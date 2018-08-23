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Вуэльта Испании-2018. Зелёная майка. Претенденты

Вуэльта Испании-2018. Зелёная майка. Претенденты

 

Вуэльта Испании-2018. Зелёная майка. Претенденты

 

 

 

  Вуэльта Испании – Гран-тур, в наименьшей степени подходящий спринтерам, а в данном выпуске количество таких этапов вообще можно пересчитать по пальцам одной руки. Вероятнее всего, зелёная майка лучшего в очковой классификации достанется как бонус одному из генеральщиков, например Саймону Йейтсу, Дэну Мартину, Мигелю Лопесу и т.д. Во всём пелотоне очень мало спринтеров, способных побороться за эту майку на подобном маршруте. Из-за большого количества холмов и подъемов он подходит лишь спринтерам очень широкого профиля. Предлагаем ознакомиться с наиболее вероятными претендентами на зелёную майку и спринтерские этапы.

 


 
Петер Саган (Bora-hansgrohe)

 


 
  Словацкий гонщик является наиболее вероятным претендентом на майку лучшего в очковой классификации испанского Гран-Тура, поскольку такой феноменальной универсальностью больше не может  похвастаться ни один из стартующих на Вуэльте спринтеров. Саган вполне способен преодолевать затяжные и не совсем крутые подъёмы,  прекрасно чувствует себя на финишах в пригорок, и, благодаря своей техничности, способен забирать победы в хаотичных спринтах без развозов.


  Команда не оставила Петера Сагана без поддержки. Ему будет помогать очень неплохой состав развозящих - Маркус Бургхардт, Лукас Пёстльбергер и Джей Маккарти. В этом составе не хватает лишь гонщика, способного стать последним колесом спринтерского поезда и выдать бешеный разгон на финальном километре. Хотя все прекрасно знают,  что Петер прекрасно справляется и без него.


  На фоне гор и усталости Петер Саган будет иметь явное преимущество над остальными спринтерами, хотя на малочисленных равнинных этапах может проиграть на финише наиболее выраженному спринтеру – Элиа Вивиани.


 
Элиа Вивиани (Quick Step Floors)

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Lukas Schulze / Getty Images - Photo credit: © Lukas Schulze / Getty Images

 


 
 29-летний итальянский гонщик выдаёт самый яркий и богатый на победы сезон во всей своей карьере. Переход в Quick Step Floors пошел Вивиани только на пользу. На данный момент он набрал в этом сезоне 15 побед, выигрывая практически на каждой подходящей ему гонке. Его последняя победа на EuroEyes Cyclassics Hamburg говорит о том, что он настроен решительно. Ни для кого не станет сюрпризом, если в данном выпуске Вуэльты итальянский гонщик заберет, по крайней мере, 2 этапа.


  Состав Quick Step Floors в значительной степени ориентирован на развоз Вивиани. На Вуэльте Испании-2018 стартуют Фабио Сабатини, Михаэль Мёркёв и Дрис Девенинс. На данный момент это самый сильный развозящий поезд, который в этом сезоне никому не оставлял шансов, когда включался в борьбу по-настоящему.


  В нынешнем сезоне Элиа Вивиани выиграл цикламеновую майку на Джиро, что служит доказательством его умения преодолевать длинные подъёмы. Пусть шансов выиграть зелёную майку лучшего в очковой классификации у Вивиани не так много, однако он является самым сильным из всех стартующих спринтеров.

 


 


Маттео Трентин (Mitchelton-Scott)

 

 
  Первая половина сезона у 29-летнего итальянского гонщика в новой команде Mitchelton-Scott сложилась не самым лучшим образом. Места в 10-ке сильнейших на этапах многодневок и Гент-Вевельгем –  всё, чем он может похвастаться. Однако Маттео Трентин каждый год стабильно выходит на пик формы во второй части сезона. Совсем недавно он выиграл чемпионат Европы в групповой гонке.


 Трентин не является топовым спринтером, но на неровном рельефе или в финишной неразберихе  вполне способен побороться за победу. В прошлом году итальянец одержал победу на четырех этапах Вуэльты Испании. В этом году  большинство сильнейших спринтеров пропускают испанский Гран-тур, поэтому при благоприятном стечении обстоятельств Маттео Трентин может побороться за победу хотя бы на одном из этапов.

 


 
Насер Буанни (Cofidis)


 
 Ещё два года назад молодой и перспективный Насер Буанни был одной из главных французских надежд,  Вряд ли мы узнаем настоящую причину того, что ожидания на стабильно высокие результаты не оправдались. Пока ясно одно - гонщик такого калибра слишком долго не одерживал по-настоящему громких и значимых побед.


В этом сезоне Буанни хоть и выиграл несколько домашних французских гонок, но на недавнем Туре Польши не показал ничего стоящего, не доехав гонку до конца. Его форма остаётся загадкой. Но надежда на то, что он сможет показать высокий результат,  ещё есть.

 


 
Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo)

 

 
  Двукратный обладатель майки лучшего спринтера Джиро д’Италия, Джакомо Ниццоло впервые стартует на испанской супермногодневке. В первую очередь хочется отметить его схожесть с манерой ведения гонки  Петером Саганом. Ниццоло умеет быстро восстанавливаться, включаться борьбу на каждом этапе и забирать всевозможные бонификационные очки.

 

  Итальянец в этом сезоне одержал лишь одну победу, однако если взглянуть на статистику его выступлений, то вы видно, что он близок к подиуму или победе практически на каждом спринтерском этапе. Во многом именно благодаря этому он дважды становился лучшим спринтером Джиро.


  В целом у Ниццоло будет хорошая поддержка на спринтерских этапах. Возможно, настало то время, когда итальянец снова сможет впервые в карьере выиграть хотя бы один этап Гран-тура.

 


 
  На этом список претендентов не заканчивается. Обязательно стоит отметить молодого и перспективного 23-летнего итальянского гонщика команды UAE Team Emirates Симоне Консони, одержавшего победу в очковой классификации Тура Словении; сильного 25-летнего голландского спринтера команды LottoNL-Jumbo Данни Ван Поппеля, а также 25-летнего немецкого гонщика команды Sunweb Макса Вальшайда.

 


 
Глеб Терентьев

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Красная ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Нибали-Порт-Ару
    Вот такая в самом идеале была бы для меня подиумная тройка, но Фабио с разделкой "не дружит")) поэтому Тибо Пино (главное не переборщить как на Джиро). М.А.Лопез если не влетит в 1 кризис(ный) день вполне может тоже добраться до 3 места.

    ...но что важнее для них всех: Вуэльта или ЧМ !?

    Цитата: Wish
    Почему ни слова о Келдермане?

    Тоже самое могу сказать/спросить о Дж.Беннете.

  • 0x5F375A86
    Состав команды Sky на Вуэльту ... (2)
    0x5F375A86-Фото

    Думаю, Квято сможет заехать в 10-ку без больших проблем.

    Де ла Круз попробует пособирать горные очки.

    Остальные будут ловить удачу на финишах этапов, особенно Ван Барле. Наконец увидим гонщиков скай в отрывах дня)

  • Astanaforever
    Состав команды Sky на Вуэльту ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Квято, канешна он капитан. А вот возьмет и выиграет тур. Тогда нам всем придется снимать шляпы перед командой SKY. И долго хлопать в ладоши.)))
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018. Красная ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Krakk
    Все-таки список, мягко говоря, не исчерпывающий. Понятно, что всех претендентов на топ-10 не распишешь, но просто упомянуть стоило бы.
    На этой Вуэльте должны заявить о себе во весь голос 3 самых талантливых в возрасте 20-25 лет горняка мира, которые в ближайшие годы выведут темп горовосхождений на новый уровень, недостижимый для нынешних лидеров гран-туров, и покончат с доминированием "Скай" (если те, конечно не переманят кого-то из троицы). Бухман, Кусс и Падун. Если последние двое  тут смогут побороться за попадание в пятерку, то Бухман уже сейчас, явный претендент на красную майку.
    Мой список претендентов на победу в порядке убывания шансов: Кинтана, Бухман, Пино, С. Йейтс, Порт, Ару, Крейсвейк, ну и Нибали, за прошлые достижения. Список исчерпывающий.
    Какой Бухман? Хааааааааааааа! Тебе братец романы фантастические писать бы. Получается, что если Кинтана капнет, то Вуэльту забирает Бухман, который ваще ничего не выигравал существенного в мире велоспорта. ? Да?.А это кто ваще? Второй Фрум, однако. А, да..ищо есть Падун..и кто ищо там по списку?
  • marketbk
    Вуэльта Испании-2018. Красная ... (18)
    marketbk-Фото

    Цитата: Krakk
    Бухман, Кусс и Падун. Если последние двое тут смогут побороться за попадание в пятерку, то Бухман уже сейчас, явный претендент на красную майку.

    Как-то оптимистично это. Ну посмотрим, посмотрим.

  • Earl57
    GP Stad Zottegem-2018 (2)
    Earl57-Фото
    DNF означает "не финишировали". Это не дисквалификация, просто не доехали гонку до конца.
  • strmy
    GP Stad Zottegem-2018 (2)
    strmy-Фото

    Это что серьезно пол пелотона дисквалифицировали? 

  • veloster
    Трансферные новости пелотона-2 ... (28)
    veloster-Фото

    У Астаны постоянные проблемы с недельками. Если действительно оба брата туда придут, то по крайней мере на недельки можно будет упор сделать. 

  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (28)
    velodoctor-Фото

    Под Ланду звучит очень реалистично,  но я читал что они в Эмираты собирались. 

  • Krakk
    Вуэльта Испании-2018. Красная ... (18)
    Krakk-Фото

    Все-таки список, мягко говоря, не исчерпывающий. Понятно, что всех претендентов на топ-10 не распишешь, но просто упомянуть стоило бы.

    На этой Вуэльте должны заявить о себе во весь голос 3 самых талантливых в возрасте 20-25 лет горняка мира, которые в ближайшие годы выведут темп горовосхождений на новый уровень, недостижимый для нынешних лидеров гран-туров, и покончат с доминированием "Скай" (если те, конечно не переманят кого-то из троицы). Бухман, Кусс и Падун. Если последние двое  тут смогут побороться за попадание в пятерку, то Бухман уже сейчас, явный претендент на красную майку.

    Мой список претендентов на победу в порядке убывания шансов: Кинтана, Бухман, Пино, С. Йейтс, Порт, Ару, Крейсвейк, ну и Нибали, за прошлые достижения. Список исчерпывающий.

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