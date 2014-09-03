- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 13:51
Команда Astana объявила состав на Вуэльту Испании-2018
Казахстанская команда Astana объявила состав на заключительный Гран-тур сезона, Вуэльту Испании-2018. На старт 25 августа выйдут: 24-летний колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес, 28-летний испанский гонщик Пельо Бильбао, 28-летний испанский гонщик Омар Фраиле, 27-летний чешский гонщик Ян Хирт, 26-летний казахстанский гонщик Никита Стальнов, 27-летний итальянский гонщик Давиде Вилелла и 31-летний казахстанский гонщик Андрей Зейц.
Мигель Анхель Лопес в прошлом году занял на Вуэльте Испании 8-е место, где также одержал две победы на этапах.
Состав команды Astana на Вуэльту Испании-2018:
Miguel Lopez, (Колумбия)
Pello Bilbao, (Испания)
Dario Cataldo, (Италия)
Omar Fraile, (Испания)
Jan Hirt, (Чехия)
Nikita Stalnov, (Казахстан)
Davide Villella, (Италия)
Andrey Zeits, (Казахстан)
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