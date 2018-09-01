Бен Кинг – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2018

Бен Кинг и Никита Стальнов о 4-м этапе Вуэльты Испании-2018

29-летний американский гонщик команды Dimension Data Бен Кинг одержал победу на 4-м этапе Вуэльты Испании-2018 с финишем в подъём 1-й категории. Он отобрался в отрыв дня, который за 20 км до финиша лидировал с преимуществом в 9 минут над пелотоном. Кинг атаковал за 15 км до финиша, взяв промежуточный спринт, а затем уехал от попучтиков по отрыву вместе с 26-летним казахстанским гонщиком команды Astana Никитой Стальновым и бельгийским гонщиком команды Lotto Soudal Йелле Валлайсом (Jelle Wallays). Вскоре Валлайс отстал, не выдержав темпа Кинга и Стальнова, которые смогли удержаться впереди до финиша, где разыграли спринт. Бен Кинг опередил Никиту Стальнова и взял первую в карьере победу на этапе Гран-тура.

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Бен Кинг: «Я всё ещё в шоке. Сбылась моя мечта. Я добился цели, которую ставил перед собой последние пару лет – выиграл этап на Гран-туре. Для меня честь просто ехать гонку и отобраться в отрыв. Я рад оправдать доверие команды. Ради этого вся наша команда и я упорно работали.

Мне казалось, что у отрыва не будет шансов удержаться. И даже когда до финиша осталось 40 км, я не верил в свой успех, потому что в отрыве со мной ехали сильные гонщики. Я не был уверен, что сильнее других, поэтому атаковал рано, а дальше поехал в режиме разделки.

За 20 км до финиша появился вариант борьбы за генеральную классификацию. Стальнов хотел, чтобы я дал ему выиграть этап, если он поможет мне взять красную майку. Но победа на этапе Гран-тура была моей целью с самого начала сезона. На Джиро д’Италия я заболел, и отрывы там редко добивались успеха.

Когда Пьер Роллан начал закрывать за нами просвет, впереди начиналось небольшое выполаживание. Надо было вложить все силы в спринт. Я был уверен, что у меня это получится на финальных 200 метрах.

У меня скрутило желудок от того количества жидкости, которое я выпил во время этапа. Я чувствовал, что подступают судороги. Я был пуст. Но в голове стучала мысль, что ничто не остановит меня в этом последнем рывке к финишу.

Не секрет, что для нашей команды этот сезон складывается непросто. Но атмосфера у нас великолепная. Мы верим в то, что делаем, в потенциал команды. Каждый день мы мотивированы».

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Никита Стальнов: «Честно говоря, я отдал все силы, что у меня были, сделал все, что мог, так что, расстраиваться нечего. Конечно, я бы предпочел выиграть этот этап, я был близок к успеху, но, все равно, думаю, что у меня получилась отличная гонка. Последняя гора была очень трудной, нам пришлось выложиться для того, чтобы не подпустить преследователей. Я хотел атаковать заранее, но уже чувствовал, что иду на пределе сил на заключительных километрах. Тем не менее, этот результат вдохновляет меня и дарит мотивацию перед следующими этапами и всей «Вуэльтой».