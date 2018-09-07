Александр Женье – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2018

Александр Женье, Дилан Ван Барле, Марк Падун о 12-м этапе Вуэльты Испании-2018

30-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Александр Женье (Alexandre Geniez) в третий раз в карьере одержал победу на этапе испанского Гран-тура, выиграв 12-й этап Вуэльты Испании-2018. Он отобрался в отрыв дня, куда уехали 18 гонщиков, а затем отреагировал на атаку попутчиков за 20 км до финиша, оставшись в первой группе расколовшегося отрыва.

Упустив ещё одно ускорение за 6,5 км до финиша, Женьес вместе с Диланом Ван Барле сумел переложиться к уехавшим Марку Падуну (Bahrain-Merida), Виктору Кампенартсу (Lotto Soudal), Давиде Формоло (Boha-hansgrohe) и Дилану Тёнсу (BMC). На финише Александр Женье опередил 26-летнего голландского гонщика команды BMC Дилана ван Барле и 22-летнего украинского гонщика команды Bahrain-Merida Марка Падуна.

После финиша 12 этапа гонщикам пришлось пережить неприятный инцидент, столкнувшись с одним из ответственных за организацию на Вуэльте Испании-2018, к счастью, обошлось без травм.

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Александр Женье: «Вуэльта Испании – особенная гонка, гонка конца сезона. Она не похожа на Джиро д’Италия, где только два отрыва смогли побороться за победу на этапе. Здесь больше возможностей. Думаю, я успешно выступаю на Вуэльте (3 победы на этапах в 2013, 2016 и 2018), потому что хорошо восстанавливаюсь к концу сезона.

Я не планировал уезжать в отрыв. Подумал, что сегодня команда Bora будет контролировать ситуацию в гонке ради Сагана. А потом мы увидели, что атаковал Формоло, вперёд уехали 15 гонщиков. Я подумал, что мне тоже надо поехать.

Мы отлично сработались вместе, быстро создали просвет. Нибали был главной фигурой отрыва, все смотрели на него. Потом начались атаки, но я осторожничал, потому что началась игра в покер. Но, наконец, группа разкололась, мы уехали от Нибали. Мне хотелось дождаться спринта, так как именно в нём у меня был лучший шанс.

Спринт получился очень странным. Даже за 300 м я ещё не мог видеть финишной черты. Дорога была очень узкая.

Наша команда отлично начала гонку. Тони Галлопан всё ещё высоко в общем зачёте. Мы продолжим бороться до Мадрида».

Дилан Ван Барле: «Мне очень хотелось сегодня уехать в отрыв. Вчера я спросил спортивного директора, могу ли я поехать. Я был рад оказаться там, старался сберечь ноги. Весь день до самого падения после финиша чувствовал себя хорошо. Когда я сегодня пытался атаковать, видел, как многим тяжело, ребята начали оглядываться друг на друга. Я был близко к победе, но не получилось».

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Марк Падун: «Мы уехали на первом же подъёме, и всё время держали хорошую скорость, что позволило набрать 11 минут преимущества. За 10 км до финиша мы атаковали ввосьмером, а потом разыграли этап. Я очень счастлив. Хоть я и не выиграл, но сегодня понял, что могу быть конкурентоспособным. Мне многому ещё предстоит научиться, но я на правильном пути».