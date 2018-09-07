Оскар Родригес, Хесус Эррада, Саймон Йейтс, Наиро Кинтана, Мигель Лопес, Дилан Тёнс о 13-м этапе Вуэльты Испании-2018

23-летний испанский гонщик Оскар Родригес (Óscar Rodríguez), дебютант Вуэльты Испании, одержал первую победу в карьере, выиграв горный 13-й этап с финишем в подъём Ла-Камперона. Это первая победа для баскской проконтинентальной команды Euskadi – Murias после того, как в 2013 году закрылась баскская команда Euskatltel-Euskadi.

Оскар Родригес отобрался в многочисленный (32 гонщика) отрыв дня, из которого за 2,4 км до финиша атаковали Рафал Майка (Bora-hansgrohe) и Дилан Тёнс (BMC). За 1,1 км до финиша Родригес добрал их, а затем уехал в одиночку, в итоге опередив Рафала Майку на 19 секунд.

В группе генеральщиков шла своя борьба. За полтора километра до финиша на Ла-Кампероне у Мигеля Лопеса (Astana) возникли проблемы с велосипедом, несмотря на которые колумбийский гонщик смог подняться в пятёрку общего зачёта.

Наиро Кинтана (Movistar) и Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) атаковали из группы генеральщиков, создали просвет, а затем колумбийский гонщик за 150 м до финиша уехал от Саймона Йейтса, опередив его на финише на 6 секунд. Алехандро Вальверде (Movistar) проиграл на подъёме Ла-Камперона относительно Саймона Йейтса, продолжающего удерживать вторую позицию в общем зачёте, 11 секунд, Мигель Анхель Лопес – 14 секунд, Вилко Келдерман (Sunweb), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo) и Ригоберто Уран (EF Education First – Drapac) - 19 секунд.

Хесус Эррада (Cofidis) потерял более половины своего преимущества в общем зачёте, но сумел удержать на плечах красную майку лидера, опережая Саймона Йейтса на 1:42.

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Оскар Родригес: «Не то, чтобы я конкретно отмечал для себя этот этап, но я думал о нём. Чтобы победить таких гонщиков как Вальверде, нужно уезжать в отрыв. Но когда Рафал Майка атаковал на финальном подъёме, я подумал, что не сумею усидеть за ним до самой вершины, что всё потеряно.

Однако потом мне удалось приблизиться к нему и Тёнсу, и я увидел по их лицам, насколько им тяжело. Тогда я просто включился ещё сильнее и уехал. Я отношусь к тому типу гонщиков, которым тяжело ехать, когда скорость всё время меняется. Поэтому я выпал в начале подъёма. Чувствую себя лучше, проходя подъём своим ритмом. Всю дорогу старался удерживать мощность в пределах 400 ватт. Когда мне сказали, что я могу выиграть, я немного прибавил.

За 500 или 600 м до финиша у меня выпал наушник, поэтому я не понимал, получится у меня выиграть или нет. Когда увидел, что смогу пересечь линию финиша первым, почувствовал невероятную радость за всех, кто верил в меня, за команду.

Хочу в полностью насладиться этой победой, потому что мы редко побеждаем, тем более, на Вуэльте. Наша команда развивается, но нам нужно ещё немного помочь, чтобы стать великой. Я считаю, что наша команда – это рождение новой Euskaltel-Euskadi, команды первого класса, способной бороться на каждой гонке. Сегодня мы увидели много баскских болельщиков».

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Рафал Майка: «Сегодня я был в очень хорошей форме, чувствовал себя отлично. И команда проделала блестящую работу , помогая мне, чем я горжусь. На Кампероне я отдал всё, но этого оказалось недостаточно для победы. Я разочарован, потому что мы сделали всё, как планировали, а победа не пришла».

Дилан Тёнс: «Момент, когда Оскар Родригес нас обошёл, очень впечатлил тем, какую высокую скорость он развил на таком крутом подъёме. Мы с Майкой не смогли ответить. У меня слишком много мест в топ-10, но нет побед. Финальный подъём мне подходил. Вообще-то я не планировал уезжать в отрыв, но в начале этапа начался хаос, и я поехал. В таком большом отрыве всегда есть возможность сэкономить силы. А потом я атаковал на финальном подъёме. Я очень разочарован, потому что хотел выиграть этап».

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Наиро Кинтана: «Я доволен своим результатом. Сегодня началась другая Вуэльта, как все и ожидали. Это был первый настоящий горный этап, поэтому каждая выигранная у соперников секунда для нас важна. Мы хотели начать наращивать преимущество над соперниками, сегодня эта задача была выполнена.

Этап был очень трудным, весь день ехали на высокой скорости, потому что впереди находился слишком большой отрыв, в котором были гонщики, представляющие угрозу для общего зачёта. Сейчас может казаться, что они не очень близко, но потом они могут стать проблемой.

Команда лидера гонки работала изо всех сил, но потом в голове пелотона появились и другие команды, которые не хотели, чтобы отрыв наращивал преимущество.

Ла-Камперона, по крайней мере, самый крутой сектор, очень короткий и взрывной. В группе могли быть те, кто проходит такие участки лучше меня, но, к счастью, всё прошло хорошо. Подождём до настоящих длинных подъёмов, где, надеюсь, создадим более серьёзные просветы. Также я надеюсь, что нога будет идти так же хорошо».

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Саймон Йейтс: «Команда Cofidis какое-то время контролировала гонку сама, но потом все заинтересованные команды решили выставить по одному гонщику, чтобы помогать контролировать разрыв. Так мы ехали какое-то время, пока команда Movistar не решила включиться по-настоящему вместе с командой Astana.

Джек Хейг немного поработал на финальном подъёме, после чего Келдерман вышел вперёд и задал высокий темп. Потом наступил момент бездействия, а затемя я атаковал примерно за километр до финиша. За мной поехал Наиро, с которым мы просто боролись друг с другом до самого выполаживания. Когда у нас появился просвет, мы начали смотреть друг на друга, чтобы определить, кто возьмёт контроль до финиша, где придётся спринтовать. И он бросил мне несколько секунд».

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Хесус Эррада: «Я уже говорил, что мы пойдём гонку день за днём, стараясь удерживать майку лидера как можно дольше. Каждый новый день в красной майке станет вознаграждением. Завтра похожий финал, и мы не будем менять подход к этапу. Если честно, ноги устали. На 11-м этапе я уже пытался уехать в отрыв, приложил тогда массу усилий. Потом я много работал в отрыве. Пару дней у меня была простуда, так что чувствую , что еду на пределе. Мне было очень тяжело. Последний подъём был очень трудным. Для такого гонщика как я, весом в 70 кг, сложно бороться с такими лёгкими горняками как Наиро и Мигель Лопес. Я выпал за 3 или 4 км, потом постарался ехать своим ритмом, чтобы минимизировать потери».

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Мигель Анхель Лопес: «Я хорошо себя чувствовал сегодня, а наша команда отлично отработала, защищая меня и помогая держаться впереди на финальном подъеме. Все шло хорошо, но на одном из крутых участков в финале у меня произошла поломка, пришлось остановиться. К счастью, удалось решить проблему самостоятельно, потому что техничка была очень далеко. Но, конечно, я потерял время. Я вынужден был потратить очень много энергии для того, чтобы вернуться в группу. Когда Кинтана и Йейтс атаковали, у меня просто не было сил для того, чтобы ответить, потому что я еще не восстановился после своих усилий. В результате я потерял 20 секунд… Это много, но я настроен продолжать сражаться на следующих этапах».

По материалам пресс-релизов.