Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Мигель Лопес, Вилко Келдерман о 9-м этапе Вуэльты Испании-2018

На королевском горном 9-м этапе Вуэльты Испании-2018 с финишем в подъём высшей категории Ла-Коватилья красная майка лидера сменила своего владельца. За 5 км до финиша в группе генеральщиков осталось около 20 гонщиков, и в ней уже не было лидировавшего в общем зачёте Руди Молара (Groumapa-FDJ).

Атаки начались за 2 км до финиша, из группы генеральщиков уехали Наиро Кинтана (Movistar), Мигель Анхель Лопес (Astana) и Вилко Келдерман (Sunweb), которых добрал Ригоберто Уран (EF Education First) и Йон Исагирре (Bahrain-Merida). У финиша Мигель Лопес атаковал ещё раз и опередил своих соперников, финишировав 4-м.

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), финишировавший 9-м, надел красную майку лидера, опередив в общем зачёте Алехандро Вальверде (Movistar) всего на одну секунду. Наиро Кинтана (Movistar) поднялся на третью строчку генеральной классификации.

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Саймон Йейтс: «Не ожидал, что в конце этапа надену майку лидера. Я просто старался отвечать на ускорения сильнейших, находился от них в нескольких секундах, так что немного удивился. Но я счастлив, это приятный сюрприз. Я даже немного привык к церемонии награждения после Джиро.

Финальный подъём был открытым, поэтому я бы сказал, что одним из факторов стал ветер, хотя и не в такой степени, как мы ожидали. Я посмотрел видео 2011 года, и показалось, что ветер создавал самые большие сложности. Но сегодня он не был настолько сильным.

Финишировавшими впереди из генеральщиков были колумбийцы, они лучше приспособлены к высоте, ведь мы финишировали на уровне 2000 м. Думаю, это было причиной разрывов. Теперь буду наслаждаться днём отдыха, будем вместе с командой составлять план перед следующей битвой за генеральную классификацию.

Трудно сказать, чему я научился после Джиро д’Италия-2018, потому что до сих пор не пойму, как получилось, что я не выдержал. Если бы я понял причину, то это был бы очень ценный урок. Но мы до сих пор не знаем. Хотя всё в порядке, здесь другая гонка».

Алехандро Вальверде: «Считаю, что сегодня моё прохождение Коватильи было лучшим в карьере. Плюс, перед днём отдыха не было настоящей битвы генеральщиков, скорее ехали небольшие группы с маленькими просветами. Я уверенно держался в первой группе, но зачем мне было тратить силы на то, чтобы взять четыре или пять секунд. Чувствую себя хорошо, нога шла неплохо и во время этапа, и на финальном подъёме. Однако этап с самого начала был выматывающим.

Можем поздравить Йейтса. Я доволен, что мы добились высоких позиций, я иду вторым, в секунде от майки лидера, а впереди ещё большая часть гонки. Самое важное, что Наиро впереди с главными претендентами. Что мы говорили перед стартом? Что лидер команды – Наиро. Я приехал за хорошим результатом, у меня уже две победы на этапах. Хотелось бы поносить красную майку, но зато на моих товарищах по команде не будет ответственности находиться в голове пелотона. Вуэльта уже нелёгкая, но те этапы, что впереди, ещё труднее».

© PhotoGomezSport

Мигель Анхель Лопес: «На самом деле, гора была очень трудной, но из-за встречного ветра, по сути, не было ни одного хорошего места для атаки. Действительно, было сложно добиться какого-то преимущества из-за ветра. Позже, там, где ветер немного изменил направление, я попробовал атаковать. Но, заключительные километры не были достаточно крутыми. Я хорошо себя чувствовал, и команда проделала невероятную работу сегодня. В конце было уже невозможно бороться за победу, так как отрыв доехал до финиша. Но, я могу быть доволен своим выступлением».

Вилко Келдерман (Sunweb): «В начале подъёма я чувствовал себя не очень. И ветер был очень сильным. Поэтому постарался ехать не слишком напрягаясь, атаковать рано не имело смысла. Потом я нашёл хороший момент, попытался уехать, мы сделали просвет. Приятно выиграть немного времени, которое потерял на другом этапе. Перед Вуэльтой Испании у меня был большой перерыв в гонках, теперь же с каждым днём чувствую себя всё лучше».