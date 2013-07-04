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Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 15-м этапе Вуэльты Испании-2018

Тибо Пино – победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2018

 

 

  Тибо Пино (Thibaut Pinot) одержал победу на легендарном подъёме Лагос-де-Ковадонга, где финишировал 15-й этап Вуэльты Испании-2018. 28-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ атаковал за 6,5 км до финиша из группы лидеров и удержал преимущество до финиша, где опередил на 28 секунд ближайшего преследователя, колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Лопеса. Теперь Тибо Пино вошёл в число гонщиков, одерживавших победы на этапах всех трёх Гран-туров.  По итогам этапа Тибо Пино смог улучшить своё положение в общем зачёте, поднявшись с 11 на 7-ю позицию.

 

  Команда Astana возглавляла пелотон на протяжении большей части этапа и просеяла пелотон, после чего капитан команды Мигель Лопес первым атаковал на подъёме Лагос-де-Ковадонга за 7 км до финиша. Но за ним поехали Наиро Кинтана (Movistar) и лидер общего зачёта Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), добравшие Лопеса через километр.  Мигелю Лопесу удалось уехать от группы Йейтса лишь за 2 км до финиша. Он не догнал Тибо Пино, но финишировал первым из группы генеральщиков.

 

 Саймон Йейтс защитил красную майку лидера, финишировав на этапе 3-м.

 

В шестёрку лучших генеральной классификации поднялся 23-летинй испанский гонщик команды Quick Step Floors Энрик Мас, атаковавший на подъёме Лагос-де-Ковадонга несколько раз и финишировавший шестым.

 

 

Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 15-м этапе Вуэльты Испании-2018

Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 15-м этапе Вуэльты Испании-2018

  Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 15-м этапе Вуэльты Испании-2018

 Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 15-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

Photo © limiwa/© PhotoGomezSport

 

 

  Тибо Пино: «Получилось так, как  и планировал – я воспользовался моментом, пока фавориты следили друг за другом. Так как я иду с отставанием в 1:45 в общем зачёте, я знал, что они не отреагируют и не поедут за мной сразу, так как я не представляю для них угрозы. Когда я набрал 15 секунд преимущества, то понял, что смогу выиграть этап. Эта победа очень много для меня значит, она важна для моей карьеры.  Я бредил мыслью одержать победы на этапах всех трёх Гран-туров, и сделал это. Впереди тяжёлая неделя. Завтра буду наслаждаться днём отдыха. Чувствую себя хорошо, буду бороться до Мадрида не жалея сил».

 

 

Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 15-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Саймон Йейтс: «Атака Пино была очень сильной, он мощно атаковал сзади, поехал на высокой скорости. Мне остаётся лишь поздравить его с этой великолепной атакой. На последнем подъёме никто не хотел сотрудничать (ни Кинтана, ни Лопес), поэтому было сложно что-то сделать. Также там был небольшой встречный ветер, так что если ты открывал просвет, удержать его было трудно. Поэтому ничего особенного не случилось в финале. Я чувствовал себя хорошо, если мне удастся удержать такую же форму, и нога будет идти также, я буду доволен. После дня отдыха будет разделка, разрывы очень небольшие, так что этот этап станет ключевым».

 

Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 15-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Мигель Лопес: «Я хочу поблагодарить мою команду за великолепный день на «Вуэльте». Мои товарищи провели невероятный этап, мы доказали, что является одной из лучших команд здесь. Думаю, что мы заслужили победу сегодня. Я предпринял атаку задолго до финиша. Мне нравятся такие атаки, они помогают понять, кто является твоим непосредственным соперником в гонке. Команда держала высокий темп, так что, я подумал, что это хороший момент для того, чтобы попробовать. Сегодня, я сделал все, что мог, и мне не о чем сожалеть. Конечно, я расстроен, потому что у нас была четкая цель – победа на этапе, и мы сделали все возможное для этого. Но, сегодня победил сильнейший. Я контратаковал за 1,5 км до финиша, хотел выиграть какое-то время, но заключительные 200 метров получились очень сложными для меня. В конце концов, у меня еще одно второе место. Но, я продолжу борьбу на этой «Вуэльте». Впереди еще целая третья неделя, и я рад тому, что подхожу к ней в хорошей форме. Все фавориты находятся близко в классификации, так что гонка еще открыта».

 

 

Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 15-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Алехандро Вальверде: «Ещё один невероятно тяжёлый этап. Я счастлив, что  снова финишировал среди топ-претендентов.  Команда Astana вплоть до подножия подъёма задавала очень высокую скорость, осложняя гонку остальным. Мигель Анхель мощно атаковал в начале подъёма, и ехать стало ещё труднее. Однако, я наслаждался этим состоянием, несмотря ни на что.

 

  Этап получился прекрасным, а это прохождение подъёма Лагос-де-Кавадонга стало, без сомнений, самым быстрым в моей карьере. Я старался держать ровную скорость, работая впереди на Наиро. А когда не мог удержать скорость группы, то сделал всё, чтобы не проиграть слишком много. Я также пытался закрывать просветы, когда шли атаки. Когда поехал Йейтс, Наиро сказал мне, чтобы я ехал за ним. Я попробовал, но потом мне стало тяжело, я снова выпал, а они продолжали атаковать, но потом прекратили. Я знал, что в финале будет не так круто, поэтому сделал последний рывок, чтобы переложиться в группу лидеров.

 

  Ни я, ни Наиро в итоге не потеряли время. Устали физически, но, думаю, так чувствуют себя и все остальные. Хотя видно, что Йейтс является сильнейшим из претендентов. Энрик Мас с каждым днём едет всё лучше, я рад, что он идёт так высоко в общем зачёте. Наиро едет хорошо. Пино тоже хорош, хотя ему надо отыгрывать больше времени. На данный момент все идут очень плотно. Мы продолжим бороться день за днём, не слишком забивая голову генеральной классификацией».

 

Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана о 15-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  Наиро Кинтана: «Особой выгоды этап не принёс. Мы все приблизительно равны по силам, но в конце Лопесу удалось выиграть у нас несколько секунд. Подъём проходили нервно.  Пино использовал преимущество и атаковал. Команда Astana была предельно сфокусирована на этом этапе, они приложили большие усилия, создали на нас давление, но от этого выиграл другой соперник. Надеюсь проехать разделку лучше наших соперников».


   Энрик Мас: «Я очень счастлив. Два года назад я смотрел гонку по телевизору, а теперь я среди участников. Мне не удалось взять победу, но я ехал среди лучших. Я очень рад тому, как команда работала на меня. Когда Пино уехал, а другие не отреагировали, я сказал себе, что этап ушёл. Только вчера я перестал принимать антибиотики. Сегодня чувствую себя лучше, завтра буду наслаждаться днём отдыха. Будет очень хорошо, если в Мадриде мне удастся попасть в топ-10. Сюда я приехал, чтобы помогать Элиа Вивиани, но мы также попытается бороться за генеральную классификацию. Пока что всё идёт хорошо».

 

 

Результаты 15 этапа Вуэльты Испании-2018

 

 

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Теги к статье: Тибо Пино Саймон Йейтс Мигель Лопес Алехандро Вальверде Наиро Кинтана Thibaut Pinot Simon Yates Miguel Lopez Alejandro Valverde Nairo Quintana Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. M-07

    Сегодня, 00:51 | Регистрация: 27.05.2017

    Саймон Йейтс:

    На последнем подъёме никто не хотел сотрудничать (ни Кинтана, ни Лопес), поэтому было сложно что-то сделать.

    А никто никому ничего не должен в гонке, тем более тебе, ещё и смелости хватает недовольно махать руками во время гонки и жаловаться после неё, когда твоя команда на предыдущих этапах ничего не делала для защиты майки и все тяготы погони навалила на команды соперников (в том случае на одну команду - Мувистар), а потом сам Саймон говорил, что это Мувикам нужно было догонять, а им [Митчельтрону] было плевать на догонялки. Желаю ему провалиться, как на Джиро, ибо таких нытиков, да ещё и лицемерных, не переношу.

    Напомнило, как Квикстеп всей командой ныли, что Саган должен был догонять, а они, будучи самой сильной командой, судя по всему, должны были на его плечах въехать в рай.

    1. Имя: Yermek

      DeerHunter74

      Сегодня, 01:30 | Регистрация: 12.03.2016

      В конечном счете будет иметь значение только победа. Саймон и его команда учли ошибки на Джиро и делают все по науке. И кто осудит их за это?

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:13 | Регистрация: 4.07.2013

    Необычный жест на фото у Кинтаны. Ради интереса, попробуйте в точности так же сложить пальцы. 
    И представьте, что вы стоите на подиуме Вуэльты, пусть и промежуточном )

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Комментарии

  • VeloVelo
    Состав команды Sky на Вуэльту ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Развалилась таки.

  • VeloVelo
    Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигел ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Необычный жест на фото у Кинтаны. Ради интереса, попробуйте в точности так же сложить пальцы. 
    И представьте, что вы стоите на подиуме Вуэльты, пусть и промежуточном )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (66)
    VeloVelo-Фото
    Реально он как раз не выглядит огромным и тяжелым.

    P.S.: Хамидулин взял данные Лопеса из Вики.
    Кто знает, сколько месяцев этим данным?
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (66)
    VeloVelo-Фото

    Астана сегодня сработала на Отлично! Запустили капитана как из пращи.
    Просто Лопес пока не супермен.
    Проехал как смог. Желаю ему удачи в дальнейшем.

  • DeerHunter74
    Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигел ... (3)
    DeerHunter74-Фото
    В конечном счете будет иметь значение только победа. Саймон и его команда учли ошибки на Джиро и делают все по науке. И кто осудит их за это?
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (66)
    VeloVelo-Фото
    минусую.
  • DeerHunter74
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (66)
    DeerHunter74-Фото

    Цитата: Александра
    Не, не, я просто катаюсь.)
    а мне Лопес казался малюсеньким на фоне Астаны, что его тянули!)))

    Так все, кто тянул, по плану отваливались. Хамидулин озвучил параметры Лопеса: 170 на 65. По-моему, реально огромный и тяжелый для такой горы.
    Так этож "паспортные" данные? не?

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (66)
    VeloVelo-Фото

    Ментьес таки доехал. Браво!

  • M-07
    Тибо Пино, Саймон Йейтс, Мигел ... (3)
    M-07-Фото

    Саймон Йейтс:

    На последнем подъёме никто не хотел сотрудничать (ни Кинтана, ни Лопес), поэтому было сложно что-то сделать.

    А никто никому ничего не должен в гонке, тем более тебе, ещё и смелости хватает недовольно махать руками во время гонки и жаловаться после неё, когда твоя команда на предыдущих этапах ничего не делала для защиты майки и все тяготы погони навалила на команды соперников (в том случае на одну команду - Мувистар), а потом сам Саймон говорил, что это Мувикам нужно было догонять, а им [Митчельтрону] было плевать на догонялки. Желаю ему провалиться, как на Джиро, ибо таких нытиков, да ещё и лицемерных, не переношу.

    Напомнило, как Квикстеп всей командой ныли, что Саган должен был догонять, а они, будучи самой сильной командой, судя по всему, должны были на его плечах въехать в рай.

  • M-07
    Тур Британии-2018. Этап 8 (3)
    M-07-Фото

    А Страхов неплох снова оказался, в снова в десятке многодневки. Надо бы Катюше его на следующий год оставлять, только вот будет ли для него Катюша хорошим вариантом, вопрос, ибо в Катюше российские гонщики не раскрывали никогда своих способностей, да даже и не проигрессировал никто из наших, исключение только Закарин, да и то неясно, может, он куда больше мог бы раскрыться. А последние пару лет вкоманде вообще непонятно что творится, прогресса ни у кого не видно, а у многих регресс только.

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