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Дубль Бена Кинга на Вуэльте Испании-2018

Бен Кинг и Бауке Моллема о 9-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  29-летний американский гонщик команды Dimension Data Бен Кинг (Ben King) сделал дубль, выиграв второй этап на Вуэльте Испании-2018. На 9-м королевском горном этапе с финишем в подъём Коватилья Бен Кинг отобрался в отрыв дня, а затем атаковал вслед за Луисом Масом (Caja Rural - Seguros RGA) за 19 км до финиша.

 

  За 18 км Кинг уехал от испанского гонщика и оставшуюся часть этапа преодолел в одиночку. 31-летний голландский гонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема, также находившийся в отрыве дня, атаковал за 9 км до финиша, когда преимущество Бена Кинга составляло около полутора минут.

 

  На подъёме высшей категории Ла-Коватилья (La Covatilla) Моллема почти добрал Кинга, просвет между ними составлял около 20 секунд. Но когда за 2 км до финиша градиенты Ла-Коватильи уменьшились, Бен Кинг обрёл второе дыхание, начав вновь увеличивать своё преимущество, и в итоге на финише опередил Бауке Моллему на 48 секунд.

 

  Бауке Моллема второй раз финишировал вторым на этапе Вуэльты Испании-2018, в прошлый раз на 5-м этапе он, также отобравшись в отрыв дня, проиграл на финише спринт австралийскому гонщику команды  EF Education First-Drapac p/b Cannondale Саймон Кларку.

 

Дубль Бена Кинга на Вуэльте Испании-2018

 

Дубль Бена Кинга на Вуэльте Испании-2018

 

Дубль Бена Кинга на Вуэльте Испании-2018

© PhotoGomezSport

 

  Бен Кинг: «Я совершенно не отношусь к лучшим горнякам Вуэльты. Обе мои победы в основном были одержаны благодаря тактике. Первую я одержал, выиграв у таких ребят как Пьер Роллан и Луис Анхель Мате, а сейчас обошёл чистого горняка Бауке Моллему, которого очень уважаю.

 

   Я понимал, что моих способностей на финальном подъёме не хватит, поэтому мне надо было выиграть время ещё до его начала. Я внимательно следил за ускорениями Томаса Де Гендта, потом поехал с Луисом Мате, потому что я знаю его, он очень сильный гонщик. Подъём был очень тяжёлым, с крутыми секторами. Я думал, что Моллема меня догонит. Также не мог списывать таких гонщиков как Де Гендт или Тёнс…

 

  В этот раз победа досталась мне с такими большими мучениями, каких не испытывал в своей карьере. Меня преследовал Бауке Моллема, что давило на меня, мне пришлось приложить много сил, чтобы продолжать и не потерять веры в себя. Думаю, между нами в большей степени шла психологическая борьба, потому что 20 секунд – совсем немного. На подъёме нас разделяли считанные метры, а разрыв не менялся. Мы умирали тысячу раз, тратя все силы.

 

  Я на самом деле думал, что он меня доберёт. Алекс (Alex Sans Vega, спортивный директор) мне постоянно твердил, чтобы я фокусировался на своей гонке, ехал разделку до финиша. Я понимал, как важна эта победа для меня и команды, для всех, кто поддерживал и верил в меня больше, чем я сам.

 

  Для победы нужно постоянно искать возможности. У меня был тяжёлый прошлый год. Но я уезжал в отрыв на каждом этапе, хотя ни один из этих отрывов не доехали до финиша. На этой Вуэльте я дважды уезжал в отрыв, и оба раза отрыв побеждал. Надо просто верить, что всё возможно».

 

 Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2018

 

  Бауке Моллема: «Я разочарован, что не смог закрыть просвет, потому что уже видел его впереди. Я сократил его преимущество с 1:40 до 15 секунд, но оказалось, что догнать его очень трудно. Жаль, потому что весь день я чувствовал себя хорошо.

 

  Сегодня снова был отличный этап для отрыва. На последних 20-25 км группа начала атаковать, и вдруг Кинг создал просвет. Он начал подъём с преимуществом, которое оказалось слишком большим, чтобы успеть его закрыть».

 

 

Результаты 9 этапа Вуэльты Испании-2018

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Теги к статье: Бен Кинг Dimension Data Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Адриен-Фото

    После первой трети - четыре большущих разочарования этой Вуэльты - Нибали, Порт, Закарин, Саган. Для Ару не все потеряно, хотя положение тоже не веселое... Бледненько Майка, Пино, особенно Деннис ...   Три колумбийца-претендента  пока неплохи, но ГТ всегда  полны сюрпризов - хороших и не очень. Кому-то они достаются в начале, кого-то настигают в конце - тому же Крошвайку или С.Йейтсу это хорошо известно... Может поэтому и берегутся - пока.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: rude_rider
    Да..колхозХотя гора не гора...

    Гора та ещё и градиеты, и высота, но соглашусь, от такого этапа с финишем в гору категории эспесьяль ожидалось намного большего (а может мы просто слишком много(го) хотим). Всё-таки усталость и жара если не "убила", то точно испортила ожидание наших многих.

    Цитата: GTX
    Жаль Моллему, третий этап гран-туров вторым в этом году заканчивает. Но Кинг тоже заслужил, на зубах отдержался.

    Кинг молорик, настоящий БЕНярик) А вот Моллема точно стал самым невезучим. Помнится в прошлом году Вивани досадовал за свои вторые места, а ещё раньше у Сагана была невезучка со вторыми местами. Но у Моллемы ситуация ещё сложнее. Он горняк (толковый ведь) и без финишного рывка даже среди ему подобных. Так что Баауке нужна ситуация для победы ну только такая какая сложилась для него в том удачном начале августа на классике Сан-Себастьяна 2016

  • marketbk
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    marketbk-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: ktilp-12
     Последние 40-45 км были интересные, не удивлюсь, если на пьедестале будут 2 колумбийца и один испанец. Кинтана, Уран, Лопес вроде пока много не потеряли. Посмотрим продолжение сериала Вуэльта.  
    А мне хочется трёх колумбийцев, и чтобы они наконец-то взяли первое место среди наций, но не в этом году уже точно.
    А я вот даже не удивлюсь, если весь подиум на этой Вуэльте будет колумбийским.
  • tim147
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    tim147-Фото

    Два события украсили для меня гонку - 1. Героизм Кинга и 2. Появление, пусть даже в заставке, танцующего на педалях Контадора. Надеюсь, что хотя бы на 13-15 этапах увижу в чьем-то исполнении атаку в стиле Альберто.

    P.S. Удивляет непривычно высокое место в генерале Галлопана, который ранее в качестве горняка не рассматривался. Вот и сегодня он заехал вместе с Пино и  Крошвайком и  выше Ару, Де Ла Круса и Карапаса!

  • litxaa
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, Уважаемый. А что Вы думаете по поводу полурывков Кинтаны на последнем отрезке? Это не было в стиле Тура? Так же "ускорился-обернулся-бросил"? Может быть ему еще не сказали что Фрум эту Вуэльту не едет? )))
  • vitali
    Герант Томас и Крис Фрум могут ... (1)
    vitali-Фото

    Как-то загадочно и печально, хотя - видимо усталость накапливалась годами 

  • vitali
    Марсель Киттель отказался от с ... (3)
    vitali-Фото
    Это правильно, но пусть еще обязательно свяжется с Фуркадом, т.к. у него после курса терапии резко пошли в гору результаты, и по-моему, до сих пор он в топ 1-2 биатлона.
  • kwwk
    Марсель Киттель отказался от с ... (3)
    kwwk-Фото

    Шампунь ему поменять надо

  • Двс
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Двс-Фото
    Цитата: raspik
    Цитата: Николай Н.
    Кинга можно теперь записать в настоящего горняка. Сколько у него силы воли и стремление к победе. Когда-то В. Лихачёв сказал << Не тот селён, кто селён, а тот селён, кто способен перебороть миг слабости>>.  Кинтано попробовал сделать рывок и проверить, кто на что способен. В хороших горах он уедет.
    НаирО КинтаноАлехандрО ВальвердоВилкО КелдерманоПравильно?
    Весёлый троль комментарии не портит)))
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    старт-шоссе 82-Фото

    Лопес смотрится пока очень хорошо ,видно что контролирует гонку.Этап в целом вышел средний, я ожидал бОльшего.

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