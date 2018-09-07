VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Мигель Лопес, Вилко Келдерман о 9-м этапе Вуэльты Испании-2018

Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде, Мигель Лопес, Вилко Келдерман о 9-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  На королевском горном 9-м этапе Вуэльты Испании-2018 с финишем в подъём высшей категории Ла-Коватилья красная майка лидера сменила своего владельца.  За 5 км до финиша в группе генеральщиков осталось около 20 гонщиков, и в ней уже не было лидировавшего в общем зачёте  Руди Молара (Groumapa-FDJ).

 

  Атаки начались за 2 км до финиша, из группы генеральщиков уехали  Наиро Кинтана (Movistar), Мигель Анхель Лопес (Astana) и Вилко Келдерман (Sunweb), которых добрал Ригоберто Уран (EF Education First) и Йон Исагирре (Bahrain-Merida). У финиша Мигель Лопес атаковал ещё раз и опередил своих соперников, финишировав 4-м.

 

  Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), финишировавший 9-м, надел красную майку лидера, опередив в общем зачёте Алехандро Вальверде (Movistar) всего на одну секунду. Наиро Кинтана (Movistar) поднялся на третью строчку генеральной классификации.

 

© PhotoGomezSport

 

  Саймон Йейтс: «Не ожидал, что в конце этапа надену майку лидера. Я просто старался отвечать на ускорения сильнейших, находился от них в нескольких секундах, так что немного удивился. Но я счастлив, это приятный сюрприз. Я даже немного привык к церемонии награждения после Джиро.

Финальный подъём был открытым, поэтому я бы сказал, что одним из факторов стал ветер, хотя и не в такой степени, как мы ожидали. Я посмотрел видео 2011 года, и показалось, что ветер создавал самые большие сложности. Но сегодня он не был настолько сильным.  

 

  Финишировавшими впереди из генеральщиков были колумбийцы, они лучше приспособлены к высоте, ведь мы финишировали на уровне 2000 м. Думаю, это было причиной разрывов. Теперь буду наслаждаться днём отдыха, будем вместе с командой составлять план перед следующей битвой за генеральную классификацию.

 

  Трудно сказать, чему я научился после Джиро д’Италия-2018, потому что до сих пор не пойму, как получилось, что я не выдержал. Если бы я понял причину, то это был бы очень ценный урок. Но мы до сих пор не знаем. Хотя всё в порядке, здесь другая гонка».

 

 

  Алехандро Вальверде: «Считаю, что сегодня моё прохождение Коватильи было лучшим в карьере. Плюс, перед днём отдыха не было настоящей битвы генеральщиков, скорее ехали небольшие группы с маленькими просветами. Я уверенно держался в первой группе, но зачем мне было тратить силы на то, чтобы взять четыре или пять секунд. Чувствую себя хорошо, нога шла неплохо и во время этапа, и на финальном подъёме. Однако этап с самого начала был выматывающим.

 

   Можем поздравить Йейтса. Я доволен, что мы добились высоких позиций, я иду вторым, в секунде от майки лидера, а впереди ещё большая часть гонки. Самое важное, что Наиро впереди с главными претендентами. Что мы говорили перед стартом? Что лидер команды – Наиро. Я приехал за хорошим результатом, у меня уже две победы на этапах. Хотелось бы поносить красную майку, но зато на моих товарищах по команде не будет ответственности находиться в голове пелотона. Вуэльта уже нелёгкая, но те этапы, что впереди, ещё труднее».

 

 © PhotoGomezSport

 

  Мигель Анхель Лопес: «На самом деле, гора была очень трудной, но из-за встречного ветра, по сути, не было ни одного хорошего места для атаки. Действительно, было сложно добиться какого-то преимущества из-за ветра. Позже, там, где ветер немного изменил направление, я попробовал атаковать. Но, заключительные километры не были достаточно крутыми. Я хорошо себя чувствовал, и команда проделала невероятную работу сегодня. В конце было уже невозможно бороться за победу, так как отрыв доехал до финиша. Но, я могу быть доволен своим выступлением».

 

 

  Вилко Келдерман (Sunweb): «В начале подъёма я чувствовал себя не очень. И ветер был очень сильным. Поэтому постарался ехать не слишком напрягаясь, атаковать рано не имело смысла. Потом я нашёл хороший момент, попытался уехать, мы сделали просвет. Приятно выиграть немного времени, которое потерял на другом этапе. Перед Вуэльтой Испании у меня был большой перерыв в гонках, теперь же с каждым днём чувствую себя всё лучше».

 

 

Результаты 9 этапа Вуэльты Испании-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Саймон Йейтс Алехандро Вальверде Мигель Лопес Вилко Келдерман Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

25 августа - 16 сентября 2018

Vuelta ciclista a Espana

2- 9 сентября 2018

Tour of Britain

7 сентября 2018

Grand Prix Cycliste de Quebec

9 сентября 2018

Grand Prix Cycliste de Montreal


ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Бакеша
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (32)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Адриен
    После первой трети - четыре большущих разочарования этой Вуэльты - Нибали, Порт, Закарин, Саган. Для Ару не все потеряно, хотя положение тоже не веселое... Бледненько Майка, Пино, особенно Деннис ...   Три колумбийца-претендента  пока неплохи, но ГТ всегда  полны сюрпризов - хороших и не очень. Кому-то они достаются в начале, кого-то настигают в конце - тому же Крошвайку или С.Йейтсу это хорошо известно... Может поэтому и берегутся - пока.
    Особенно Ильнур разочаровал... может на третьей неделе выстрелить?
  • Semen057
    Марсель Киттель отказался от с ... (4)
    Semen057-Фото

    Просто на допинг стали более серьезно проверять. Может поэтому все резко начали скать причины неудач в состоянии здоровья

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (32)
    Адриен-Фото

    После первой трети - четыре большущих разочарования этой Вуэльты - Нибали, Порт, Закарин, Саган. Для Ару не все потеряно, хотя положение тоже не веселое... Бледненько Майка, Пино, особенно Деннис ...   Три колумбийца-претендента  пока неплохи, но ГТ всегда  полны сюрпризов - хороших и не очень. Кому-то они достаются в начале, кого-то настигают в конце - тому же Крошвайку или С.Йейтсу это хорошо известно... Может поэтому и берегутся - пока.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (32)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: rude_rider
    Да..колхозХотя гора не гора...

    Гора та ещё и градиеты, и высота, но соглашусь, от такого этапа с финишем в гору категории эспесьяль ожидалось намного большего (а может мы просто слишком много(го) хотим). Всё-таки усталость и жара если не "убила", то точно испортила ожидание наших многих.

    Цитата: GTX
    Жаль Моллему, третий этап гран-туров вторым в этом году заканчивает. Но Кинг тоже заслужил, на зубах отдержался.

    Кинг молорик, настоящий БЕНярик) А вот Моллема точно стал самым невезучим. Помнится в прошлом году Вивани досадовал за свои вторые места, а ещё раньше у Сагана была невезучка со вторыми местами. Но у Моллемы ситуация ещё сложнее. Он горняк (толковый ведь) и без финишного рывка даже среди ему подобных. Так что Баауке нужна ситуация для победы ну только такая какая сложилась для него в том удачном начале августа на классике Сан-Себастьяна 2016

  • marketbk
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (32)
    marketbk-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: ktilp-12
     Последние 40-45 км были интересные, не удивлюсь, если на пьедестале будут 2 колумбийца и один испанец. Кинтана, Уран, Лопес вроде пока много не потеряли. Посмотрим продолжение сериала Вуэльта.  
    А мне хочется трёх колумбийцев, и чтобы они наконец-то взяли первое место среди наций, но не в этом году уже точно.
    А я вот даже не удивлюсь, если весь подиум на этой Вуэльте будет колумбийским.
  • tim147
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (32)
    tim147-Фото

    Два события украсили для меня гонку - 1. Героизм Кинга и 2. Появление, пусть даже в заставке, танцующего на педалях Контадора. Надеюсь, что хотя бы на 13-15 этапах увижу в чьем-то исполнении атаку в стиле Альберто.

    P.S. Удивляет непривычно высокое место в генерале Галлопана, который ранее в качестве горняка не рассматривался. Вот и сегодня он заехал вместе с Пино и  Крошвайком и  выше Ару, Де Ла Круса и Карапаса!

  • litxaa
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (32)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, Уважаемый. А что Вы думаете по поводу полурывков Кинтаны на последнем отрезке? Это не было в стиле Тура? Так же "ускорился-обернулся-бросил"? Может быть ему еще не сказали что Фрум эту Вуэльту не едет? )))
  • vitali
    Герант Томас и Крис Фрум могут ... (1)
    vitali-Фото

    Как-то загадочно и печально, хотя - видимо усталость накапливалась годами 

  • vitali
    Марсель Киттель отказался от с ... (4)
    vitali-Фото
    Это правильно, но пусть еще обязательно свяжется с Фуркадом, т.к. у него после курса терапии резко пошли в гору результаты, и по-моему, до сих пор он в топ 1-2 биатлона.
  • kwwk
    Марсель Киттель отказался от с ... (4)
    kwwk-Фото

    Шампунь ему поменять надо

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 сентября

Jean-Pierre Drucker (BMC Racing Team)

Neilson Powless (Team Lotto NL - Jumbo)

Fabian Lienhard (Holowesko - Citadel p/b Araphaoe Resources)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2752
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
5 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
6 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1717

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2018 (11)
Август 2018 (208)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)