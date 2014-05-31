Винченцо Нибали выйдет на старт Вуэльты Испании-2018 под номером 1

Винченцо Нибали стартует на Вэульте Испании-2018 под номером 1

Винченцо Нибали примет участие в Вуэльте Испании-2018 и выйдет на старт под номером 1. После падения на Альп д’Юэз, повлёкшего перелом позвоночника, 33-летнему итальянскому гонщику команды Bahrain-Merida врачи дали зелёный свет на участие в испанском Гран-туре. Винченцо Нибали стал победителем Вуэльты Испании в 2010 году и дважды становился на гонке призёром, заняв 2-е место в 2013 и 2017.

Помимо Нибали на старт 73-го выпуска Вуэльты Испании выйдут ещё три победителя этого Гран-тура – Алехандро Вальверде (2009), Фабио Ару (2015) и Наиро Кинтана (2016). Но именно Винченцо Нибали получил от организаторов первый номер в стартовом протоколе благодаря своему внушительному списку побед, включающему победы на трёх Гран-турах, а также победы в классиках Милан-Сан-Ремо (2018) и Ломбардия(2015 и 2017).

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Хавьер Гильен, директор Вуэльты Испании: «Очень немногие гонщики имеют такой блестящий список побед как Винченцо Нибали. Его участие в гонке дарит нам большое удовольствие. Помимо того, что он побеждал на Вуэльте Испании, в прошлом году он полностью посвятил себя гонке, поднявшись на вторую ступень подиума, как и в 2013 году. Он превосходный, наделённый харизмой гонщик, настоящий боец. Он заслужил номер 1».

Винченцо Нибали: «Для меня Вуэльту Испании можно будет считать успешной, если я смогу быть протагонистом на некоторых этапах. Так как я всё ещё продолжаю восстанавливаться, мне сложно ставить целью генеральную классификацию. У меня в ногах всего несколько дней тренировок. Идеально, если смогу выиграть несколько этапов на последней неделе гонки.

Мне нравится выступать в Испании. На Вуэльте всегда прекрасные маршруты, и здесь меньше давления, чем на Джиро д’Италия или Тур де Франс. А ритм дня в Испании напоминает мне юг Италии. Конечно, мои лучшие воспоминания связаны с победой в общем зачёте в 2010 году. Это была моя первая в карьере победа на Гран-туре, ставшая основой моей карьеры».