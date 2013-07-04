Хесус Эррада - лидер общего зачёта после 12 этапа Вуэльты Испании-2018

Хесус Эррада, Саймон Йейтс, Алехандро Вальверде о 12-м этапе Вуэльты Испании-2018

По итогам 12-го этапа Вуэльты Испании-2018 28-летний испанский гонщик команды Cofidis Хесус Эррада (Jesús Herrada) перехватил красную майку лидера у британского гонщика команды Mitchelton-SCOTT Саймона Йейтса.

Эррада отобрался в многочисленный отрыв дня, намереваясь бороться за этап, но в итоге завершил день в красной майке лидера Вуэльты Испании.

Пелотон финишировал через 11 минут 39 секунд после победителя этапа, и Хесус Эррада, финишировавший 16-м, взлетел с 22-й на первую строчку общего зачёта, где лидирует с преимуществом в 3 минуты 22 секунды над Саймоном Йейтсом.

© PhotoGomezSport

Хесус Эррада: «Главным образом я думал о победе на этапе, а второй целью была красная майка. Я уже несколько дней размышлял о том, чтобы выиграть несколько минут. За победу на этапе бороться не смог, потому что отрыв был очень сильным.

Теперь постараюсь защищать майку как можно дольше, хотя понятия не имею, как долго получится носить майку. До Мадрида ещё далеко, поедем день за днём. Третья неделя очень тяжелая.

Для меня честь стать вторым гонщиком из Куэнки (после Луиса Оканьи), надевшим майку лидера.

Хотя чувствую себя немного странно после всего этого внимания журналистов и шумихой о том, что я стал лидером Вуэльты Испании».

© PhotoGomezSport

Саймон Йейтс: «Мы попытались удержать отрыв на разумном просвете, ребята очень хорошо работали, но мы помнили о том, что по-настоящему гонка начнётся завтра.

Мы не могли контролировать всё. Сегодня в пелотоне было много уставших гонщиков, иногда приходится рисковать. Мы решили, что станем удерживать просвет и не будем никого преследовать. До выходных нам не надо никого контролировать. Начинается очень важная часть гонки».

Алехандро Вальверде: «Не думаю, что завтра Хесус Эррада много проиграет на Кампероне. Не думаю, что я надену красную майку. Только надеюсь, что не будет слишком больших просветов. Сегодня команда Mitchelton работала в голове, но в отрыв уехали очень сильные гонщики. Поэтому отрыв было сложно контролировать.

Мы все рады, что Хесус был в отрыве, и не стали задавать скорость, которая бы лишила его майки лидера. Мы просто держали гонку под контролем на финальной трети этапа. Хесус будет опасным соперником, он великолепный гонщик. Но впереди ещё много этапов, и они будут тяжёлыми.

Считаю, что Хесус сможет долго удерживать майку. Н очень талантлив, а майка лидера на плечах всегда придаёт уверенности. Я очень рад, что он возглавил общий зачёт».

Наиро Кинтана: «Мы пытались контролировать просвет в финале, но было ясно, что разрыв слишком велик, и лидирующая группа вне досягаемости.

Я очень рад за Хесуса. Он много лет был нашим товарищем по команде, и, действительно, заслужил красную майку.

Завтра может быть совсем другая ситуация в гонке, учитывая рельеф и то, что Cofidis лидируют. Камперона – невероятно тяжёлая гора. Единственное, что необходимо, чтобы хорошо шла нога».