Алессандро Де Марки – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2018

Они ВСЕ чистенькими ездят. Или только на Винокурова плюете - раз из Казахстана и астанинец? А Армстронг ? А Ульрих ? А Контадор ? А Меньшов? А Фрум ? Всех перечислять - места не хватит.Так это только те, кого удалось застукать.Что пишет Л.Вестра в "The Beast, the cycling life of Lieuwe Westra" - "А вы думаете, как специалисты классик и гран туров пытаются выделиться? Им больше ничего другого не остаётся. А "минимальное преимущество" команды Sky? Всё сшито одинаково..." Что касается Сивцова - элементарно НЕ ПОВЕЗЛО. Наверняка есть отработанные СХЕМЫ. Но что-то не срослось ... Жаль парня.