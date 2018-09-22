Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана о 19-м этапе Вуэльты Испании-2018

Команда Movistar задавала скорость до самого начала решающего подъёма 19-го этапа Вуэльты Испании-2018. Даниэле Беннати, Иманол Эрвити, Андрей Амадор и Нельсон Оливейра работали до границы Андорры, сделав попытку создать эшелоны в пелотоне. А затем Виннер Анакона подготовил атаку Наиро Кинтаны, который ускорился за 13 км до финиша. Ричард Карапас оставался в группе с Алехандро Вальверде.

Наиро Кинтана вернулся в группу Вальверде за 8 км до финиша. Из-за прокола за 7 км до финиша он был вынужден менять велосипед, после чего догнал группу Вальверде, какое-то время работая в голове и пытаясь сократить просвет до атаковавшего лидера гонки Саймона Йейтса.

За 4 км Наиро Кинтана выпал, а затем и Вальверде не смог удержаться с Энрико Масом (Quick Step Floors), Мигелем Лопесом (Astana) и Ригоберто Ураном (EF Education First).

В итоге Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана остались на тех же местах в генеральной классификации, что и перед стартом 19 этапа. Однако теперь Вальверде, сохранивший 2-ю позицию, проигрывает Саймону Йейтсу (Mitchelton-Scott) не 25 секунд, а 1 минуту 38 секунд, а Наиро Кинтана, оставшийся на шестом месте, уступает лидеру гонки не 2:11, а 4:01.

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Алехандро Вальверде: «Для меня этот день был очень трудным. Мы хотели попытаться выиграть этап, но иногда выигрываешь, иногда – нет. Соперники были просто сильнее меня, вот и всё. Надо это принять. Мы боролись, проиграли несколько секунд, но я всё ещё на втором месте. Мы всё ещё в числе претендентов, именно это имеет значение в итоге.

Когда Йейтс атаковал, я старался сидеть за Карапасом, чтобы посмотреть, сможет ли Ричард закрыть этот просвет. Но для нас обоих скорость оказалась слишком высока, было трудно. Несмотря на помощь Наиро, я немного выпал в конце. Жаль, что тело не ответило так, как хотелось бы.

Понятно, что теперь красная майка от нас ещё дальше, чем перед стартом этого этапа. Но мы не успокоимся. В субботу многое может случиться на этапе, можно и выиграть, можно проиграть ещё больше. То, что случилось сегодня со мной, может завтра случиться с ним (Саймоном Йейтсом). Выиграть Вуэльту, конечно, сложно, и было сложно этим утром перед стартом 19 этапа, и сейчас сложно, но не невозможно. Мы продолжим пытаться».

Наиро Кинтана: «По меньшей мере, мы должны были попытаться. Сегодня потратили все силы, что были, но, к сожалению, результат получился не тем, которого ожидали. Мы планировали поставить команду лидера гонки в трудное положение, и оставаться с Алехандро. Об этом мы говорили и перед стартом, и во время этапа. Мы придерживались плана. Но Йейтс атаковал и создал просвет, после чего я подождал Алехандро, чтобы не позволить Йейтсу набрать ещё больше преимущества.

Есть ещё завтрашний этап. Сегодня все вымотались. Конечно, есть гонщики, которые идут далеко в общем зачёте, завтра они сделают всё, что в их силах. Этап будет интересным. Не знаю, будут ли те, кто проиграет много, но там протяжённые подъёмы, большой набор высоты. Те, с кем рядом будет сильный товарищ по команде, используют это преимущество. В любом случае, всё сводится к 20-му этапу, надо будет выложиться на сто процентов».