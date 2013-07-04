  Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 15-м этапе Вуэльты Испании-2018

Тибо Пино – победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2018

Тибо Пино (Thibaut Pinot) одержал победу на легендарном подъёме Лагос-де-Ковадонга, где финишировал 15-й этап Вуэльты Испании-2018. 28-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ атаковал за 6,5 км до финиша из группы лидеров и удержал преимущество до финиша, где опередил на 28 секунд ближайшего преследователя, колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Лопеса. Теперь Тибо Пино вошёл в число гонщиков, одерживавших победы на этапах всех трёх Гран-туров. По итогам этапа Тибо Пино смог улучшить своё положение в общем зачёте, поднявшись с 11 на 7-ю позицию.

Команда Astana возглавляла пелотон на протяжении большей части этапа и просеяла пелотон, после чего капитан команды Мигель Лопес первым атаковал на подъёме Лагос-де-Ковадонга за 7 км до финиша. Но за ним поехали Наиро Кинтана (Movistar) и лидер общего зачёта Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), добравшие Лопеса через километр. Мигелю Лопесу удалось уехать от группы Йейтса лишь за 2 км до финиша. Он не догнал Тибо Пино, но финишировал первым из группы генеральщиков.

Саймон Йейтс защитил красную майку лидера, финишировав на этапе 3-м.

В шестёрку лучших генеральной классификации поднялся 23-летинй испанский гонщик команды Quick Step Floors Энрик Мас, атаковавший на подъёме Лагос-де-Ковадонга несколько раз и финишировавший шестым.

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Тибо Пино: «Получилось так, как и планировал – я воспользовался моментом, пока фавориты следили друг за другом. Так как я иду с отставанием в 1:45 в общем зачёте, я знал, что они не отреагируют и не поедут за мной сразу, так как я не представляю для них угрозы. Когда я набрал 15 секунд преимущества, то понял, что смогу выиграть этап. Эта победа очень много для меня значит, она важна для моей карьеры. Я бредил мыслью одержать победы на этапах всех трёх Гран-туров, и сделал это. Впереди тяжёлая неделя. Завтра буду наслаждаться днём отдыха. Чувствую себя хорошо, буду бороться до Мадрида не жалея сил».

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Саймон Йейтс: «Атака Пино была очень сильной, он мощно атаковал сзади, поехал на высокой скорости. Мне остаётся лишь поздравить его с этой великолепной атакой. На последнем подъёме никто не хотел сотрудничать (ни Кинтана, ни Лопес), поэтому было сложно что-то сделать. Также там был небольшой встречный ветер, так что если ты открывал просвет, удержать его было трудно. Поэтому ничего особенного не случилось в финале. Я чувствовал себя хорошо, если мне удастся удержать такую же форму, и нога будет идти также, я буду доволен. После дня отдыха будет разделка, разрывы очень небольшие, так что этот этап станет ключевым».

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Мигель Лопес: «Я хочу поблагодарить мою команду за великолепный день на «Вуэльте». Мои товарищи провели невероятный этап, мы доказали, что является одной из лучших команд здесь. Думаю, что мы заслужили победу сегодня. Я предпринял атаку задолго до финиша. Мне нравятся такие атаки, они помогают понять, кто является твоим непосредственным соперником в гонке. Команда держала высокий темп, так что, я подумал, что это хороший момент для того, чтобы попробовать. Сегодня, я сделал все, что мог, и мне не о чем сожалеть. Конечно, я расстроен, потому что у нас была четкая цель – победа на этапе, и мы сделали все возможное для этого. Но, сегодня победил сильнейший. Я контратаковал за 1,5 км до финиша, хотел выиграть какое-то время, но заключительные 200 метров получились очень сложными для меня. В конце концов, у меня еще одно второе место. Но, я продолжу борьбу на этой «Вуэльте». Впереди еще целая третья неделя, и я рад тому, что подхожу к ней в хорошей форме. Все фавориты находятся близко в классификации, так что гонка еще открыта».

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Алехандро Вальверде: «Ещё один невероятно тяжёлый этап. Я счастлив, что снова финишировал среди топ-претендентов. Команда Astana вплоть до подножия подъёма задавала очень высокую скорость, осложняя гонку остальным. Мигель Анхель мощно атаковал в начале подъёма, и ехать стало ещё труднее. Однако, я наслаждался этим состоянием, несмотря ни на что.

Этап получился прекрасным, а это прохождение подъёма Лагос-де-Кавадонга стало, без сомнений, самым быстрым в моей карьере. Я старался держать ровную скорость, работая впереди на Наиро. А когда не мог удержать скорость группы, то сделал всё, чтобы не проиграть слишком много. Я также пытался закрывать просветы, когда шли атаки. Когда поехал Йейтс, Наиро сказал мне, чтобы я ехал за ним. Я попробовал, но потом мне стало тяжело, я снова выпал, а они продолжали атаковать, но потом прекратили. Я знал, что в финале будет не так круто, поэтому сделал последний рывок, чтобы переложиться в группу лидеров.

Ни я, ни Наиро в итоге не потеряли время. Устали физически, но, думаю, так чувствуют себя и все остальные. Хотя видно, что Йейтс является сильнейшим из претендентов. Энрик Мас с каждым днём едет всё лучше, я рад, что он идёт так высоко в общем зачёте. Наиро едет хорошо. Пино тоже хорош, хотя ему надо отыгрывать больше времени. На данный момент все идут очень плотно. Мы продолжим бороться день за днём, не слишком забивая голову генеральной классификацией».

Наиро Кинтана: «Особой выгоды этап не принёс. Мы все приблизительно равны по силам, но в конце Лопесу удалось выиграть у нас несколько секунд. Подъём проходили нервно. Пино использовал преимущество и атаковал. Команда Astana была предельно сфокусирована на этом этапе, они приложили большие усилия, создали на нас давление, но от этого выиграл другой соперник. Надеюсь проехать разделку лучше наших соперников».



Энрик Мас: «Я очень счастлив. Два года назад я смотрел гонку по телевизору, а теперь я среди участников. Мне не удалось взять победу, но я ехал среди лучших. Я очень рад тому, как команда работала на меня. Когда Пино уехал, а другие не отреагировали, я сказал себе, что этап ушёл. Только вчера я перестал принимать антибиотики. Сегодня чувствую себя лучше, завтра буду наслаждаться днём отдыха. Будет очень хорошо, если в Мадриде мне удастся попасть в топ-10. Сюда я приехал, чтобы помогать Элиа Вивиани, но мы также попытается бороться за генеральную классификацию. Пока что всё идёт хорошо».