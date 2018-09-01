Саймон Кларк – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2018

Саймон Кларк побеждает из отрыва, Руди Молар надевает красную майку лидера на 5-м этапе Вуэльты Испании-2018

32-летний австралийский гонщик команды EF Education First-Drapac Саймон Кларк (Simon Clarke) одержал победу на 5-м этапе Вуэльты Испании-2018. Отобравшись в многочисленный отрыв дня, Саймон Кларк атаковал вместе с голландским гонщиком команды Trek-Segafredo Бауке Моллемой на спуске, ведущем к финальному подъёму дня Альто Эль Марчал (Alto El Marchal) за 60 км до финиша. Добрав находившегося впереди в одиночном отрыве итальянского гонщика команды BMC Алессандро Де Марки, они поехали втроём, в итоге разыграв между собой спринт на финише. Это вторая в карьере Саймона Кларка победа на этапе испанского Гран-тура, первую он одержал в 2012 году.

28-летний французский гонщик команды FDJ Руди Молар (Rudy Molard), также находившийся в отрыве дня и атаковавший из него, финишировал 6-м через 8 секунд после первой тройки, и перехватил красную майку лидера у Михала Квятковского (Sky).

Саймон Кларк: «С тех пор, как выиграл на Вуэльте Испании этап, мне никак не удавалось повторить успех, хотя я очень старался. Даже сегодня не был уверен, что у меня получится. Чтобы выиграть, надо быть готовым проиграть, и я был готов, а в итоге стал победителем.

Ещё до старта Вуэльты я отметил сегодняшний этап как подходящий отрыву. Обвёл кружком номер этого этапа и седьмого. Из этих двух сегодняшний был у меня в приоритете. Я попросил команду дать мне на сегодня свободу действий и получил разрешение. Я должен был воспользоваться этим шансом.

Сегодня все понимали, что этап хорош для отрыва. В первые четыре дня гонки отрывы уезжали довольно легко. Даже вчера уехали быстро, потому что пелотон не считал, что отрыв удержится до конца. Обычно команда Sky держит отрывы под контролем на горных этапах, поэтому вчера их действия немного удивили. Но сегодня определённо был день для отрыва.

Когда уезжает такая большая группа (25 человек), ни на минуту нельзя расслабиться. В таком отрыве не бывает сотрудничества. Я постоянно говорил себе, что мне надо держаться как можно ближе к голове отрыва, потому что если парни впереди атакуют, просто не сможешь их догнать. Отрыв сформировался на подъёме, поэтому, естественно, в нём были сильные горняки. И я не собирался атаковать их во время прохождения подъёма. Зато на спусках часто люди расслаблены, кто-то начинает пить и есть. Иногда в такой момент появляется возможность набрать небольшое преимущество. На первом спуске я уехал с парой ребят. И хотя нас тогда вернули, я понял, что эта тактика может сработать.

К сожалению, нам не удалось показать шоу на финальном подъёме. Мы не смогли атаковать друг друга, потому что там был сильный встречный ветер. Мы решили просто работать вместе до финиша.

Когда к финалу подъезжаешь втроём, всегда начинается игра в кошки-мышки. На подходе к финальным 5 км я сказал себе, что мне надо одного соперника пропустить вперёд, а одного оставить позади. Так я мог следить за обоими. Каждый раз, когда кто-то из них атаковал, становилось очень тяжело и больно. Но их действия давали мне уверенность. Раз они меня атакуют, то опасаются. Не думаю, что я был быстрее Де Марки и Моллемы. Они оба выигрывали спринт из небольшой группы в крупных гонках. И я не считал себя сильнейшим. Но когда они начали атаковать, я почувствовал себя увереннее. Может, они чувствовали себя не слишком хорошо для спринта? Я же готовился к спринту.

Я влюбился в Вуэльту, когда выиграл на ней свой первый этап. Всегда влюбляешься в те гонки, где можешь выиграть. Каждый год с тех пор я просил мои команды об участии в Вуэльте Испании. Я четырежды приезжал сюда после участия в Тур де Франс. Меня не волновало, насколько я устал. Я люблю Вуэльту.

Я так счастлив, что теперь у команды есть победа. На Тур де Франс мы приехали с таким решительным настроем, но наши результаты не отражали сплочённость команды или то, как упорно мы работали. Надеюсь, такая победа, как сегодня, показала все приложенные усилия, преданность делу нашей команды».

Фабрицио Гуиди, спортивный директор EF Education First – Drapac: «Четыре дня гонщики нашей команды присутствовали в отрыве. Нам надо было показать, что мы умеем финишировать и побеждать. Мы никогда не сдаёмся, и, наконец, взяли победу. Сегодня Саймон действовал очень умно и был силён. Для команды это великий день».

Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Финал был тактическим. Мне очень хотелось уехать в отрыв, и, наконец, это сегодня удалось. За право отобраться в отрыв шла большая борьба. В итоге мы втроём оказались впереди, слаженно работали до финала. А потом начались тактические игры. Никто не хотел больше тащить, нас едва не поймали. Я надеялся, что Кларк будет нервничать, что слишком рано атакует перед финишем, но он этого не сделал. Получился короткий спринт на финальных 300 метрах. Мы ещё были свежими, я старался, но Кларк был чуть быстрее. Поздравляю его».

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Руди Молар (Groupama-FDJ): «Вообще-то, моей целью была победа на этапе, но я доволен тем, что надел красную майку лидера. Когда я увидел, что первую группу догнать сложно, то сосредоточился на другой цели – лидерстве в генеральной классификации. Но сам я поверил в то ,что у меня получилось, только когда пересёк финиш. Красную майку мы не ожидали. Мы здесь, чтобы работать на Тибо Пино, а в спринте на Марка Сарро. Майка лидера на Гран-туре имеет большое значение. Это нечто уникальное, совершенно особенное. Многие гонщики хотели бы надеть её хотя бы на день. Я надеюсь удержать красную майку до воскресенья. Впереди три для со спринтерскими финишами».