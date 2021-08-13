Дубль Фабио Якобсена на Вуэльте Испании-2021

Фабио Якобсен – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2021

24-летний нидерландский велогонщик команды Deceuninck-QuickStep Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) одержал вторую победу на Вуэльте Испании-2021, выиграв спринт на 8-м этапе. Этап, проложенный по продуваемым равнинам, не отошёл от сценария спринтерского этапа. Отрыв из трёх велогонщиков пелотон отпустил сразу, но не дал уехать далеко.

Как только Андер Окамика (Ander Okamika (Burgos-BH), Ариц Багюэ (Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) и Микель Итуррия (Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi) набрали около 4 минут преимущества, в работу в голове пелотона включились команды спринтеров Deceuninck-Quick Step и Alpecin-Fenix, после чего разрыв сократился и больше не превышал двух минут.За 37 км до финиша команда Astana-Premier Tech вышла на первые позиции в пелотоне и увеличила скорость. Отрыв сдался, а пелотон разорвался на несколько эшелонов. Но выпавшие группы сумели снова влиться в пелотон. Этап завершился общим спринтом.

Йосеф Черны и Берт Ван Лерберг подготовили почву для развоза Флориана Сенешаля, который при встречном ветре доставил Фабио Якобсена до отметки 150 м. Как только французский гонщик закончил работу, Якобсен спуртовал и выиграл спринт у Альберто Дайнезе (DSM) и Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix). Победа на этапе вернула Фабио Якобсену зелёную майку лучшего в очковой классификации, где он теперь опережает Филипсена на 14 очков.

Теперь в списке побед Фабио Якобсена в общей сложности четыре выигранных на Вуэльте Испании этапа. Кроме того, нидерландский спринтер довёл общее количество побед команды Deceuninck-Quick Step в этом сезоне до 50.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images - Photo credit: ©Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Фабио Якобсен: «Для меня много значит этот дубль. Два года назад я выиграл два этапа во время своего дебюта на Вуэльте, поэтому повторить такой успех – это потрясающе. Последние 40 км ехали довольно нервно, генеральщики боролись за позиции, но со мной фантастическая команда. Ребята всё время были рядом, удерживали меня впереди.

На заключительных километрах я в какой-то момент потерял товарищей по команде, но не волновался, был уверен, что нога идёт, что я смогу выдать скорость. Флориан отлично отработал, как только мы вышли из последнего поворота, я спуртовал и отфинишировал. На таком финише важно точно рассчитать время. Я дважды опаздывал, на этот раз получилось идеально, я смог провести полный спринт до финишной черты.

Рад и благодарен, что выступаю здесь. Две победы на этапах на открывающей неделе. Я также рад, что снова надел зелёную майку. Она – мечта каждого спринтера, и в то же время прекрасная награда за мучения на жаре в горах на вчерашнем этапе. Хочу снова поблагодарить команду. Сегодня здесь Патрик Лефевр, уверен, он тоже счастлив. Мы будем и дальше бороться за победы в спринтах».