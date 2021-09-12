Примож Роглич - победитель 21 этапа Вуэльты Испании-2021

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 22:56
Две победы у двух соборов в разделке на старте и в финале Вуэльты Испании-2021 у Приможа Роглича
Примож Роглич начал и завершил Вуэльту Испании-2021 победами на этапах с индивидуальной гонкой на время. Выиграв 1-й этап, стартовавший у Бургосского кафедрального собора, 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma через три недели испанского Гранд-тура стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом протяженностью 33,8 км, финишировавшей у стен Кафедрального собора Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела (провинция Ла-Корунья, административный центр автономного сообщества Галисия).
Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport
Примож Роглич стартовал последним, в красной майке лидера, и потратил на прохождение дистанции 44 минуты и 2,65 секунды, показав среднюю скорость 46,056 км/ч.
На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 13 км маршрута, Роглич показал лучшее время, опередив на 20 секунд датчанина Магнуса Корта Нильсена (Magnus Cort Nielsen, EF Education – Nippo). На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 24,8 км маршрута, словенский гонщик тоже показал лучшее время, опередив на 17 секунд Магнуса Корта Нильсена.
В итоге на финише Магнус Корт Нильсен уступил 14 секунд и стал вторым на этапе, благодаря чему поднялся на третью строчку в итоговой классификации по очкам Вуэльты Испании-2021. Нидерландский велогонщик Тимен Аренсман (Thymen Arensman, Team DSM) занял на этапе 3-е место с отставанием в 52 секунды.
Четвертое место занял действующий чемпион Чехии в гонке с раздельным стартом Йосеф Черны (Josef Cerny, Deceuninck - Quick Step), стартовавший первым.
Примож Роглич: «Я просто старался сегодня сфокусироваться на этапе и сделать всё, что в моих силах. Невероятно. Иногда выигрываешь с большим запасом, иногда разница небольшая. Но в любом случае победа приносит фантастические ощущения».
Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Великолепно вот так завершить Вуэльту Испании. Мы знали, что Примож будет фаворитом на сегодняшнюю разделку. Ему пришлось приложить все силы, но он сумел выиграть разделку. Великолепный день».
Результаты 21 этапа Вуэльты Испании-2021
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