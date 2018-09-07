Дубль Бена Кинга на Вуэльте Испании-2018

Бен Кинг и Бауке Моллема о 9-м этапе Вуэльты Испании-2018

29-летний американский гонщик команды Dimension Data Бен Кинг (Ben King) сделал дубль, выиграв второй этап на Вуэльте Испании-2018. На 9-м королевском горном этапе с финишем в подъём Коватилья Бен Кинг отобрался в отрыв дня, а затем атаковал вслед за Луисом Масом (Caja Rural - Seguros RGA) за 19 км до финиша.

За 18 км Кинг уехал от испанского гонщика и оставшуюся часть этапа преодолел в одиночку. 31-летний голландский гонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема, также находившийся в отрыве дня, атаковал за 9 км до финиша, когда преимущество Бена Кинга составляло около полутора минут.

На подъёме высшей категории Ла-Коватилья (La Covatilla) Моллема почти добрал Кинга, просвет между ними составлял около 20 секунд. Но когда за 2 км до финиша градиенты Ла-Коватильи уменьшились, Бен Кинг обрёл второе дыхание, начав вновь увеличивать своё преимущество, и в итоге на финише опередил Бауке Моллему на 48 секунд.

Бауке Моллема второй раз финишировал вторым на этапе Вуэльты Испании-2018, в прошлый раз на 5-м этапе он, также отобравшись в отрыв дня, проиграл на финише спринт австралийскому гонщику команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale Саймон Кларку.

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Бен Кинг: «Я совершенно не отношусь к лучшим горнякам Вуэльты. Обе мои победы в основном были одержаны благодаря тактике. Первую я одержал, выиграв у таких ребят как Пьер Роллан и Луис Анхель Мате, а сейчас обошёл чистого горняка Бауке Моллему, которого очень уважаю.

Я понимал, что моих способностей на финальном подъёме не хватит, поэтому мне надо было выиграть время ещё до его начала. Я внимательно следил за ускорениями Томаса Де Гендта, потом поехал с Луисом Мате, потому что я знаю его, он очень сильный гонщик. Подъём был очень тяжёлым, с крутыми секторами. Я думал, что Моллема меня догонит. Также не мог списывать таких гонщиков как Де Гендт или Тёнс…

В этот раз победа досталась мне с такими большими мучениями, каких не испытывал в своей карьере. Меня преследовал Бауке Моллема, что давило на меня, мне пришлось приложить много сил, чтобы продолжать и не потерять веры в себя. Думаю, между нами в большей степени шла психологическая борьба, потому что 20 секунд – совсем немного. На подъёме нас разделяли считанные метры, а разрыв не менялся. Мы умирали тысячу раз, тратя все силы.

Я на самом деле думал, что он меня доберёт. Алекс (Alex Sans Vega, спортивный директор) мне постоянно твердил, чтобы я фокусировался на своей гонке, ехал разделку до финиша. Я понимал, как важна эта победа для меня и команды, для всех, кто поддерживал и верил в меня больше, чем я сам.

Для победы нужно постоянно искать возможности. У меня был тяжёлый прошлый год. Но я уезжал в отрыв на каждом этапе, хотя ни один из этих отрывов не доехали до финиша. На этой Вуэльте я дважды уезжал в отрыв, и оба раза отрыв побеждал. Надо просто верить, что всё возможно».

Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2018

Бауке Моллема: «Я разочарован, что не смог закрыть просвет, потому что уже видел его впереди. Я сократил его преимущество с 1:40 до 15 секунд, но оказалось, что догнать его очень трудно. Жаль, потому что весь день я чувствовал себя хорошо.

Сегодня снова был отличный этап для отрыва. На последних 20-25 км группа начала атаковать, и вдруг Кинг создал просвет. Он начал подъём с преимуществом, которое оказалось слишком большим, чтобы успеть его закрыть».