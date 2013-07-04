Насэр Буанни – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2018

Насэр Буанни, Руди Молар, Вилко Келдерман о 6-м этапе Вуэльты Испании-2018

28-летний французский гонщик команды Cofidis Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) одержал победу на 6-м этапе Вуэльты Испании-2018. Этап завершился общим спринтом из сократившегося до 50 гонщиков пелотона. Насэр Буанни обошёл на финишной черте голландского гонщика команды LottoNL-Jumbo Данни ван Поппеля и итальянского гонщика команды Quick Step Floors Элиа Вивиани. В последний раз Насэр Буанни одерживал победы на этапах Гран-туров в 2014 году.

Надевший после 5 этапа красную майку лидера Руди Молар (Groupama-FDJ), защитил её на 6-м этапе, финишировав в первой группе.

Завал на 6-м этапе Вуэльты Испании-2018

За 26 км до финиша на 6-м этапе произошёл завал. В него попали Фабио Феллине (Trek-Segafredo) и Виктор Кампенартс (Lotto Soudal). Кампенартс повредил локоть и получил ссадины. После финиша ему было наложено 10 швов.

Спортивный директор команды Lotto Soudal Марио Артс (Mario Aerts) раскритиковал организаторов за то, что причиной падения гонщиков стали пластиковые тумбы на дороге: «В таком финале посреди дороги и после поворота находились три столбика. Пелотон мог вообще не заметить их на выходе из поворота. Организаторы должны проводить разведку. Не знаю точно, но думаю, что пластиковые тумбы можно было легко убрать».

Несколько гонщиков упали после финиша, когда поток воздуха, создаваемый лопастями вертолёта, снёс ограждения.

Одним из проигравших на этапе стал Вилко Келдерман (Sunweb). Он избежал падения в завале, но повредил в нём заднее колесо велосипеда, был вынужден менять велосипед, и в итоге оказался во второй группе, финишировавшей через 1:44 после победителя.

Гонщики об этапе

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Насэр Буанни: «Я рад одержать победу. Было очень трудно, в финале поехали на очень высокой скорости. Мне очень хотелось сегодня выиграть, особенно после слухов, ходивших обо мне вчера. Говорили, что я ругался со своим спортивным директором. Но это неправда.

Кеннет Ван Билсен и Луи Шету помогали мне удержаться на идеальной позиции. Когда у меня хорошо идёт нога, я перепрыгиваю с колеса одного спринтерского поезда на другой, выбирая самое лучшее. Я спринтовал за 200 м, думая о победе, которую одержал четыре года назад.

В прошлом году у меня случился серьёзный инцидент на Туре Йоркшира, который недооценивают, но тогда я мог лишиться жизни. После того случая меня долго мучили проблемы со зрением. Даже сейчас не могу сказать, что вернулся к своей лучшей форме. У меня был очень трудный сезон, на меня повлияла публичная критика руководства команды. Я чувствовал себя униженным, но понимал, что должен через это пройти. Меня очень расстроило, что хотя я был в отличной форме, не смог принять участие в Тур де Франс. Не буду скрывать, я вёл переговоры с другими командами, но Тьерри Вирту (президент команды) позвонил мне перед Вуэльтой Испании и сказал, что я получу полную поддержку. Я счастлив принести победу Cofidis».

Вилко Келдерман (Sunweb): «Из-за попутно-бокового ветра этап получился очень беспокойным. Мы въехали в городок, там на дороге стояли пластиковые тумбы, и в этот момент впереди меня произошёл завал. Я смог затормозить. Но Мике Тёниссен, к сожалению, упал. Я продолжил ехать на велосипеде, но заднее колесо сломалось и цепляло тормоза. Хотя в начале я ехал в первой группе, пелотон дал по газам, а я после замены велосипеда проигрывал минуту. К счастью, я не упал, нога всё также хорошо идёт. Вуэльта Испании ещё не закончена».

Руди Молар (Groupama-FDJ): «Мы предвидели ветер, но не потерю времени Тибо Пино. Нашей целью было не только удержать красную майку, но и защитить Тибо. Скорость группы подскочила, когда мы въехали в город. Не знаю, что случилось, мне казалось, что ребята сидят позади меня, и вдруг услышал по радио, что Тибо отстал. Он весь день держался впереди, в хвосте он оказался в самый неудачный момент гонки».