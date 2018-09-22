Йелле Валлайс – победитель 18 этапа Вуэльты Испании-2018

Йелле Валлайс, Петер Саган, Саймон Йейтс, Томас Де Гент о 18-м этапе Вуэльты Испании-2018

29-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Йелле Валлайс (Jelle Wallays) одержал победу на 18-м этапе Вуэльты Испании-2018. Этап подходил для спринтерской развязки. Отрыв дня, в который уехал Йелле Валлайс вместе со Свеном Эриком Бистремом (UAE Team Emirates) и Йетсе Болом (Burgos-BH), сформировался сразу после старта. Команды Bora-hansgrohe, Quick Step Floors и Trek-Segafredo контролировали разрыв, удерживая его в пределах трёх минут. Но это не помогло спринтерам работавших весь день в голове группы команд. Этап завершился не общим спринтом, а победой отрыва. Йелле Валлайс и Свен Эрик Бистрем сумели всего на несколько секунд опередить группу. Валлайс спринтовал с колеса Свена Эрика Бистрема и первым пересёк линию финиша, одержав первую в карьере победу на этапе Гран-тура.

Photo (с) : Photo Gomez Sports

Йелле Валлайс: «Я приехал в Испанию с целью выиграть этап, и вот сегодня я это сделал! Перед стартом Вуэльты Испании я держал в голове четыре этапа, где у меня были возможности. Однако, падение после дня отдыха нарушило мои планы, оставив мне только один шанс. Я так счастлив, что смог им воспользоваться и исполнить свою мечту!

Когда я услышал, что у нас всё ещё есть полминуты преимущества над пелотоном, то решил держаться за Бистремом и не думать о пелотоне. Я знал, что по характеристикам Свен Эрик Бистрем быстрее меня. Но я также помнил, что финальный километр шёл в тягун с 2 – 3 % градиентом. Я сел ему на колесо, чтобы спринтовать потом. Раньше я уже был в подобной ситуации, поэтому не волновался. Я рискнул, но это помогло мне взять победу. Я очень счастлив, что остался на колесе Бистрема.

Было нелегко уехать в отрыв, нога сначала шла не слишком хорошо, потому что мне всегда нужно время, чтобы войти в свой ритм. Но с каждым километром я чувствовал себя всё лучше. Я не был сильнейшим в отрыве, но знал, что в конце дня умею финишировать мощно, что снова доказал сегодня. Ветер тоже нам помогал, мы смогли ехать на довольно высокой скорости. Думаю, на финальных 15 км мы ехали со средней скоростью 50 км/ч.

Перед Тур де Франс я уже был в отличной форме. Но когда услышал, что меня не взяли в состав, то сфокусировался на этой Вуэльте Испании. Поэтому начал гонку в идеальной форме. Наша команда приехала сюда бороться за этапы, теперь миссия выполнена. У нас ещё и гороховая майка, которую надел Томас Де Гендт. В субботу для него будет важный этап, но он готов защищать майку. Было бы прекрасно, если бы наша команда увезла с гонки и победу на этапе, и гороховую майку».

Петер Саган: «Равнинный и быстрый этап со странным финишем. Я был в хорошей форме, жаль, что упустил победу, потому что отрыву удалось удержаться до конца. Я видел их впереди, мне пришлось ускориться задолго до финиша, но догнать их не смог. Третье место – лучшее, что я смог показать».

Томас Де Гендт: «Йелле Валлайс сказал утром, что его цель сегодня – выиграть этап. Последние дни он более менее берёг силы именно ради этого дня. Сегодня, возможно, никто не ожидал, что это будет этап для отрыва. Но у Йелле оставался этот единственный шанс, мы знали, что он силён. Невероятно, но он этот шанс использовал.

У меня же сейчас единственный шанс в жизни выиграть горную классификацию Гран-тура. На Тур де Франс слишком тяжело это сделать. Надеюсь, мы сохраним майку завтра, а в субботу её будет трудно защищать. Но это будет почти последний день гонки, так что я поеду на максимуме».

Саймон Йейтс: «День был очень спокойным для Вуэльты. А потом пошёл быстрый финал, я старался ради безопасности держаться впереди. Алехандро Вальверде и Энрик Мас оба очень классные гонщики. Я жду, что они будут очень активны в борьбе за победу на гонке. Думаю, у нас сильнейшая команда, так что ожидаю, что большинство ребят будет мне помогать впереди. С 2015 года, большую часть своей карьеры, я живу в Андорре и отлично знаю эти горы. Два предстоящих горных этапа будут очень тяжёлыми, я просто поеду свою собственную гонку. Думаю, могу выиграть, просто постараюсь. Конечно, британский велоспорт за последние 10 лет прошёл большой путь, надеюсь, я продолжу этот тренд».