Фабио Якобсен – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2021

Победа в спринте на 4-м этапе Вуэльты Испании ознаменовала возвращение Фабио Якобсена

24-летний нидерландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен одержал третью в карьере победу на этапе Вуэльты Испании, и первую после травмы, едва не лишившей его жизни в 2020 году.

4-й этап Вуэльты Испании-2021 проходил по стандартному сценарию спринтерского, когда пелотон сразу отпустил трёх гонщиков в отрыв дня. Затем команды спринтеров Alpecin-Fenix, Groupama-FDJ и Deceuninck-Quick Step держали просвет под контролем, и пелотон добрал беглецов за 13,5 км до финиша. Alpecin-Fenix и Groupama-FDJ оставались самыми активными командами на последних километрах, но команда Deceuninck-Quick Step удерживала Фабио Якобсена в голове группы, чтобы на финише в некатегорийный подъем протяженностью 1 км со средним градиентом в 6% он был на хорошей позиции.

Фабио Якобсен обошёл французского спринтера команды Groupama-FDJ Арно Демара и датского гонщика команды EF Education – Nippo Магнуса Корта.

Победа на этапе принесла Фабио Якобсену зелёную майку лучшего в очковой классификации, где он на 32 очка опередил бельгийского гонщика команды Alpecin-Fenix Яспера Филипсена.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images - Photo credit: ©Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Фабио Якобсен: «Сбылась мечта. Возвращение после падения было долгим, понадобилось много времени. Счастлив, что сейчас здесь. Это стало возможным благодаря усилиям огромного количества людей. Это и их победа. Я говорю о врачах, хирургах, медицинском персонале в Польше, о моей второй семье – команде. Это также победа моей семьи, я здесь благодаря им. У меня не хватает слов благодарности за всё, что они для меня сделали.

Спринт был нервным. Все команды генеральщиков хотели находиться впереди. Мы это понимали. А за 3 км до финиша постарались взять на себя контроль. В финале был небольшой подъём. К счастью, со мной были Берт (ван Лерберг) и Штыби (Зденек Штыбар) на спуске вывезли меня на 15-й – 20-й позиции, а потом Берт провёз меня вперёд. Там был плавный поворот направо. Потом я нашёл колесо Демара. Посчитал его главным соперником. В финале у меня просто осталось чуть больше сил в ногах. Рад, что смог его обойти. Не был уверен, что у меня получится, но рад, что добился цели ради моих товарищей по команде, потому что это и их победа.

Чувствую, что после этой победы вернулся полностью, после всего, что случилось в прошлом году, круг замкнулся. Чувствую себя великолепно, я на хорошем уровне, счастлив выступать здесь с командой, надеть зелёную майку, которую постараюсь удерживать как можно дольше».

Флориан Сенешаль (Deceuninck-Quick Step) первым год назад поспешил на помощь Фабио Якобсену на этапе Тура Польши. На 4-м этапе Вуэльты Испании Сенешаль поборолся на промежуточном спринте за оставшиеся очки, чтобы не дать продвинуться в классификации сопернику Фабио Якобсена – Ясперу Филипсену (Alpecin-Fenix).

Флориан Сенешаль: «Я так счастлив за Фабио. Я был рядом, когда он упал в Польше, был в его доме в Нидерландах, знаю, как тяжело было ему и его семье. Но сейчас, через год, он вернулся. И стал ещё сильнее и физически, и морально. После такого падения не все смогли бы вернуться. Он никогда не терял присутствия духа, всегда, всё время был в хорошем настроении. Никогда не жаловался, а всегда повторял: "Я смогу вернуться. Да, сейчас я тренируюсь легко, но точно вернусь, и вернусь сильнее".

Он возвращался шаг за шагом. Иногда много тренировался, а потом ему приходилось прекращать из-за очередной операции. Думаю, зимой из-за операций он раза четыре он прекращал работать на две недели. Я делил с ним комнату в то время, когда у него болела челюсть. Когда есть настрой, можешь сделать всё. Сегодня за него говорили ноги. Победа даёт уверенность и на завтра, и на следующую часть Вуэльты».