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Хет-трик Элиа Вивиани на Вуэльте Испании-2018

Элиа Вивиани – победитель 21 этапа Вуэльты Испании-2018

 

 

  29-летний итальянский гонщик команды Quick Step Floors Элиа Вивиани стал единственным гонщиком, выигравшим три этапа на Вуэльте Испании-2018. На финальном 21-м этапе, финишировавшем в центре Мадрида, команда Quick Step Floors закрыла две попытки уехать в отрыв на финальных 40 км. Хотя Элиа Вивиани потерял колесо товарищей по команде за 2 км до финиша, это не помешало чемпиону Италии выиграть этап. Он сам нашёл пространство по левой стороне и одержал свою 18 победу в этом сезоне, и довёл количество побед команды Quick Step Floors до 67.

 

  В спринте Элиа Вивиани обошёл чемпиона мира Петера Сагана (Bora-Hansgrohe), который четырежды финишировал вторым и дважды – третьим на этапах Вуэльты Испании-2018, а также занял 2-е место в классификации по очкам.

 

В общей сложности Элиа Вивиани в этом сезоне выиграл 8 этапов Гран-туров: пять на Джиро д’Италия-2018 и три на Вуэльте Испании.

 

Хет-трик Элиа Вивиани на Вуэльте Испании-2018

 Хет-трик Элиа Вивиани на Вуэльте Испании-2018

 Хет-трик Элиа Вивиани на Вуэльте Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Элиа Вивиани: «В последний день очень тяжёлой Вуэльты я стартовал, не имея большей части той мощности, с которой начинал гонку. Но настрой у меня был очень решительным. За два километра до финиша на круговой развязке я потерял свой развозящий поезд, но сохранил уверенность в себе. На последнем повороте передал ребятам, чтобы они не давали полный газ, и они остановились. В финале я вышел с задних позиций, нашёл просвет и прорвался к победе в Мадриде. Победа на этом этапе была моей целью с самого старта Гран-тура, с тех пор, как мы начали в Малаге наше путешествие.

 

  Я горжусь тем, чего мы достигли слаженной работой команды. Это был потрясающий сезон, который я завершил великолепной победой. Хочу поблагодарить Quick Step Floors за то, как они поддерживали меня и помогали мне с тех пор, как я пришёл в команду. Я одержал 18 побед, что лишь добавляет мне мотивации много работать зимой, чтобы и следующий год был успешным».

 

 Петер Саган: «Как и ожидалось, Вуэльта завершилась общим спринтом в Мадриде. Я старался изо всех сил, но этого оказалось недостаточно для победы на этапе. Поздравляю Элиа  с этой победой».  

Результаты 21 этапа Вуэльты Испании-2018

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Теги к статье: Элиа Вивиани Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • Ayrton
    Итоги Вуэльты Испании-2018 по ... (3)
    Ayrton-Фото
    Да, а это же отличная идея. На ответственные этапы ставить того кто лучше чувствует себя на данный момент. )))
  • Znak
    Тибо Пино, Саймон Йейтс, Стеве ... (4)
    Znak-Фото

    Цитата: stack_g
    Пино колесничал и в конце уехал.

     

    Поддерживаю. Пино даже из элементарного приличия хотя бы внешне  не продемонстрировал сотрудничества с тем, кто вез его к победе на этапе. Ему не привыкать. Нет тут никакой "не в теме"…

  • Mikael
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (1)
    Mikael-Фото

    Призер. Энрик Мас. Хорошо.

  • paziz
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (7)
    paziz-Фото
    Цитата: archi
    Время спортсменов с терапевтическими исключениями.
    Если запретить эти справки, то 90% окажутся совершенно здоровыми
    Пруфы про терапевтические исключение, иначе балабол
  • RexDroid
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (7)
    RexDroid-Фото
    доказал. молодчик. не без нерва, конечно, но кто в такой ситуации под нагрузкой не психанет?
  • velodoctor
    Серхио Энао переходит в команд ... (15)
    velodoctor-Фото
    Говорят он агента сменил, и с треком ещё ничего не подписал. Новый агент сумел договориться со Скай.
  • stack_g
    Тибо Пино, Саймон Йейтс, Стеве ... (4)
    stack_g-Фото
    Можете пояснить?
    Что я увидел: Пино колесничал и в конце уехал.
  • Адриен
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (4)
    Адриен-Фото

    Это конечно неплохо, но команде не хватает второго лидера-капитана на ГТ. Фульсанг может  еще себя проявить в коротких гонках, а вот в трехнедельных - уже вряд ли... Потяжелел, "постарел"... Надеялся, что Бильбао на родной гонке блеснет - увы.

  • Shalam s Urala
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    про эту историю итальянского провала и испанского взлёта - можно мимишный блокбастер слепить )

    и Саймон, конечно, молоток, хватило сезона перезагрузиться.

    понятно, любая победа без tue выглядела-б симпатичнее. но, всётаки, нельзя ставить в вину существование tue исключительно гонщимкам, всётаки не они это придумали.

    обратная сторона этой истории - реальные астматики без tue не имели б совсем никаких шансов )

  • Mikael
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (4)
    Mikael-Фото

    Это просто праздник, друзья!
    Хорошо что есть отдельная новость.

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