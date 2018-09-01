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Саймон Кларк – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2018

Саймон Кларк побеждает из отрыва, Руди Молар надевает красную майку лидера на 5-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  32-летний австралийский гонщик команды EF Education First-Drapac Саймон Кларк (Simon Clarke) одержал победу на 5-м этапе Вуэльты Испании-2018. Отобравшись в многочисленный отрыв дня, Саймон Кларк атаковал вместе с голландским гонщиком команды Trek-Segafredo Бауке Моллемой на спуске, ведущем к финальному подъёму дня Альто Эль Марчал (Alto El Marchal) за 60 км до финиша. Добрав находившегося впереди в одиночном отрыве итальянского гонщика команды BMC Алессандро Де Марки, они поехали втроём, в итоге разыграв между собой спринт на финише. Это вторая в карьере Саймона Кларка победа на этапе испанского Гран-тура, первую он одержал в 2012 году.

 

  28-летний французский гонщик команды FDJ Руди Молар (Rudy Molard), также находившийся в отрыве дня и атаковавший из него, финишировал 6-м через 8  секунд после первой тройки, и перехватил красную майку лидера у Михала Квятковского (Sky).

 

Саймон Кларк – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2018

 

Саймон Кларк – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2018

 

 

  Саймон Кларк: «С тех пор, как выиграл на Вуэльте Испании этап, мне никак не удавалось повторить успех, хотя я очень старался. Даже сегодня не был уверен, что у меня  получится. Чтобы выиграть, надо быть готовым проиграть, и я был готов, а в итоге стал победителем.

 

  Ещё до старта Вуэльты я отметил сегодняшний этап как подходящий отрыву. Обвёл кружком номер этого этапа и седьмого. Из этих двух сегодняшний был у меня в приоритете. Я попросил команду дать мне на сегодня свободу действий и получил разрешение.  Я должен был воспользоваться этим шансом.

 

  Сегодня все понимали, что этап хорош для отрыва. В первые четыре дня гонки отрывы уезжали довольно легко. Даже вчера уехали быстро, потому что пелотон не считал, что отрыв удержится до конца. Обычно команда Sky держит отрывы под контролем на горных этапах, поэтому вчера их действия немного удивили. Но сегодня определённо был день для отрыва.

 

  Когда уезжает такая большая группа (25 человек), ни на минуту нельзя расслабиться. В таком отрыве не бывает сотрудничества. Я постоянно говорил себе, что мне надо держаться как можно ближе к голове отрыва, потому что если парни впереди атакуют, просто не сможешь их догнать. Отрыв сформировался на подъёме, поэтому, естественно, в нём были сильные горняки. И я не собирался атаковать их во время прохождения подъёма. Зато на спусках часто люди расслаблены, кто-то начинает пить и есть. Иногда в такой момент появляется возможность набрать небольшое преимущество. На первом спуске я уехал с парой ребят. И хотя нас тогда вернули, я понял, что эта тактика может сработать.

 

  К сожалению, нам не удалось показать шоу на финальном подъёме. Мы не смогли атаковать друг друга, потому что там был сильный встречный ветер. Мы решили просто работать вместе до финиша.

 

  Когда к финалу подъезжаешь втроём, всегда начинается игра в кошки-мышки. На подходе к финальным 5 км я сказал себе, что мне надо одного соперника пропустить вперёд, а одного оставить позади. Так я  мог следить за обоими. Каждый раз, когда кто-то из них атаковал, становилось очень тяжело  и больно. Но их действия давали мне уверенность. Раз они меня атакуют, то опасаются. Не думаю, что я был быстрее Де Марки и Моллемы. Они оба выигрывали спринт из небольшой группы в крупных гонках. И я не считал себя сильнейшим. Но когда они начали атаковать, я почувствовал себя увереннее. Может, они чувствовали себя не слишком хорошо для спринта? Я же готовился к спринту.

 

  Я влюбился в Вуэльту, когда выиграл на ней свой первый этап. Всегда влюбляешься в те гонки, где можешь выиграть. Каждый год с тех пор я просил мои команды об участии в Вуэльте Испании. Я четырежды приезжал сюда после участия в Тур де Франс. Меня не волновало, насколько я устал. Я люблю Вуэльту.

 

  Я так счастлив, что теперь у команды есть победа. На Тур де Франс мы приехали с таким решительным настроем, но наши результаты не отражали сплочённость команды или то, как упорно мы работали. Надеюсь, такая  победа, как сегодня, показала все приложенные усилия, преданность делу нашей команды».

 

  Фабрицио Гуиди, спортивный директор EF Education First – Drapac: «Четыре дня гонщики нашей команды присутствовали в отрыве. Нам надо было показать, что мы умеем финишировать и побеждать. Мы никогда не сдаёмся, и, наконец, взяли победу. Сегодня Саймон действовал очень умно и был силён. Для команды это великий день».

 

 

  Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Финал был тактическим. Мне очень хотелось уехать в отрыв, и, наконец, это сегодня удалось. За право отобраться в отрыв шла большая борьба. В итоге мы втроём оказались впереди, слаженно работали до финала. А потом начались тактические игры. Никто не хотел больше тащить, нас едва не поймали. Я надеялся, что Кларк будет нервничать, что слишком рано атакует перед финишем, но он этого не сделал. Получился короткий спринт на финальных 300 метрах. Мы ещё были свежими, я старался, но Кларк был чуть быстрее. Поздравляю его».

 

Саймон Кларк – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2018

© PhotoGomezSport

 

  Руди Молар (Groupama-FDJ): «Вообще-то, моей целью была победа на этапе, но я доволен тем, что надел красную майку лидера. Когда я увидел, что первую группу догнать сложно, то сосредоточился на другой цели – лидерстве в генеральной классификации. Но сам я поверил в то ,что у меня получилось, только когда пересёк финиш. Красную майку мы не ожидали. Мы здесь, чтобы работать на Тибо Пино, а в спринте на Марка Сарро. Майка лидера на Гран-туре имеет большое значение. Это нечто уникальное, совершенно особенное. Многие гонщики хотели бы надеть её хотя бы на день. Я надеюсь удержать красную майку до воскресенья. Впереди три для со спринтерскими финишами».

 

 

Результаты 5 этапа Вуэльты Испании-2018

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Теги к статье: Саймон Кларк Simon Clarke EF Education First – Drapac Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • Darik
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    Darik-Фото
    Здесь многие только и пишут про Квято, но не забывайте про Де Ла Круса которого не видно, не слышно. Скай всегда 2 человека в топ 10 на первой же неделе стараются поднять, и один из них темная лошадка.
  • axel
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    axel-Фото
    поняли что защищать активно майку не получится и скинули гири, очень правильно. держать фирменный темп не выходит, а за отрывами не нагоняешься… значит все же целят на генерал, берегутся. Квято - хитрющий лис в хорошей форме.
  • 3NSN
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    3NSN-Фото

    Присоеденяюсь к мнению, что ничего страшного у Квято и Скай не произошло, экономить грегори в жару, это очень хорошо. А генеральщики, как были в нескольких секундах друг от друга так и остались. Ну нету красной майки, но среди генералов, то он первый остался. 

    Или выходит, что и Мувики и Астана, тоже лоханулись?) Ждём горных разборок, и проверок паспортов. 

  • marketbk
    Йенс Дебюссере и Энрико Баттал ... (1)
    marketbk-Фото

    Добро пожаловать в "болото")))

  • tim147
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    tim147-Фото
    1. Из пресс-релиза Скай за 25 августа: "Having enjoyed a period of sustained success – winning the last four Grand Tours, including the Giro d’Italia in May and the Tour de France last month – the team will now be looking to leave its mark on the Vuelta a Espa?a".

    2. Дэйв Брэйлсфорд: "До настоящего момента у нас был великолепный сезон с победами на Джиро д'Италия и Тур де Франс. И мы нацелены закончить сезон хорошо".
    Так что, цель на Вуэльту у Скай все же есть, причем ее настойчиво увязывают с победами на предыдущих 4-х гранд-турах.Что означает в устах максималиста-сэра эти слова, нет нужды объяснятью

    P.S. А бросаться термином "бред", не будучи при этом профессиональным психиатром, не стоит!Как говорил по аналогичному поводу вольноопределяющийся Марек ("Похождения Швейка"): "Интеллигентный человек даже в состоянии раздражения или в споре не должен прибегать к подобным выражениям".
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    Серафим-Фото

      А вот интересно - жара жарой, а не сошел еще не один гонщик. Хотя все жалуются на погоду, горные этапы с самого начала, многие после травм и т.д., однако же...

     



      И, кстати, никто под страхом расстрела не заставляет ФДЖ таскать пелотон на себе. Все прекрасно понимают, что майка у Молара не навсегда. Необязательно тратить  лишние силы.

    Да и на спринтерских этапах другие команды вполне готовы потрудиться.

  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    Gorn9k-Фото

    Все отлично с тактикой у СКАЙ - считайте до следующего горного этапа/финиша возложили обязанности работать и догонять на ФДЖ. А разделка у Квято на уровне, точно привезет горнякам по минутке и более

  • archi
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    archi-Фото

    Из твоих уст (пальцев) Студент, всегда исходит "истина из истин", а у остальных так - "бред"

  • Двс
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    Двс-Фото
    Цитата: Cristal
    Цитата: Rokka
    Поправьте пожалуйста вид для мобильных телефонов. Таблица отображается некорректно
    Цитата: AzaKonta
    Когда устраните замечание? Реально не удобно смотреть с телефона



    Похоже, всё, так и останется, баг не устраняется.
    В какой то день с телефона все норм отображалось, потом опять название команд пропало.
  • Student
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    Student-Фото
    Цитата: tim147
    Поневоле возникают вопросы к Скай относительно тактики и стратегии на гонку. И если с тактикой вроде все ясно - два дня подряд наблюдаем итальянскую забастовку в британском исполнении, то со стратегией весьма туманно, хотя Курдюков и посчитал уступку красной майкм правильным решением. Однако тут же контрвопрос - а как собственно собирается команда вновь включиться в борьбу за генерал -индурайновской разделки у Михала нет, а в горах он неизбежно будет проигрывать как минимум 5-6 соперникам (как никак в ногах успешные ТдФ и Тур Польши). Теневой же лидер Де Ла Крус уже проигрывает Йетсу более 1,5 мин и я очень сомневаюсь что он способен этот разрыв отыграть, при том что непосредственно перед ним такие соискатели как Кинтана, Лопес, Пино, Уран, Крошвайк, Ару. Так что, с учетом всех обстоятельств Скай нельзя было так демонстративно  отдавать лидерство в принципе на проходном этапе!
    Что за бред, у Скай нет цели победы в ГК, собрали тех кто мог ехать. И искать или уже находить далеко идущие идеи нет смысла.

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