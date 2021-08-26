Дубль Майкла Сторера на Вуэльте Испании-2021

Майкл Сторер – победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2021

Майкл Сторер (Michael Storer) стал победителем двух этапов Вуэльты Испании-2021. 24-летний австралийский велогонщик команды DSM сделал дубль, выиграв из отрыва 10-й этап после того, как три дня назад отпраздновал победу из отрыва на 7-м этапе.

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

10-й этап открыл вторую неделю Вуэльты Испании-2021. Попутно-боковой ветер и высокая скорость первых полутора часов этапа не позволяли сформироваться отрыву дня. Многочисленные атаки нейтрализовал пелотон.

Через 65 км после старта пелотон порвался после ускорения Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), среди тех, кто поймал просвет, был и лидер очковой классификации Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step). Атаку олимпийского чемпиона быстро нейтрализовали, а через 85 км после старта пелотон отпустил группу из 31 гонщика, среди которых был и будущий победитель этапа Майкл Сторер, отобравшийся в отрыв вместе со своими товарищами по команде Мартейном Тусвельдом и Тименом Аренсманом.

Перед единственным категорийным подъёмом этапа - подъемом 2 категории Пуэрто де Альмачар (Puerto de Almáchar, отм. 612 м, перепад высот 534 м, протяженность 10,9 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 22%) преимущество отрыва достигало 13 минут. На подъёме из отрыва атаковали несколько гонщиков, но только атака Майкла Сторера за 3 км до вершины Пуэрто де Альмачар оказалась успешной. На секторе с большими градиентами Сторер уехал от проредившегося отрыва, и на вершине подъёма опережал на 15 секунд Клемана Шампуссана и на 35 секунд остальных гонщиков отрыва.

На финише австралийский гонщик обошёл ближайших преследователей – Мори Вансевенана (Mauri Vansevenant) из команды Deceuninck-Quick Step, и Клемана Шампуссана (Clement Champoussin) на 22 секунды.

Попутчик Сторера по отрыву дня, 26-летний норвежский велогонщик Одд Кристиан Эйкинг (Odd Christian Eiking), финишировавший на 10-м этапе пятым, надел красную майку лидера.

Майкл Сторер: «Эта победа ещё более невероятна, чем прошлая. За возможность уехать в отрыв шла огромная борьба. Получился один из тех эпических этапов, когда отрыв смог уехать только через 80 км. Я радовался, что отобрался в него вместе с ребятами. На подъёме я отлично себя чувствовал. Мы точно знали, что нам надо сегодня сделать ради победы – идти в атаку. Я посмотрел, как чувствуют себя остальные ребята, а потом нашёл момент и просто поехал, выкладываясь до конца и надеясь на лучшее. Рад тому, как прошёл спуск, в итоге преимущества хватило, чтобы удержаться. Мечтал о победе на этапе этой Вуэльты Испании, а теперь у меня их две после 10 дней гонки. Мы нигде не ошиблись, это общая победа».

Мэтт Уинстон, тренер команды DSM: «Нашей целью было снова отправить ребят в отрыв, подготовиться к финалу. Отрыв не мог образоваться очень и очень долго. Когда, наконец, это произошло, у нас в отрыве оказалось три гонщика. Сторер был в очень хорошей форме, ребята ему помогали. Когда уехала небольшая группа, Тимен и Мартейн блестяще справились, чтобы вернуть его к финальному подъёму. Нам пришлось атаковать рано, чтобы создать задел, потому что в спринте нам было не победить. Майкл идеально претворил план в жизнь. Ребята преследовали, но Майкл сопротивлялся и принёс нам вторую красивую победу. Мы снова продемонстрировали сильную командную работу».

Мори Вансевенан (Deceuninck-Quick Step): «Было очень тяжело. Мы два часа ехали на максимуме, пока не сформировался отрыв. Хорошо, что мы с Андреа (Баджиоли) туда отобрались. Все понимали, что всё решит подъём, тогда и пошли атаки. Мы преследовали гонщика, который на вершине опережал нас секунд на 50. Но, несмотря на наши слаженные усилия, догнать его не смогли. Я был уверен в своих силах в спринте. Второе место мотивирует пробовать ещё. Но не буду скрывать, что немного расстроен, потому что хотел бы выиграть».