rafal Majka UAE Team Emirates Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 02:14 | Регистрация: 20.05.2021

    Не даром он был приглвшен в Эмираты. Только с такими лейтенантами,на подобии Майки, выигрывают Туры. Он был последним колесом,с которого Погачар восходил на вершину пьедестала.

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Комментарии

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33)
    nightbuster33-Фото

    Думаю,что Эйкинг  хорошо спит по ночам.А что,сделал дело(разрыв от остальных), теперь пускай остальные не спят.Получается как в том анекдоте:Лето,Абрам никак не может уснуть,ворочается.Жена спрашивает в чем проблема.Он:Да я должен соседу 200 баксов.Жена встает выходит на балкон и кричит:Семен?!Да!Абрам должен тебе 200? Да! Так вот,он тебе их не вернет.Возвращается обратно и говорит Абраму:Теперь спи спокойпо,пускай он(Семен)теперь не спит.

  • nightbuster33
    Рафал Майка - победитель 15 эт ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Не даром он был приглвшен в Эмираты. Только с такими лейтенантами,на подобии Майки, выигрывают Туры. Он был последним колесом,с которого Погачар восходил на вершину пьедестала.

  • s75
    Ричард Карапас сошёл с 14 этап ... (10)
    s75-Фото
    просто параллели с Сиваковым в 2018 г.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (34)
    s75-Фото

    с трудом верится, но немец Ким Хейдук на роль спринтера

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33)
    SportSpirit-Фото

    Я сегодня утвердилась в своем предположении, высказанном после пятничного этапа, что Роглич переживает не лучшие дни. Однако за счет собственного авторитета записного фаворита, такого же монстрообразного статуса поезда JV  и грамотной тактики от обороны им удалось это скрыть. 

     

    Причину вижу в пост-адаптационной яме после смены поясов до/после Токио. Кто из героев Олимипиады сейчас на коне? Ярчайший пример - Карапас. 

     

    Так что Jumbo Visme я тихо аплодирую) возможно, однажды они это озвучат. 

     

    Почему не использовал свои шансы Мовистар? Потому что п.1 и они 2-х головые, а Лопес - шалопай) 

     

    Мартану симпатизирую за последовательность и стабильную среднюю форму, но у него слишком много ГТ-километров в ногах и в кризисный день, мы уже много раз видели, он теряет сразу и много.

     

    А Эйкинг? Кроме историй от СК, что мы о нем знаем, как о гонщике? Вчера он приехал на финиш слегка посеревшим, но не потерявшим время. А сегодня - как после объемной тренировки, довольный и свеженький, даже финишнул. Очевидно, что он не довезет красную майку до Мадрида)) но я желаю ему итогового подиума в Сантьяго-де Компостелло!

     

     

  • Earl57
    Ричард Карапас сошёл с 14 этап ... (10)
    Earl57-Фото
    А какой смысл сходить? У него в планах на шоссе остались только групповая гонка на ЧМ и Рубэ. Едет он осторожно, с оглядкой. И его берегут. Отдохнуть до 26 сентября он успеет, главное травму не получить.
    Он что-то намекал на этап Джиро в следующем году, так что вероятнее всего поедет Вуэльту до конца.
    Еще до Вуэльты его спрашивали про Тур. Сказал, что до 2023 абсолютно исключено. И вообще его сейчас классики больше интересуют. Для генеральной классификации ГТ еще не время, рано пока. Не хочет давления.
  • RVL
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33)
    RVL-Фото
    "Так сказать и себе заработать, и других оживить, т.е. разшевелить, а заодно точно бы и нас болельщиков, у экранов ТВ, порадовать."

    ---
    Тут согласен...
    Но все пока ждут
  • s75
    Ричард Карапас сошёл с 14 этап ... (10)
    s75-Фото
    интересно, в планах проехать все три недели, или "запланированный сход", или всё "по обстановке"?
  • s75
    Ричард Карапас сошёл с 14 этап ... (10)
    s75-Фото

    Наверное, это ошибка в комплектовании команды. Тур и ОИ вымотали, после потери шансов в генерале пробовал несколько этапов поработать на команду, но с атакующим Рогличем ничего не мог сделать, да и "возить" было уже нечем. "Свежий" грегари, готовый пахать три недели, был бы логичнее в составе команды.

    А Берналь молодец, держится. Команда рассчитывает прежде всего на него в плане борьбы с гегемонией словенцев на ГТ, и нынешняя Вуэльта тоже в какой-то степени для него "for development". Хотя было много голосов против его участия именно в тревоге за будущее, но команде, гонщику и его окружению виднее.

  • Александра
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (33)
    Александра-Фото

    Что-то как-то… Вчера хотела развязку посмотреть, - уснула. Сегодня - не заметила, как финишировали. Что едет Вуэльта, что не едет - все одно. Есть яркие ребята, конечно, но в горах в целом тоска зеленая.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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