 Хет-трик Элиа Вивиани на Вуэльте Испании-2018

Элиа Вивиани – победитель 21 этапа Вуэльты Испании-2018

29-летний итальянский гонщик команды Quick Step Floors Элиа Вивиани стал единственным гонщиком, выигравшим три этапа на Вуэльте Испании-2018. На финальном 21-м этапе, финишировавшем в центре Мадрида, команда Quick Step Floors закрыла две попытки уехать в отрыв на финальных 40 км. Хотя Элиа Вивиани потерял колесо товарищей по команде за 2 км до финиша, это не помешало чемпиону Италии выиграть этап. Он сам нашёл пространство по левой стороне и одержал свою 18 победу в этом сезоне, и довёл количество побед команды Quick Step Floors до 67.

В спринте Элиа Вивиани обошёл чемпиона мира Петера Сагана (Bora-Hansgrohe), который четырежды финишировал вторым и дважды – третьим на этапах Вуэльты Испании-2018, а также занял 2-е место в классификации по очкам.

В общей сложности Элиа Вивиани в этом сезоне выиграл 8 этапов Гран-туров: пять на Джиро д’Италия-2018 и три на Вуэльте Испании.

© PhotoGomezSport

Элиа Вивиани: «В последний день очень тяжёлой Вуэльты я стартовал, не имея большей части той мощности, с которой начинал гонку. Но настрой у меня был очень решительным. За два километра до финиша на круговой развязке я потерял свой развозящий поезд, но сохранил уверенность в себе. На последнем повороте передал ребятам, чтобы они не давали полный газ, и они остановились. В финале я вышел с задних позиций, нашёл просвет и прорвался к победе в Мадриде. Победа на этом этапе была моей целью с самого старта Гран-тура, с тех пор, как мы начали в Малаге наше путешествие.

Я горжусь тем, чего мы достигли слаженной работой команды. Это был потрясающий сезон, который я завершил великолепной победой. Хочу поблагодарить Quick Step Floors за то, как они поддерживали меня и помогали мне с тех пор, как я пришёл в команду. Я одержал 18 побед, что лишь добавляет мне мотивации много работать зимой, чтобы и следующий год был успешным».

Петер Саган: «Как и ожидалось, Вуэльта завершилась общим спринтом в Мадриде. Я старался изо всех сил, но этого оказалось недостаточно для победы на этапе. Поздравляю Элиа с этой победой».