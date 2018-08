Саймон Кларк – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2018

1. Из пресс-релиза Скай за 25 августа: "Having enjoyed a period of sustained success – winning the last four Grand Tours, including the Giro d’Italia in May and the Tour de France last month – the team will now be looking to leave its mark on the Vuelta a Espa?a".



2. Дэйв Брэйлсфорд: "До настоящего момента у нас был великолепный сезон с победами на Джиро д'Италия и Тур де Франс. И мы нацелены закончить сезон хорошо".

Так что, цель на Вуэльту у Скай все же есть, причем ее настойчиво увязывают с победами на предыдущих 4-х гранд-турах.Что означает в устах максималиста-сэра эти слова, нет нужды объяснятью



P.S. А бросаться термином "бред", не будучи при этом профессиональным психиатром, не стоит!Как говорил по аналогичному поводу вольноопределяющийся Марек ("Похождения Швейка"): "Интеллигентный человек даже в состоянии раздражения или в споре не должен прибегать к подобным выражениям".