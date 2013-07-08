Команда LottoNl-Jumbo объявила состав на Вуэльту Испании-2018

Команда LottoNL-Jumbo ставит целью борьбу за генеральную классификацию Вуэльты Испании-2018, стартуя с двумя капитанами – 31-летним нидерландским гонщиком Стевеном Крёйсвейком и 28-летним новозеландским гощником Джорджем Беннеттом (George Bennett).

Стевен Крёйсвейк поедет испанский Гран-тур после успешно пройденного Тур де Франс-2018, где занял 5-е место в общем зачёте. Он стартует на 15-м Гран-туре в своей карьере и в четвёртый раз примет участие в Вуэльте Испании, где его лучшим результатом было 9-е место в общем зачёте в прошлом году.

Джордж Беннетт поедет 9-й Гран-тур в карьере и пятую Вуэльту Испании. Для новозеландского гонщика Вуэльта в этом сезоне также является вторым Гран-туром после Джиро д’Италия, где он занял 8-е место в общем зачёте.

Помогать Стевену Крёйсвейку и Джорджу Беннетту в борьбе за высокое место в общем зачёте на Вуэльте Испании-2018 будут: 25-летний нидерландский гонщик Данни ван Поппель, 32-летний нидерландский гонщик Ларс Боом, 26-летний бельгийский гонщик Флорис Де Тир, 32-летний нидерландский гонщик Том Лезер, 29-летний нидерландский гонщик Берт-Ян Линдеман и 23-летний американский гонщик Сеп Кусс.

Мерейн Земан, спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: “Мы сфокусируемся на генеральной классификации, где делаем ставку на Джорджа и Стевена. Данни получит шанс на спринтерских этапах».

Состав команды LottoNL-Jumbo на Вуэльту Испании-2018:

Steven Kruijswijk (Нидерланды),

George Bennett (Новая Зеландия),

Danny van Poppel (Нидерланды),

Lars Boom (Нидерланды),

Floris De Tier (Бельгия),

Tom Leezer (Нидерланды),

Bert-Jan Lindeman (Нидерланды),

Sepp Kuss (США).