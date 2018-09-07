Алессандро Де Марки – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2018

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 23:42
Алессандро Де Марки и Джонатан Рестрепо об 11-м этапе Вуэльты Испании-2018
Алессандро Де Марки одержал победу на 11-м этапе Вуэльты Испании-2018, выиграв его из отрыва. Это третья в карьере 32-летнего итальянского гонщика команды BMC победа на этапе испанского Гран-тура.
Отрыву удалось сформироваться лишь через 105 км после старта. В него отобрались 19 гонщиков, среди которых находился Тибо Пино (Groupama-FDJ), ставший на какое-то время виртуальным лидером.
За 25 км до финиша Алессандро Де Марки переложился к атаковавшему ранее своему товарищу по команде Николасу Рочу и Джонатану Рестрепо (Katusha-Alpecin), а затем за 3 км до вершины финального подъёма поехал в одиночку.
23-летний колумбийский гонщик Джонатан Рестрепо добрал Де Марки, за 5 км до финиша их преимущество над преследующими бывшими попутчиками по отрыву дня составляло около 50 секунд.
На финальных 3,5 км Алессандро Де Марки сбросил своего попутчика и на финише опередил Джонатана Рестрепо на 28 секунд.
© PhotoGomezSport
Алессандро Де Марки (BMC): «Это особенная победа. Я долго к ней шёл, а теперь чувствую облегчение. Все пять часов шла постоянная борьба. Думаю, это самая трудная победа в моей карьере.
Присутствие Дилана Тёнса и Нико Роча в отрыве играло ключевую роль, потому что я мог уезжать вперёд, и был уверен, что они сзади помогут контролировать отрыва.
Если бы я ждал спринта из отрыва, я бы финишировал вторым. Единственным вариантом было попробовать атаковать на финальном подъёме. Хотя нога не совсем хорошо шла, но победа стала моей. В какой-то момент сегодня я сказал себе, что надо продолжать попытки уехать в отрыв. Каждую секунду за это шла борьба. Даже если отрыв выглядел подходящим, группа всё равно его возвращала. Было очень сложно, но я подумал, что мне надо сделать максимум возможного.
На финальном подъёме я догнал Рестрепо, а потом атаковал. Но до финиша было ещё далеко, поэтому я подождал его и решил, что попробую снова, когда останется 4 км. Я знал, что там будет тягун. У меня оставались силы только на одну попытку, потому что ноги уже были пустыми. Если бы я не смог его сбросить, то в спринте мне было бы трудно с ним справиться, потому что он быстрый гонщик. Мне повезло в конце. Теперь же мне будет легче, хочу пробовать ещё на финальной неделе, но теперь я более спокоен».
Джонатан Рестрепо (Katusha-Alpecin): «Де Марки сегодня был сильнее меня. Я пытался поехать за ним, но у меня начались судороги, я не смог. Но я всё равно доволен, потому что это гонка высокого уровня, моя форма в порядке. Попробую снова на следующих этапах.
На первой неделе гонки я сберёг ноги, потому что фокусировался именно на этом этапе. Я постарался сделать максимум возможного, но первые два часа гонки были совершенно безумными. В первый час я прокололся, после чего потратил массу сил, чтобы догнать пелотон. И так весь день ехали на полной скорости. Когда Де Марки атаковал, я попытался усидеть за ним, но он просто был лучше».
Результаты 11 этапа Вуэльты Испании-2018
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