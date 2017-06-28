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Состав команды Movistar на Вуэльту Испании-2018

Команда Movistar объявила состав на Вуэльту Испании-2018

 

 

  25 августа на старт 73-го выпуска Вуэльты Испании команда Movistar выйдет с двумя капитанами - победителями испанского Гран-тура:  28-летним колумбийским гонщиком Наиро Кинтаной и 38-летним испанским гонщиком Алехандро Вальверде. Им будут помогать 31-летний костариканский гонщик Андрей Амадор, 30-летний колумбийский гонщик Виннер Анакона, 37-летний итальянский гонщик Даниэле Беннати, 25-летний эквадорский гонщик Ричард Карапас, 34-летний испанский гонщик Иманол Эрвити и 29-летний португальский гонщик Нельсон Оливейра.

 

Состав команды Movistar на Вуэльту Испании-2018

 

  Для команды Movistar это будет 39-е участие в Вуэльте Испании. За это время гонщики Movistar четырежды выигрывали испанский Гран-тур (Педро Дельгадо в 1989, Абрахам Олано в 1998, Алехандро Вальверде в 2009 и Наиро Кинтана в 2016), 12 раз финишировали на подиуме, выиграли 58 этапов.

 

Алехандро Вальверде является победителем 9 этапов Вуэльты Испании, у Наиро Кинтаны одна индивидуальная победа на этапе испанского Гран-тура.

 

 

Состав команды Movistar на Вуэльту Испании-2018:

 

 

Nairo Quintana, (Колумбия)

Andrey Amador, (Коста Рика)

Winner Anacona, (Колумбия)

Daniele Bennati, (Италия)

Richard Carapaz, (Эквадор)

Imanol Erviti, (Испания)

Nelson Oliveira, (Португалия)

Alejandro Valverde, (Испания)

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Теги к статье: Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Сегодня, 15:28 | Регистрация: 28.06.2017

    А не могли бы капитаны Карапасу помочь? Очень может быть, что было бы результативнее.

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Комментарии

  • Krakk
    Винченцо Нибали выйдет на стар ... (6)
    Krakk-Фото

    Нибали, конечно, заслуженный №1, и изначально полноправный капитан "Бахрейна", но каманда наверняка держит в уме и готова претворить в гонку план, где Нибали переквалифицируется в помощника Падуна в борьбе за генерал и будет полностью в его распоряжении.

  • Cristal
    Предварительные составы команд ... (22)
    Cristal-Фото

    Цитата: Rokka
    Жаль что в составе Бургос БХ нет Матвея Мамыкина.

     

    Разве Матвей не расторг с ними контракт?

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (5)
    Серафим-Фото

    На моей памяти всегда Вуэльта была больше под горняков, чем универсалов - раздельщиков. Индурайн и не парился с Вуэльтой, будучи при том испанцем. 

      Хотя Фрум давеча... Но я бы Фрума недогорняком не назвал бы.



      Кстати, Индурайн. По моему, по памяти, не копаясь в протоколах, Вуэльта была первой и последней многодневкой Мигелона. Последнюю он точно не доехал, а на первой подерзал. Не выиграл,но был высоко в итоге. 

  • Rokka
    Предварительные составы команд ... (22)
    Rokka-Фото
    Жаль что в составе Бургос БХ нет Матвея Мамыкина. А вообще procyclingstats в его профиле указывает что он в этой команде до 01.08. Интересно почему. Да и его выступления удручают - 6 мелких гонок, ни разу не доехал до финиша. Что интересно творится с парнем

    И все гонки в апреле. После этого затишье
  • AlGalgalim
    Состав команды Movistar на Вуэ ... (1)
    AlGalgalim-Фото
    А не могли бы капитаны Карапасу помочь? Очень может быть, что было бы результативнее.
  • Rokka
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (2)
    Rokka-Фото
    Состав лучше чем на Тур. Жаль Политта не взяли. Надеюсь Ильнур добьется успеха
  • ktilp-12
    Состав команды Astana на Вуэль ... (2)
    ktilp-12-Фото

      Гривко стал первым вице президентом федерации велоспорта Украины, видимо участвовал на выборах Башенко. Попович проиграл Башенко. К ГТ надо серьезно готовиться, свободного времени мало, а впереди чемпионат мира.



    Напечатано в  xsport.ua/cycling_s/news/yroslav-popovich

  • Kitsune-taichou
    Винченцо Нибали выйдет на стар ... (6)
    Kitsune-taichou-Фото

    это щас так модно стало, давать первый номер из соображений личной симпатии? 

    biggrin

  • explosiveua
    Состав команды Astana на Вуэль ... (2)
    explosiveua-Фото

    Ни на одном из ГТ нет Грифа.. решили слить?!

  • explosiveua
    Винченцо Нибали выйдет на стар ... (6)
    explosiveua-Фото
    Он и Джи на Британии будут.

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