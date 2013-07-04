Тони Галлопан – победитель 7 этапа Вуэльты Испании-2018

Тони Галлопан, Петер Саган, Алехандро Вальверде о 7-м этапе Вуэльты Испании-2018

30-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Тони Галлопан (Tony Gallopin) одержал победу на 7-м этапе Вуэльты Испании-2018. Атаковав в одиночку за 2 км до финиша, Тони Галлопан удержал преимущество над преследователями из проредившегося пелотона, спринт из которого выиграл чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe), опередивший Алехандро Вальверде (Movistar). После трудного сезона, изобиловавшего падениями и сходами с гонок Тони Галлопан смог взять вторую в карьере победу на этапе Гран-тура (после выигранного в 2014 году этапа Тур де Франс) и первую на этапе Вуэльты Испании.

Михал Квятковский (Sky) потерял место в тройке лучших общего зачёта, упав на финальном спуске. Польский гонщик пытался добрать первую группу, но финишировал лишь через полминуты. Алехандро Вальверде, финишировавший на этапе третьим, поднялся на вторую строчку общего зачёта.

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Тони Галлопан: «Победа на этапе Вуэльты стояла в планах изначально, она являлась целью команды. Есть также задача показать хороший результат в общем зачёте, но когда появляется шанс выиграть этап, я должен его использовать.

В этом сезоне меня преследовали неудачи. Я хорошо провёл зиму, выиграл Etoile de Bessèges, а потом заболел на Париж-Ницце. У меня было четыре серьёзных падения.Упав на чемпионате Франции, я сломал несколько рёбер. И факт, что команда команда верила в меня, важен для моей уверенности в себе. А победа – лучший способ отблагодарить команду за это. Последние 20 км были очень трудными, по узким дорогам и технически сложному спуску. Были и падения, и атаки. Я держался на удобной позиции, ждал нужного момента, чтобы добрать атаковавшего ранее Эрраду и обойти его. Фантастика, что мне удалось выиграть, опередив таких гонщиков как Петер Саган и Вальверде.

С самого старта Вуэльты Испании-2018 у меня хорошо идёт нога. Я похудел, тренировался в горах с прицелом на генеральную классификацию. Мне нечего терять, если в какой-то день упрусь в стену, то буду бороться за ещё одну победу на этапе. Пока что генеральная классификация только в планах, я продолжу бороться, но давления на меня нет. Топ-10 стало бы великолепным результатом. Но если я потеряю время или буду идти на 15-е место в общем зачёте, то попробую переключиться на этапы».

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Петер Саган: «Этап был нелёгким, а жара сделала его ещё сложнее. Последние подъёмы оказались коварными, но я удержался в первой группе вместе с горняками. Рафал Майка тянул, чтобы закрыть просвет до Галлопана, но так как Давиде Формоло и Джей Маккарти находились позади, помогая Эму (Эмануэлю Бухманну), то он работал в одиночку. Сегодня я чувствовал себя лучше и смог выиграть спринт из группы».

Штеффен Радочла, спортивный директор Bora-hansgrohe: «Мы держали гонку под контролем со старта, потом пытались выиграть этап с Петером. Маркус Бургхардт отработал блестяще, он держал отрыв на поводке, на последних подъёмах все работали мощно. К сожалению, Эму упал на финальных километрах, там, где, на мой взгляд, дорожное покрытие было совсем не подходящим для велогонки. Давиде Формоло и Джею Маккарти пришлось подождать его и помочь вернуться в первую группу. Они великолепно справились, закрыли просвет, но это означало, что впереди у нас остался лишь один гонщик. Поэтому мы не смогли догнать Галлопана, и Петер спринтовал в борьбе за второе место, проиграв победителю всего пять секунд».

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Алехандро Вальверде: «Финиш сегодня был довольно трудным. Самый лучший итог этапа, что мы прошли его без больших потерь. На одном из спусков на дороге было множество заплаток. Некоторые из гонщиков слишком рисковали на таком покрытии и падали. После меня и гонщика Sky упало много гонщиков. Мне повезло, что я не упал на том участке. После прохождения спуска я решил проявить уважение к соперникам, не стал атаковать, когда они возвращались в гонку. Я просто ждал до финиша, чтобы попытаться взять бонусные секунды. Жаль, что такой гонщик как Квятковский выбыл сегодня из борьбы по такой причине.

Финал сегодня оказался сложнее, чем я ожидал. Такие дни влияют на пелотон. Я чувствую себя отлично, нахожусь в хорошей форме и доволен результатом, пусть Сагана и обошёл меня в спринте. Я даже не видел, что он в группе, заметил его, лишь когда он опередил меня. Галлопан? Если честно, я не могу контролировать все атаки. Самое лучшее, что я взял две бонусных секунды на промежуточном спринте и четыре на финише. В этом смысле этап удался. Надеюсь, мы продолжим подниматься в общем зачёте. Бороться за генеральную классификацию? Надо подождать, до конца гонки ещё далеко. Поеду день за днём».

Руди Молар (Groupama-FDJ): «В конце концов, для меня всё сложилось хорошо. Финал подходил мне, я был уверен в своих силах. Скорость была высокой, всякое могло произойти. Мы видели, что упал Квятковский. Было много атак. Даже при хорошей ноге ехать было трудно. Мы не меняем стратегию - сегодня весь день держались впереди, что помогло сберечь немного сил и защитить Тибо Пино. С такой высокой скоростью, которую задали гонщики команды Bora-hansgrohe, лучше было держаться впереди. Мы надеемся, что завтра может быть полегче, хотя на Вуэльте не бывает лёгких этапов».