Вуэльта Испании-2018. Результаты 4 этапа Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 18:53 Велес Малага - Альфакар. Сьерра-де-ла-Альфагуара, 161,4 км 1 Benjamin King (Usa) Dimension Data 04:33:12 2 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 00:02 3 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac 00:13 4 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 01:08 5 Ben Gastauer (Lux) AG2R 01:39 6 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 01:57 7 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 02:24 8 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 02:48 9 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 02:50 10 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 03:07 11 Aritz Bagües (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 12 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 03:13 13 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 03:15 14 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 15 Enric Mas (Esp) Quick-Step Floors 16 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 17 Steven Kruijswijk (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 18 Ion Izagirre (Esp) Bahrain Merida 19 Tony Gallopin (Fra) AG2R 20 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 21 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac 22 David De La Cruz (Esp) Team Sky 23 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 24 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 25 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 26 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 03:52 27 Sepp Kuss (Usa) Team Lotto NL - Jumbo 28 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 03:57 29 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 04:21 30 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 05:07 31 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 05:09 32 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Merida 33 Davide Formolo (Ita) Bora-hansgrohe 34 Gorka Izagirre (Esp) Bahrain Merida 35 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 36 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 37 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 05:47 38 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 06:01 39 Cristian Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 06:11 40 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 06:13 41 Hubert Dupont (Fra) AG2R 42 Mikel Bizkarra (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 06:53 43 Lars Boom (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 07:18 44 Jose Herrada (Esp) Cofidis 07:20 45 Mikel Iturria (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 07:45 46 Jose Mendes (Por) Burgos - BH 47 Pavel Kochetkov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 08:11 48 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 49 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 08:30 50 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 51 Daniel Moreno (Esp) EF Education First-Drapac 09:29 52 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac 53 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida 54 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 55 Floris De Tier (Bel) Team Lotto NL - Jumbo 09:38 56 Winner Anacona (Col) Movistar Team 09:49 57 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 58 Sergio Henao (Col) Team Sky 59 Igor Anton (Esp) Dimension Data 60 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 61 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac 62 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 11:04 63 Jorge Cubero (Esp ) Burgos - BH 64 Stephane Rossetto (Fra) Cofidis 64 Lluis Más (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 66 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 67 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 11:51 68 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 12:16 69 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 70 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 12:19 71 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 72 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 13:12 73 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 74 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 75 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 76 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 77 Mickael Delage (Fra) Groupama - FDJ 78 Léo Vincent (Fra) Groupama - FDJ 79 Tiago Machado (Por) Team KATUSHA-Alpecin 80 Georg Preidler (Aut) Groupama - FDJ 81 Eduard Prades (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 82 Joey Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 83 Sergio Pardilla (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 84 Maurits Lammertink (Ned) Team KATUSHA-Alpecin 85 Garikoitz Bravo (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 86 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 87 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 14:03 88 Francisco Ventoso (Esp) BMC Racing Team 89 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 90 Johann van Zyl (Rsa) Dimension Data 91 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 92 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 92 Oscar Rodriguez (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 94 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 95 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural - Seguros RGA 96 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 15:08 97 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 15:11 98 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 15:42 99 Alexis Gougeard (Fra) AG2R 100 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 101 Markel Irizar (Esp) Trek-Segafredo 102 Johannes Frohlinger (Ger) Team Sunweb 15:49 103 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 104 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 17:05 105 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 106 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 17:16 107 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis 18:08 108 Alexandre Geniez (Fra) AG2R 18:35 109 Mikael Cherel (Fra) AG2R 110 Julien Duval (Fra) AG2R 111 Nans Peters (Fra) AG2R 112 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 113 Jordi Simon (Esp ) Burgos - BH 114 Reto Hollenstein (Swi) Team KATUSHA-Alpecin 115 Diego Rubio (Esp) Burgos - BH 116 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 117 Jon Aberasturi (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 117 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 119 Jhonatan Restrepo (Col) Team KATUSHA-Alpecin 120 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 121 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 122 Tom Leezer (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 123 Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida 124 Jose Goncalves (Por) Team KATUSHA-Alpecin 125 Jesus Ezquerra (Esp ) Burgos - BH 19:33 126 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 20:06 127 Mark Padun (Ukr) Bahrain Merida 20:12 128 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 20:17 129 Danny Van Poppel (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 130 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 20:27 131 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 132 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 133 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 20:29 134 Loic Chetout (Fra) Cofidis 20:31 135 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 136 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 137 Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team 138 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 139 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 140 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 141 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 142 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 143 Hector Saez (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 144 Nelson Soto (Col) Caja Rural - Seguros RGA 145 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 146 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 147 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 148 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 149 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain Merida 150 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 151 Dylan Van Baarle (Ned) Team Sky 152 Jonathan Castroviejo (Esp) Team Sky 153 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 154 Alex Aranburu (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 155 Antonio Molina (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 156 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 157 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac 158 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac 159 Pablo Torres (Esp ) Burgos - BH 160 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 161 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 162 Lukas Postlberger (Aut) Bora-hansgrohe 163 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac 164 Matthias Brandle (Aut) Trek-Segafredo 165 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 166 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 167 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 168 Ian Boswell (Usa) Team KATUSHA-Alpecin 169 Jay Mccarthy (Aus) Bora-hansgrohe 170 Michael Morkov (Den) Quick-Step Floors 171 Stephen Cummings (Gbr) Dimension Data 172 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 173 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 174 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-hansgrohe 175 Marcus Burghardt (Ger) Bora-hansgrohe 22:29 176 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb Промежуточный спринт Granada - 143.5 км 1 Benjamin King (Usa) Dimension Data 4 2 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 2 3 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac 1 Финиш этапа 1 Benjamin King (Usa) Dimension Data 25 2 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 20 3 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac 16 4 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 14 5 Ben Gastauer (Lux) AG2R 12 6 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 10 7 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 9 8 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 8 9 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 7 10 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 6 11 Aritz Bagües (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 5 12 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 4 13 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 3 14 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 2 15 Enric Mas (Esp) Quick-Step Floors 1 Горная премия 1 кат. Alto de la Cabra Montés - 66.7 км 1 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 10 2 Ben Gastauer (Lux) AG2R 6 3 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac 4 4 Benjamin King (Usa) Dimension Data 2 5 Lars Boom (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 1 Горная премия 1 кат. Puerto de Alfacar. Sierra de la Alfaguara - 161.4 км 1 Benjamin King (Usa) Dimension Data 10 2 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 6 3 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac 4 4 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 2 5 Ben Gastauer (Lux) AG2R 1 Командный зачет этапа 1 Astana Pro Team (Kaz) 13:47:54 2 Lotto NL - Jumbo (Ned) 02:04 3 Movistar (Spa) 02:07 4 Dimension Data (Rsa) 02:38 5 AG2R La Mondiale (Fra) 02:49 6 Bora-hansgrohe (Ger) 02:56 7 Cofidis (Fra) 04:31 8 EF Education First-Drapac (Usa) 04:39 9 Bahrain Merida (Brn) 05:15 10 Team Sky (Gbr) 08:01 11 Euskadi Basque Country - Murias (Spa) 09:27 12 UAE Team Emirates (Uae) 09:28 13 Quick-Step Floors (Bel) 11:05 14 Burgos - BH (Spa) 12:55 15 Groupama - FDJ (Fra) 14:22 16 Mitchelton-Scott (Aus) 14:47 17 Lotto Soudal (Bel) 19:07 18 BMC Racing Team (Usa) 21:05 19 KATUSHA-Alpecin (Sui) 21:16 20 Caja Rural - Seguros RGA (Spa) 22:09 21 Team Sunweb (Ger) 24:11 22 Trek-Segafredo (Usa) 29:04 Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 13:47:19 2 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 00:07 3 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 00:10 4 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 00:12 5 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 00:25 6 Ion Izagirre (Esp) Bahrain Merida 00:30 7 Tony Gallopin (Fra) AG2R 00:33 8 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 9 Steven Kruijswijk (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 00:37 10 Enric Mas (Esp) Quick-Step Floors 00:42 11 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 12 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 00:43 13 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 00:45 14 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 00:46 15 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 00:47 16 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac 00:48 17 David De La Cruz (Esp) Team Sky 00:53 18 Benjamin King (Usa) Dimension Data 01:05 19 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 20 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 02:00 21 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 02:42 22 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 02:44 23 Davide Formolo (Ita) Bora-hansgrohe 02:50 24 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 03:10 25 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 03:18 26 Ben Gastauer (Lux) AG2R 03:30 27 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 03:31 28 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 03:46 29 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Merida 03:54 30 Cristian Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 05:12 31 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 05:23 32 Hubert Dupont (Fra) AG2R 05:58 33 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 06:09 34 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 06:27 35 Gorka Izagirre (Esp) Bahrain Merida 07:00 36 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 07:15 37 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac 07:21 38 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 07:28 39 Sergio Henao (Col) Team Sky 07:33 40 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 07:35 41 Daniel Moreno (Esp) EF Education First-Drapac 07:54 42 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 08:04 43 Winner Anacona (Col) Movistar Team 08:10 44 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 08:12 45 Jose Herrada (Esp) Cofidis 08:18 46 Igor Anton (Esp) Dimension Data 08:26 47 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac 08:27 48 Mikel Bizkarra (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 08:58 49 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 09:11 50 Pavel Kochetkov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 09:33 51 Stephane Rossetto (Fra) Cofidis 52 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 09:50 53 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 09:53 54 Floris De Tier (Bel) Team Lotto NL - Jumbo 10:10 55 Lluis Más (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 10:43 56 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac 10:48 57 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 10:53 58 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 11:47 59 Eduard Prades (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 11:56 60 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 61 Sepp Kuss (Usa) Team Lotto NL - Jumbo 12:05 62 Sergio Pardilla (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 12:18 63 Jorge Cubero (Esp ) Burgos - BH 12:33 64 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 64 Aritz Bagües (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 12:34 66 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 12:54 67 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 12:57 68 Maurits Lammertink (Ned) Team KATUSHA-Alpecin 13:05 69 Oscar Rodriguez (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 13:10 70 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 13:28 71 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 13:47 72 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida 13:55 73 Tiago Machado (Por) Team KATUSHA-Alpecin 13:57 74 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 14:09 75 Georg Preidler (Aut) Groupama - FDJ 14:31 76 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 14:44 77 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 15:44 78 Mickael Delage (Fra) Groupama - FDJ 16:09 79 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 16:50 80 Markel Irizar (Esp) Trek-Segafredo 17:09 81 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 17:20 82 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 17:34 83 Léo Vincent (Fra) Groupama - FDJ 17:37 84 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 18:20 85 Jose Mendes (Por) Burgos - BH 19:05 86 Alexandre Geniez (Fra) AG2R 19:20 87 Ian Boswell (Usa) Team KATUSHA-Alpecin 19:23 88 Jay Mccarthy (Aus) Bora-hansgrohe 19:30 89 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 19:57 90 Reto Hollenstein (Swi) Team KATUSHA-Alpecin 20:00 91 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 20:06 92 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac 20:21 92 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis 20:31 94 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 20:35 95 Mikel Iturria (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 20:58 96 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 21:00 97 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 21:06 98 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 21:21 99 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 21:45 100 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain Merida 22:11 101 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 22:35 102 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 22:51 103 Jose Goncalves (Por) Team KATUSHA-Alpecin 23:09 104 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 23:50 105 Joey Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 23:56 106 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 24:33 107 Garikoitz Bravo (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 24:39 108 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 24:42 109 Nans Peters (Fra) AG2R 25:30 110 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 25:37 111 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 25:41 112 Francisco Ventoso (Esp) BMC Racing Team 26:04 113 Antonio Molina (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 26:22 114 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 26:41 115 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 26:54 116 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 27:05 117 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 27:09 117 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 27:12 119 Jesus Ezquerra (Esp ) Burgos - BH 27:19 120 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 27:20 121 Mark Padun (Ukr) Bahrain Merida 27:34 122 Lukas Postlberger (Aut) Bora-hansgrohe 27:51 123 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac 28:26 124 Johannes Frohlinger (Ger) Team Sunweb 28:40 125 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 28:41 126 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 127 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 28:54 128 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 28:55 129 Danny Van Poppel (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 29:06 130 Alexis Gougeard (Fra) AG2R 29:09 131 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 29:17 132 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 29:19 133 Mikael Cherel (Fra) AG2R 29:25 134 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 135 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 29:46 136 Jonathan Castroviejo (Esp) Team Sky 30:00 137 Jordi Simon (Esp ) Burgos - BH 30:01 138 Jhonatan Restrepo (Col) Team KATUSHA-Alpecin 30:16 139 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 30:24 140 Jon Aberasturi (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 30:29 141 Loic Chetout (Fra) Cofidis 30:45 142 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac 31:12 143 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 31:17 144 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 31:20 145 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 31:33 146 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 31:43 147 Michael Morkov (Den) Quick-Step Floors 31:46 148 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 31:54 149 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 32:01 150 Alex Aranburu (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 32:26 151 Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida 32:33 152 Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team 33:11 153 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 33:30 154 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural - Seguros RGA 33:31 155 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 33:40 156 Dylan Van Baarle (Ned) Team Sky 34:20 157 Kasper Asgreen (Den) Quick-Step Floors 34:47 158 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 34:53 159 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 35:21 160 Diego Rubio (Esp) Burgos - BH 35:24 161 Tom Leezer (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 35:28 162 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 35:31 163 Johann van Zyl (Rsa) Dimension Data 36:06 164 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 36:09 165 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-hansgrohe 36:58 166 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 37:43 167 Stephen Cummings (Gbr) Dimension Data 40:11 168 Hector Saez (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 40:32 169 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 40:33 170 Nelson Soto (Col) Caja Rural - Seguros RGA 40:48 171 Pablo Torres (Esp ) Burgos - BH 40:54 172 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 42:22 173 Marcus Burghardt (Ger) Bora-hansgrohe 42:55 174 Matthias Brandle (Aut) Trek-Segafredo 43:59 175 Lars Boom (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 52:38 176 Julien Duval (Fra) AG2R 01:15:58 Классификация по очкам после 4 этапа 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 46 2 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 33 3 Benjamin King (Usa) Dimension Data 29 4 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 25 5 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 25 6 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 20 7 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 20 8 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 20 9 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac 19 10 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 17 11 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 16 12 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 16 13 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 16 14 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 16 15 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 14 16 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis 14 17 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 12 18 Ben Gastauer (Lux) AG2R 12 19 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 12 20 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 12 21 Dylan Van Baarle (Ned) Team Sky 12 22 Tony Gallopin (Fra) AG2R 10 23 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 10 24 Danny Van Poppel (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 10 25 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 9 26 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 9 27 Jonathan Castroviejo (Esp) Team Sky 9 28 Michael Morkov (Den) Quick-Step Floors 9 29 Alexis Gougeard (Fra) AG2R 8 30 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 8 31 Ion Izagirre (Esp) Bahrain Merida 8 32 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac 8 33 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 8 34 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 8 35 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 7 36 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 6 37 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 6 38 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac 6 39 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 5 40 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac 5 41 Aritz Bagües (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 5 42 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 5 43 Davide Formolo (Ita) Bora-hansgrohe 4 44 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 4 45 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 3 46 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 3 47 Steven Kruijswijk (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 2 48 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 2 49 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain Merida 2 50 Enric Mas (Esp) Quick-Step Floors 1 51 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 1 52 Antonio Molina (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 1 53 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 1 Горная классификация после 4 этапа 1 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 36 2 Pierre Rolland (Fra) EF Education First-Drapac 20 3 Benjamin King (Usa) Dimension Data 12 4 Ben Gastauer (Lux) AG2R 7 5 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 6 6 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 5 7 Nans Peters (Fra) AG2R 4 8 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 3 9 Jordi Simon (Esp ) Burgos - BH 3 10 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 2 11 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 1 12 Alexis Gougeard (Fra) AG2R 1 13 Hector Saez (Esp ) Euskadi Basque Country - Murias 1 14 Lars Boom (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 1 Командная классификация после 4 этапа 1 Astana Pro Team (Kaz) 41:23:14 2 Movistar (Spa) 01:31 3 Bora-hansgrohe (Ger) 02:03 4 Dimension Data (Rsa) 03:15 5 Lotto NL - Jumbo (Ned) 04:07 6 EF Education First-Drapac (Usa) 04:43 7 Team Sky (Gbr) 06:20 8 AG2R La Mondiale (Fra) 07:16 9 Cofidis (Fra) 08:34 10 Bahrain Merida (Brn) 09:06 11 Quick-Step Floors (Bel) 10:14 12 UAE Team Emirates (Uae) 10:18 13 Mitchelton-Scott (Aus) 15:07 14 Euskadi Basque Country - Murias (Spa) 15:58 15 Groupama - FDJ (Fra) 16:48 16 BMC Racing Team (Usa) 23:43 17 Lotto Soudal (Bel) 24:12 18 KATUSHA-Alpecin (Sui) 24:46 19 Burgos - BH (Spa) 25:33 20 Caja Rural - Seguros RGA (Spa) 26:25 21 Team Sunweb (Ger) 27:22 22 Trek-Segafredo (Usa) 28:19 Вуэльта Испании-2018: Альтиметрия маршрута Вуэльта Испании-2018. Результаты 1 этапа Вуэльта Испании-2018. Результаты 2 этапа Вуэльта Испании-2018. Результаты 3 этапа Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур Бен Кинг Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(26)

Просмотров

(2 641)

В тему: Вуэльта Испании-2018. Результаты 3 этапа

Вуэльта Испании-2018. Результаты 2 этапа

Вуэльта Испании-2018. Результаты 1 этапа

Классика Сан-Себастьяна-2018. Результаты

Вуэльта Каталонии-2018. Этап 6

Вуэльта Каталонии-2018. Этап 7

Вуэльта Каталонии-2018. Этап 5

Вуэльта Каталонии-2018. Этап 4

Париж-Ницца-2018. Этап 8. Результаты

Париж-Ницца-2018. Этап 7. Результаты

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.