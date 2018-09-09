 Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Стевен Крёйсвейк о 14-м этапе Вуэльты Испании-2018

Саймон Йейтс надевает красную майку лидера Вуэльты Испании-2018 после победы на 14 этапе

Саймон Йейтс вернул себе красную майку лидера Вуэльты Испании-2018, одержав победу на 14-м этапе. Борьба генеральщиков началась за 4 км до финиша, когда проредившаяся группа фаворитов добрала Михала Квятковского (Sky), последнего гонщика из отрыва дня.

Первым на финальном подъёме 1-й категории Альто лес Праэрес (Alto Les Praeres. Nava) атаковал Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo), но не смог уехать от соперников. Просвет до Крёйсвейка закрыли гонщики команды Movistar Ричард Карапас и Алехандро Вальверде. Дважды на Альто-лес-Праэрес атаковали Наиро Кинтана (Movistar) и Мигель Лопес (Astana), но успешной стала атака Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott).

26-летний британский гонщик команды атаковал за 650 м до финиша. В итоге он на 2 секунды опередил колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Анхеля Лопеса. Это вторая победа на этапе испанского Гран-тура в карьере Саймона Йейтса, первый этап он выиграл в 2016 году. Мигель Лопес улучшил своё положение в общем зачёте, поднявшись на одну позицию, и занимает теперь 4-е место, уступая лидеру 47 секунд.

Алехандро Вальверде поднялся на вторую строчку генеральной классификации и уступает Саймону Йейтсу 20 секунд. Наиро Кинтана замыкает тройку лидеров с отставанием в 25 секунд.

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Саймон Йейтс: «Я всё тот же гонщик, что был на Джиро д’Италия, с тем же именем, но с другой подготовкой. Идея в том, чтобы не выходить на старт в пиковой форме, а улучшать её по ходу гонки. Сегодняшний финальный подъём я не знаю. Этим утром посмотрел видео и фото. С самого начала решил ехать консервативно, потому что не имел представления, где будет круче, где легче, насколько узкой будет дорога.

Я спокойно ждал, чтобы выбрать верный момент. Поехал, не оглядываясь назад, пока не пошло выполаживание. Увидел, что сделал просвет и дальше выложился по полной до финиша. На этот раз чувствую, что больше заслужил красную майку. Сегодня я отдавал все силы до самого конца.

У команды Movistar в группе оставалось три человека, а я был один. Говорю это не потому, что моя команда плохо сделала работу, они отработали фантастически. Просто на тот момент я ехал один и не мог контролировать все ускорения. Поэтому старался не волноваться.

Завтрашний этап помню по 2016 году, тогда был единственный раз, когда я его проехал. Это очень трудный подъём. Надеюсь, что нога у меня завтра пойдёт как сегодня. Думаю, Movistar снова будут активны».

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Мигель Анхель Лопес: «Я был бы счастливее, если бы выиграл этап, потому что у меня был шанс. Но я всё равно доволен тем, чего достиг, потому что находился в группе фаворитов. В финале было трудно контролировать Алехандро Вальверде и Наиро Кинтану. Я реагировал с холодной головой. Знал, что мне надо немного подтянуться до Йейтса, но понимал, что Алехандро и Наиро сядут мне на колесо и смогут обойти мня в спринте. Поэтому я ждал. Хочу поблагодарить команду за их работу, благодаря которой мы великолепно проехали этап. Впереди много битв и много гор. Завтрашний подъём подходит мне больше, он протяжённый, менее крутой, с более постоянными градиентами. Надеюсь быть впереди».

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Алехандро Вальверде: «Если честно, я немного расстроен, потому что у меня было впечатление, что я смогу выиграть этот этап. Нога шла просто отлично, но ситуация вышла из-под контроля. Иногда сомневаешься в своих шансах, в том, что удержишься с остальными. Тяжело сознавать, что сегодня я сделал ошибку, потому что у меня оставались силы на последний рывок, но я не знал этого подъёма. Подумал, что на финальном секторе будет тяжелее. Не поймите меня неправильно, ничего не имею против Саймона, он заслужил победу. Просто я слишком долго ждал, думая, что впереди более трудные участки. Но когда я собрался разогнаться на «этот спринт», было уже поздно. Я видел, что Лопес подъезжает сзади, но раз я не смог выиграть, мне было всё равно - финишировать третьим или вторым.

После этого этапа могу сказать, что подъём мне понравился. Понравился потому, что мне подходит, хотя, на мой взгляд, он не такой тяжёлый, как Ла-Камперона. В начале подъёма я выехал вперёд, постарался задать хорошую скорость, сделать просвет, чтобы потом был шанс помочь Наиро, если бы он решил атаковать. Но правда в том, что ему такой подъём как раз не подходит. Сегодня он сделал всё, что мог. Все главные соперники были рядом. Учитывая, что завтра будет по-настоящему тяжёлый этап с совершено другим финишным подъёмом Лагос-де-Ковадонга, плюс это будет третий горный этап подряд, всякое может случиться».

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Наиро Кинтана: «На таком этапе нужно «выстрелить», чтобы победить. Можешь или попасть в цель, или промахнуться. Сегодня я не хотел потерять время. Когда мы атаковали, Лопес не решился провести небольшую смену. Должно быть, он сомневался в том, как у него идёт нога и хотел держать эту скорость. Не могу вести полемику по этому поводу, потому что в конце каждый делает свой выбор. Он просто решил сидеть у меня на колесе, потом выиграл у меня несколько секунд. Завтра будет совсем другой подъём. Думаю, он подойдёт мне больше. С Лагос-де-Ковадонгой у меня связаны хорошие воспоминания. Мне будет приятно вернуться туда, надеюсь снова одержать победу. Завтра для всех, кто борется за победу на Вуэльте, будет решающий день.

За эти этапы мы увидели, что соперники очень сильны. Сегодня они отыграли секунды, которые мы выиграли у них вчера, так что этот результат ничего не значит в смысле иерархии в гонке. Йейтс – сильный гонщик, с которым мы снова будем бороться. Однако, у нас есть сильное преимущество, Алехандро всегда рядом со мной. Наша стратегия заключается в том, чтобы заставить Саймона Йейтса нервничать. На сегодняшнем особенном этапе, с трудными спусками, разрывами, ускорениями и взрывным финалом, который для меня был не лучшим вариантом, Йейтс был немного сильнее. Посмотрим, что будет завтра».

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Стевен Крёйсвейк: «Сегодня проехал лучше, чем вчера. Чувствую, что с каждым этапом гонка у меня идёт всё лучше. Сегодня был коварный этап, надо было весь день быть начеку, особенно, когда Нибали начал тянуть в голове на спуске. На финальном подъёме мы были впереди. Я сразу попытался найти свой ритм, поехал быстро. К моему удивлению, мне удалось создать всего лишь небольшой просвет. Я не хотел себя загнать. Меня добрали, а последний отрезок оказался для меня слишком тяжёлым. Но я рад, что смог побороться с лучшими. Моя форма в порядке, мощность есть. Надеюсь, завтра тоже проеду хорошо, а потом сфокусируюсь на разделке».