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Состав команды LottoNL-Jumbo на Вуэльту Испании-2018

Команда LottoNl-Jumbo объявила состав на Вуэльту Испании-2018

 

 

  Команда LottoNL-Jumbo ставит целью борьбу за генеральную классификацию Вуэльты Испании-2018, стартуя с двумя капитанами – 31-летним нидерландским гонщиком Стевеном Крёйсвейком и 28-летним новозеландским гощником Джорджем Беннеттом (George Bennett).

 

Состав команды LottoNL-Jumbo на Вуэльту Испании-2018

 

  Стевен Крёйсвейк поедет испанский Гран-тур после успешно пройденного Тур де Франс-2018, где занял 5-е место в общем зачёте. Он стартует на 15-м Гран-туре в своей карьере и в четвёртый раз примет участие в Вуэльте Испании, где его лучшим результатом было 9-е место в общем зачёте в прошлом году.

 

Состав команды LottoNL-Jumbo на Вуэльту Испании-2018

 

  Джордж Беннетт поедет 9-й Гран-тур в карьере и пятую Вуэльту Испании. Для новозеландского гонщика Вуэльта в этом сезоне также является вторым Гран-туром после Джиро д’Италия, где он занял 8-е место в общем зачёте.

 

 Помогать Стевену Крёйсвейку и Джорджу Беннетту в борьбе за высокое место в общем зачёте на Вуэльте Испании-2018 будут: 25-летний нидерландский гонщик Данни ван Поппель, 32-летний нидерландский гонщик Ларс Боом, 26-летний бельгийский гонщик Флорис Де Тир, 32-летний нидерландский гонщик Том Лезер, 29-летний нидерландский гонщик Берт-Ян Линдеман и 23-летний американский гонщик Сеп Кусс.

 

  Мерейн Земан, спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: “Мы сфокусируемся на генеральной классификации, где делаем ставку на Джорджа и Стевена. Данни получит шанс на спринтерских этапах».

 

 

Состав команды LottoNL-Jumbo на Вуэльту Испании-2018:

 

 

Steven Kruijswijk (Нидерланды),

George Bennett (Новая Зеландия),

Danny van Poppel (Нидерланды),

Lars Boom (Нидерланды),

Floris De Tier (Бельгия),

Tom Leezer (Нидерланды),

Bert-Jan Lindeman (Нидерланды),

Sepp Kuss (США).

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Теги к статье: LottoNL-Jumbo Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 21:36 | Регистрация: 8.07.2013

    Составчик совсем ни детский , удачи... Вполне логично распределились, Роглич на ЧМ - Кройшвайк на второй грант-тур.

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Комментарии

  • Бакеша
    Бинк Банк Тур. Магнус Корт выи ... (1)
    Бакеша-Фото
    Браво, Магнус!
  • M-07
    Состав команды BORA – hansgroh ... (2)
    M-07-Фото

    Действительно странно, что Майка и Формоло не объявлены как претенденты на ГК, по крайней мере официально, а Бухманну пора уж попробовать, на недельках неплох.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 1 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Началось ,супер проверка для молодёжи , алан вечно на подиуме, я все надеюсь на его победы . Очень интересно будет смотреть на руандцев, есть Мугиша и Ареруйя . Так же интересен Аффини ,Пенко, Вильдауэр и многие. Всем удачи.
  • старт-шоссе 82
    Состав команды LottoNL-Jumbo н ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Составчик совсем ни детский , удачи... Вполне логично распределились, Роглич на ЧМ - Кройшвайк на второй грант-тур.

  • Student
    Состав команды BORA – hansgroh ... (2)
    Student-Фото
    Бухманн?) а когда то Майка считался не охотником за этапами, да и Формоло многие называли надеждой Италии на многодневки...
  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (19)
    Arciv-Фото
    Ооо, Кройсвайк поедет. Интересно, каков он после тура
  • ktilp-12
    Binck Bank Tour-2018. Этап 5 (4)
    ktilp-12-Фото

     Магнуса и Астану с победой! 25-я победа.

  • Bishkul
    Binck Bank Tour-2018. Этап 5 (4)
    Bishkul-Фото

    Корт красавец , Чернецкий хорош !!!

  • Astanaforever
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Генераьная классификация Чернецкого..еще и зеленая майка. Молодец.
  • Astanaforever
    Binck Bank Tour-2018. Этап 5 (4)
    Astanaforever-Фото
    Двадцать шестая победа Астаны...надеюсь не последняя в этом сезоне. Джаспер Хансен ушел в Кофидис. По слухам приходит в команду еще один молодой колумбиец...Но топовых гонцов на следующий сезон не ожидается..будут взращивать своих молодых приглашенных иностранцев и конечно своих казахстанцев.

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