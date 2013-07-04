Алехандро Вальверде – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2018

Алехандро Вальверде, Петер Саган, Руди Молар о 8-м этапе Вуэльты Испании-2018

38-летний Алехандро Вальверде стал самым успешным за историю команды Movistar (c 1980 года) гонщиком, одержав 121-ю победу в своей карьере. На 8-м этапе с финишем в тягун Вальверде выиграв спринт у чемпиона мира Петера Сагана (Bora-hansgrohe), сделав дубль в этом выпуске Вуэльты Испании-2018. В общей сложности этот этап стал 11 по счёту, выигранным Алехандро Вальверде на испанском Гран-туре.

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Алехандро Вальверде: «Я сам удивлён, что выиграл, если честно. Даже зная, что такой финиш будет тяжелее, чем обычный спринт, я не ожидал, что там будет настолько круто. Арриета (Хосе-Луис Арриета, спортивный директор) настойчиво говорил мне по радио, что этот финиш идеально мне подходит, потому что наш персонал, прибывший на финиш раньше гонки, посмотрел финальный отрезок. Он сказал мне: «Просто сиди на колесе того, кто вчера тебя обошёл». – На что я ответил: «Слушай, Арри. Я не собираюсь бороться за победу на этапе, просто попытаюсь не потерять время, вот и всё».

Если посмотрите запись финиша, увидите, что уже на подходе к Альмадену пелотон ехал нервно. Но команда вложила очень много сил, чтобы вывезти меня вперёд. А когда пошёл тягун за 500 м, у меня поменялся настрой, я сел на колесо Петера и решил бороться за победу.

На финишной прямой мне хотелось обойти Сагана справа, но Петер неумышленно перекрыл мне дорогу. Я стал опасаться, что не смогу его объехать, на какую-то долю секунды прекратил крутить педали, поехал на левую сторону, где Ниццоло как раз начинал спринтовать. Я немного замешкался. Пока не увидел пространство для спринта, и оттуда смог опередить Петера.

Эта победа меня очень воодушевила. Выиграть у Сагана, который отметил для себя этот этап, а его команда весь день работала в голове пелотона, - очень эффектно.

Завтра поедем этап с настроем держаться с сильнейшими претендентами. До сегодняшнего дня моей задачей было не терять время и бороться за этапы. Завтра же станет ясно, что может произойти на оставшейся части Вуэльты.

Наиро чувствует себя великолепно. Я или он, надеюсь, что мы оба, постараемся удержаться. После Коватильи посмотрим, сосредоточиться ли нам только на шансах Наиро или моей задачей будет продолжать бороться вместе с ним. А сейчас я совершенно спокоен – у меня две победы на этапах, поэтому чувствую облегчение».

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Петер Саган: «Ещё один этап Вуэльты, жаркий и трудный, где вся команда отлично отработала. Ребята очень старались, чтобы вернуть отрыв. Во время спринта я был на хорошей позиции, выдал всё, что мог, на трудных финальных метрах, но этого оказалось недостаточно для победы. Но я чувствую, что с каждым днём моя форма всё лучше. Сегодня мне хотелось сделать дубль для команды».

Эмануэль Бухманн: «Кажется, вчерашнее падение заметно не повлияло на моё выступление, но травма всё ещё ощущается. Когда мы подъехали к финальному повороту, я был на 15-й позиции и финишировал в общей группе, сохранив третью позицию в генеральной классификации».

Руди Молар: «Сегодня было легче, чем на двух предыдущих этапах. Финал оказался сложным, но мы удержались на хороших позициях впереди. Когда видишь, как силён Вальверде, опередивший Сагана в спринте, понимаешь, что завтра будет трудно бороться с ним на Коватилье. Он претендует на красную майку.

Я никогда не проезжал финальный подъём завтрашнего этапа. Обычно предпочитают более короткие и крутые горы. А там предстоит череда подъёмов, 4000 м набора высоты. Так что, когда подъедем к последнему подъёму, уже будем уставшими. Посмотрим, как пойдёт этап».