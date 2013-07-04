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Алехандро Вальверде – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2018

Алехандро Вальверде, Петер Саган, Руди Молар о 8-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  38-летний  Алехандро Вальверде стал самым успешным за историю команды Movistar (c 1980 года) гонщиком, одержав 121-ю победу в своей карьере.  На 8-м этапе с финишем в тягун Вальверде  выиграв спринт у чемпиона мира Петера Сагана (Bora-hansgrohe), сделав дубль в этом выпуске Вуэльты Испании-2018. В общей сложности этот этап стал 11 по счёту, выигранным Алехандро Вальверде на испанском Гран-туре.

 

 

Алехандро Вальверде – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2018

 

Алехандро Вальверде – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Алехандро Вальверде: «Я сам удивлён, что выиграл, если честно. Даже зная, что такой финиш будет тяжелее, чем обычный спринт, я не ожидал, что там будет настолько круто. Арриета (Хосе-Луис Арриета, спортивный директор) настойчиво говорил мне по радио, что этот финиш идеально мне подходит, потому что наш персонал, прибывший на финиш раньше гонки, посмотрел финальный отрезок. Он сказал мне: «Просто сиди на колесе того, кто вчера тебя обошёл». – На что я ответил: «Слушай, Арри. Я не собираюсь бороться за победу на этапе, просто попытаюсь не потерять время, вот и всё».

 

  Если посмотрите запись финиша,  увидите, что уже на подходе к Альмадену пелотон ехал нервно. Но команда вложила очень много сил, чтобы вывезти меня вперёд. А когда пошёл тягун за 500 м, у меня поменялся настрой, я сел на колесо Петера и решил бороться за победу.

 

  На финишной прямой мне хотелось обойти Сагана справа, но Петер неумышленно перекрыл мне дорогу. Я стал опасаться, что не смогу его объехать, на какую-то долю секунды прекратил крутить педали, поехал на левую сторону, где Ниццоло как раз начинал спринтовать. Я немного замешкался. Пока не увидел пространство для спринта, и оттуда смог опередить Петера.

 

  Эта победа меня очень воодушевила. Выиграть у Сагана, который отметил для себя этот этап, а его команда весь день работала в голове пелотона,  -  очень эффектно.

 

  Завтра поедем этап с настроем держаться с сильнейшими претендентами. До сегодняшнего дня моей задачей было не терять время и бороться за этапы. Завтра же станет ясно, что может произойти на оставшейся части Вуэльты.

 

  Наиро чувствует себя великолепно. Я или он, надеюсь, что мы оба, постараемся удержаться. После Коватильи посмотрим, сосредоточиться ли нам только на шансах Наиро или моей задачей будет продолжать бороться вместе с ним. А сейчас я совершенно спокоен – у меня две победы на этапах, поэтому чувствую облегчение».

 

 

Алехандро Вальверде – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2018

 

© BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Петер Саган: «Ещё один этап Вуэльты, жаркий и трудный, где вся команда отлично отработала. Ребята очень старались, чтобы вернуть отрыв. Во время спринта я был на хорошей позиции, выдал всё, что мог, на трудных финальных метрах, но этого оказалось недостаточно для победы. Но я чувствую, что с каждым днём моя форма всё лучше. Сегодня мне хотелось сделать дубль для команды».

 

  Эмануэль Бухманн: «Кажется, вчерашнее падение заметно не повлияло на моё выступление, но травма всё ещё ощущается. Когда мы подъехали к финальному повороту, я был на 15-й позиции и финишировал в общей группе, сохранив третью позицию в генеральной классификации».

 

  Руди Молар: «Сегодня было легче, чем на двух предыдущих этапах. Финал оказался сложным, но мы удержались на хороших позициях впереди. Когда видишь, как силён Вальверде, опередивший Сагана в спринте, понимаешь, что завтра будет трудно бороться с ним на Коватилье. Он претендует на красную майку.

 

  Я никогда не проезжал финальный подъём завтрашнего этапа. Обычно предпочитают более короткие и крутые горы. А там предстоит череда подъёмов, 4000 м набора высоты. Так что, когда подъедем к последнему подъёму, уже будем уставшими. Посмотрим, как пойдёт этап».

 

 

Результаты 8 этапа Вуэльты Испании-2018

 

 

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Андрей

    HastaManana

    Вчера, 22:52 | Регистрация: 9.07.2015

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:25 | Регистрация: 4.07.2013

    Вальверде Навсегда (!)

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде – победите ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Вальверде Навсегда (!)

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Завтра генерал будет сформирован. 
    Жду действий от Кинтаны, Семен Филипыча, Урана, Крайшвайка.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    ФИНИШная гора то что надо. Как и по среднему градиенту, так и по максималке - крутяк. Если генеральщики со своими командами догонят большой отрыв (не сомневаюсь что такой будет, этак в 10+ человек) ещё перед штурмом Коватильи, то разрывы на ленточке могут быть весьма ощутимыми. Ожидается отборная борьба за лидерскую и горную майки.

  • HastaManana
    Алехандро Вальверде – победите ... (2)
    HastaManana-Фото

    los comentarios

  • vitali
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (8)
    vitali-Фото

    Места, конечно-же, легендарные во всех отношениях, как для самой истории в общем смысле, так и для истории Вуэльты в частности. Альтиметрия на завтра под стать протяженности: 200 км с набором 4000 м, и это на девятый день жаркой гонки, ушатают многих, поэтому завтра уже сможет обозначиться круг претендентов на высокие места в генерале, или тех, кто расстанется с мыслью о подиуме.

    И, если я правильно понял, С.Курдюков говорил, что трансляция будет с самого начала этапа, т.е. весь процесс выявления победителя этапа с помощью развала пелетона на кусочки горами, жарой и самими гонщиками мы увидим от начала и до конца, такое, конечно, редко выпадает, да еще на таком этапчике.

    Надо ждать... 

  • Николай Степаныч
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (10)
    Николай Степаныч-Фото

    Много интересных, открытых этапов на Вуэльте. Лучшая иллюстрация - то, что на них могут побороться в спринте такие разные гонщики как Саган и Вальверде. 

  • vitali
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (8)
    vitali-Фото
    В принципе, наверное, Вы и правы, в прошлом году за победу в ГК ребята посильнее подобрались
  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (10)
    vitali-Фото
    Да, на счет последнего шанса - это Вы точно подметили. Ведь маловероятно, что Алехандро сможет выиграть ЧМ в таком-же возрасте, как Хорнер Вуэльту
  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    vitali-Фото
    Уважаемые Дмитрий и Михаил. Возможно мы с Вами родились в разные эпохи, и поэтому одни и те-же вещи воспринимаем под разными углами зрения. А возможно текст моего комментария, на который Вы ответили, был действительно очень продолжительным, и поэтому Вам не удалось уловить его главный смысл (хотя старался изложить все логично и последовательно).
    Не "призывать комментатора", а "хочется в русскоязычном репортаже с Евроспорта слышать больше информации о НАШИХ" - об этом я написал. И я никого не заставляю "болеть за всех русскоязычных" и, тем более, ничего не навязываю. Кто-же непосредственно для меня эти "НАШИ" я в комментарии объяснил вполне доходчиво. Почему мой подход к этому понятию именно таков? Волею судьбы в институте в Питере мне пришлось учиться на одном курсе с русскими, причем со всей Российской Федерации от Мурманска вниз до Чечено-Ингушей и от них через Урал аж до Дальнего Востока, белорусами, украинцами (и восточными и западными), молдаванами, прибалтами, азербайджанцами, т.е. с людьми практически со всех уголков тогдашнего СССР. И у нас в повседневном общении никогда и ни с кем не было проблем, а могли быть только помощь и уважение, и никак по другому, ну вот никак. Поэтому для меня в эфире Евроспорта всегда интересно слышать любую информацию про гонщиков с республик бывшего СССР - у меня отличные воспоминания об учебе и жизни в то время. Именно тогда я осознал, как важно научиться понимать другого человека, как важно уметь разговаривать с людьми, и как важно найти подход методом убеждения, но не принуждения.Как видите, объяснение самое банальное.
    И вот по этой причине, а также по причине невозможности только собственными силами найти интересующую информацию, и пришла мысль попросить о такой маленькой услуге нашего известного комментатора С.Курдюкова, тем более что для него это не будет чем-то чрезвычайно трудным, или опасным. Думаю, что в круговерти рабочих дней и он может упускать что-то из виду, как говорится "взгляд замыливается".
    И если-бы в инете было так просто найти все, что интересует меня в велоспорте, то может быть я на этом сайте никогда-бы и не задерживался, но сайт оказался не просто хорош, а прямо находкой, чему лично я несказанно рад уже восьмой год.
    Теперь-то, Вы, надеюсь, понимаете, что я всего лишь излагаю СВОЮ точку зрения на что-либо, которая может и не совпадать с чьей-то другой.
    И, все-таки, Вальверде сегодня в очередной раз был лучшим из лучших!
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Вальверде поздравления и нескрываемое восхищение.Выигрывать такие спринтЫ да еще и в таком возрасте, только почет и уважение.

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7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1717

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