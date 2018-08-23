Вуэльта Испании-2018. Горная классификация. Претенденты

Гороховая майка Вуэльты Испании – самый непредсказуемый трофей среди всех разыгрываемых на этой гонке. Количество категорийных вершин настолько велико, что майка горного короля в равной степени может достаться самому активному генеральщику, либо гонщику, готовому в погоне за горными очками провести в отрывах, по крайней мере, половину 21-дневного марафона. Хотя в последние годы на Вуэльте Испании генеральщики не побеждали в номинации лучшего горного гонщика, остаётся вероятность, что в борьбе за гороховую майку претенденту придётся сражаться и с теми, кто будет бороться за подиум Вуэльты Испании-2018.

Рафал Майка (BORA - hansgrohe)





После череды неудач Рафал Майка решил отложить очередную попытку борьбы за генеральную классификацию и сосредоточиться на отдельных этапах испанской супермногодневки. Майка прекрасно вписывается в образ охотника за горными очками и этапами.

Судите сами: он прекрасный горовосходитель, обладает неплохой техникой спуска, способен на протяжении долгого времени держать высокую мощность и очень быстро восстанавливается.Всё вышеперечисленное вкупе с отличной готовностью вполне может позволить польскому гонщику какое-то время держаться на высокой позиции общего зачёта. Однако вероятность того, что на одном из этапов он может поймать кризис, к сожалению, очень велика.



На данный момент Рафал Майка всё ещё является отличным многодневщиком, даже несмотря на то, что последнее мощное выступление в качестве претендента на общий зачёт осталось в 2015 году. С Вуэльтой у него связаны лучшие воспоминания и профессиональные моменты, поэтому Рафал Майка – первый среди претендентов на звание Горного короля Вуэльты 2018.





Омар Фраиле и Давиде Виллелла (Astana)

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Оба гонщика команды Астана в разные годы становились горными королями Вуэльты Испании. Омар Фраиле побеждал в этой номинации даже два года подряд. “Астана” намерена бороться за победу на испанском Гран-туре с Мигелем Лопесом, поэтому первоначальной задачей у всего состава будет поддержка колумбийца.

Однако, шансы на то, что одному из этих гонщиков выпадет возможность попытаться повторить достижение прошлых лет, велики. Оба гонщика схожи по характеристикам и физическим данным, хотя различия всё же есть. Давиде Виллелла позиционируется в большей степени горным гонщиком, чем Фраиле, не смотря на то, что Омар нередко выдаёт потрясающие горовосхождения, особенно на домашних дорогах. Именно поэтому, с большей вероятностью, именно итальянец будет оказывать поддержку Лопесу.

Главное отличие Омара Фраиле от Давиде Вилеллы – феноменальный рывок и финишное ускорение, сопоставимые со спринтерскими, потому испанец будет опасен даже на финишах в пригорок из небольшой группы на этапах, напоминающих классики.



Если говорить о физических кондициях и результатах по ходу сезона, то Фраиле, одержавший в этом сезоне три победы, одна их которых на этапе Тур де Франс-2018, по результатам явно превосходит Виллеллу. Маршрут Вуэльты Испании включает в себя девять по-настоящему горных этапов, потому у обоих гонщиков есть множество возможностей и шансов проявить себя в борьбе за «горох».





Пьер Роллан (EF Education First-Drapac p/b Cannondale)

Французский гонщик команды Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale с самого начала июля находился в приличной физической форме, однако о его состоянии на данный момент нельзя ничего сказать точно. И дело не в том, что после Тур де Франс он не проехал ни одной гонки, а о роли Роллана в тех гонках, где он принимает участие. Известно, что француз довольно давно отошёл от статуса гонщика на генеральную классификацию многодневок, однако уже сейчас он всё чаще проявляет себя как грегари, забывая о собственных амбициях. В любом случае, на бумаге он приличный горняк с огромным багажом опыта прохождения Гран-туров.

За свою карьеру он покорил немало исторических горных вершин и становился лучшим горным гонщиком Тур де Франс. Последний громкий успех был у французского гонщика год назад на этапе Джиро д’Италия, где он одержал красивую победу из сольного отрыва.



Данный выпуск Вуэльты Испании изобилует горными вершинами, а тот факт, что на гонке не будет всепоглощающего поезда команды Sky, даёт отрыву намного больше шансов разыгрывать горные очки и победы на этапах. Будем надеяться, что Пьер Роллан сможет проявить себя на испанской супермногодневке и порадовать своих болельщиков мощным выступлением, ведь он всё ещё способен на это.





Томас Де Гендт (Lotto Soudal)







После того как Йенс Фохт завершил профессиональную карьеру, Тома Де Гендта можно смело назвать самым большим мастером отрывов современного пелотона. Конечно, Фохт обладал большей активностью, атаковав везде, где только можно, однако Де Гендт обладает потрясающим чутьем на результативные отрывы. Он не распыляется на бесконечные атаки и тщательно выбирает себе попутчиков, стараясь заранее просчитать, будет ли отрыв удачным или нет. Да что тут говорить, практически все свои победы Де Гендт одержал из сольных отрывов.



В нынешнем сезоне Томас Де Гендт не раз проявил себя, становясь горным королём Тура Романдии и Париж-Ниццы, а также одержав две победы на этапах многодневок. Понятно, что в больших горах бельгиец будет чувствовать себя хуже, чем тот же самый Рафал Майка, однако Де Гендт обладает потрясающей выносливостью, терпением и индивидуальным ходом, поэтому на подъемах с относительно постоянным и ровным градиентом он вполне способен удерживать преимущество, набранное во время побега в первой половине этапа.



У Lotto-Soudal нет четкой стратегии ведения гонки, поэтому каждый гонщик будет пробовать собственные силы, и атаки в исполнении Томаса Де Гендта явно не заставят себя ждать.





Как я и говорил ранее, на звание горного короля Вуэльты Испании 2018 может претендовать множество гонщиков, потому количество потенциальных претендентов не ограничивается данным списком.

В равной мере на «горох» могут претендовать два представителя команды Dimension Data Луис Мейнтьес и Игор Антон, поскольку на данный момент эти гонщики не обладают достаточной готовностью, чтобы бороться за генеральную классификацию. Оба они являются приличными горняками, и шансы у них, безусловно, есть.



Николас Роч и братья Исагирре при определенных обстоятельствах также потенциально способны бороться за звание горного короля испанского Гран-тура.









Глеб Терентьев