Алессандро Де Марки – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2018

Shega

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (23) Будут) Точно так же, как до сих пор уважают Нибали и желают ему только удачи)

Starch27

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (23) Мне интересно другое. Если Лопес перейдёт в другую команду, то будут ли его астанафаны "суперменить" и дальше? )

Адриен

Константин Сивцов отстранён от ... (21) Они ВСЕ чистенькими ездят. Или только на Винокурова плюете - раз из Казахстана и астанинец? А Армстронг ? А Ульрих ? А Контадор ? А Меньшов? А Фрум ? Всех перечислять - места не хватит.Так это только те, кого удалось застукать.Что пишет Л.Вестра в "The Beast, the cycling life of Lieuwe Westra" - "А вы думаете, как специалисты классик и гран туров пытаются выделиться? Им больше ничего другого не остаётся. А "минимальное преимущество" команды Sky? Всё сшито одинаково..." Что касается Сивцова - элементарно НЕ ПОВЕЗЛО. Наверняка есть отработанные СХЕМЫ. Но что-то не срослось ... Жаль парня.

SoulThief

Константин Сивцов отстранён от ... (21) Цитата: Astanaforever



Цитата: velour В том то и дело, что не хотел он оставаться в команде, которая НЕ ВЫПЛЧИВАЕТ заработанные деньги. Да еще и подал иск против команды за это.Вот его и убрали. Всем выплачивают, а ему нет? Нонсенс.Как всегда виноват кто-то другой...в ком то ищем проблемы..Гнилые отмазки. То-то он в Хорватии зажигал не по детски.Гидичу первое место освободить.Всем выплачивают, а ему нет? Нонсенс.Как всегда виноват кто-то другой...в ком то ищем проблемы..Гнилые отмазки. Гнилое нутро наружу рвётся...

3NSN

Саймон Йейтс, Алехандро Вальве ... (1) Мувики недовольны и потратились. Слова йетса о том, что только мувики должны тянуть, как то не очень логичны, отправить на пару смен своих ребят могли бы помочь. Думаю Карапас, которого пока не видно организует подготовку атаки Кинтаны, в высоких горах, а там уже на колесе не поседишь

Astanaforever

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (23) Цитата: Tamri Цитата: Mikael Это ирония? Еще один хейтер Астаны? Почему просто нельзя порадоваться за брата нашего супермена Лопеса. Ведь все мы родились на одной планете.

Потому что Лопес не супермен ни разу. Супермены выигрывают грандтуры. Вот это супермены.

Когда упорно называют суперменом обычного хорошего гонца, просто обесценивают это слово. Режет слух, право.

И ещё.

Всегда рада победам Астаны. И победам Лопеса в частности.

Потому что Лопес не супермен ни разу. Супермены выигрывают грандтуры. Вот это супермены.Когда упорно называют суперменом обычного хорошего гонца, просто обесценивают это слово. Режет слух, право.И ещё.Всегда рада победам Астаны. И победам Лопеса в частности.



Цитата: Двс Поясню свои слова о Лопесе. Мнение моё субъективно, т.к. симпатизирую Астане. Называя его суперменом, я подразумеваю не столько его спортивные достижения, сколько обстоятельства предшествующие его нынешнему положению. Ведь для многих колумбийских детей велоспорт один из немногих путей вверх, из нищеты к благосостоянию, и он благодаря таланту и тяжёлой работе в данный момент обеспечивает себя и свою семью, причём делает это способом не противоречащим УК. Скажете таких примеров множество? Согласен. И все они достойны уважения. А история, многократно звучавшая из уст Курдюкова, показывает каким характером он обладает, а ведь все могло закончиться очень печально.



Ну а то, что кому то режет слух постоянное упоминание Лопеса с приставкой супермен, ну не знаю, пишите жалобы в директ Евроспорта Полностью с вами согласен. Респект, что объяснили всем доходчиво по поводу Супермена, его стремления вырваться из нищеты, через пот и кровь. Опять пустой стеб в адрес Астаны и Супермена. К вашему незнанию по поводу прозвища супермена, поясняю, что этот героический псевдоним он получил не от С Курдюкова, не от знатоков и профи в мире велоспорта, не по заслугам и победам в велоспорте, не по регалиям..а по своему героическому поступку у себя на родине в Колумбии, когда будучи юнным у него бандиты хотели отнять его единственный велосипед, давшийся с трудом ввиду бедного своего положения..Он дал отпор бандитам, получил ножевое ранение, но велосипед не отдал.Вот за это ему и дали прозвище Супермен. А по поаоду его побед...скажу так.Гран тур он обьязательно возьмет в своей жизни, не в этом, так в следующем году. Талант и способности его не ниже того же Кинтаны, а может быть и выше. Так, что успокойтесь и наблюдайте за его карьерой.У него все будет Ок..и будет он суперменом и по победам в гран турах..Полностью с вами согласен. Респект, что объяснили всем доходчиво по поводу Супермена, его стремления вырваться из нищеты, через пот и кровь.

VeloVelo

Вуэльта Испании-2018, превью э ... (1) И опять не чистый спринтерский этап. Панчерам орги снова дают возможность.

Сейтмеметов сейтхалил

Константин Сивцов отстранён от ... (21) Ох костян ,надеюсь все обойдётся , я за сивцова.

Двс

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (23) Поясню свои слова о Лопесе. Мнение моё субъективно, т.к. симпатизирую Астане. Называя его суперменом, я подразумеваю не столько его спортивные достижения, сколько обстоятельства предшествующие его нынешнему положению. Ведь для многих колумбийских детей велоспорт один из немногих путей вверх, из нищеты к благосостоянию, и он благодаря таланту и тяжёлой работе в данный момент обеспечивает себя и свою семью, причём делает это способом не противоречащим УК. Скажете таких примеров множество? Согласен. И все они достойны уважения. А история, многократно звучавшая из уст Курдюкова, показывает каким характером он обладает, а ведь все могло закончиться очень печально.



Ну а то, что кому то режет слух постоянное упоминание Лопеса с приставкой супермен, ну не знаю, пишите жалобы в директ Евроспорта

M-07

Константин Сивцов отстранён от ... (21) Цитата: velour Цитата: Astanaforever



Цитата: velour В том то и дело, что не хотел он оставаться в команде, которая НЕ ВЫПЛЧИВАЕТ заработанные деньги. Да еще и подал иск против команды за это.Вот его и убрали. Всем выплачивают, а ему нет? Нонсенс.Как всегда виноват кто-то другой...в ком то ищем проблемы..Гнилые отмазки. То-то он в Хорватии зажигал не по детски.Гидичу первое место освободить.Всем выплачивают, а ему нет? Нонсенс.Как всегда виноват кто-то другой...в ком то ищем проблемы..Гнилые отмазки. Вообще то иск был коллективным, Костя инициатор, поставили на место, чтобы другим неповадно было Цитата: Гонщик Ясное дело будут давить , проверить бы нормально какого нибуть Дюмолана , или Йетца , Кинтано-Вальвердо , не дождёмся , а общество должно знать откуда такая пруха .

Вот в том-то и дело, что ловят и убирают неугодных в основном, либо когда решают, что побед данного спортсмена уже хватит. Особенно вспоминается как подло Расмуссену не дала выиграть Тур собственная же команда, видать, победа датчанина была кому-то не выгодна. Вот в том-то и дело, что ловят и убирают неугодных в основном, либо когда решают, что побед данного спортсмена уже хватит. Особенно вспоминается как подло Расмуссену не дала выиграть Тур собственная же команда, видать, победа датчанина была кому-то не выгодна.