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Дубль Фабио Якобсена на Вуэльте Испании-2021

Фабио Якобсен – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2021

 

 

  24-летний нидерландский велогонщик команды Deceuninck-QuickStep Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) одержал вторую победу на Вуэльте Испании-2021, выиграв спринт на 8-м этапе. Этап, проложенный по продуваемым равнинам, не отошёл от сценария спринтерского этапа. Отрыв из трёх велогонщиков пелотон отпустил сразу, но не дал уехать далеко.

 

Как только Андер Окамика (Ander Okamika (Burgos-BH), Ариц Багюэ (Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) и Микель Итуррия (Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi) набрали около 4 минут преимущества, в работу в голове пелотона включились команды спринтеров Deceuninck-Quick Step и Alpecin-Fenix, после чего разрыв сократился и больше не превышал двух минут.За 37 км до финиша команда Astana-Premier Tech вышла на первые позиции в пелотоне и увеличила скорость. Отрыв сдался, а пелотон разорвался на несколько эшелонов. Но выпавшие группы сумели снова влиться в пелотон. Этап завершился общим спринтом.

 

 

Йосеф Черны и Берт Ван Лерберг подготовили почву для развоза Флориана Сенешаля, который при встречном ветре доставил Фабио Якобсена до отметки 150 м. Как только французский гонщик закончил работу, Якобсен спуртовал и выиграл спринт у Альберто Дайнезе (DSM) и Яспера Филипсена  (Alpecin-Fenix). Победа на этапе вернула Фабио Якобсену зелёную майку лучшего в очковой классификации, где он теперь опережает Филипсена на 14 очков.

Теперь в списке побед Фабио Якобсена в общей сложности четыре выигранных на Вуэльте Испании этапа. Кроме того, нидерландский спринтер довёл общее количество побед команды Deceuninck-Quick Step в этом сезоне до 50.

 

Фабио Якобсен – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Фабио Якобсен – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Фабио Якобсен – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images - Photo credit: ©Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

 

  Фабио Якобсен: «Для меня много значит этот дубль. Два года назад я выиграл два этапа во время своего дебюта на Вуэльте, поэтому повторить такой успех – это потрясающе. Последние 40 км ехали довольно нервно, генеральщики боролись за позиции, но со мной фантастическая команда. Ребята всё время были рядом, удерживали меня впереди.

 

На заключительных километрах я в какой-то момент потерял товарищей по команде, но не волновался, был уверен, что нога идёт, что я смогу выдать скорость. Флориан отлично отработал, как только мы вышли из последнего поворота, я спуртовал и отфинишировал. На таком финише важно  точно рассчитать время. Я дважды опаздывал, на этот раз получилось идеально, я смог провести полный спринт до финишной черты.

 

 Рад и благодарен, что выступаю здесь. Две победы на этапах на открывающей неделе. Я также рад, что снова надел зелёную майку. Она – мечта каждого спринтера, и в то же время прекрасная награда за мучения на жаре в горах на вчерашнем этапе. Хочу снова поблагодарить команду. Сегодня здесь Патрик Лефевр, уверен, он тоже счастлив. Мы будем и дальше бороться за победы в спринтах».

 

 

Результаты 8 этапа Вуэльты Испании-2021

 

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр о контракте Марк ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Лефевр — это очень интересно! Открываю его для себя снова и снова.
    Пора в ВУЗы вводить факультатив "Лефевр и его способ ведения бизнеса". 

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Так она и есть высшая категория (ESP).
    А перепад, кстати, 1100 почти, если смотреть на графику альтиметрии.
    Не знаю, откуда в описании взялась цифра 845 м.

  • garmincervelo
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (11)
    garmincervelo-Фото
    800 м перепада и 6.4 % - высшая категория, мде, кхе кхе
  • garmincervelo
    Патрик Лефевр о контракте Марк ... (4)
    garmincervelo-Фото
    Да, Фруммм некисло так опускал Контадора, если кое у кого по сих пор бомбит
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Понял, спасибо. Не знал, что Ходег уходит, думал, они всё еще будут пытаться его реанимировать.

    Лично я буду очень рад возвращению Вивиани. Надеюсь на это.

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    Earl57-Фото
    Лефевр же сам говорит, что ему нужны три спринтера. Один Якобсен все гонки не закроет, а классики только весной.
    Ходег уходит, да и заменой Вивиани и Гавирии он так и не стал. И развоз не помог. С Кэвом не договорились еще, и он в любом случае ненадолго.
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Да все нормально Алик пишет. Не надо его задирать. Пусть каждый пишет сам и позволяет писать другим (ну, конечно, если это не обида и не оскорбление).

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    VeloVelo-Фото
    А нужен ли Лефевру еще один спринтер?
  • close2you
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (11)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Я думаю, что Лопес. Он с годами такой хитрец и шифровальщик стал. Его этап среди генеральщиков. Но есть еще отрыв, куда отберутся горняки среднего состава. Такие как Падун, Йон Изагирре, горняки Каха Рураль, Бургоса .
    Вам пожалуй комментарии надо инкогнито писать, чтоб кто-то из форумчан их в серьёз воспринимал...
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Сегодня у Якобсена можно было и украсть финиш, жалко ошибкой разводящего никто так и не сумел воспользоваться. А в общем в спринте пока все безальтернативно, Якобсен - Филипсен, Филипсен - Якобсен.

    https://www.youtube.com/watch?v=ZelQJD4USL8 

    на этом видео хорошо видно, как разводящие просто =потеряли= Якобсена

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