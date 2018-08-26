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Роан Деннис – победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2018

Роан Деннис: «Теперь у меня есть победы в разделках на каждом из трёх Гран-туров»

 

  28-летний чемпион Австралии в гонке с раздельным стартом Роан Деннис (Rohan Dennis)из команды BMC стал победителем 1 этапа Вуэльты Испании-2018. Дистанцию индивидуальной гонки на время протяженностью 8 км, проложенную по улицам Малаги, австралиец преодолел за 9 минут 38 секунд и 81 сотую, со средней скоростью 49,671 км/ч.

 

 Вторым стал польский велогонщик Михал Квятковский (Michal Kwiatkowski) из команды Sky, который уступил Роану Деннису 6 секунд. Третье место занял чемпион Европы в гонке с раздельным стартом бельгиец Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) из команды Lotto Soudal, уступивший 7 секунд победителю.

 

Как и год назад, Роан Деннис становится первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании.

 

 

 

 

Photo © Photogómez Sport / Luis Ángel Gómez

 

 

  Роан Деннис: «Чувствовал небольшое напряжение, занервничал, когда во время своей разминки увидел время Квятковского. Я надеялся, что он не преодолеет 9:50, потому что был уверен, что сам я смогу проехать за 9:40, но в том, что получится уложиться в 9:30, большой уверенности не было. В конце концов, можешь сделать лишь то, что в твоих силах. Я выложился полностью, надеясь на победу.

 

  Замечательно, что теперь у меня есть победы в разделках на каждом из трёх Гран-туров, но когда стартовал сегодня на этапе, об этом совсем не думал.  

  Победа на этапе была одной из моих задач на этой Вуэльте Испании, приятно, что удалось снова выиграть этап  в первый же день. Думаю, завтра было бы сложно захватить красную майку лидера. Сегодня был мой единственный шанс, и я его использовал.

 

  Если честно,  если завтра майку лидера я потеряю, это не будет большой проблемой. Главной целью на Вуэльте для меня является подготовка к чемпионату мира. А у команды есть другие задачи с моими товарищами по команде. Если мне надо будет помогать им, я буду это делать. Я приехал не за генеральной классификацией, хотя, конечно, было бы хорошо удержать майку».

 

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Испании-2018

 

 

 

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis BMC Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • Roscomsport
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (12)
    Roscomsport-Фото
    Согласен (повторно)
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    0x5F375A86 - спасибо. На ТдФ такое каг бэ не действует.

    Тогда сразу же второй вопрос: кто такой RT ? Или что такое РТ...пардон)

  • Александра
    Вуэльта Испании-2018. Цитаты п ... (8)
    Александра-Фото

    Совершенно расслабленная атмосфера на Вуэльте, даже Кинтана улыбается.)) Это не Тур, где все серьезны, как в суде.

  • 0x5F375A86
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (12)
    0x5F375A86-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    И почему РД вручили ещё и майку горного короля? ХОЛМик то был некатегорийным?

     

    На первом этапе принято давать одно очко за преодоление любой кочки, хоть как-то возвышющейся над рельефом. Спонсор номинации платит за то, чтобы горная майка с его логотипом была в гонке 20 дней, вот для него это и сделано.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Среди капитанов-генеральщиков лучший показатель у В.Келдермана.

    Тот пупырь оказался чуть ли не решающим в борьбе за первые места в итоговом зачёте этапа. Об этом даже сам победитель упомянул. И почему РД вручили ещё и майку горного короля? ХОЛМик то был некатегорийным?

    Цитата: Yuriy 17
    Порт, Уран - не готовы к хорошему выступлению здесь.

    А я чё то с 1 же этапа начал больше волноваться и переживать за Нибали. С его то травмой той, так можно и Вуэльту не доехать и ЧМ пропустить...не дай Бог.

  • дрокер
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 8 (8)
    дрокер-Фото

    Сергей Николаевич брал ТДЛ дважды в 1978 и 1979гг.

    Сейчас участвует в любительских гонках, всегда за честь стартовать рядом с ним

  • ungvar
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (12)
    ungvar-Фото

    Michal Kwiatkowski 0
    Wilco Kelderman 16
    Ion Izagirre 16
    Alejandro Valverde 18
    Tao Geoghegan Hart 18
    Simon Yates 23
    Steven Kruijswijk 23
    Emanuel Buchmann 23
    Nairo Quintana 24
    Ilnur Zakarin 24
    Enric Mas 28
    Rafal Majka 28
    Miguel Lopez 29
    Daniel Martin 32
    Fabio Aru 33
    Vincenzo Nibali 34
    Adam Yates 34
    Thibaut Pinot 34
    George Bennett 36
    Rigoberto Uran 39
    David De La Cruz 39
    Richard Carapaz 42
    Richie Porte 45
    Davide Formolo 47
    Michael Woods 53

     

    и бонусом
    Pavel Sivakov 25
    Mark Padun 30
    Nikita Stalnov 47

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как же я люблю это испанское 'El') в нём что то есть коварное)

    Эль-Чорро, прям как названия фильма "Проклятие Эль-Чарро")). Для кого то (из генеральщиков), кто сразу не вкатится (+жара) завтрашний финиш может стать ну если не проклятием так точно тогда не фартовым местом. Фавориты скорей всего на первые роли выходить не станут, поэтому такие как Фрайле, Роллан, Майка и иже с ними имеют наилучшие шансы на победу. Хочется, правда, чтобы РД сберёг красную майку лидера генерала. 

    Альфонс де Хохенлохе улыбнул biggrin Но это явно лучше чем тамошние Кончита или Хуанита.

     

    P.S.

    Интересно, а тамошняя "королевская тропа" сколько выдерживает человек одновременно? Эффект резонанса думаю там имеет надёжную прочность.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Горная к ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Такой список генеральщиков на этой Вуэльте, что грех кому то из них не взять майку горного короля)

    А..,пускай будет М.А. Лопез. Все равно ему на ПОДИУМную тройку в Мадриде  будет тяжеловато взобраться. А вот оказаться там же на итоговом награждении лучшего горняка Вуэльты 2018 в самый раз

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (12)
    Серафим-Фото

    Порт, Уран на недовосстановлении после травм. На этой Вуэльте вообще какой-то походный лазарет. Минимум половина претендентов в генерале и на другие номинации после травм и болезней.  Только и остается кому-нибудь выхватить знамя из ослабевших рук.

    Не удивлюсь несколько неожиданному победителю в итоге.

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