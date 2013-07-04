Организаторы Вуэльты Испании-2018 извинились перед гонщиками за происшествие после 12 этапа

Дилан Ван Барле, Александр Женье и Дилан Тёнс избежали травм после падения за линией финиша 12 этапа Вуэльты Испании-2018

Организаторы Вуэльты Испании-2018 принесли официальные извинения перед гонщиками, пострадавшими из-за неосторожности официального пресс-атташе гонки Чемы Родгиреса (Chema Rodriguez). Он бежал, не глядя на гонщиков, от линии финиша, и в него через 20 м после розыгрыша спринта на 12-м этапе врезались победитель этапа Александр Женье (AG2R La Mondiale), а также Дилан Ван Барле (Sky), Дилан Тёнс (BMC) и Марк Падун (Bahrain-Merida).

И без того узкая финишная прямая была наполовину перекрыта фотографами. Обязанностью Чемы Родригеса была организация работы фотографов на финишной линии.

Сильнее всех пострадал гонщиком команды Sky Дилан Ван Барле, который упал на бежавшего человека. Команда Sky позже проинформировала, что у Дилана Ван Барле нет серьёзных повреждений, хотя он чувствует боль в ноге.

В пресс-релизе организаторов Вуэльты Испании-2018 говорится: «Приносим официальные извинения следующим гонщикам: Александру Женье (AG2R), Дилану Ван Барле (Sky), Марку Падуну (Bahrain-Merida) и Дилану Тёнсу (BMC), вовлечённых в инцидент, случившийся после финиша 12 этапа. Мы желаем им скорейшего восстановления».

Александр Женье: «Это безумие, так рисковать всем из-за того, что кто-то пересекает финишную прямую. Я начал падать первым, но, к счастью, меня поймал полицейский. Несмотря на все меры безопасности и охрану так много людей находилось в финишной зоне. Я этого не понимаю. Если бы там был общий спринт и сто гонщиков пересекли финиш, всё могло бы гораздо серьёзнее».

Габриэль Раш, спортивный директор команды Sky: «Я посмотрел видео. Увидел человека, бегущего спиной к гонщикам, и то, как гонщики в него врезались. Этот человек не должен был там находиться. Только что услышал от врача, что у Дилана, похоже, нет переломов. У него просто болезненные ушибы. Вечером будет ясно, как он себя чувствует. Надеюсь, завтра он сможет стартовать. У него несколько порезов правого бедра и локтя, ушиб рёбер с правой стороны».

Дилан Тёнс: «Я увидел, как кто-то из организаторов бежал перед Женье, который затем врезался в него, как и Ван Барле. Я тоже чуть не упал, но мне удалось перепрыгнуть к барьерам».