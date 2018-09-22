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Йелле Валлайс – победитель 18 этапа Вуэльты Испании-2018

Йелле Валлайс, Петер Саган, Саймон Йейтс, Томас Де Гент о 18-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  29-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Йелле Валлайс (Jelle Wallays) одержал победу на 18-м этапе Вуэльты Испании-2018. Этап подходил для спринтерской развязки. Отрыв дня, в который уехал Йелле Валлайс вместе со Свеном Эриком Бистремом (UAE Team Emirates) и Йетсе Болом (Burgos-BH), сформировался сразу после старта. Команды Bora-hansgrohe, Quick Step Floors и Trek-Segafredo контролировали разрыв, удерживая его в пределах трёх минут. Но это не помогло спринтерам работавших весь день в голове группы команд. Этап завершился не общим спринтом, а победой отрыва.  Йелле Валлайс и Свен Эрик Бистрем сумели всего на несколько секунд опередить группу. Валлайс спринтовал с колеса Свена Эрика Бистрема и первым пересёк линию финиша, одержав первую в карьере победу на этапе Гран-тура.

 

Йелле Валлайс – победитель 18 этапа Вуэльты Испании-2018

 

Йелле Валлайс – победитель 18 этапа Вуэльты Испании-2018

 

Йелле Валлайс – победитель 18 этапа Вуэльты Испании-2018

 

Йелле Валлайс – победитель 18 этапа Вуэльты Испании-2018

 

Photo (с) : Photo Gomez Sports

 

 

  Йелле Валлайс: «Я приехал в Испанию с целью выиграть этап, и вот сегодня я это сделал! Перед стартом Вуэльты Испании я держал в голове четыре этапа, где у меня были возможности.  Однако, падение после дня отдыха нарушило мои планы, оставив мне только один шанс. Я так счастлив, что смог им воспользоваться и исполнить свою мечту!

 

  Когда я услышал, что у нас всё ещё есть полминуты преимущества над пелотоном, то решил держаться за Бистремом и не думать о пелотоне. Я знал, что по характеристикам Свен Эрик Бистрем быстрее меня. Но я также помнил, что финальный километр шёл в тягун с 2 – 3 % градиентом. Я сел ему на колесо, чтобы спринтовать потом. Раньше я уже был в подобной ситуации, поэтому не волновался. Я рискнул, но это помогло мне взять победу. Я очень счастлив, что остался на колесе Бистрема.

 

  Было нелегко уехать в отрыв, нога сначала шла не слишком хорошо, потому что мне всегда нужно время, чтобы войти в свой ритм. Но с каждым километром я чувствовал себя всё лучше. Я не был сильнейшим в отрыве, но знал, что в конце дня умею финишировать мощно, что снова доказал сегодня. Ветер тоже нам помогал, мы смогли ехать на довольно высокой скорости. Думаю, на финальных 15 км мы ехали со средней скоростью 50 км/ч.

 

  Перед Тур де Франс я уже был в отличной форме. Но когда услышал, что меня не взяли в состав, то сфокусировался на этой Вуэльте Испании. Поэтому начал гонку в идеальной форме. Наша команда приехала сюда бороться за этапы, теперь миссия выполнена.  У нас ещё и гороховая майка, которую надел Томас Де Гендт. В субботу для него будет важный этап, но он готов защищать майку. Было бы прекрасно, если бы наша команда увезла с гонки и победу на этапе, и гороховую майку».

 

  Петер Саган: «Равнинный и быстрый этап со странным финишем. Я был в хорошей форме, жаль, что упустил победу, потому что отрыву удалось удержаться до конца. Я видел их впереди, мне пришлось ускориться задолго до финиша, но догнать их не смог. Третье место – лучшее, что я смог показать».

 

 

  Томас Де Гендт: «Йелле Валлайс сказал утром, что его цель сегодня – выиграть этап. Последние дни он более менее берёг силы именно ради этого дня. Сегодня, возможно, никто не ожидал, что это будет этап для отрыва. Но у Йелле оставался этот единственный шанс, мы знали, что он силён. Невероятно, но он этот шанс использовал.

 

  У меня же сейчас единственный шанс в жизни выиграть горную классификацию Гран-тура.  На Тур де Франс слишком тяжело это сделать. Надеюсь, мы сохраним майку завтра, а в субботу её будет трудно защищать. Но это будет почти последний день гонки, так что я поеду на максимуме».

 

  Саймон Йейтс: «День был очень спокойным для Вуэльты. А потом пошёл быстрый финал, я старался ради безопасности держаться впереди. Алехандро Вальверде и Энрик Мас оба очень классные гонщики. Я жду, что они будут очень активны в борьбе за победу на гонке. Думаю, у нас сильнейшая команда, так что ожидаю, что большинство ребят будет мне помогать впереди. С 2015 года, большую часть своей карьеры, я живу в Андорре и отлично знаю эти горы. Два предстоящих горных этапа будут очень тяжёлыми, я просто поеду свою собственную гонку. Думаю, могу выиграть, просто постараюсь. Конечно, британский велоспорт за последние 10 лет прошёл большой путь, надеюсь, я продолжу этот тренд».

 

 

Результаты 18 этапа Вуэльты Испании-2018

  

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Теги к статье: Йелле Валлайс Jelle Wallays Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Rokka
    Эдди Данбар – новый гонщик к ... (1)
    Rokka-Фото
    Это действительно хорошая новость. Надеюсь весь персонал и гонцы найдут себе работу.
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    Sezar-Фото
    Да вот есть ощущение, что не уедет он никуда.
  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    Pi-man-Фото
    Цитата: rude_rider
    В таких пологих горах саймон словил кризис)))

    Надеюсь, он тоже об этом помнит и сделал выводы.
  • Starch27
    Тур Словакии-2018. Этап 1 (4)
    Starch27-Фото

    Ну справедливости ради надо признать, что уровень оппозиции крайне низок

  • vitali
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    vitali-Фото

    Послезавтрашний этап, в плане возможности пораньше изолировать своего соперника от команды (хотя-бы на середине этапа, или его третьей четверти), более удачен, чем этот этап, тут - только последняя гора, т.к. пусть все время и вверх, но до финального подъема это в среднем менее 1%, т.е. ни о чем.

    Может уехать отрыв, в который некоторые команды делегируют грегори своих капитанов для помощи в последней горе, и, возможно, в нем не будет никого, кто расположен менее, чем в  15 минутах от лидера. Тогда две гонки.

    К началу финишного подъема все капитаны будут со своими 1-3 помошниками минимум. А дальше придется все посмотреть и увидеть изменения в ГК.

    Судя по всему, Кинтана  и завалил всю мувистаровскую олимпиаду, либо так берегся для завтра-послезавтра. 

  • GTX
    Тур Словакии-2018. Этап 1 (4)
    GTX-Фото
    с победителем гонки все ясно
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    rude_rider-Фото
    В таких пологих горах саймон словил кризис)))
  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (5)
    vitali-Фото

    Как говорится:"сила воли, плюс характер - молодец!". 

     

  • vitali
    Тур Словакии-2018. Этап 1 (4)
    vitali-Фото

    Даже не буду смотреть статистику Алафилиппа, но создается впечатление, что в этом году он начал выигрывать зимой, и какой-нибудь зимней победой сезон и завершит. Новый Вальверде

  • litxaa
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    litxaa-Фото
    Ваши слова до богу в уши)Но как говорится "Свежо придание, да верится с трудом..."

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