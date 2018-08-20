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Состав команды BMC на Вуэльту Испании-2018

Команда BMC объявила состав на Вуэльту Испании-2018

 

 

  Команда BMC нацелена бороться за победу на этапах Вуэльты Испании-2018. Капитан команды, 33-летний австралийский гонщик Ричи Порт не принимал участия в гонках после падения на Тур де Франс-2018.

 

  Вместе с Ричи Портом на старт гонки 25 августа выйдут: 26-летний бельгийский гонщик Дилан Тёнс, 28-летний австралийский гонщик Роан Деннис, 34-летний американский гонщик Брент Букуолтер, 32-летний итальянский гонщик Алессандро Де Марки, 34-летний ирландский гонщик Николас Роч, 28-летний американский гонщик Джоуи Росскопф и 36-летний испанский гонщик Франсиско Вентосо.

 

 

  Джексон Стюарт, спортивный директор команды BMC: «Думаю, мы стартуем на Вуэльте Испании-2018 универсальным составом. Ричи Порт впервые поедет гонку после падения, поэтому сначала мы должны проверить, как он себя будет чувствовать. Но я считаю, что по ходу гонки он будет становиться сильнее. Первоначально ставим целью борьбу за победу на некоторых этапах, а потом посмотрим, как высоко он будет идти в генеральной классификации.

 

  Роан Деннис очень мотивирован хорошо выступить на обеих разделках. У него есть способности добиться успеха не только на этих этапах. Алессандро Де Марки, Николас Роч и Франсиско Вентосо побеждали на этапах Вуэльты Испании, они опытны и сильны, чтобы постараться и в этом году не упустить шанс, когда он представится. Дилан Тёнс, Брент Букуолтер и Джоуи Росскопф также приедут на  гонку в хорошей форме. Думаю, мы сможем увидеть их в отрывах.

 

Мы с нетерпением ждём старта, потому что в последний раз примем участие в Вуэльте Испании как команда BMC, особенно в этом составе, все гонщики которого  играли такую большую роль в успехе команды в прошлые годы».

 

 Ричи Порт: «Конечно, мне бы хотелось хорошо выступить на моём последнем Гран-туре в качестве гонщика команды BMC. Но никогда не знаешь, какой будет форма, если подготовка к гонке не была идеальной.

 

  После падения на Тур де Франс-2018 я провёл какое-то время без велосипеда. Потом проводил интенсивные тренировки, но такой формы, какая была как перед стартом Тур де Франс, у меня нет.

 

  Думаю, мы поедем гонку день за днём. Последняя неделя довольна тяжёлая, не знаешь, что может там случиться, но у нашего сильного состава будет масса возможностей. Во время Вуэльты Испании в качестве «морковки» передо мной будет чемпионат мира, маршрут которого подходит горнякам. Так что Вуэльта поможет отлично подготовиться».

 

 

Состав команды BMC на Вуэльту Испании-2018:

 

Richie Porte, (Австралия)

Rohan Dennis, (Австралия)

Brent Bookwalter, (США)

Dylan Teuns, (Бельгия)

Francisco Ventoso, (Испания)

Alessandro De Marchi, (Италия)

Nicolas Roche, (Ирландия)

Joey Rosskopf, (США)

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Теги к статье: BMC Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • marketbk
    Микель Ланда не примет участия ... (2)
    marketbk-Фото
    Ага, а с чего он стал скакать? Вспомним ту Джиро)) Кто давал команды?
  • marketbk
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (11)
    marketbk-Фото
    А может эквадорец Карапас задвинет всех колумбийцев)) В том числе и Лопеса))Он же на первом месте у вас)))
  • Astanaforever
    Микель Ланда не примет участия ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Классный гонец, но загубил свою блистательную карьеру и будущие победы своими скаканьями из одной в другую команду..
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Вуэльта всегда жесть. Но эта...горы и только горы.Есть, что смотреть и наслаждаться. Здесь, точно тон будут задавать колумбийцы.А вот кто из них посмотрим.
  • marketbk
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (11)
    marketbk-Фото
    Это удивляет? Когда вы топового спринтера видели на Вуэльте? Лично мне это даже интересно. Кто из (спринтерской подворотни) порадуется).
  • Astanaforever
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Все звезды которые перебираются в шампуневый рай ...за длинным рублем, ой ..за длинным евро, уходят, исчезают навсегда, в длинное небытие,.. сушить вечно свои шелковистые волосы.
  • marketbk
    Состав команды Movistar на Вуэ ... (5)
    marketbk-Фото
    А я Закарина...))
  • Student
    Состав команды Astana на Вуэль ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Даааа я конечно не спец ,но майка чемпиона Казахстана опять не едет? Может мир выиграет?Вилела наверное порвет классификацию, раз его берут , это просто напасть гонщик уровня Виллиера ездит грантуры. Хотя я наверное точно ничего не понимаю в велоспорте. Стальнова рад ,он ,пока повторяю пока ,будущее велоспорта этой страны. Если характер оставит и не растворится в деньгах.

    Гривко молодец ,удачи ему ,надеюсь что то изменит в велоспорте.
    А чего будущее, не Луценко разве, и судя по возрасту они одногодки...
  • Student
    Состав команды Movistar на Вуэ ... (5)
    Student-Фото
    Хочется победы Найро...
  • marketbk
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (5)
    marketbk-Фото
    Да как, очень просто. Кто выкладывал фотошоп "крутого боксера" после конфликта с Гривко?
    А в этом году даже этого нет)) Только шелковистые волосы благодаря шампуню Альписин)))
    Как говорят в определенных кругах: " за метлой надо следить")) А, то в твиттере он всех "залетчиков" осуждал. Вот "обратка" и прилетела.

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