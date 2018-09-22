 Тибо Пино, Саймон Йейтс, Стевен Крёйсвейк о 19-м этапе Вуэльты Испании-2018

Дубль Тибо Пино на этапах Вуэльты Испании-2018

Тибо Пино сделал дубль, выиграв на Вуэльте Испании-2018 два горных этапа. После победы на Лагос-де-Ковадонга на 15-м этапе 28-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ повторил успех на 19-м этапе, финишировавшем в Андорре на высоте 2025 м.

Первым на финальном подъёме Ла Рабасса (Coll de la Rabassa) перепад высот 1125 м, протяженность 17 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 15% ) за 13 км до финиша атаковал Наиро Кинтана (Movistar). За колумбийским гонщиком поехали гонщики команды LottoNL-Jumbo Стевен Крёйсвейк и Джордж Беннет. Тибо Пино переложился к Наиро Кинтане и Стевену Крёйсвейку за 12 км до финиша, а ещё через два километра к ним присоединился обладатель красной майки лидера Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott). За 8 км до финиша Наиро Кинтана вернулся в группу Вальверде, а преимущество Тибо Пино, Саймона Йейтса и Стевена Крёйсвейка за километр до финиша составляло около минуты. Тибо Пино атаковал на финальных метрах и одержал победу на этапе.

Саймон Йейтс укрепил своё лидерство в общем зачёте и теперь опережает Алехандро Вальверде на 1:38.

Стевен Крёйсвейк, не выдержавший в конце этапа ритма Пино и Йейтса, финишировал третьим и вернулся в тройку лидеров общего зачёта.

Photo (с): Photo Gomez Sports

Тибо Пино: «После победы на Лагос-де-Ковадонга моя Вуэльта Испании-2018 уже была успешной. Я приехал сюда без давления, не планировал бороться за генеральную классификацию. Мне хотелось выиграть этапы. Первая победа уже была отличным результатом, но две победы – это Вуэльта мечты. Хочу наслаждаться успехом.

Я доказал, что могу идти наравне с сильнейшими горняками. Сегодня подъём был длиннее и не такой крутой, что мне подходило. Эта победа – вишенка на торте. Не думал, что выиграю. Мне это удалось благодаря атаке Саймона Йейтса. Он отлично знает эти горы, живёт здесь. И он, возможно, увидел, что у Вальверде сегодня не лучший день. В любом случае, две победы на этапах – это большой шаг вперёд дня меня. А то, что меня отобрали в состав на чемпионат мира, делает день великолепным».

Photo (с): Photo Gomez Sports

Саймон Йейтс: «Чувствую себя хорошо, поэтому атаковал. Команда снова работала фантастически. Джек Хейг очень мощно отработал, вывозя меня до того, как я атаковал. Адам ехал позади, на случай, если я вернусь в группу.

Должен поблагодарить Тибо Пино за то, что очень помог мне в финале. Конечно, он мог отсидеться и не работать. Я снимаю перед ним шляпу, такие вещи надолго запоминаются.

Сегодня у нас не было конкретного плана. Решили просто посмотреть, как будем чувствовать, контролировать ситуацию и не волноваться. Когда ты в порядке, должен что-то предпринять, что я и сделал.

Остался ещё один день, мы должны полностью сфокусировать на этом. Я слишком хорошо знаю, как в один день всё может измениться. Постараемся восстановиться и выдать всё, чтобы выиграть гонку. Пока что я ещё не выиграл Вуэльту Испании. И я очень опасаюсь завтрашнего этапа».

Photo (с): Photo Gomez Sports

Стевен Крёйсвейк: «Сегодня ехалось лучше, чем два дня назад, хотя в конце у меня и был трудный момент. У меня не осталось сил, повезло, что я смог оставаться на колесе. Я знал, что Пино поедет за этапом, а Йейтс хочет выиграть как можно больше у Movistar. И эта ситуация была для меня идеальной. Я отыграл время. Команда сегодня отлично отработала. Особенно Джордж, который за его работу на финальном подъёме заслужил столько золота, сколько весит сам. Он ответил на атаку Кинтаны, и, к моему удивлению, никто больше не отреагировал. Мы потащили. Вторым сюрпризом стало то, что к нам присоединился Йейтс.

Но в конце концов, я извлёк выгоду из ситуации. Завтра новый день. Сегодня я отыграл время, но, возможно, завтра снова его потеряю. Этап будет коротким, но очень сложным. Нам надо ехать его расчётливо, распределить силы. Постараемся защитить мою позицию, было бы хорошо финишировать на подиуме».