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Винченцо Нибали выйдет на старт Вуэльты Испании-2018 под номером 1

Винченцо Нибали стартует на Вэульте Испании-2018 под номером 1

 

 

  Винченцо Нибали примет участие в Вуэльте Испании-2018 и выйдет на старт под номером 1. После падения на Альп д’Юэз, повлёкшего перелом позвоночника, 33-летнему итальянскому гонщику команды Bahrain-Merida врачи дали зелёный свет на участие в испанском Гран-туре. Винченцо Нибали стал победителем Вуэльты Испании в 2010 году и дважды становился на гонке призёром, заняв 2-е место в 2013 и 2017.

 

Помимо Нибали на старт 73-го выпуска Вуэльты Испании выйдут ещё три  победителя этого Гран-тура – Алехандро Вальверде (2009), Фабио Ару (2015) и Наиро Кинтана (2016). Но именно Винченцо Нибали получил от организаторов первый номер в стартовом протоколе благодаря своему внушительному списку побед, включающему победы на трёх Гран-турах, а также победы в классиках Милан-Сан-Ремо (2018) и Ломбардия(2015 и 2017).

 

 

Винченцо Нибали выйдет на старт Вуэльты Испании-2018 под номером 1

 

Photo ©PhotoGomezSport

 

 

  Хавьер Гильен, директор Вуэльты Испании: «Очень немногие гонщики имеют такой блестящий список побед как Винченцо Нибали. Его участие в гонке дарит нам большое удовольствие. Помимо того, что он побеждал на Вуэльте Испании, в прошлом году он полностью посвятил себя гонке, поднявшись на вторую ступень подиума, как и в 2013 году. Он превосходный, наделённый харизмой гонщик, настоящий боец. Он заслужил номер 1».

 

  Винченцо Нибали: «Для меня Вуэльту Испании можно будет считать успешной, если я смогу быть протагонистом на некоторых этапах. Так как я всё ещё продолжаю восстанавливаться, мне сложно ставить целью генеральную классификацию. У меня в ногах всего несколько дней тренировок. Идеально, если смогу выиграть несколько этапов на последней неделе гонки.

 

  Мне нравится выступать в Испании. На Вуэльте всегда прекрасные маршруты, и здесь меньше давления, чем на Джиро д’Италия или Тур де Франс. А ритм дня в Испании напоминает мне юг Италии. Конечно, мои лучшие воспоминания связаны с победой в общем зачёте в 2010 году. Это была моя первая в карьере победа на Гран-туре, ставшая основой моей карьеры».

 

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 13:40 | Регистрация: 7.12.2014

    Значит будет ездить в отрывы.

  2. Гонщик

    Сегодня, 13:41 | Регистрация: 28.05.2017

    С какого перепугу фартовому первый номер дали , Фруми ,разберись !

  3. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 13:51 | Регистрация: 31.05.2014

    А если щас Фрумыч заявиться, что будут объяснять орги?

    1. explosiveua

      Сегодня, 14:10 | Регистрация: 3.09.2014

      Он и Джи на Британии будут.

  4. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 14:27 | Регистрация: 5.10.2016

    это щас так модно стало, давать первый номер из соображений личной симпатии? 

    biggrin

  5. Имя: Андрей

    Krakk

    Сегодня, 17:53 | Регистрация: 22.06.2018

    Нибали, конечно, заслуженный №1, и изначально полноправный капитан "Бахрейна", но каманда наверняка держит в уме и готова претворить в гонку план, где Нибали переквалифицируется в помощника Падуна в борьбе за генерал и будет полностью в его распоряжении.

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Комментарии

  • Krakk
    Винченцо Нибали выйдет на стар ... (6)
    Krakk-Фото

    Нибали, конечно, заслуженный №1, и изначально полноправный капитан "Бахрейна", но каманда наверняка держит в уме и готова претворить в гонку план, где Нибали переквалифицируется в помощника Падуна в борьбе за генерал и будет полностью в его распоряжении.

  • Cristal
    Предварительные составы команд ... (22)
    Cristal-Фото

    Цитата: Rokka
    Жаль что в составе Бургос БХ нет Матвея Мамыкина.

     

    Разве Матвей не расторг с ними контракт?

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (5)
    Серафим-Фото

    На моей памяти всегда Вуэльта была больше под горняков, чем универсалов - раздельщиков. Индурайн и не парился с Вуэльтой, будучи при том испанцем. 

      Хотя Фрум давеча... Но я бы Фрума недогорняком не назвал бы.



      Кстати, Индурайн. По моему, по памяти, не копаясь в протоколах, Вуэльта была первой и последней многодневкой Мигелона. Последнюю он точно не доехал, а на первой подерзал. Не выиграл,но был высоко в итоге. 

  • Rokka
    Предварительные составы команд ... (22)
    Rokka-Фото
    Жаль что в составе Бургос БХ нет Матвея Мамыкина. А вообще procyclingstats в его профиле указывает что он в этой команде до 01.08. Интересно почему. Да и его выступления удручают - 6 мелких гонок, ни разу не доехал до финиша. Что интересно творится с парнем

    И все гонки в апреле. После этого затишье
  • AlGalgalim
    Состав команды Movistar на Вуэ ... (1)
    AlGalgalim-Фото
    А не могли бы капитаны Карапасу помочь? Очень может быть, что было бы результативнее.
  • Rokka
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (2)
    Rokka-Фото
    Состав лучше чем на Тур. Жаль Политта не взяли. Надеюсь Ильнур добьется успеха
  • ktilp-12
    Состав команды Astana на Вуэль ... (2)
    ktilp-12-Фото

      Гривко стал первым вице президентом федерации велоспорта Украины, видимо участвовал на выборах Башенко. Попович проиграл Башенко. К ГТ надо серьезно готовиться, свободного времени мало, а впереди чемпионат мира.



    Напечатано в  xsport.ua/cycling_s/news/yroslav-popovich

  • Kitsune-taichou
    Винченцо Нибали выйдет на стар ... (6)
    Kitsune-taichou-Фото

    это щас так модно стало, давать первый номер из соображений личной симпатии? 

    biggrin

  • explosiveua
    Состав команды Astana на Вуэль ... (2)
    explosiveua-Фото

    Ни на одном из ГТ нет Грифа.. решили слить?!

  • explosiveua
    Винченцо Нибали выйдет на стар ... (6)
    explosiveua-Фото
    Он и Джи на Британии будут.

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