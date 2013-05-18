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Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2018

  Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

 

   Финальный подъём 17-го этапа Вуэльты Испании-2018 Альто-дель-Балкон-де-Бискайя (Alto del Balcon de Bizkaia) просеял группу генеральщиков, которые за спиной отрыва вели свою борьбу. Команда Astana Astana задала высокую скорость, затем просеявшуюся группу генеральщиков возглавил Адам Йейтс (Йейтс (Mitchelton-Scott), который вёз своего брата, лидера общего зачёта Саймона Йейтса.  

 

 Из генеральщиков первыми подъём прошли Алехандро Вальверде (Movistar) и Энрик Мас (Quick Step Floors).   За километр до финиша Мас атаковал,  на его ускорение  отреагировал Алехандро Вальверде. Они оба финишировали с одним временем, через 2:40 после победителя этапа Майкла Вудса, и улучшили своё положение в генеральной классификации. Алехандро Вальверде отыграл 8 секунд у Саймона Йейтса, удержавшего красную майку, а Энрик Мас ворвался в тройку лидеров, где уступает 1 минуту 22 секунды Саймону Йейтсу.

 

Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo) и Наиро Кинтана (Movistar) стали одними из проигравших в группе генеральщиков, потеряв две позиции в общем зачёте.

 

Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2018

© PhotoGomezSport

 

 Саймон Йейтс: «На последних километрах мы применили наше секретное оружие – Адама. Поэтому мы берегли его ради этой последней секции гонки, Джек был также рядом. Вся команда проделала фантастическую работу. Я проиграл несколько секунд в спринте, но нечего стыдиться, когда проигрываешь в спринте Вальверде. Зато у нескольких других гонщиков я выиграл время. Мы ожидали агрессивной атакующей гонки от Вальверде и команды Movistar. Не думаю, что он знает другой способ ведения гонки, и у него сильная команда.

 

  Из всех оставшихся этапов этого я боялся больше всего. Впереди будут трудные этапы. Завтра спринт, надеюсь, будет полегче, хотя никогда не знаешь наверняка. Думаю, этап в Андорре подойдёт мне лучше, чем сегодняшний. Возможно, Кинтана попытается атаковать рано, что может осложнить мне гонку. Он проиграл минуту, но это не так много. Я всё ещё его опасаюсь  и рад, что смог выиграть у него время».

 

Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2018

© PhotoGomezSport

 

  Алехандро Вальверде: «Пока что всё складывается для меня неплохо. Всегда приятно отыграть немного времени, хотя Йейтс остаётся впереди. Мы знали, что сегодня может многое измениться после дня отдыха и разделки. Многим претендентам было тяжело. На протяжении всего этапа, а  особенно в начале финального подъёма мы ехали на высокой скорости. Сегодня я чувствовал себя лучше, чем вчера. Я хотел атаковать, но не знал, где это сделать. Поговорил с Наиро, он сказал мне, что чувствует себя хорошо, но потом при такой влажности и перепадах температур всякое может случиться. Возможно, он слишком много сил оставил в разделке.

 

  В финале Astana поехала очень мощно, но я заметил, что Мигель Анхель Лопес оставляет просвет за колесом Пельо Бильбао. Как только пошли высокие градиенты, я атаковал, чтобы проверить реакцию соперников. Больше всего меня беспокоил Крёйсвейк, и он потерял время. Теперь борьба может пойти между нами тремя, но впереди ещё много трудностей. Сегодня разрывы были очень небольшими, но на любой из горных дорог они могут стать весьма значительными.

 

  Ла-Рабасса? Это неплохой для меня подъём. Я его хорошо знаю. Как сказал мне Альберто Контадор, который после финиша сидел за подиумом, я должен о себе позаботиться и хорошо питаться, потому что я выпал на этом подъёме в 2008.

 

  На данный момент мы отлично едем гонку, прошли все горные экзамены. Лидер команды? Наиро потерял немного времени, ему будет труднее. Мы ещё не обсуждали это, поговорим, что нам делать, но, если честно, сейчас ситуация для меня выглядит лучше. Энрик Мас идёт третьим, конечно, он может выиграть Вуэльту. Это трудно, но он двигается шаг за шагом. Но я тоже недалеко».

 

 

  Наиро Кинтана: «У меня просто не осталось сил. Не буду врать о том, что я заболел или что-то подобное. Потому что чувствовал себя хорошо, а потом просто не осталось энергии. С самого старта ехали быстро, когда достигли финального подъёма, я не смог удерживать скорость. Продолжал продавливать так долго, сколько мог, потом финишировал с Крёйсвейком, который тоже проиграл время. Хорошее в том, что Алехандро остался с сильнейшими и даже выиграл у них время, финишировав впереди Йейтса. Я должен держаться с ним рядом, буду разыгрывать любую стратегию, которую захочет от меня команда. Наша цель  была и остаётся прежней – выиграть гонку для команды Movistar, будь то Алехандро или я. Алехандро сегодня был очень силён, мы будем его поддерживать. Команда всегда работала по принципу – роль лидера команды определяет гонка».

 

Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

  Стевен Крёйсвейк: «Ни один день не похож на другой. Сегодня ты выигрываешь, завтра проигрываешь. Сегодня проиграл я. Скорость была такой высокой с самого подножия финальной горы, что я просто не выдержал. Возможно, я смог бы заставить себя чуть добавить в начале подъёма. Но я старался как мог. Мне говорили, что где-то в конце градиенты уменьшатся, но дело было не в том. Я не смог держать свой ритм, было очень круто, я скорее полз, чем ехал».

 

Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2018

© PhotoGomezSport

 

  Энрик Мас: «Финишировать в топ-3 –это мечта. Но цель остаётся прежней, я еду гонку день за днём. У меня хорошо шла нога, я смог выдержать скорость братьев Йейтс, которые контролировали ситуацию. А потом я сумел ответить на ускорение Алехандро, что  добавляет мне уверенности на пути к Мадриду. Мои товарищи по команде работали фантастически, помогали мне всем, чем могли».

 

Результаты 17 этапа Вуэльты Испании-2018

  

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Теги к статье: Simon Yates Alejandro Valverde Nairo Quintana Enric Mas Саймон Йейтс Алехандро Вальверде Наиро Кинтана Энрик Мас Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:49 | Регистрация: 4.07.2013

    Похоже, Кинтана пас.
    А Вальверде будет бороться до конца.

  2. Имя: Иннокентий

    gaaga777

    Сегодня, 03:48 | Регистрация: 18.05.2013

    секретное оружие орики - не тратиться на защиту красной майки, кому надо пусть напрягаются. идея не нова.

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Комментарии

  • ktilp-12
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (30)
    ktilp-12-Фото

      Насчет Кинтаны, по моему в Астане ждут Ланду. У колумбийцев сильно развита чувство землячества, т. к. далеки от Колумбии и еще Кинтана и Лопес из одной провинции Бояка, живут недалеко. 

  • gaaga777
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (5)
    gaaga777-Фото
    если квики включатся, можно и Маса хорошо подтянуть
  • gaaga777
    Саймон Йейтс, Алехандро Вальве ... (2)
    gaaga777-Фото

    секретное оружие орики - не тратиться на защиту красной майки, кому надо пусть напрягаются. идея не нова.

  • Hammill
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (5)
    Hammill-Фото

    Если квики включатся (а должны), то Вивиани, без шансов для остальных. Сагана и Ниццоло нехватает на финише. Трентин на спаде, Ван Поппель - не тот уровень, Бенна и Бистрем (его бы даже спринтером широкого профиля не стал называть)...ну Вальверде и то выше них может финишировать или Сабатини (при том что будет развозить Вивиани).
    Консонни забыли, Гиббонс вполне способен заехать в топ-6 + Вальсшайд (надеюсь правильно написал)

  • Krakk
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (30)
    Krakk-Фото

    Суровая горка этот Балькон-де-Биская, кто выпадает, уже не возвращается и прилично ловит. Организаторам ТДФ, где совсем беда с крутыми градиентами, стоит взять ее на примету.

    Вальверде единственный из генеральщиков с Тура, не просевший до сих пор. Мда..

    Йейтс вроде и в порядке, но не сказать, что так уж прям мощно выглядел в финале. Подождем, гонка еще не совсем решена.

  • VeloVelo
    Майкл Вудс – победитель 17 эта ... (1)
    VeloVelo-Фото

    С Победой, Майкл! И Всего наилучшего в жизни.

  • VeloVelo
    Саймон Йейтс, Алехандро Вальве ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Похоже, Кинтана пас.
    А Вальверде будет бороться до конца.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Оставшиеся спринтеры, в том числе "широкого профиля", которые могут побороться:

    Саган
    Трентин
    Беннатти
    Вивиани
    Данни ван Поппель
    Ниццоло
    Бистрём




    ну и плюс кто-то из проконти, возможно.

  • vitali
    Тур Словакии-2018. Пролог (2)
    vitali-Фото

    Газпром должен достойно выступить, ну так хотелось-бы

  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (30)
    vitali-Фото

    Ару только страдает на этой гонке, снимался-бы, заканчивал сезон, да отдыхал-бы среди виноградников. Не знаю, в списке-ли он своей сборной на ЧМ, но с такими расшатанными нервами там делать нечего: когда камера показала его и подошедшнго в это время представителя команды, я думал он огреет велосипедом этого мужчину - настолько Фабио был вне себя, но все-же сдержался.... молодец, характер чувствуется, значит победы еще придут.

    Так и не понял, чего Падун сошел, хотя может уже укатался просто.

    Вальверде - чемпион среди чемпионов, борется за каждый метр дистанции, и атакует - когда и у самого уже нечем, но только вперед! Хоть-бы дотерпел два этапа еще горных в таком стиле и заехал на финальный подиум.

    Круйсвика сегодня не хватило, на 13 этапе в крутую горку только 20 секунд проиграл основным, а сегодня - минуту, жалко, или вчерашняя разделка так вышла, или уже в таком духе и пойдет дальше. Конечно, все время один.

    Астана, конечно, развезла-просеяла, причем после их развоза Лопес уже в начале финишного подъема ВНОВЬ остался один, а у Ейтса, в это-же время, ещё были два помошника, т.е .Астана  опять на те-же грабли наступает, ну да ладно, ещё два этапа есть поразгоняться, хотя гонщики выкладываются ради пшика, лучше-бы давали Митчелтону гребсти на первой позиции. Обидно немного даже, честное слово. Завтра хоть расслабимся, если завала не случится...

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