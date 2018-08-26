Роан Деннис – победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2018

Роан Деннис: «Теперь у меня есть победы в разделках на каждом из трёх Гран-туров»

28-летний чемпион Австралии в гонке с раздельным стартом Роан Деннис (Rohan Dennis)из команды BMC стал победителем 1 этапа Вуэльты Испании-2018. Дистанцию индивидуальной гонки на время протяженностью 8 км, проложенную по улицам Малаги, австралиец преодолел за 9 минут 38 секунд и 81 сотую, со средней скоростью 49,671 км/ч.

Вторым стал польский велогонщик Михал Квятковский (Michal Kwiatkowski) из команды Sky, который уступил Роану Деннису 6 секунд. Третье место занял чемпион Европы в гонке с раздельным стартом бельгиец Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) из команды Lotto Soudal, уступивший 7 секунд победителю.

Как и год назад, Роан Деннис становится первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании.

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Роан Деннис: «Чувствовал небольшое напряжение, занервничал, когда во время своей разминки увидел время Квятковского. Я надеялся, что он не преодолеет 9:50, потому что был уверен, что сам я смогу проехать за 9:40, но в том, что получится уложиться в 9:30, большой уверенности не было. В конце концов, можешь сделать лишь то, что в твоих силах. Я выложился полностью, надеясь на победу.

Замечательно, что теперь у меня есть победы в разделках на каждом из трёх Гран-туров, но когда стартовал сегодня на этапе, об этом совсем не думал.

Победа на этапе была одной из моих задач на этой Вуэльте Испании, приятно, что удалось снова выиграть этап в первый же день. Думаю, завтра было бы сложно захватить красную майку лидера. Сегодня был мой единственный шанс, и я его использовал.

Если честно, если завтра майку лидера я потеряю, это не будет большой проблемой. Главной целью на Вуэльте для меня является подготовка к чемпионату мира. А у команды есть другие задачи с моими товарищами по команде. Если мне надо будет помогать им, я буду это делать. Я приехал не за генеральной классификацией, хотя, конечно, было бы хорошо удержать майку».