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Томас Де Гендт – горный король Вуэльты Испании-2018

Томас Де Гендт – победитель горной классификации Вуэльты Испании-2018

 

 

  31-летний гонщик команды Lotto Soudal Томас Де Гендт стал обладателем гороховой майки лучшего в горной классификации на Вуэльте Испании-2018. До Томаса Де Гендта всего 7 бельгийским гонщикам выигрывали горную майку на Гран-турах. В 2016 году Де Гендту удалось приблизиться к горной майке на Тур де Франс, тогда в классификации лучшего горного гонщика он занял 2-е место, проиграв 79 очков Рафалу Майке.

 

  Томас Де Гендт облачился в гороховую майку на  17-м этапе, перехватив её у испанского гонщика команды Cofidis Луиса-Анхеля Мате, и удержал лидерство в горной классификации, где в итоге опередил на 12 очков своего ближайшего соперника, голландского гонщика команды Trek-Segafredo Бауке Моллему.

 

Томас Де Гендт – горный король Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Томас Де Гендт: «Я очень горжусь этой майкой. Несколько лет я боролся за победу в горной классификации на других Гран-турах, и очень счастлив, что, наконец, увожу домой гороховую майку. Так как выиграть этап было очень сложно, с 13 этапа я переключился на горную классификацию. Сначала гороховая майка не была моей целью, потому что Мате был очень силён. Было трудно опередить его в борьбе за очки в начале гонки, поэтому мне пришлось ждать до тех этапов, где можно было заработать больше очков. С того момента как Мате заболел, мне надо было атаковать и отбираться в отрывы дня, чтобы собрать как можно больше очков. На 17-м этапе я первым прошёл пять подъёмов и заработал 25 очков. Можно сказать, что это был решающий этап в моей борьбе за гороховую майку.

 

  Я уезжал в отрывы на семи этапах, а если мне не удавалось в них отобраться, то я старался уехать от пелотона в начале этапа, чтобы взять несколько очков на первом подъёме. Хотя я довольно хорошо выбираю правильные отрывы, всё равно очень сложно каждый раз в них уезжать. Но в большинстве случаев можно было уехать, если хотелось. Конечно, когда становишься частью отрыва, надо ещё суметь первым пересечь вершину. К счастью, у меня шла нога, особенно в последние две недели. На первой же я был не в лучшей форме, но после дня отдыха мне становилось всё лучше. Я сделал всё возможное, чтобы уезжать в отрывы. Я готовился к чемпионату мира, но я туда не поеду, поэтому использовал всю силу в эти три недели.

 

  До предпоследнего этапа борьба за майку была захватывающей. Моллема тоже был в отрывах на двух финальных горных этапах, так что мне пришлось бороться с ним на каждой премиальной вершине. На 19-м этапе мне пришлось дать ему уехать, но я понимал, что если он хочет выиграть гороховую майку, ему необходима победа на этапе. Да, Моллема сильный гонщик, поэтому, должен признаться, что испытал облегчение, узнав, что он не был первым на том этапе.

 

  Три недели гонки прошли отлично. Атмосфера в нашей команде была прекрасной, победа Йелле Валлайса на этапе сняла напряжение. Гороховая майка, конечно, тоже очень ценная награда, думаю, мы можем гордиться нашей Вуэльтой».

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Теги к статье: Томас Де Гендт Thomas De Gendt Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • archi
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (10)
    archi-Фото

    Цитата: paziz
    Пруфы
    https://velolive.com/velo_news/11928-polozhitelnaya-doping-proba-saymona-yeytsa
    -orica-greenedge-na-terbutalin.html

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Серхио Энао переходит в команд ... (17)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: velodoctor
    Говорят он агента сменил, и с треком ещё ничего не подписал. Новый агент сумел договориться со Скай.
    Да действительно сменил агента ,ушёл к акуадро, и вро де как действительно повёл переговоры со Скай . но у трека уже преконтракт был и нуллаоста от Савио ,может итальянское законодательство вмешаться. Хотя вы правы такая инфа сегодня и в итальянских сайтах появилась. Спасибо.
  • ktilp-12
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (12)
    ktilp-12-Фото

     Молодец! Удачи, успехов и  радуй нас большими победами.

  • Patriotkz
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (6)
    Patriotkz-Фото
    Он что уходит из Квикстеп?
  • Sm1T
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (6)
    Sm1T-Фото

    на подиуме одна молодежь :)

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Лопес молодой, но когда он созреет, то ни один ГТ выиграет.

  • Sezar
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (6)
    Sezar-Фото

    Самому интересно кто из молодых и ранних быстрее прорвется на вершину подиума. Берналь, Лопес, Мас, Роглич (да, молодая была не совсем молода, но с точки зрения прогрессирования еще вполне молод) или кто знает Ремко Эвенепул собственной персоной? Мас был самый свежий на Вуэльте. Оч. Хочется их всех увидеть на Джиро.

  • Sm1T
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (10)
    Sm1T-Фото

    Вот и Орика взяла ГТ. ура. млодци

  • Двс
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (12)
    Двс-Фото
    4 гранд тура: 2 подиума, 8 место и 1 сход, и это в 24 года. Безусловно, конкуренция среди генеральщиков сейчас велика на любом ГТ, но думаю свои победы он одержит. Тот же Йетс до этого года не считался претендентом именно на победу, максимум подиум, но как прибавил в этом году. Так что надеюсь у него все впереди и он ещё сильно прибавит.

    Для сравнения: Ару в 24 года занял 3 на Джиро и 5 на вуэльте, Ейтс - 6 на вуэльте.
  • Николай Н.
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (10)
    Николай Н.-Фото

    Эти братья ещё ни один ГТ выиграют.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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