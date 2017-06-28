- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 14:29
Команда Movistar объявила состав на Вуэльту Испании-2018
25 августа на старт 73-го выпуска Вуэльты Испании команда Movistar выйдет с двумя капитанами - победителями испанского Гран-тура: 28-летним колумбийским гонщиком Наиро Кинтаной и 38-летним испанским гонщиком Алехандро Вальверде. Им будут помогать 31-летний костариканский гонщик Андрей Амадор, 30-летний колумбийский гонщик Виннер Анакона, 37-летний итальянский гонщик Даниэле Беннати, 25-летний эквадорский гонщик Ричард Карапас, 34-летний испанский гонщик Иманол Эрвити и 29-летний португальский гонщик Нельсон Оливейра.
Для команды Movistar это будет 39-е участие в Вуэльте Испании. За это время гонщики Movistar четырежды выигрывали испанский Гран-тур (Педро Дельгадо в 1989, Абрахам Олано в 1998, Алехандро Вальверде в 2009 и Наиро Кинтана в 2016), 12 раз финишировали на подиуме, выиграли 58 этапов.
Алехандро Вальверде является победителем 9 этапов Вуэльты Испании, у Наиро Кинтаны одна индивидуальная победа на этапе испанского Гран-тура.
Состав команды Movistar на Вуэльту Испании-2018:
Nairo Quintana, (Колумбия)
Andrey Amador, (Коста Рика)
Winner Anacona, (Колумбия)
Daniele Bennati, (Италия)
Richard Carapaz, (Эквадор)
Imanol Erviti, (Испания)
Nelson Oliveira, (Португалия)
Alejandro Valverde, (Испания)
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