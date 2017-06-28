Состав команды Movistar на Вуэльту Испании-2018:

На моей памяти всегда Вуэльта была больше под горняков, чем универсалов - раздельщиков. Индурайн и не парился с Вуэльтой, будучи при том испанцем.

Хотя Фрум давеча... Но я бы Фрума недогорняком не назвал бы.

Кстати, Индурайн. По моему, по памяти, не копаясь в протоколах, Вуэльта была первой и последней многодневкой Мигелона. Последнюю он точно не доехал, а на первой подерзал. Не выиграл,но был высоко в итоге.