Команда Bahrain-Merida объявила состав на Вуэльту Испании-2018

Команда Bahrain-Merida ставит целью борьбу за этапы и генеральную классификацию на Вуэльте Испании-2018. Винченцо Нибали, для которого старт на испанском Гран-туре станет первым после падения на Тур де Франс-2018, будет делить капитанские полномочия с 29-летним испанским гонщиком Йоном Исагирре.

Вместе с ними на старт 73 выпуска Вуэльты Испании 25 августа выйдут: 24-летний словенский гонщик Лука Пиберник, 22-летний испанский гонщик Иван Кортина, 30-летний испанский гонщик Горка Исагирре, 22-летний украинский гонщик Марк Падун, 28-летний австрийский гонщик Херманн Пернштайнер и 40-летний итальянский гонщик Франко Пеллицотти.

Марк Падун впервые в карьере поедет Гран-тур, Франко Пеллицотти будет самым возрастным участником Вуэльты Испании-2018.

Горазд Штангели, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «У нас очень сильный состав. Мы сможем бороться и за генеральную классификацию и за победы на этапах. В составе есть такой опытный гонщик как Франко Пеллицотти и дебютанты Марк Падун и Херманн Пернштайнер. В борьбе за общий зачёт нашим лидером будет Йон Исагирре и, конечно, Винченцо Нибали постарается хорошо проехать гонку».

Йон Исагирре: «Я финишировал на Тур де Франс в хорошей форме, на Классике Сан-Себастьяна также отлично себя чувствовал. Я впервые в карьере поеду Вуэльту и буду бороться за общий зачёт. Я провёл разведку нескольких этапов, особенно горных на севере Испании. Маршрут мне понравился. А 40-км разделка даст мне преимущество».

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Как всегда, мы стартуем на Гран-туре с лучшим из возможных составом. В этом году Вуэльта Испании представляет собой фантастическую смесь горных, среднегорных, равнинных этапов и разделки. Было сложно подобрать состав. Однако мы считаем, что собрали конкурентоспособный состав, который сможет ярко выступить».

Состав команды Bahrain-Merida на Вуэльту Испании-2018:

Vincenzo Nibali, (Италия)

Ivan Garcia Cortina, (Испания)

Gorka Izagirre, (Испания)

Ion Izagirre, (Испания)

Mark Padun, (Украина)

Franco Pellizotti, (Италия)

Hermann Pernsteiner, (Австрия)

Luka Pibernik, (Словения)