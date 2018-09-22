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Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана о 19-м этапе Вуэльты Испании-2018

Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана о 19-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  Команда Movistar задавала скорость до самого начала решающего подъёма 19-го этапа Вуэльты Испании-2018. Даниэле Беннати, Иманол Эрвити, Андрей Амадор и Нельсон Оливейра работали до границы Андорры, сделав попытку создать эшелоны в пелотоне. А затем Виннер Анакона подготовил атаку Наиро Кинтаны, который ускорился за 13 км до финиша. Ричард Карапас оставался в группе с Алехандро Вальверде.

 

  Наиро Кинтана вернулся в группу Вальверде за 8 км до финиша. Из-за прокола за 7 км до финиша он был вынужден менять велосипед, после чего догнал группу Вальверде, какое-то время работая в голове и пытаясь сократить просвет до атаковавшего лидера гонки Саймона Йейтса.

 

  За 4 км Наиро Кинтана выпал, а затем и Вальверде не смог удержаться с Энрико Масом (Quick Step Floors), Мигелем Лопесом (Astana) и Ригоберто Ураном (EF Education First).

 

  В итоге  Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана  остались на тех же местах в генеральной классификации, что и перед стартом 19 этапа.  Однако теперь Вальверде, сохранивший 2-ю позицию, проигрывает Саймону Йейтсу (Mitchelton-Scott) не 25 секунд, а 1 минуту 38 секунд, а Наиро Кинтана, оставшийся на шестом месте, уступает лидеру гонки не 2:11, а 4:01.  

 

 

Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана о 19-м этапе Вуэльты Испании-2018

 Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана о 19-м этапе Вуэльты Испании-2018

Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана о 19-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 Picture (c): BettiniPhoto.net / Photo Gomez Sport

 

  Алехандро Вальверде: «Для меня этот день был очень трудным. Мы хотели попытаться выиграть этап, но иногда выигрываешь, иногда – нет. Соперники были просто сильнее меня, вот и всё. Надо это принять. Мы боролись, проиграли несколько секунд, но я всё ещё на втором месте. Мы всё ещё в числе претендентов, именно это имеет значение в итоге.

 

  Когда Йейтс атаковал, я старался сидеть за Карапасом, чтобы посмотреть, сможет ли Ричард закрыть этот просвет. Но для нас обоих скорость оказалась слишком высока, было трудно. Несмотря на помощь Наиро, я немного выпал в конце. Жаль, что тело не ответило так, как хотелось бы.

 

  Понятно, что теперь красная майка от нас ещё дальше, чем перед стартом этого этапа. Но мы не успокоимся. В субботу многое может случиться на этапе, можно и выиграть, можно проиграть ещё больше. То, что случилось сегодня со мной, может завтра случиться с ним (Саймоном Йейтсом). Выиграть Вуэльту, конечно, сложно, и было сложно этим утром перед стартом 19 этапа, и сейчас сложно, но не невозможно. Мы продолжим пытаться».

 

  Наиро Кинтана: «По меньшей мере, мы должны были попытаться. Сегодня потратили все силы, что были, но, к сожалению, результат получился не тем, которого ожидали. Мы планировали поставить команду лидера гонки в трудное положение, и оставаться с Алехандро. Об этом мы говорили и перед стартом, и во время этапа. Мы придерживались плана. Но Йейтс атаковал и создал просвет, после чего я подождал Алехандро, чтобы не позволить Йейтсу набрать ещё больше преимущества.

 

  Есть ещё завтрашний этап. Сегодня все вымотались. Конечно, есть гонщики, которые идут далеко в общем зачёте, завтра они сделают всё, что в их силах. Этап будет интересным. Не знаю, будут ли те, кто проиграет много, но там протяжённые подъёмы, большой набор высоты. Те, с кем рядом будет сильный товарищ по команде, используют это преимущество. В любом случае, всё сводится к 20-му этапу, надо будет выложиться на сто процентов».

 

 

Результаты 19 этапа Вуэльты Испании-2018

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Наиро Кинтана Nairo Quintana Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • SSS
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (35)
    SSS-Фото

    Цитата: Patriotkz
    Цитата: SSS
    Цитата: Patriotkz
    Астмаспорт рулит.
    Только после АстанаЭПОспорт
    Ни о чем базар с твоей стороны. Когда Астана так же будет феерить как и Фрум, Томас и Яйц, тогда да. Можно копьём махать. А в данное время...

    Так феерила же. А потом подприжали. Все кто уходят из Астаны сдуваются. Что это? Гений Вино? не верю

  • Patriotkz
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (35)
    Patriotkz-Фото
    Цитата: SSS
    Цитата: Patriotkz
    Астмаспорт рулит.
    Только после АстанаЭПОспорт
    Ни о чем базар с твоей стороны. Когда Астана так же будет феерить как и Фрум, Томас и Яйц, тогда да. Можно копьём махать. А в данное время...
  • vitali
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    vitali-Фото

    Этап тяжелый, что и гворить. Но завтра, наверное, атаковать будет Астана, т.к. сегодня развозил Мувистар...

    Как на сегодняшний вечер - Ейтс соперников деморализовал, с их-же помощью.

    Но ещё один этап, вдруг команды чем-то удивят, надо смотреть

     

  • Двс
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    Двс-Фото
    Кто будет завтра тянуть пелотона? МС точно не будут. Мовистар, Астана сомневаюсь. А больше то и некому. Поэтому поставлю на отрыв.

    Ну и зарубу за горную майку.
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vova-55
    У Мувиков сильная команда, много грегори, сокапитаны. 
    Вот, 3 грегори могли бы отъехать в отрыв с Кинтаной. 
    Остальные с Вальведе висеть на Ейтсе... 
    У Мувиков много сил, но стратегия слабая.   
     
    знаток стратегий , когда кэп банально не тянет , только и остаётся стратегии строить .

  • GTX
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    GTX-Фото
    Стивен держись!
  • SSS
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (35)
    SSS-Фото

    Цитата: Patriotkz
    Астмаспорт рулит.
    Только после АстанаЭПОспорт

  • Patriotkz
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (35)
    Patriotkz-Фото
    Яйца с победой. Астмаспорт рулит. Базару нет.
  • Mikael
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    Mikael-Фото
    Какой еще отрыв? Мувики тащили всю вуэльту чтобы последние 100 км отдохнуть? Будут максимальные скорости с самого старта и жесткий просев. Единственный вариант для мувистара что-то поправить.
  • Mikael
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    Mikael-Фото
    Проблема в том, что Ейтс может отъехать от Кинтаны, а Кинтана от Ейтса только на 30 секунд помаячить. Завтра 97 км всего, так что сразу впилят. Мувистар потащит. Отрывы им отпускать не выгодно так что все то же самое, что сегодня с 16 км до финиша, только со старта.
    Ейтс сегодня борзанул, надо завтра от обороны.

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