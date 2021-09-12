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Примож Роглич, Адам Йейтс, Эган Берналь, Джек Хейг, Джино Медер о 20-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Примож Роглич сохранил красную майку лидера, Джино Медер перехватил белую майку лучшего молодого гонщика на 20-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

 

  На 20-м этапе Вуэльты Испании-2021, горном, с набором высоты 3500 м и финишем в подъём 2-й категории шла борьба и за победу на этапе, и за положение в генеральной классификации. Примож Роглич и его команда Jumbo-Visma не торопилась догонять отрыв дня, который набрал около 12 минут преимущества, что не входило в планы команды Ineos Grenadiers, которая своими силами закрыла просвет. Атаки генеральщиков начались перед решающими категорийными подъёмами. Адам Йейтс (Ineos Grenadiers), планировавший бороться за этап, не смог уехать от соперников по генеральной классификации, но поднялся на две строчки в общем зачёте.

 

Его товарищ по команде Эган Берналь потерял белую майку лидера, не сумев удержаться в немногочисленной группе красной майки вместе с Йейтсом, Масом, Хейгом. Энрик Мас (Movistar) сохранил вторую позицию в генеральной классификации, но его товарищ по команде Мигель Лопес, выпавший во время атак за 60 км до финиша, сошёл с гонки.

 

Джек Хейг и Джино Медер улучшили свои позиции в генеральной классификации перед решающей разделкой 21 этапа. Австралийский гонщик поднялся на третью строчку общего зачёта,  а 24-летний швейцарский велогонщик  Джино Медер, финишировавший в первой группе, в предпоследний день Вуэльты Испании-2021 перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Эгана Берналя (Ineos Grenadiers).

 

Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на плечах красную майку. Он реагировал на все атаки и финишировал вторым на 20-м этапе.

 

Примож Роглич, Адам Йейтс, Эган Берналь, Джек Хейг, Джино Медер о 20-м этапе Вуэльты Испании-2021

 Credits: Unipublic / Charly Lopez

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Я очень доволен этим этапом. Второе место – хороший результат. Весь день я был внимателен. В начале этапа команда контролировала ситуацию, всё шло по плану. Как и ожидалось, этап взорвался на второй части. Много гонщиков хотели использовать последний шанс на групповом этапе. Я уже предвкушаю завтрашний день. Всё почти закончено. Завтра в конце посмотрим, удастся ли мне достичь нашей большой цели. Я счастлив, что здесь моя семья. Они дают мне дополнительные силы, которые я смогу использовать в последний тяжёлый день этой гонки. Завтра ещё раз выложусь по полной».

 

  Адам Йейтс (Ineos Grenadiers): «Я довольно далеко в генеральной классификации, хотел побороться и выиграть этот этап. Поэтому продолжал преследовать. Пытался изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Если хочешь выиграть этап, надо сбрасывать всех, особенно быстрых ребят. Я несколько раз пытался. Всё, что можешь сделать – пробовать, прилагать все силы».

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «День был очень тяжёлым. Мы знали, что вторая часть этапа будет трудной, поэтому старались изо всех сил. Мы хотели взорвать гонку, чтобы разыграть наши карты с Адамом. Думаю, у нас получилось. Команда потрясающе отработала. Адам уехал вперёд с небольшой группой. Я остался позади, но, думаю, для нас ситуация хорошая. Я чувствую себя хорошо, потому что сделал всё, что было в моих силах».

 

 

Примож Роглич, Адам Йейтс, Эган Берналь, Джек Хейг, Джино Медер о 20-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2021

 

  Джек Хейг (Bahrain-Victorious): «Отрыв уехал почти сразу, в нём не было никого из генеральной классификации, так что мы почти 100 км ехали довольно спокойно. Но в начале первых подъёмов Ineos взвинтили скорость. Я подумал, что они работают на Берналя, потому что мы были довольно близко к четвёртой позиции в генеральной классификации. На самом протяжённом подъёме дня было плато, где началась игра.

 

Так получилось, что Джино и я оказались на идеальных позициях. Я знал, что если мы хотим уехать, нам нужен один из Movistar, в идеале Энрик Мас, и один из Ineos. В таком случае группа позади не стала бы нас преследовать. Джино потрясающе работал на спуске и на равнине,  пока мы не догнали Марка. Они оба великолепно ехали до подножия последнего подъёма.

 

Я знал, что Йейтс атакует на самом крутом градиенте, чтобы набрать преимущество относительно меня перед разделкой. Но мне удалось минимизировать потери. Теперь между нами перед завтрашним стартом минута. Это хорошая позиция, но, конечно, не безопасная, и ещё ничего не закончено».

 

Примож Роглич, Адам Йейтс, Эган Берналь, Джек Хейг, Джино Медер о 20-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2021

 

  Джино Медер (Bahrain Victorious): «Сегодня был безумный день. В отрыве у нас был Падун, который спас наш день. В начале я немного волновался, потому что скорость была не очень высокой, команда Jumbo выглядела сильной, и у них всё было под контролем. Но когда Ineos решили надавить, дали полный газ, все пошли на пределе. Потом Йейтс атаковал, и пришлось просто держать максимальную скорость. Я знал, что мне надо держаться ради Джека, я хотел, чтобы он поднялся на подиум. Думаю, мы этого добились. А я получил немного больше, так что день получился отличным.

 

 Не думал, что получу белую майку, просто нацеливался довезти Джека до финиша и проиграть как можно меньше. Мне пришлось три минуты ждать подтверждения о том, что белая майка переходит ко мне от Берналя. Я тоже сегодня что-то получил на этапе».

 

Результаты 20 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Примож Роглич Адам Йейтс Эган Берналь Джек Хейг Джино Медер Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • микеле оп-оп-оп
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (4)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    А я напишу: позорный трюк. Так подставиться самому, а главное - подставить команду, надо ещё умудриться. Тут некоторые причитают: зачем мол Астана его отпустила, ну так это ж мужская команда - нафиг ей истерички. Все наверное помнят Вайна из Апельсина, который неловко облокотился на техничку и зрелищно так прилëг, с отскоком. Я всё гадал: сразу в больничку, или сам догребет, часика через пол. Нет, встал, отряхнулся и в разодранной в клочья форме (по Курдюкову) добрал сначала свой отрыв, а оттуда ещё и в призы заехал. Вот вам супермен. Лопес - простовумен (пр. прощения у присутствуещих здесь дам). 

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Завтра пилить 34 км во все тяжкие в шлеме и сгорбившись.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото
    Какое пижонство?
  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (4)
    Адриен-Фото

    Самые трудновыводимые пятна - те, которые появляются на репутации. То , что натворил Лопес со своим имиджем, не мог бы  сделать его самый лютый недоброжелатель. Супермен налетел таки на криптонит...

  • litxaa
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (4)
    litxaa-Фото

    "Я устала, не могу. Я вам завтра помогу..."angel

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Не хотел дразнить свою "карму", это ж очевидно.

    У него и так 3 победы, завтра может быть четвертая, куда ему еще и эта, вы о чем?!)

  • VeloVelo
    Дэн Мартин объявил о завершени ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Дэн Мартин уходит. Сколько положительных эмоций у меня сохранилось от его побед. Да и не только от побед. Даже не знаю, чем он меня покорил.
    Наверное, мне, в принципе, нравится то, как он сражается, даже если не выигрывает. Один из моих любимцев в пелотоне.

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    SportSpirit-Фото

    Правило успеха на ГТ от Bahrain Victorious - вовремя потерять "записного капитана" Ланду) Браво команде, Хэйгу и Мадеру! 

     

    Ineos... если сэр Брэйлдсфорд хотел уйти или его хотели уйти, то теперь для этого есть все основания. 

     

    Признаюсь, мне за Шампусана радостно! Он много таких отчаянных финишей с гримасами на лице выдал на этой Вуэльте, даже борясь за места около 10-ки. Собственно поэтому и выиграл, т.к. продолжал выкладываться, когда генеральщики уехали казалось бы навсегда. 

     

    Точно также лично у меня был осадок, когда великолепную Гамонитейру выиграл Лопес. Он, конечно, сильный горняк, но, повторю свои слова недельной давности, "эмоционально нестабильный шалопай". 

     

  • VeloVelo
    Клеман Шампуссан - победитель ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Клеман Шампуссан! Браво! Выскочил как кузнечик из травы!!! )
    Сцепил зубы и не разжимал их до финиша. 

  • shekn
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (16)
    shekn-Фото
    Цитата: velodoctor
    Колумбийски сми на эмоциях пишут, что ему сказали директора не преследовать Маса, звучит глупо. Были реальные шансы на двойной подиум у них, я момент где он выпал не видел, но почти уверен, что будь Лопес при ноге он бы никогда не отстал, чтобы ему из технички не говорили при этом. 
    Для мувистара мог быть супер успешный грандтур за неколько лет последних, стал теперь просто успешный.
    Лопесу нехватает чего-то, самую малость, второй год он в горах обыгрывает сильнеших. 
    Не сказал бы я , что он кого-то из сильнейших обыгрывает в горах .

    Печальное завершение гонки. Не знаю, что там с ним на самом деле было, но если это чисто психо , то конечно ждёт его нехилый такой разбор полетов с руководством

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