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Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Стевен Крёйсвейк о 14-м этапе Вуэльты Испании-2018

Саймон Йейтс надевает красную майку лидера Вуэльты Испании-2018 после победы на 14 этапе

 

 

  Саймон Йейтс вернул себе красную майку лидера Вуэльты Испании-2018, одержав победу на 14-м этапе. Борьба генеральщиков началась за 4 км до финиша, когда проредившаяся группа фаворитов добрала Михала Квятковского (Sky), последнего гонщика из отрыва дня.

 

   Первым на финальном подъёме  1-й категории Альто лес Праэрес (Alto Les Praeres. Nava) атаковал Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo),  но не смог уехать от соперников. Просвет до Крёйсвейка закрыли гонщики команды Movistar Ричард Карапас и Алехандро Вальверде. Дважды на Альто-лес-Праэрес атаковали Наиро Кинтана (Movistar) и Мигель Лопес (Astana), но успешной стала атака Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott).

 

  26-летний британский гонщик команды атаковал за 650 м до финиша. В итоге он на  2 секунды опередил колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Анхеля Лопеса. Это вторая победа на этапе испанского Гран-тура в карьере Саймона Йейтса, первый этап он выиграл в 2016 году. Мигель Лопес улучшил своё положение в общем зачёте, поднявшись на одну позицию, и занимает теперь 4-е место, уступая лидеру 47 секунд.

 

 Алехандро Вальверде поднялся на вторую строчку генеральной классификации и уступает Саймону Йейтсу 20 секунд. Наиро Кинтана замыкает тройку лидеров с отставанием в 25 секунд.

 

 

Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Стевен Крёйсвейк о 14-м этапе Вуэльты Испании-2018

 Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Стевен Крёйсвейк о 14-м этапе Вуэльты Испании-2018

 Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Стевен Крёйсвейк о 14-м этапе Вуэльты Испании-2018

 © PhotoGomezSport

 

  Саймон Йейтс: «Я всё тот же гонщик, что был на Джиро д’Италия, с тем же именем, но с другой подготовкой. Идея в том, чтобы не выходить на старт в пиковой форме, а улучшать её по ходу гонки.  Сегодняшний финальный подъём я не знаю. Этим утром посмотрел видео и фото. С самого начала решил ехать консервативно, потому что не имел представления, где будет круче, где легче, насколько узкой будет дорога.

 

Я спокойно ждал, чтобы выбрать верный момент.  Поехал, не оглядываясь назад, пока не пошло выполаживание. Увидел, что сделал просвет и дальше выложился по полной до финиша. На этот раз чувствую, что больше заслужил красную майку. Сегодня я отдавал все силы до самого конца.  

 

У команды Movistar в группе оставалось три человека, а я был один. Говорю это не потому, что моя команда плохо сделала работу, они отработали фантастически. Просто на тот момент я ехал один и не мог контролировать все ускорения. Поэтому старался не волноваться.

 

Завтрашний этап помню по 2016 году, тогда был единственный раз, когда я его проехал. Это очень трудный подъём. Надеюсь, что нога у меня завтра пойдёт как сегодня. Думаю, Movistar снова будут активны».

 

 

Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Стевен Крёйсвейк о 14-м этапе Вуэльты Испании-2018

 © PhotoGomezSport

 

  Мигель Анхель Лопес: «Я был бы счастливее, если бы выиграл этап, потому что у меня был шанс. Но я всё равно доволен тем, чего достиг, потому что находился в группе фаворитов. В финале было трудно контролировать Алехандро Вальверде и Наиро Кинтану. Я реагировал с холодной головой. Знал, что мне надо немного подтянуться до Йейтса, но понимал, что Алехандро и Наиро сядут мне на колесо и смогут обойти мня в спринте. Поэтому я ждал. Хочу поблагодарить команду за их работу, благодаря которой мы великолепно проехали этап. Впереди много битв и много гор. Завтрашний подъём подходит мне больше, он протяжённый, менее крутой, с более постоянными градиентами. Надеюсь быть впереди».

 

 

Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Стевен Крёйсвейк о 14-м этапе Вуэльты Испании-2018

 © PhotoGomezSport

 

  Алехандро Вальверде: «Если честно, я немного расстроен, потому что у меня было впечатление, что я смогу выиграть этот этап. Нога шла просто отлично, но ситуация вышла из-под контроля. Иногда сомневаешься в своих шансах, в том, что удержишься с остальными. Тяжело сознавать, что сегодня я сделал ошибку, потому что у меня оставались силы на последний рывок, но я не знал этого подъёма. Подумал, что на финальном секторе будет тяжелее. Не поймите меня неправильно, ничего не имею против Саймона, он заслужил победу. Просто я слишком долго ждал, думая, что впереди более трудные участки. Но когда я собрался разогнаться на «этот спринт», было уже поздно. Я видел, что Лопес подъезжает сзади, но раз я не смог выиграть, мне было всё равно - финишировать третьим или вторым.

 

  После этого этапа могу сказать, что подъём мне понравился. Понравился потому, что мне подходит, хотя, на мой взгляд, он не такой тяжёлый, как Ла-Камперона. В начале подъёма я выехал вперёд, постарался задать хорошую скорость, сделать просвет, чтобы потом был шанс помочь Наиро, если бы он решил атаковать. Но правда в том, что ему такой подъём как раз не подходит. Сегодня он сделал всё, что мог. Все главные соперники были рядом. Учитывая, что завтра будет по-настоящему тяжёлый этап с совершено другим финишным подъёмом Лагос-де-Ковадонга, плюс это будет третий горный этап подряд, всякое может случиться».

 

Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Стевен Крёйсвейк о 14-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Наиро Кинтана: «На таком этапе нужно «выстрелить», чтобы победить. Можешь или попасть в цель, или промахнуться. Сегодня я не хотел потерять время. Когда мы атаковали, Лопес не решился провести небольшую смену. Должно быть, он сомневался в том, как у него идёт нога и хотел держать эту скорость. Не могу вести полемику по этому поводу, потому что в конце каждый делает свой выбор. Он просто решил сидеть у меня на колесе, потом выиграл у меня несколько секунд. Завтра будет совсем другой подъём. Думаю, он подойдёт мне больше. С Лагос-де-Ковадонгой у меня связаны хорошие воспоминания. Мне будет приятно вернуться туда, надеюсь снова одержать победу. Завтра для всех, кто борется за победу на Вуэльте, будет решающий день.

 

  За эти этапы мы увидели, что соперники очень сильны. Сегодня они отыграли секунды, которые мы выиграли у них вчера, так что этот результат ничего не значит в смысле иерархии в гонке. Йейтс – сильный гонщик, с которым мы снова будем бороться. Однако, у нас есть сильное преимущество, Алехандро всегда рядом со мной. Наша стратегия заключается в том, чтобы заставить Саймона Йейтса нервничать. На сегодняшнем особенном этапе, с трудными спусками, разрывами, ускорениями  и взрывным финалом, который для меня был не лучшим вариантом, Йейтс был немного сильнее. Посмотрим, что будет завтра».

 

 

Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Стевен Крёйсвейк о 14-м этапе Вуэльты Испании-2018

 © PhotoGomezSport

 

  Стевен Крёйсвейк: «Сегодня проехал лучше, чем вчера. Чувствую, что с каждым этапом гонка у меня идёт всё лучше. Сегодня был коварный этап, надо было весь день быть начеку, особенно, когда Нибали начал тянуть в голове на спуске. На финальном подъёме мы были впереди. Я сразу попытался найти свой ритм, поехал быстро. К моему удивлению, мне удалось создать всего лишь небольшой просвет.  Я не хотел себя загнать. Меня добрали, а последний отрезок оказался для меня слишком тяжёлым. Но я рад, что смог побороться с лучшими. Моя форма в порядке, мощность есть. Надеюсь, завтра тоже проеду хорошо, а потом сфокусируюсь на разделке».

 

 

Результаты 14 этапа Вуэльты Испании-2018

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Теги к статье: Саймон Йейтс Мигель Лопес Алехандро Вальверде Наиро Кинтана Стевен Крёйсвейк Simon Yates Miguel Angel Lopez Alejandro Valverde Nairo Quintana Steven Kruijswijk Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Krakk
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (47)
    Krakk-Фото
    В такую гору, как завтра, равные заедут вместе. Вот те кто послабее, отстанут побольше, чем сегодня, это да.
  • red
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (47)
    red-Фото

    Цитата: SSS
    Quintana

    Nairo Quintana

  • red
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (47)
    red-Фото
    последняя фраза этого спича должна была быть "миня аж трисёт"
  • Camel
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (47)
    Camel-Фото
    Балаверде, Мальчик-с-пальчик (в различных интерпретациях, только не Поццовиво), Квятек, де Хент, Джи...

    Убежден, комментатор ПРОСТО ОБЯЗАН называть спортсменов по именам и фамилиям. Никаких кличек, погонял и прочей шелухи. Только имена и фамилии, которые указаны в официальном документе.
    Комментатор - официальное лицо, его слушают не только специалисты, но и те, кто велоспорт смотрит впервые.

    Комментатор должен ПРАВИЛЬНО произносить фамилию того или иного гонщика, чтобы слушатель (зритель) навсегда запомнил того, кого он видит на экране.

    Поэтому у Фрумми, Балаверде и Конты есть имена. Будьте любезны, уважаемый Сергей Курдюков, называть их своими именами. Вы не в пелотоне!!!


    Хотите, чтобы вам тоже прозвище придумали?
    Это - запросто! У вас фамилия соответствующая.

    P.S. Тем не менее, лучше Курдюкова комментатора пока нет. Знает о велоспорте ВСЁ!
    Это моё мнение.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro della Regione Friuli Vene ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Погачар смогел , молодец, в следующий сезон увидим его с Ару и Мартином
  • Mikael
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (11)
    Mikael-Фото

    Думаю что из-за истеричного отрыва Квято этапы поменялись местами и завтра будет отрыв из гонщиков которые не претендуют на генерал, но собирались атаковать сегодня. Таких мне кажется было не мало.
    Завтра уедет человек 30 наверное не дожидаясь третьей недели. Если с ними поедет кто-нибудь типа Кинга или Квято то тупо остановятся и будут бить ногами. Реально надоели. Чтобы уезжать надо сначало отставать. Слишком просто решили заехать в рай.
    Ну а генеральщики как всегда разыграют за 150 метров до финиша.

    Понимаю еще помутнение Квято. Может там на собрании команды сказали мол капитана больше нет и каждый сам за себя - психанул. Де Гент просто выигравший, но что делали остальные 4 гонца тянувшие вместе с ними? Де Гент забирал очки, а сам отрыв был мертвый изначально. В школе учиться надо, мозг развивать немного. Давно такого не смотрел.

  • Student
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (47)
    Student-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: gaaga777
    не уверен, запас у Лопеса был и подъезд Саймона легко просматривался. скорее он ждал реакции Кинтаны на атаку англа
    какой там запас , для него каждая выигранная секунда перед разделкой , это шанс на подиум , так как Кинтано и Вальвердо делают это упражнение заметно сильнее .
    У Лопеза разделка сильней, чем у Кинтаны, но слабее, чем у Вальверде. Хотя какая в данный момент разделка у Алехандро, после его травмы в том году, не известно.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Протяженость Ковадонги больше 10 км., да и градиенты то что надо. Батл обеспечен. Да, есть полки, и даже спуски, но может это и к лучшему.

    Только хочу чтобы победу на этапе перед днём отдыха разыграли именно генеральщики, как и сегодня (т.е. уже вчера).

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (47)
    velodoctor-Фото

    Карпаз покорно пашет, будет забавно если его капитаны в 4ку не попадут в итоге.

  • Mikael
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (11)
    Mikael-Фото

    Взять Ейтсов, Фрума, супермена и 5 датчан чтобы наверняка. Тогда точно прославим отечественный велоспорт)

    Катюше скорее бы Страхова подписывать пока не увели, а трансферы на вход и выход вполне очевидны и вопросов нет. Короче деньги есть и русских гонцов не выжимают. Держат в достаточно неплохом количестве. Может хотелось бы и побольше. И потихоньку омолаживаются. Тоже в плюс.

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