Примож Роглич - победитель 21 этапа Вуэльты Испании-2021

Две победы у двух соборов в разделке на старте и в финале Вуэльты Испании-2021 у Приможа Роглича

Примож Роглич начал и завершил Вуэльту Испании-2021 победами на этапах с индивидуальной гонкой на время. Выиграв 1-й этап, стартовавший у Бургосского кафедрального собора, 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma через три недели испанского Гранд-тура стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом протяженностью 33,8 км, финишировавшей у стен Кафедрального собора Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела (провинция Ла-Корунья, административный центр автономного сообщества Галисия).

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Примож Роглич стартовал последним, в красной майке лидера, и потратил на прохождение дистанции 44 минуты и 2,65 секунды, показав среднюю скорость 46,056 км/ч.

На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 13 км маршрута, Роглич показал лучшее время, опередив на 20 секунд датчанина Магнуса Корта Нильсена (Magnus Cort Nielsen, EF Education – Nippo). На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 24,8 км маршрута, словенский гонщик тоже показал лучшее время, опередив на 17 секунд Магнуса Корта Нильсена.

В итоге на финише Магнус Корт Нильсен уступил 14 секунд и стал вторым на этапе, благодаря чему поднялся на третью строчку в итоговой классификации по очкам Вуэльты Испании-2021. Нидерландский велогонщик Тимен Аренсман (Thymen Arensman, Team DSM) занял на этапе 3-е место с отставанием в 52 секунды.

Четвертое место занял действующий чемпион Чехии в гонке с раздельным стартом Йосеф Черны (Josef Cerny, Deceuninck - Quick Step), стартовавший первым.

Примож Роглич: «Я просто старался сегодня сфокусироваться на этапе и сделать всё, что в моих силах. Невероятно. Иногда выигрываешь с большим запасом, иногда разница небольшая. Но в любом случае победа приносит фантастические ощущения».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Великолепно вот так завершить Вуэльту Испании. Мы знали, что Примож будет фаворитом на сегодняшнюю разделку. Ему пришлось приложить все силы, но он сумел выиграть разделку. Великолепный день».