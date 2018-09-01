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Бен Кинг – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2018

Бен Кинг и Никита Стальнов о 4-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  29-летний американский гонщик команды Dimension Data Бен Кинг одержал победу на 4-м этапе Вуэльты Испании-2018 с финишем в подъём 1-й категории. Он отобрался в отрыв дня, который за 20 км до финиша лидировал с преимуществом в 9 минут над пелотоном. Кинг атаковал за 15 км до финиша, взяв промежуточный спринт, а затем уехал от попучтиков по отрыву вместе с 26-летним казахстанским гонщиком команды Astana Никитой Стальновым и бельгийским гонщиком команды Lotto Soudal Йелле Валлайсом (Jelle Wallays). Вскоре Валлайс отстал, не выдержав темпа Кинга и Стальнова, которые смогли удержаться впереди до финиша, где разыграли спринт. Бен Кинг опередил Никиту Стальнова и взял первую в карьере победу на этапе Гран-тура.

 

 

 

 

© PhotoGomezSport

 

 

  Бен Кинг: «Я всё ещё в шоке. Сбылась моя мечта. Я добился цели, которую ставил перед собой последние пару лет – выиграл этап на Гран-туре. Для меня честь просто ехать гонку и отобраться в отрыв. Я рад оправдать доверие команды. Ради этого вся наша команда и я упорно работали.

 

Мне казалось, что у отрыва не будет шансов удержаться. И даже когда до финиша осталось 40 км, я не верил в свой успех, потому что в отрыве со мной ехали сильные гонщики. Я не был уверен, что сильнее других, поэтому атаковал рано, а дальше поехал в режиме разделки.

 

За 20 км до финиша появился вариант борьбы за генеральную классификацию. Стальнов хотел, чтобы я дал ему выиграть этап, если он поможет мне взять красную майку. Но победа на этапе Гран-тура была моей целью с самого начала сезона. На Джиро д’Италия я заболел, и отрывы там редко добивались успеха.

 

   Когда Пьер Роллан начал закрывать за нами просвет, впереди начиналось небольшое выполаживание. Надо было вложить все силы в спринт. Я был уверен, что у меня это получится на финальных 200 метрах.

 

  У меня скрутило желудок от того количества жидкости, которое я выпил во время этапа. Я чувствовал, что подступают судороги. Я был пуст. Но в голове стучала мысль, что ничто не остановит меня в этом последнем рывке к финишу.

 

 Не секрет, что для нашей команды этот сезон складывается непросто. Но атмосфера у нас великолепная. Мы верим в то, что делаем, в потенциал команды. Каждый день мы мотивированы».

 

 

Бен Кинг – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2018

 

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

  Никита Стальнов: «Честно говоря, я отдал все силы, что у меня были, сделал все, что мог, так что, расстраиваться нечего. Конечно, я бы предпочел выиграть этот этап, я был близок к успеху, но, все равно, думаю, что у меня получилась отличная гонка. Последняя гора была очень трудной, нам пришлось выложиться для того, чтобы не подпустить преследователей. Я хотел атаковать заранее, но уже чувствовал, что иду на пределе сил на заключительных километрах. Тем не менее, этот результат вдохновляет меня и дарит мотивацию перед следующими этапами и всей «Вуэльтой».

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Испании-2018

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Теги к статье: Бен Кинг Никита Стальнов Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Никита очень хорош! Но, опыта маловато.
    Опытный Кинг его развел в работе в отрыве.
    Надеюсь, Винокуров вставит мозги Никите.
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    VeloVelo-Фото
    Да нет никакого поезду у Скай на Вуэльте.
    Собрали команду по принципу "по сусекам наскребли".
  • M-07
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    M-07-Фото

    Закарин много отхватил, увы. Жаль, что Вуэльта началась с падения, его последствия как раз и сказываются. Похоже, вслед за не очень хорошим выступлением на Туре и Вуэльта будет мимо из-за падения, и сезон в итоге неудачный. Хотя можно побороться за этапы, давно Ильнур не выигрывал конкретные гонки, в последний раз, насколько помню, он выигрывал этап на Туре 2 года назад.

  • Kiry
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    Kiry-Фото
    Цитата: raspik
    19! человек в минуте в ГК.
    Так ведь и всего 4 этапа прошло...

    Цитата: Astanaforever
    Ай да Никита! Этот парень еще возьмет свой титул.
    Тура Алматы...
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    Адриен-Фото

    Главные разочарования начала Вуэльты - Нибали, Порт и почти примкнувший к ним Закарин... Но все же шесть минут - не катастрофа, гонка только началась, бывало и больше к концу отыгрывали. Главное - чтобы падение без серьезных последствий. Не рано ли Йейтс начал отаковать на всю катушку ? Попридержался бы до решающих этапов - помня о прошедшем - вон как , допустим, Кинтана, Ару или Уран... Эти товарищи явно попрагматичнее.

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    Адриен-Фото

    Эх, народ мелочный пошел ... С надеждой заплюсовали предполагаемый "отпад" Лопеса... Видимо, так с нетерпением ждут его провала, что даже не дождавшись итогов, уже радуются...

  • Brodyazhnik
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    Brodyazhnik-Фото
    Вчера Ильнур в инстаграмме делал прямой эфир. Рассказывал, что очень болит лопатка после падения и стоя практически не может педалировать. Видимо за ночь ничего не изменилось и сегодняшние проблемы продолжение проблемы от падения.
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Очень интересно. Прекрасно описано все, что происходило в этих местах, на исторических и спортивных баталиях.
  • ЧОРНЫЙ
    Велокоманда Aqua Blue Sport об ... (2)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Они ждали приглашения на ГТ... Если расчёт был только на вайлд кард, тогда проект чистый фэйк!

    И что это за идея, гонятся на одной звезде?!... Они бы ещё на синглспидах поборолись....
  • BaTman
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    BaTman-Фото

    Да, Скай сам не свой, куда только смотрит её Величиство. Ну, а в целом я думаю гонка будет более рваной дальше, и хозяин майки  смениться ещё пару раз. Квято после Тура, по сути форма будет по нисходящей, даже если перезагрузиться и  продержиться ещё неделю, то третья неделя не его думаю. 

     Интересно только когда Кинтана покажет себя, ему тут некого стеречь.

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