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Фабио Якобсен – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2021

Победа в спринте на 4-м этапе Вуэльты Испании ознаменовала возвращение Фабио Якобсена

 

 

  24-летний нидерландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен одержал третью в карьере победу на этапе Вуэльты Испании, и первую после травмы, едва не лишившей его жизни в 2020 году.

 

4-й этап Вуэльты Испании-2021 проходил по стандартному сценарию спринтерского, когда пелотон сразу отпустил трёх гонщиков в отрыв дня. Затем команды спринтеров Alpecin-Fenix, Groupama-FDJ и Deceuninck-Quick Step держали просвет под контролем, и пелотон добрал беглецов за 13,5 км до финиша.  Alpecin-Fenix и Groupama-FDJ оставались самыми активными командами на последних километрах, но команда Deceuninck-Quick Step удерживала Фабио Якобсена в голове группы, чтобы на финише в некатегорийный подъем протяженностью 1 км со средним градиентом в 6% он был на хорошей позиции.

 

Фабио Якобсен обошёл французского спринтера команды Groupama-FDJ Арно Демара и датского гонщика команды EF Education – Nippo Магнуса Корта.

 

Победа на этапе принесла Фабио Якобсену зелёную майку лучшего в очковой классификации, где он на 32 очка опередил бельгийского гонщика команды Alpecin-Fenix Яспера Филипсена.

Фабио Якобсен – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Фабио Якобсен – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2021

 

 

 Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images - Photo credit: ©Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

 

  Фабио Якобсен: «Сбылась мечта. Возвращение после падения было долгим, понадобилось много времени. Счастлив, что сейчас здесь. Это стало возможным благодаря усилиям огромного количества людей. Это и их победа. Я говорю о врачах, хирургах, медицинском персонале в Польше, о моей второй семье – команде. Это также победа моей семьи, я здесь благодаря им. У меня не хватает слов благодарности за всё, что они для меня сделали.

 

Спринт был нервным. Все команды генеральщиков хотели находиться впереди. Мы это понимали. А за 3 км до финиша постарались взять на себя контроль. В финале был небольшой подъём. К счастью, со мной были Берт (ван Лерберг) и Штыби (Зденек Штыбар) на спуске вывезли меня на 15-й – 20-й позиции, а потом Берт провёз меня вперёд. Там был плавный поворот направо. Потом я нашёл колесо Демара. Посчитал его главным соперником. В финале у меня просто осталось чуть больше сил в ногах. Рад, что смог его обойти. Не был уверен, что у меня получится, но рад, что добился цели ради моих товарищей по команде, потому что это и их победа.

 

  Чувствую, что после этой победы вернулся полностью, после всего, что случилось в прошлом году, круг замкнулся. Чувствую себя великолепно, я на хорошем уровне, счастлив выступать здесь с командой, надеть зелёную майку, которую постараюсь удерживать как можно дольше».

 

  Флориан Сенешаль (Deceuninck-Quick Step)  первым  год назад поспешил на помощь Фабио Якобсену на этапе Тура Польши. На 4-м этапе Вуэльты Испании Сенешаль поборолся на промежуточном спринте за оставшиеся очки, чтобы не дать продвинуться в классификации сопернику Фабио Якобсена – Ясперу Филипсену (Alpecin-Fenix).

 

  Флориан Сенешаль: «Я так счастлив за Фабио. Я был рядом, когда он упал в Польше, был в его доме в Нидерландах, знаю, как тяжело было ему и его семье. Но сейчас, через год, он вернулся. И стал ещё сильнее и физически, и морально. После такого падения не все смогли бы вернуться. Он никогда не терял присутствия духа, всегда, всё время был в хорошем настроении. Никогда не жаловался, а всегда повторял: "Я смогу вернуться. Да, сейчас я тренируюсь легко, но точно вернусь, и вернусь сильнее".

 

Он возвращался шаг за шагом. Иногда много тренировался, а потом ему приходилось прекращать из-за очередной операции. Думаю, зимой из-за операций он раза четыре он прекращал работать на две недели. Я делил с ним комнату в то время, когда у него болела челюсть.  Когда есть настрой, можешь сделать всё. Сегодня за него говорили ноги. Победа даёт уверенность и на завтра, и на следующую часть Вуэльты».

 

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Рейн Таарамяэ – победитель 3 э ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Запомнилась последняя атака из отрыва, когда Рейн пошел сбрасывать Домбровски. Пошел на все деньги и не был уверен, что отцепит Джо. Но, всё сложилось, силушки хватило.

    А дальше уже летел как на крыльях )

  • VeloVelo
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 4 (1)
    VeloVelo-Фото

    Grande-Bretagne, Hauts-de-France/Grand-Est - это что-то новое, я что-то пропустил?


  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Ребята, Финиш был в горку, это не так уж и страшно, как кажется. 

    А вот когда финиш под горку — вот это реально страшно.
    Надеюсь, таких финишей мы больше не увидим.

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (4)
    Адриен-Фото
    Если этот прыщик так жадно манит вас за собой, то что с вами происходит, когда вы смотрите на горы Алма-аты ?)))
  • salomon
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    salomon-Фото
    Да уж, спринтеры реально безбашенные ребята! Лезть в эту мясорубку,- себе дороже!
  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (4)
    shekn-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    И вовсе и не стол. Разве вы не заметили эту сексуальную выпукласть на 40 км? Эту возвышенность так жадно манящую за собой?...
    Шутки в сторону, если отрыв мешать не будет, то или Филипсен или Якобсен.
    Приковывает взгляд
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (51)
    Earl57-Фото
    Стажеру надо же как-то начинать ездить ГТ. Он даже далеко не самый молодой из дебютантов. И он не бездельничает, работает, как минимум возит бачки из технички. Позже наверняка съездит в один-два отрыва.
    А так, ему же раскататься надо к ЧМ, а не укататься.
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    И вовсе и не стол. Разве вы не заметили эту сексуальную выпукласть на 40 км? Эту возвышенность так жадно манящую за собой?...

    Шутки в сторону, если отрыв мешать не будет, то или Филипсен или Якобсен.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Финишный =подьем= оказался вполне себе спринтерским.

    Все что можно сказать об этапе, это то что майка лидера еще на день остается у Тарамяе.

    Люди ставящие на Аранбуру не много обманулись с рельефом последнего км.

    Аранбуру вполне мог бы и выиграть, если бы у него был один развозящий и концовка была бы чуть по зубастей.

    Но увы ... = если бы = не работает.

  • s75
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (51)
    s75-Фото

    Сосу брали в Инеос как молодое дарование, готового к борьбе за лидерские позиции в команде. Иногда у него получалось на недельных гонках, принес команде несколько побед на этапах и в генерале, но обе Джиро он проехал бледно, причем последнюю с треском провалил. Это не тот гонщик, на которого в команде могут рассчитывать на ГТ, в команде его место занял Дани Мартинес. Теперь рестарт в Мовистаре, видимо, Унсуэ знает, зачем он его берет.

    Состав Инеоса на нынешней Вуэльте немного странный. Есть отличная "бригада" на равнины-предгорья - Салваторе Пуччио, Усатый (после Тура и ОИ в отличной форме, не повезло на первой разделке) и Нарваес, есть три со-капитана, едет один стажер, ну и Сиваков. Дисбаланс явный, "остались дома" Мартинес и Амадор, про первого пишут, что не в лучшей форме после болезни, плюс падение на Бургосе а Андрей остался без ГТ впервые за последний десяток с лишним сезонов, один из лучших универсальных грегари в команде, на туре Польши был в порядке. На Москона и (особенно) Денниса, судя по всему, в команде больше не рассчитывают по причине их скорого ухода в другие команды. Данбар "заковидил" после возвращения с ОИ, Свифти просто не прошел в состав.

    Один большой плюс для команды - "итальянская бригада" в техничках - Маттео и Куксон-мл. 

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