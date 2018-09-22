Томас Де Гендт – горный король Вуэльты Испании-2018

Томас Де Гендт – победитель горной классификации Вуэльты Испании-2018

31-летний гонщик команды Lotto Soudal Томас Де Гендт стал обладателем гороховой майки лучшего в горной классификации на Вуэльте Испании-2018. До Томаса Де Гендта всего 7 бельгийским гонщикам выигрывали горную майку на Гран-турах. В 2016 году Де Гендту удалось приблизиться к горной майке на Тур де Франс, тогда в классификации лучшего горного гонщика он занял 2-е место, проиграв 79 очков Рафалу Майке.

Томас Де Гендт облачился в гороховую майку на 17-м этапе, перехватив её у испанского гонщика команды Cofidis Луиса-Анхеля Мате, и удержал лидерство в горной классификации, где в итоге опередил на 12 очков своего ближайшего соперника, голландского гонщика команды Trek-Segafredo Бауке Моллему.

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Томас Де Гендт: «Я очень горжусь этой майкой. Несколько лет я боролся за победу в горной классификации на других Гран-турах, и очень счастлив, что, наконец, увожу домой гороховую майку. Так как выиграть этап было очень сложно, с 13 этапа я переключился на горную классификацию. Сначала гороховая майка не была моей целью, потому что Мате был очень силён. Было трудно опередить его в борьбе за очки в начале гонки, поэтому мне пришлось ждать до тех этапов, где можно было заработать больше очков. С того момента как Мате заболел, мне надо было атаковать и отбираться в отрывы дня, чтобы собрать как можно больше очков. На 17-м этапе я первым прошёл пять подъёмов и заработал 25 очков. Можно сказать, что это был решающий этап в моей борьбе за гороховую майку.

Я уезжал в отрывы на семи этапах, а если мне не удавалось в них отобраться, то я старался уехать от пелотона в начале этапа, чтобы взять несколько очков на первом подъёме. Хотя я довольно хорошо выбираю правильные отрывы, всё равно очень сложно каждый раз в них уезжать. Но в большинстве случаев можно было уехать, если хотелось. Конечно, когда становишься частью отрыва, надо ещё суметь первым пересечь вершину. К счастью, у меня шла нога, особенно в последние две недели. На первой же я был не в лучшей форме, но после дня отдыха мне становилось всё лучше. Я сделал всё возможное, чтобы уезжать в отрывы. Я готовился к чемпионату мира, но я туда не поеду, поэтому использовал всю силу в эти три недели.

До предпоследнего этапа борьба за майку была захватывающей. Моллема тоже был в отрывах на двух финальных горных этапах, так что мне пришлось бороться с ним на каждой премиальной вершине. На 19-м этапе мне пришлось дать ему уехать, но я понимал, что если он хочет выиграть гороховую майку, ему необходима победа на этапе. Да, Моллема сильный гонщик, поэтому, должен признаться, что испытал облегчение, узнав, что он не был первым на том этапе.

Три недели гонки прошли отлично. Атмосфера в нашей команде была прекрасной, победа Йелле Валлайса на этапе сняла напряжение. Гороховая майка, конечно, тоже очень ценная награда, думаю, мы можем гордиться нашей Вуэльтой».