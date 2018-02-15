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Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Мигель Анхель Лопес об 11-м этапе Вуэльты Испании-2018

Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Мигель Анхель Лопес об 11-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  Самый протяжённый в этом выпуске Вуэльты этап начался с многочисленных атак и попыток уехать в отрыв, который сформировался лишь через 100 км после старта, пройденных пелотоном на высокой средней скорость около 48 км/ч.

 

  Единственным из генеральщиков, кто едва не пострадал от бешеного ритма первых двух часов гонки, стал колумбийский гонщик команды Astana Мигель Анхель Лопес. Ему пришлось остановиться и поменять велосипед, потеряв при этом полторы минуты. Но с помощью товарищей по команде Лопес сумел вернуться в пелотон  до того, как сформировался многочисленный отрыв дня, победу из которого одержал в итоге Алессандро Де Марки (BMC).

 

  В группе генеральщиков ситуацию всю вторую половину этапа контролировала команда Movistar, а на финише Алехандро Вальверде финишировал первым из группы генеральщиков.

 

  Хотя Тибо Пино в какой-то момент гонки перехватывал красную майку лидера, в итоге он не смог поправить своё положение в общем зачёте, оставшись на 16-й позиции с отставанием в 2:20 от Саймона Йейтса, который продолжает возглавлять общий зачёт.

 

 

Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Мигель Анхель Лопес об 11-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott): «Я ни разу не подумал о том, что могу потерять красную майку. Первые 100 км были хаотичными и очень напряжёнными. Мы ожидали, что будет много атак. Потом команда Movistar взяла на себя контроль за гонкой, потому что они должны были это сделать. В нашей команде для этого недостаточно людей. Конечно, Пино представлял опасность, но мы не можем контролировать всё. Нам пришлось рискнуть, в итоге я в красной майке. Нога идёт хорошо, без проблем».

 

 

Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Мигель Анхель Лопес об 11-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Мигель Анхель Лопес об 11-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Алехандро Вальверде (Movistar): «Команда Mitchelton-Scott не работала, потому что это не соответствует их философии. Они работают в голове не тогда, когда надо защищать майку, а когда хотят порвать пелотон, чтобы причинить ущерб своим соперникам. Единственной командой, которая возвращала отрыв, были мы. Мы тянули пелотон почти сто километров, хотя в отрыве у нас был Виннер Анакона. Позволяя Пино набирать столько времени, мы создали бы ещё одну потенциальную угрозу в общем зачёте».

 

 Наиро Кинтана (Movistar): «Наши товарищи по команде отлично отработали. Итог дня хороший, без потерь. Всю вторую половину этапа наша команда изо всех сил старалась сохранить наши шансы в общем зачёте, потому что отрыв уехал слишком далеко. Команда Mitchelton не помогала. Они выбрали такой способ ведения гонки – сидеть на колёсах других, получая выгоду от того, что работают другие гонщики. Возможно, другим командам всё равно, но мы чувствуем ответственность. Пино остаётся серьёзным соперником в борьбе за генеральную классификацию, пусть и не выиграл сегодня время. Хотя он потратил в отрыве много сил».

 

Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Мигель Анхель Лопес об 11-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Мигель Анхель Лопес (Astana): “Этап оказался выматывающим. Когда пелотон раскололся, у меня возникли проблемы с велосипедом, пришлось его поменять. А потом нам понадобилась целая вечность, чтобы вернуться в пелотон. Благодаря моим товарищам по команде, с которыми мы преследовали пелотон более 40 км, и не смотря на потраченные в погоне силы,  в финале этапа я был среди лучших.  Думаю, я в хорошей форме. Мы продолжим борьбу. Сегодня мы показали, что как команда работаем очень слаженно, это самое главное».

 

 

Результаты 11 этапа Вуэльты Испании-2018

 

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Теги к статье: Саймон Йейтс Алехандро Вальверде Мигель Анхель Лопес Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Тим

    3NSN

    Сегодня, 00:41 | Регистрация: 15.02.2018

    Мувики недовольны и потратились. Слова йетса о том, что только мувики должны тянуть, как то не очень логичны, отправить на пару смен своих ребят могли бы помочь. Думаю Карапас, которого пока не видно организует подготовку атаки Кинтаны, в высоких горах, а там уже на колесе не поседишь

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Комментарии

  • Shega
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (23)
    Shega-Фото
    Будут) Точно так же, как до сих пор уважают Нибали и желают ему только удачи)
  • Starch27
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (23)
    Starch27-Фото

    Мне интересно другое. Если Лопес перейдёт в другую команду, то будут ли его астанафаны "суперменить" и дальше? )

  • Адриен
    Константин Сивцов отстранён от ... (21)
    Адриен-Фото

    Они ВСЕ чистенькими ездят. Или только на Винокурова плюете - раз из Казахстана и астанинец? А Армстронг ? А Ульрих ? А Контадор ? А Меньшов? А Фрум ? Всех перечислять - места не хватит.Так это только те, кого удалось застукать.Что пишет Л.Вестра в "The Beast, the cycling life of Lieuwe Westra" - "А вы думаете, как специалисты классик и гран туров пытаются выделиться? Им больше ничего другого не остаётся. А "минимальное преимущество" команды Sky? Всё сшито одинаково..." Что касается Сивцова - элементарно НЕ ПОВЕЗЛО. Наверняка есть отработанные СХЕМЫ. Но что-то не срослось ... Жаль парня.

  • SoulThief
    Константин Сивцов отстранён от ... (21)
    SoulThief-Фото
    Цитата: Astanaforever
    То-то он в Хорватии зажигал не по детски.Гидичу первое место освободить.

    Цитата: velour
    В том то и дело, что не хотел он оставаться в команде, которая НЕ ВЫПЛЧИВАЕТ заработанные деньги. Да еще и подал иск против команды за это.Вот его и убрали.
    Всем выплачивают, а ему нет? Нонсенс.Как всегда виноват кто-то другой...в ком то ищем проблемы..Гнилые отмазки.
    Гнилое нутро наружу рвётся...
  • 3NSN
    Саймон Йейтс, Алехандро Вальве ... (1)
    3NSN-Фото
    Мувики недовольны и потратились. Слова йетса о том, что только мувики должны тянуть, как то не очень логичны, отправить на пару смен своих ребят могли бы помочь. Думаю Карапас, которого пока не видно организует подготовку атаки Кинтаны, в высоких горах, а там уже на колесе не поседишь
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (23)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Tamri
    Цитата: Mikael
    Это ирония? Еще один хейтер Астаны? Почему просто нельзя порадоваться за брата нашего супермена Лопеса. Ведь все мы родились на одной планете.

    Потому что Лопес не супермен ни разу.  Супермены выигрывают грандтуры.  Вот это супермены.  
    Когда упорно называют суперменом обычного хорошего гонца, просто обесценивают это слово.  Режет слух, право.  
    И ещё.  
    Всегда рада победам Астаны.  И победам Лопеса в частности.  
    Опять пустой стеб в адрес Астаны и Супермена. К вашему незнанию по поводу прозвища супермена, поясняю, что этот героический псевдоним он получил не от С Курдюкова, не от знатоков и профи в мире велоспорта, не по заслугам и победам в велоспорте, не по регалиям..а по своему героическому поступку у себя на родине в Колумбии, когда будучи юнным у него бандиты хотели отнять его единственный велосипед, давшийся с трудом ввиду бедного своего положения..Он дал отпор бандитам, получил ножевое ранение, но велосипед не отдал.Вот за это ему и дали прозвище Супермен. А по поаоду его побед...скажу так.Гран тур он обьязательно возьмет в своей жизни, не в этом, так в следующем году. Талант и способности его не ниже того же Кинтаны, а может быть и выше. Так, что успокойтесь и наблюдайте за его карьерой.У него все будет Ок..и будет он суперменом и по победам в гран турах..

    Цитата: Двс
    Поясню свои слова о Лопесе. Мнение моё субъективно, т.к. симпатизирую Астане. Называя его суперменом, я подразумеваю не столько его спортивные достижения, сколько обстоятельства предшествующие его нынешнему положению. Ведь для многих колумбийских детей велоспорт один из немногих путей вверх, из нищеты к благосостоянию, и он благодаря таланту и тяжёлой работе в данный момент обеспечивает себя и свою семью, причём делает это способом не противоречащим УК. Скажете таких примеров множество? Согласен. И все они достойны уважения. А история, многократно звучавшая из уст Курдюкова, показывает каким характером он обладает, а ведь все могло закончиться очень печально.

    Ну а то, что кому то режет слух постоянное упоминание Лопеса с приставкой супермен, ну не знаю, пишите жалобы в директ Евроспорта
    Полностью с вами согласен. Респект, что объяснили всем доходчиво по поводу Супермена, его стремления вырваться из нищеты, через пот и кровь.
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    И опять не чистый спринтерский этап. Панчерам орги снова дают возможность.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Константин Сивцов отстранён от ... (21)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ох костян ,надеюсь все обойдётся , я за сивцова.
  • Двс
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (23)
    Двс-Фото
    Поясню свои слова о Лопесе. Мнение моё субъективно, т.к. симпатизирую Астане. Называя его суперменом, я подразумеваю не столько его спортивные достижения, сколько обстоятельства предшествующие его нынешнему положению. Ведь для многих колумбийских детей велоспорт один из немногих путей вверх, из нищеты к благосостоянию, и он благодаря таланту и тяжёлой работе в данный момент обеспечивает себя и свою семью, причём делает это способом не противоречащим УК. Скажете таких примеров множество? Согласен. И все они достойны уважения. А история, многократно звучавшая из уст Курдюкова, показывает каким характером он обладает, а ведь все могло закончиться очень печально.

    Ну а то, что кому то режет слух постоянное упоминание Лопеса с приставкой супермен, ну не знаю, пишите жалобы в директ Евроспорта
  • M-07
    Константин Сивцов отстранён от ... (21)
    M-07-Фото

    Цитата: velour
    Цитата: Astanaforever
    То-то он в Хорватии зажигал не по детски.Гидичу первое место освободить.

    Цитата: velour
    В том то и дело, что не хотел он оставаться в команде, которая НЕ ВЫПЛЧИВАЕТ заработанные деньги. Да еще и подал иск против команды за это.Вот его и убрали.
    Всем выплачивают, а ему нет? Нонсенс.Как всегда виноват кто-то другой...в ком то ищем проблемы..Гнилые отмазки.
    Вообще то иск был коллективным, Костя инициатор, поставили на место, чтобы другим неповадно было

    Цитата: Гонщик
    Ясное дело будут давить ,  проверить бы  нормально какого нибуть Дюмолана , или Йетца , Кинтано-Вальвердо , не дождёмся , а общество должно знать откуда такая пруха .

    Вот в том-то и дело, что ловят и убирают неугодных в основном, либо когда решают, что побед данного спортсмена уже хватит. Особенно вспоминается как подло Расмуссену не дала выиграть Тур собственная же команда, видать, победа датчанина была кому-то не выгодна.

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2752
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
5 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
6 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1717

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