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Состав команды BORA – hansgrohe на Вуэльту Испании-2018

Эмануэль Бухман – капитан команды BORA – hansgroh на Вуэльте Испании-2018

 

 

  Команда Bora – hansgrohe объявила состав на Вуэльту Испании-2018. 25-летний немецкий гонщик Эмануэль Бухман (Emanuel Buchmann) впервые в карьере стартует на Гран-туре в качестве капитана команды Bora-hansgrohe. Чемпион мира, 28-летний словацкий гонщик Саган и 28-летний польский гонщик Рафал Майка поедут  Вуэльту Испании-2018 как охотники за этапами.

 

  Вместе с ними на старт Вуэльты Испании-2018 выйдут 35-летний немецкий гонщик Маркус Бургхардт, 26-летний австрийский гонщик Лукас Пёстлбергер, 27-летний немецкий гонщик Михаэль Шварцман, 25-летний итальянский гонщик Давиде Формоло и 25-летний австралийский гонщик Джей МакКарти.

 

 

Состав команды BORA – hansgrohe на Вуэльту Испании-2018

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды: «Очень горжусь, что Эмануэль Бухман впервые поедет Гран-тур как лидер команды. Это особенный момент не только для него, но и для всей команды, для меня тоже, потому что в моей команде он стал профессионалом, придя сюда четыре года назад многообещающим и талантливым. Он очень хорошо подготовлен и уже показал высокие результаты в этом году.  От него мы ждём, по меньшей мере, попадание в топ-10 генеральной классификации. Конечно, всё будет зависеть от того, как сложится гонка. Думаю, он может выступить даже лучше. С Петером и Рафалом у нас будут две карты в борьбе за победы на этапах. Мы должны понять, насколько Петер восстановился после падения на Тур де Франс-2018. Уверен, что мы стартуем с сильным составом».

 

  Эмануэль Бухман: «Думаю, я готов. Для меня честь стартовать на Гран-туре капитаном такой крупной команды как BORA – hansgrohe. Сделаю всё, чтобы оправдать ожиданияы. Я очень тщательно готовился и весь сезон выступал хорошо. Это будет моя первая большая цель в карьере. Я сделал всё, чтобы подойти к старту в своей лучшей форме, теперь нам нужно немного удачи, чтобы проехать Вуэльту без падений или других неприятностей».

 

  Петер Саган: «Я решил в этом году проехать Вуэльту Испании, которая идеально подходит для подготовки к чемпионату мира. Посмотрим, влияют ли на меня ещё последствия падения на Тур де Франс-2018. Чувствую, что на пути к пику формы. На Вуэльте Испании будет много интересных этапов. Мы приедем в Испанию сильным составом и сможем разыграть разные сценарии, когда дело дойдёт до борьбы за победы на этапах.  Конечно, я также буду бороться».

 

  Рафал Майка: «На Тур де Франс-2018 я был в хорошей форме, а на свой лучший уровень вернулся на прошлой неделе. Чувствую себя достаточно свежим, чтобы хорошо выступить на Вуэльте Испании-2018. Моя роль изменится, я буду бороться за победы на этапах. С Вуэльтой у меня связаны  отличные воспоминания. Я готов бороться за результат следующие три недели».

 

 

Состав команды BORA – hansgroh на Вуэльту Испании-2018:

  

Peter Sagan, (Словакия)

Emanuel Buchmann, (Германия)

Marcus Burghardt, (Германия)

Davide Formolo, (Италия)

Rafal Majka, (Польша)

Jay Mccarthy, (Австралия)

Lukas Postlberger, (Австрия)

Michael Schwarzmann, (Германия)

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Теги к статье: BORA – hansgrohe Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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5 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
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7 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
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