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Александр Женье – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2018

Александр Женье, Дилан Ван Барле, Марк Падун о 12-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  30-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale  Александр Женье (Alexandre Geniez) в третий раз в карьере одержал победу на этапе испанского Гран-тура, выиграв 12-й этап Вуэльты Испании-2018. Он отобрался в отрыв дня, куда уехали 18 гонщиков, а затем отреагировал на атаку попутчиков за 20 км до финиша, оставшись в первой группе расколовшегося отрыва.

 

  Упустив ещё одно ускорение за 6,5 км до финиша, Женьес вместе с Диланом Ван Барле сумел переложиться к уехавшим Марку Падуну (Bahrain-Merida), Виктору Кампенартсу (Lotto Soudal), Давиде Формоло (Boha-hansgrohe) и Дилану Тёнсу (BMC). На финише Александр Женье опередил 26-летнего голландского гонщика команды BMC Дилана ван Барле и 22-летнего украинского гонщика команды Bahrain-Merida Марка Падуна.

 

  После финиша 12 этапа гонщикам пришлось пережить неприятный инцидент, столкнувшись с одним из ответственных за организацию на Вуэльте Испании-2018, к счастью, обошлось без травм.

 

Александр Женье – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Александр Женье: «Вуэльта Испании – особенная гонка, гонка конца сезона. Она не похожа на Джиро д’Италия, где только два отрыва смогли побороться за победу на этапе. Здесь больше возможностей. Думаю, я успешно выступаю на Вуэльте (3 победы на этапах в 2013, 2016 и 2018), потому что хорошо восстанавливаюсь к концу сезона.

 

  Я не планировал уезжать в отрыв. Подумал, что сегодня команда Bora будет контролировать ситуацию в гонке ради Сагана. А потом мы увидели, что атаковал Формоло, вперёд уехали 15 гонщиков. Я подумал, что мне тоже надо поехать.

 

  Мы отлично сработались вместе, быстро создали просвет. Нибали был главной фигурой отрыва, все смотрели на него. Потом начались атаки, но я осторожничал, потому что началась игра в покер. Но, наконец, группа разкололась, мы уехали от Нибали. Мне хотелось дождаться спринта, так как именно в нём у меня был лучший шанс.

 

Спринт получился очень странным. Даже за 300 м я ещё не мог видеть финишной черты. Дорога была очень узкая.

 

Наша команда отлично начала гонку. Тони Галлопан всё ещё высоко в общем зачёте. Мы продолжим бороться до Мадрида».

 

 

  Дилан Ван Барле: «Мне очень хотелось сегодня уехать в отрыв. Вчера я спросил спортивного директора, могу ли я поехать. Я был рад оказаться там, старался сберечь ноги. Весь день до самого падения после финиша чувствовал себя хорошо. Когда я сегодня пытался атаковать, видел, как многим тяжело, ребята начали оглядываться друг на друга. Я был близко к победе, но не получилось».

 

 

Александр Женье – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2018

 

Photo © @MiwaIIjima/Team Bahrain-Merida

 

  Марк Падун: «Мы уехали на первом же подъёме, и всё время держали хорошую скорость, что позволило набрать 11 минут преимущества. За 10 км до финиша мы атаковали ввосьмером, а потом разыграли этап. Я очень счастлив. Хоть я и не выиграл, но сегодня понял, что могу быть конкурентоспособным. Мне многому ещё предстоит научиться, но я на правильном пути».

 

 

Результаты 12 этапа Вуэльты Испании-2018

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Теги к статье: Александр Женье Alexandre Geniez Дилан Ван Барле Марк Падун Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    VeloVelo-Фото

    ASO взяло на себя роль организатора Вуэлты, а толку ноль... 

  • VeloVelo
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    VeloVelo-Фото
    Да уж, если бы был спринт, было бы месиво...
  • VeloVelo
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Ну на Вуэльте всегда был бардак, так что ничего нового.
    Еще забастовка волонтеров в Мадриде, кстати, не отменена, если не ошибаюсь. 

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    VeloVelo-Фото
    "я уже писал раньше" - это тренд нынче такой? )
  • Адриен
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    Адриен-Фото

    Нет, ну конечно этот пожилой безоглядный бегун виноват...  Только почему разрешили всей  толпе фотографов вывалить на эту тропинку ?! Там  проезда оставили метра полтора - от силы...

  • VeloVelo
    Хесус Эррада - лидер общего з ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Молар, Эррада... Вот такая вот Вуэльта )

  • Серафим
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    Серафим-Фото

      Тоже не понял, что за тропинка на финише, да еще под уклон. Подумал - как хорошо, что не получилось спринтерской разборки в створе. Трое бы с трудом поместились, а больше - кирдык с массовым завалом прямо на финише.

    Кто вообще это придумал?

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (6)
    Серафим-Фото
    Побачимо, хвилина або нi.
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я с Вами абсолютно согласен, в той части где Вы говорите про отсутствие сильных команд, но всему есть оправдание.Да, на Вуэльте воцарилась какая-та гнетущая тишина и майка оказалась =безхозной=.Но все это в предверие третьей недели, которая обещает быть очень тяжолой... Астана явно сменила тактику, едут не высовываются все берегут силы( кроме Зейтса сильных грегори я не вижу пока). Мувистар, у них лидер идет второй гранд-тур, если начнет сейчас дергаться то рискует вообще не доехать до Мадрида.А другие команды просто не хотят рисковать и брать на себя роль доминатора гонки.На третьей недели скорее всего все взорвется.Настоящим =этап-ловушка= будет последний день отдыха, а претенденты самые вероятные Лопес, Уран и Кинтана.Причем если и третью неделю будут также =тележить = разыгрывая активность на последнем км, то больше всего шансов у Урана.

  • SVS
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    SVS-Фото

    Просто какая-то дичь. Надо увольнять такого "организатора". Там явно опасные условия были и без него (оставили не более трети ширины для проезда гонщиков), так он вообще перекрыл проход!

    Удивительно видеть такое в настоящее время, тем более, что опыт у организаторов давно должен был накопиться огромный.

    Здоровья всем упавшим!

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