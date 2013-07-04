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Хесус Эррада - лидер общего зачёта после 12 этапа Вуэльты Испании-2018

Хесус Эррада, Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде о 12-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  По итогам 12-го этапа Вуэльты Испании-2018 28-летний испанский гонщик команды Cofidis Хесус Эррада (Jesús Herrada) перехватил красную майку лидера у британского гонщика команды Mitchelton-SCOTT Саймона Йейтса.

 

  Эррада отобрался в многочисленный отрыв дня, намереваясь бороться за этап, но в итоге завершил день в красной майке лидера Вуэльты Испании. 

 

  Пелотон финишировал через 11 минут 39 секунд после победителя этапа, и Хесус Эррада, финишировавший 16-м, взлетел с 22-й на первую строчку общего зачёта, где лидирует с преимуществом в 3 минуты 22 секунды над Саймоном Йейтсом.

 

 

 

 

  © PhotoGomezSport

 

  Хесус Эррада: «Главным образом я думал о победе на этапе, а второй целью была красная майка. Я уже несколько дней размышлял о том, чтобы выиграть несколько минут. За победу на этапе бороться не смог, потому что отрыв был   очень сильным.

 

  Теперь постараюсь защищать майку как можно дольше, хотя понятия не имею, как долго получится носить майку. До Мадрида ещё далеко, поедем день за днём. Третья неделя очень тяжелая.

 

  Для меня честь стать вторым гонщиком из Куэнки (после Луиса Оканьи), надевшим майку лидера.

 

  Хотя чувствую себя немного странно после всего этого внимания журналистов и шумихой о том, что я стал лидером Вуэльты Испании».

 

 

  © PhotoGomezSport

 

  Саймон Йейтс: «Мы попытались удержать отрыв на разумном просвете, ребята очень хорошо работали, но мы помнили о том, что по-настоящему  гонка начнётся завтра.

 

  Мы не могли контролировать всё. Сегодня в пелотоне было много уставших гонщиков, иногда приходится рисковать. Мы решили, что станем удерживать просвет и не будем никого преследовать. До выходных нам не надо никого контролировать. Начинается очень важная часть гонки».

 

  Алехандро Вальверде: «Не думаю, что завтра Хесус Эррада много проиграет на Кампероне. Не думаю, что я надену красную майку. Только надеюсь, что не будет слишком больших просветов. Сегодня команда Mitchelton работала в голове, но в отрыв уехали очень сильные гонщики. Поэтому отрыв было сложно контролировать.

 

  Мы все рады, что Хесус был в отрыве, и не стали задавать скорость, которая бы лишила его майки лидера. Мы просто держали гонку под контролем на финальной трети этапа. Хесус будет опасным соперником, он великолепный гонщик. Но впереди ещё много этапов, и они будут тяжёлыми.

 

Считаю, что Хесус сможет долго удерживать майку. Н очень талантлив, а майка лидера на плечах всегда придаёт уверенности. Я очень рад, что он возглавил общий зачёт».

 

 Наиро Кинтана: «Мы пытались контролировать просвет в финале, но было ясно, что разрыв слишком велик, и лидирующая группа вне досягаемости.

Я очень рад за Хесуса. Он много лет был нашим товарищем по команде, и, действительно, заслужил красную майку.

  Завтра может быть совсем другая ситуация в гонке, учитывая рельеф и то, что Cofidis лидируют. Камперона – невероятно тяжёлая гора. Единственное, что необходимо, чтобы хорошо шла нога».

 

Результаты 12 этапа Вуэльты Испании-2018

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Теги к статье: Хесус Эррада Jesus Herrada Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:42 | Регистрация: 4.07.2013

    Молар, Эррада... Вот такая вот Вуэльта )

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    VeloVelo-Фото

    ASO взяло на себя роль организатора Вуэлты, а толку ноль... 

  • VeloVelo
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    VeloVelo-Фото
    Да уж, если бы был спринт, было бы месиво...
  • VeloVelo
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Ну на Вуэльте всегда был бардак, так что ничего нового.
    Еще забастовка волонтеров в Мадриде, кстати, не отменена, если не ошибаюсь. 

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    VeloVelo-Фото
    "я уже писал раньше" - это тренд нынче такой? )
  • Адриен
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    Адриен-Фото

    Нет, ну конечно этот пожилой безоглядный бегун виноват...  Только почему разрешили всей  толпе фотографов вывалить на эту тропинку ?! Там  проезда оставили метра полтора - от силы...

  • VeloVelo
    Хесус Эррада - лидер общего з ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Молар, Эррада... Вот такая вот Вуэльта )

  • Серафим
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    Серафим-Фото

      Тоже не понял, что за тропинка на финише, да еще под уклон. Подумал - как хорошо, что не получилось спринтерской разборки в створе. Трое бы с трудом поместились, а больше - кирдык с массовым завалом прямо на финише.

    Кто вообще это придумал?

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (6)
    Серафим-Фото
    Побачимо, хвилина або нi.
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (20)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я с Вами абсолютно согласен, в той части где Вы говорите про отсутствие сильных команд, но всему есть оправдание.Да, на Вуэльте воцарилась какая-та гнетущая тишина и майка оказалась =безхозной=.Но все это в предверие третьей недели, которая обещает быть очень тяжолой... Астана явно сменила тактику, едут не высовываются все берегут силы( кроме Зейтса сильных грегори я не вижу пока). Мувистар, у них лидер идет второй гранд-тур, если начнет сейчас дергаться то рискует вообще не доехать до Мадрида.А другие команды просто не хотят рисковать и брать на себя роль доминатора гонки.На третьей недели скорее всего все взорвется.Настоящим =этап-ловушка= будет последний день отдыха, а претенденты самые вероятные Лопес, Уран и Кинтана.Причем если и третью неделю будут также =тележить = разыгрывая активность на последнем км, то больше всего шансов у Урана.

  • SVS
    Организаторы Вуэльты Испании-2 ... (6)
    SVS-Фото

    Просто какая-то дичь. Надо увольнять такого "организатора". Там явно опасные условия были и без него (оставили не более трети ширины для проезда гонщиков), так он вообще перекрыл проход!

    Удивительно видеть такое в настоящее время, тем более, что опыт у организаторов давно должен был накопиться огромный.

    Здоровья всем упавшим!

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