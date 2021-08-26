VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дубль Майкла Сторера на Вуэльте Испании-2021

Майкл Сторер – победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2021

 

  Майкл Сторер (Michael Storer) стал победителем двух этапов Вуэльты Испании-2021. 24-летний австралийский велогонщик команды DSM сделал дубль, выиграв из отрыва 10-й этап после того, как три дня назад отпраздновал победу из отрыва на 7-м  этапе.

 

 

Майкл Сторер – победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2021

 

 

Майкл Сторер – победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2021

Майкл Сторер – победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2021

 

 

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

 

 

  10-й этап открыл вторую неделю Вуэльты Испании-2021. Попутно-боковой ветер и высокая скорость первых полутора часов этапа не позволяли сформироваться отрыву дня. Многочисленные атаки нейтрализовал пелотон.

 

Через 65 км после старта пелотон порвался после ускорения Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), среди тех, кто поймал просвет, был и лидер очковой классификации Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step). Атаку олимпийского чемпиона быстро нейтрализовали, а через 85 км после старта пелотон отпустил группу из 31 гонщика, среди которых был и будущий победитель этапа Майкл Сторер, отобравшийся в отрыв вместе со своими товарищами по команде Мартейном Тусвельдом и Тименом Аренсманом.

 

Перед единственным категорийным подъёмом этапа - подъемом 2 категории Пуэрто де Альмачар (Puerto de Almáchar, отм. 612 м, перепад высот 534 м, протяженность 10,9 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 22%) преимущество отрыва достигало 13 минут. На подъёме из отрыва атаковали несколько гонщиков, но только атака Майкла Сторера за 3 км до вершины Пуэрто де Альмачар оказалась успешной. На секторе с большими градиентами Сторер уехал от проредившегося отрыва, и на вершине подъёма опережал на 15 секунд Клемана Шампуссана и на 35 секунд остальных гонщиков отрыва.

На финише австралийский гонщик обошёл ближайших преследователей – Мори Вансевенана (Mauri Vansevenant) из команды Deceuninck-Quick Step, и Клемана Шампуссана (Clement Champoussin) на 22 секунды.

 

Попутчик Сторера по отрыву дня, 26-летний норвежский велогонщик Одд Кристиан Эйкинг (Odd Christian Eiking), финишировавший на 10-м этапе пятым, надел красную майку лидера.

 

  Майкл Сторер: «Эта победа ещё более невероятна, чем прошлая. За возможность уехать в отрыв шла огромная борьба. Получился один из тех эпических этапов, когда отрыв смог уехать только через 80 км. Я радовался, что отобрался в него вместе с ребятами. На подъёме я отлично себя чувствовал. Мы точно знали, что нам надо сегодня сделать ради победы – идти в атаку. Я посмотрел, как чувствуют себя остальные ребята, а потом нашёл момент и просто поехал, выкладываясь до конца и надеясь на лучшее. Рад тому, как прошёл спуск, в итоге преимущества хватило, чтобы удержаться. Мечтал о победе на этапе этой Вуэльты Испании, а теперь у меня их две после 10 дней гонки. Мы нигде не ошиблись, это общая победа».

 

  Мэтт Уинстон, тренер команды DSM: «Нашей целью было снова отправить ребят в отрыв, подготовиться к финалу. Отрыв не мог образоваться очень и очень долго. Когда, наконец, это произошло, у нас в отрыве оказалось три гонщика. Сторер был в очень хорошей форме, ребята ему помогали. Когда уехала небольшая группа, Тимен и Мартейн блестяще справились, чтобы вернуть его к финальному подъёму. Нам пришлось атаковать рано, чтобы создать задел, потому что в спринте нам было не победить. Майкл идеально претворил план в жизнь. Ребята преследовали, но Майкл сопротивлялся и принёс нам вторую красивую победу. Мы снова продемонстрировали сильную командную работу».

 

  Мори Вансевенан (Deceuninck-Quick Step): «Было очень тяжело. Мы два часа ехали на максимуме, пока не сформировался отрыв. Хорошо, что мы с Андреа (Баджиоли) туда отобрались. Все понимали, что всё решит подъём, тогда и пошли атаки. Мы преследовали гонщика, который на вершине опережал нас секунд на 50. Но, несмотря на наши слаженные усилия, догнать его не смогли. Я был уверен в своих силах в спринте. Второе место мотивирует пробовать ещё. Но не буду скрывать, что немного расстроен, потому что хотел бы выиграть».

 

 

Результаты 10 этапа Вуэльты Испании-2021

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Сторер Michael Storer DSM Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

26 - 29 августа 2021

Deutschland Tour

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 августа

Tsgabu Grmay (Team BikeExchange)

Mike Teunissen (Jumbo - Visma)

Ruben Apers (Sport Vlaanderen - Baloise)

Ahmed Madan (Bahrain Victorious)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2021 (157)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)