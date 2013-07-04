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Организаторы Вуэльты Испании-2018 извинились перед гонщиками за происшествие после 12 этапа

Дилан Ван Барле, Александр Женье и Дилан Тёнс избежали травм после падения за линией финиша 12 этапа Вуэльты Испании-2018

 

 

  Организаторы Вуэльты Испании-2018 принесли официальные извинения перед гонщиками, пострадавшими из-за неосторожности официального пресс-атташе гонки Чемы Родгиреса (Chema Rodriguez). Он бежал, не глядя на гонщиков, от линии финиша, и в него через 20 м после розыгрыша спринта на 12-м этапе врезались победитель этапа Александр Женье (AG2R La Mondiale), а также Дилан Ван Барле (Sky), Дилан Тёнс (BMC) и Марк Падун (Bahrain-Merida).

 

Организаторы Вуэльты Испании-2018 извинились перед гонщиками за происшествие после 12 этапа

 

Организаторы Вуэльты Испании-2018 извинились перед гонщиками за происшествие после 12 этапа

 

Организаторы Вуэльты Испании-2018 извинились перед гонщиками за происшествие после 12 этапа

 

Организаторы Вуэльты Испании-2018 извинились перед гонщиками за происшествие после 12 этапа

 

Организаторы Вуэльты Испании-2018 извинились перед гонщиками за происшествие после 12 этапа

 

 

 

   И без того узкая финишная прямая была наполовину перекрыта фотографами. Обязанностью Чемы Родригеса была организация работы фотографов на финишной линии.

 

  Сильнее всех пострадал гонщиком команды Sky Дилан Ван Барле, который упал на бежавшего человека. Команда Sky позже проинформировала, что у Дилана Ван Барле нет серьёзных повреждений, хотя он чувствует боль в ноге.

 

 В пресс-релизе организаторов Вуэльты Испании-2018 говорится: «Приносим официальные извинения следующим гонщикам: Александру Женье (AG2R), Дилану Ван Барле (Sky), Марку Падуну (Bahrain-Merida) и Дилану Тёнсу (BMC), вовлечённых в инцидент, случившийся после финиша 12 этапа. Мы желаем им скорейшего восстановления».

 

 

  Александр Женье: «Это безумие, так рисковать всем из-за того, что кто-то пересекает финишную прямую.  Я начал падать первым, но, к счастью, меня поймал полицейский. Несмотря на все меры безопасности и охрану так много людей находилось в финишной зоне. Я этого не понимаю. Если бы там был общий спринт и сто гонщиков пересекли финиш, всё могло бы гораздо серьёзнее».

 

  Габриэль Раш, спортивный директор команды Sky: «Я посмотрел видео. Увидел человека, бегущего спиной к гонщикам, и то, как гонщики в него врезались. Этот человек не должен был там находиться. Только что услышал от врача, что у Дилана, похоже, нет переломов. У него просто болезненные ушибы. Вечером будет ясно, как он себя чувствует. Надеюсь, завтра он сможет стартовать. У него несколько порезов правого бедра и локтя, ушиб рёбер с правой стороны».

 

  Дилан Тёнс: «Я увидел, как кто-то из организаторов бежал перед Женье, который затем врезался в него, как и Ван Барле. Я тоже чуть не упал, но мне удалось перепрыгнуть к барьерам».

 

  

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 22:47 | Регистрация: 26.04.2017

    Просто какая-то дичь. Надо увольнять такого "организатора". Там явно опасные условия были и без него (оставили не более трети ширины для проезда гонщиков), так он вообще перекрыл проход!

    Удивительно видеть такое в настоящее время, тем более, что опыт у организаторов давно должен был накопиться огромный.

    Здоровья всем упавшим!

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 23:12 | Регистрация: 4.08.2018

      Тоже не понял, что за тропинка на финише, да еще под уклон. Подумал - как хорошо, что не получилось спринтерской разборки в створе. Трое бы с трудом поместились, а больше - кирдык с массовым завалом прямо на финише.

    Кто вообще это придумал?

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:54 | Регистрация: 4.07.2013

      Да уж, если бы был спринт, было бы месиво...

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:43 | Регистрация: 17.05.2015

    Нет, ну конечно этот пожилой безоглядный бегун виноват...  Только почему разрешили всей  толпе фотографов вывалить на эту тропинку ?! Там  проезда оставили метра полтора - от силы...

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:53 | Регистрация: 4.07.2013

    Ну на Вуэльте всегда был бардак, так что ничего нового.
    Еще забастовка волонтеров в Мадриде, кстати, не отменена, если не ошибаюсь. 

  5. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:56 | Регистрация: 4.07.2013

    ASO взяло на себя роль организатора Вуэлты, а толку ноль... 

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    VeloVelo-Фото

    ASO взяло на себя роль организатора Вуэлты, а толку ноль... 

  • VeloVelo
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    VeloVelo-Фото
    Да уж, если бы был спринт, было бы месиво...
  • VeloVelo
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Ну на Вуэльте всегда был бардак, так что ничего нового.
    Еще забастовка волонтеров в Мадриде, кстати, не отменена, если не ошибаюсь. 

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    VeloVelo-Фото
    "я уже писал раньше" - это тренд нынче такой? )
  • Адриен
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    Адриен-Фото

    Нет, ну конечно этот пожилой безоглядный бегун виноват...  Только почему разрешили всей  толпе фотографов вывалить на эту тропинку ?! Там  проезда оставили метра полтора - от силы...

  • VeloVelo
    Хесус Эррада - лидер общего з ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Молар, Эррада... Вот такая вот Вуэльта )

  • Серафим
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    Серафим-Фото

      Тоже не понял, что за тропинка на финише, да еще под уклон. Подумал - как хорошо, что не получилось спринтерской разборки в створе. Трое бы с трудом поместились, а больше - кирдык с массовым завалом прямо на финише.

    Кто вообще это придумал?

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (6)
    Серафим-Фото
    Побачимо, хвилина або нi.
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я с Вами абсолютно согласен, в той части где Вы говорите про отсутствие сильных команд, но всему есть оправдание.Да, на Вуэльте воцарилась какая-та гнетущая тишина и майка оказалась =безхозной=.Но все это в предверие третьей недели, которая обещает быть очень тяжолой... Астана явно сменила тактику, едут не высовываются все берегут силы( кроме Зейтса сильных грегори я не вижу пока). Мувистар, у них лидер идет второй гранд-тур, если начнет сейчас дергаться то рискует вообще не доехать до Мадрида.А другие команды просто не хотят рисковать и брать на себя роль доминатора гонки.На третьей недели скорее всего все взорвется.Настоящим =этап-ловушка= будет последний день отдыха, а претенденты самые вероятные Лопес, Уран и Кинтана.Причем если и третью неделю будут также =тележить = разыгрывая активность на последнем км, то больше всего шансов у Урана.

  • SVS
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    SVS-Фото

    Просто какая-то дичь. Надо увольнять такого "организатора". Там явно опасные условия были и без него (оставили не более трети ширины для проезда гонщиков), так он вообще перекрыл проход!

    Удивительно видеть такое в настоящее время, тем более, что опыт у организаторов давно должен был накопиться огромный.

    Здоровья всем упавшим!

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