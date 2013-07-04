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Насэр Буанни – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2018

Насэр Буанни, Руди Молар, Вилко Келдерман о 6-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  28-летний французский гонщик команды Cofidis Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) одержал победу на 6-м этапе Вуэльты Испании-2018. Этап завершился общим спринтом из сократившегося до 50 гонщиков пелотона.  Насэр Буанни обошёл на финишной черте голландского гонщика команды LottoNL-Jumbo Данни ван Поппеля и итальянского гонщика команды Quick Step Floors Элиа Вивиани. В последний раз Насэр Буанни одерживал победы на этапах Гран-туров в 2014 году.

 

Надевший после 5 этапа красную майку лидера Руди Молар (Groupama-FDJ), защитил её на 6-м этапе, финишировав в первой группе.

 

 

 

Завал на 6-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

 

  За 26 км до финиша на 6-м этапе произошёл завал. В него попали Фабио Феллине (Trek-Segafredo) и Виктор Кампенартс (Lotto Soudal). Кампенартс повредил локоть и получил ссадины. После финиша ему было наложено 10 швов.

 

  Спортивный директор команды Lotto Soudal Марио Артс (Mario Aerts) раскритиковал организаторов за то, что причиной падения гонщиков стали пластиковые тумбы на дороге: «В таком финале посреди дороги и после поворота находились три столбика. Пелотон мог вообще не заметить их на выходе из поворота. Организаторы должны проводить разведку. Не знаю точно, но думаю, что пластиковые тумбы можно было легко убрать».

 

Несколько гонщиков упали после финиша, когда поток воздуха, создаваемый лопастями вертолёта, снёс ограждения.

 

 

 

 

 

 

 

  Одним из проигравших на этапе стал  Вилко Келдерман (Sunweb). Он избежал падения в завале, но повредил в нём заднее колесо велосипеда, был вынужден менять велосипед, и в итоге  оказался во второй группе, финишировавшей через 1:44 после победителя.

 

 

 

Гонщики об этапе

 

 

 

 

 

 

© PhotoGomezSport

 

  Насэр Буанни: «Я рад одержать победу. Было очень трудно, в финале поехали на очень высокой скорости. Мне очень хотелось сегодня выиграть, особенно после слухов, ходивших обо мне вчера. Говорили, что я ругался со своим спортивным директором. Но это неправда.  

 

  Кеннет Ван Билсен и Луи Шету помогали мне удержаться на идеальной позиции. Когда у меня хорошо идёт нога, я перепрыгиваю с колеса одного спринтерского поезда на другой, выбирая самое лучшее. Я спринтовал за 200 м, думая о победе, которую одержал четыре года назад.

 

  В прошлом году у меня случился серьёзный инцидент на Туре Йоркшира, который недооценивают, но тогда я мог лишиться жизни. После того случая меня долго мучили проблемы со зрением. Даже сейчас не могу сказать, что вернулся к своей лучшей форме. У меня был очень трудный сезон, на меня повлияла публичная критика руководства команды. Я чувствовал себя униженным, но понимал, что должен через это пройти. Меня очень расстроило, что хотя я был в отличной форме, не смог принять участие в Тур де Франс. Не буду скрывать, я вёл переговоры с другими командами, но Тьерри Вирту (президент команды) позвонил мне перед Вуэльтой Испании и сказал, что я получу полную поддержку. Я счастлив принести победу Cofidis».

 

  Вилко Келдерман (Sunweb): «Из-за попутно-бокового ветра этап получился очень беспокойным. Мы въехали в  городок, там на дороге стояли пластиковые тумбы, и в этот момент  впереди меня произошёл завал. Я смог затормозить. Но Мике Тёниссен, к сожалению, упал. Я продолжил ехать на велосипеде, но заднее колесо  сломалось и цепляло тормоза. Хотя в начале я ехал в первой группе, пелотон дал по газам, а я после замены велосипеда проигрывал минуту. К счастью, я не упал, нога всё также хорошо идёт. Вуэльта Испании ещё не закончена».

 

  Руди Молар (Groupama-FDJ): «Мы предвидели ветер, но не потерю времени Тибо Пино. Нашей целью было не только удержать красную майку, но и защитить Тибо. Скорость группы подскочила, когда мы въехали в город. Не знаю, что случилось, мне казалось, что ребята сидят позади меня, и вдруг услышал по радио, что Тибо отстал. Он весь день держался впереди, в хвосте он оказался в самый неудачный момент гонки».

 

 

Результаты 6 этапа Вуэльты Испании-2018

 

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Теги к статье: Насэр Буанни Nacer Bouhanni Cofidis Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:26 | Регистрация: 4.07.2013

    Ну наконец-то прорвало! )

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Насэр Буанни – победитель 6 эт ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну наконец-то прорвало! )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Буани круче Демара как спринтер (ну это моё личное мнение, конечно).
    И один из самых лучших в потенциале.
    Просто пока с головой не научился дружить - все свои силы тратит на дурацкие "разборки".

    ЗЫ: Еще пару лет и всё, забудем про Буани. Если, конечно, не возьмется за голову.

  • Starch27
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    Starch27-Фото
    Порт приехал на Вуэльту уже с гастроэнтеритом и даже думал не выходить на старт.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну ничё так порезвились ребята, правда ?) Хорошо что вся эта затея с ветрами не захлебнулась поэтому последние 25 км. этапа смотрелись на одном дыхании. А Вивиани как впечетлительно финишировал (чуть ли не по диагонали!), но пока до майки лучшего спринтера не достал.

    Буани совем не люблю, но сегодня рад за него от души - долгожданная победа на ГТ состоялась. Всё-таки он толковый спринтер хоть и не дотягивает до уровня лучших в этом деле (к примеру к своему бывшему комраду и "злейшего товарища" по сборной А.Демара)

  • Brodyazhnik
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    Brodyazhnik-Фото
    Я вам больше скажу. Во многих видах спорта в силу специфики питания, особенно в соревновательный период желудочно-кишечный тракт становится особенно чувствителен к инфекциям, и то что в режиме обычного повседневного питания вызвала бы легкие неудобства - становится очень большой проблемой.
  • igor64
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    igor64-Фото
    Элементарно можно заболеть: попил из фляжки в дождь (с колёс на неё в дождь может попасть любая инфекция).
  • uran
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    uran-Фото

    Потому что инфекционный агент не обязательно должен быть внешний и быть вообще.
    Почитайте на досуге
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%
    D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Продолжается проверка паспортов на климатическую выживаемость. Да ,этап вроде спринтерский, но на высоте 600-800м над уровнем моря ,плюс холмистый и тягун перед финишем.Все может быть, эта =ямка= за 20 км до финиша в реальности может оказаться совсем иной чем то что нарисованно и может послужить не плохим трамплином для побега.

  • uran
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    uran-Фото
    Троль обыкновенный не?
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Я ничего язвительного не хотел писать.Просто в каждом уже репортаже, Сергей упоминает этот диагноз.Непонятно как гонщики при условии, что каждая команд а имеют своего штатного повара и индивидуальное меню зарабатывать гастроэнтерит? И самое главное это уже на уровне эпидемии.

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