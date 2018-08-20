Состав команды BMC на Вуэльту Испании-2018:

Команда BMC объявила состав на Вуэльту Испании-2018

Команда BMC нацелена бороться за победу на этапах Вуэльты Испании-2018. Капитан команды, 33-летний австралийский гонщик Ричи Порт не принимал участия в гонках после падения на Тур де Франс-2018.

Вместе с Ричи Портом на старт гонки 25 августа выйдут: 26-летний бельгийский гонщик Дилан Тёнс, 28-летний австралийский гонщик Роан Деннис, 34-летний американский гонщик Брент Букуолтер, 32-летний итальянский гонщик Алессандро Де Марки, 34-летний ирландский гонщик Николас Роч, 28-летний американский гонщик Джоуи Росскопф и 36-летний испанский гонщик Франсиско Вентосо.

Джексон Стюарт, спортивный директор команды BMC: «Думаю, мы стартуем на Вуэльте Испании-2018 универсальным составом. Ричи Порт впервые поедет гонку после падения, поэтому сначала мы должны проверить, как он себя будет чувствовать. Но я считаю, что по ходу гонки он будет становиться сильнее. Первоначально ставим целью борьбу за победу на некоторых этапах, а потом посмотрим, как высоко он будет идти в генеральной классификации.

Роан Деннис очень мотивирован хорошо выступить на обеих разделках. У него есть способности добиться успеха не только на этих этапах. Алессандро Де Марки, Николас Роч и Франсиско Вентосо побеждали на этапах Вуэльты Испании, они опытны и сильны, чтобы постараться и в этом году не упустить шанс, когда он представится. Дилан Тёнс, Брент Букуолтер и Джоуи Росскопф также приедут на гонку в хорошей форме. Думаю, мы сможем увидеть их в отрывах.

Мы с нетерпением ждём старта, потому что в последний раз примем участие в Вуэльте Испании как команда BMC, особенно в этом составе, все гонщики которого играли такую большую роль в успехе команды в прошлые годы».

Ричи Порт: «Конечно, мне бы хотелось хорошо выступить на моём последнем Гран-туре в качестве гонщика команды BMC. Но никогда не знаешь, какой будет форма, если подготовка к гонке не была идеальной.

После падения на Тур де Франс-2018 я провёл какое-то время без велосипеда. Потом проводил интенсивные тренировки, но такой формы, какая была как перед стартом Тур де Франс, у меня нет.

Думаю, мы поедем гонку день за днём. Последняя неделя довольна тяжёлая, не знаешь, что может там случиться, но у нашего сильного состава будет масса возможностей. Во время Вуэльты Испании в качестве «морковки» передо мной будет чемпионат мира, маршрут которого подходит горнякам. Так что Вуэльта поможет отлично подготовиться».

Состав команды BMC на Вуэльту Испании-2018:

Richie Porte, (Австралия)

Rohan Dennis, (Австралия)

Brent Bookwalter, (США)

Dylan Teuns, (Бельгия)

Francisco Ventoso, (Испания)

Alessandro De Marchi, (Италия)

Nicolas Roche, (Ирландия)

Joey Rosskopf, (США)