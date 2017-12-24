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Состав команды Bahrain-Merida на Вуэльту Испании-2018

Команда Bahrain-Merida объявила состав на Вуэльту Испании-2018

 

 

  Команда Bahrain-Merida ставит целью борьбу за этапы и генеральную классификацию на Вуэльте Испании-2018. Винченцо Нибали, для которого старт на испанском Гран-туре станет первым после падения на Тур де Франс-2018, будет делить капитанские полномочия с 29-летним испанским гонщиком Йоном Исагирре.

 

  Вместе с ними на старт 73 выпуска Вуэльты Испании 25 августа выйдут: 24-летний словенский гонщик Лука Пиберник, 22-летний испанский гонщик Иван Кортина, 30-летний испанский гонщик Горка Исагирре, 22-летний украинский гонщик Марк Падун, 28-летний австрийский гонщик Херманн Пернштайнер и 40-летний итальянский гонщик Франко Пеллицотти.

 

Марк Падун впервые в карьере поедет Гран-тур, Франко Пеллицотти будет самым возрастным участником Вуэльты Испании-2018.

 

Состав команды Bahrain-Merida на Вуэльту Испании-2018

 

  Горазд Штангели, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «У нас очень сильный состав. Мы сможем бороться и за генеральную классификацию и за победы на этапах. В составе есть такой опытный гонщик как Франко Пеллицотти и дебютанты Марк Падун и Херманн Пернштайнер. В борьбе за общий зачёт нашим лидером будет Йон Исагирре и, конечно, Винченцо Нибали постарается хорошо проехать гонку».

 

  Йон Исагирре: «Я финишировал на Тур де Франс в хорошей форме, на Классике Сан-Себастьяна также отлично себя чувствовал. Я впервые в карьере поеду Вуэльту и буду бороться за общий зачёт. Я провёл разведку нескольких этапов, особенно горных на севере Испании. Маршрут мне понравился. А 40-км разделка даст мне преимущество».

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida: «Как всегда, мы стартуем на Гран-туре с лучшим из возможных составом. В этом году Вуэльта Испании представляет собой фантастическую смесь горных, среднегорных, равнинных этапов и разделки. Было сложно подобрать состав. Однако мы считаем, что собрали конкурентоспособный состав, который сможет ярко выступить».

 

 

 

Состав команды Bahrain-Merida на Вуэльту Испании-2018:

 

 

Vincenzo Nibali, (Италия)

Ivan Garcia Cortina, (Испания)

Gorka Izagirre, (Испания)

Ion Izagirre, (Испания)

Mark Padun, (Украина)

Franco Pellizotti, (Италия)

Hermann Pernsteiner, (Австрия)

Luka Pibernik, (Словения)

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Теги к статье: Bahrain-Merida Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 22:09 | Регистрация: 24.12.2017

    Хорошая команда ,буду болеть за них. Марку удачи и здоровья, тьфу тьфу. Нибсу того же (сейчас возьмусь за железное что нибудь)))))

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Комментарии

  • marketbk
    Микель Ланда не примет участия ... (2)
    marketbk-Фото
    Ага, а с чего он стал скакать? Вспомним ту Джиро)) Кто давал команды?
  • marketbk
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (11)
    marketbk-Фото
    А может эквадорец Карапас задвинет всех колумбийцев)) В том числе и Лопеса))Он же на первом месте у вас)))
  • Astanaforever
    Микель Ланда не примет участия ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Классный гонец, но загубил свою блистательную карьеру и будущие победы своими скаканьями из одной в другую команду..
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Вуэльта всегда жесть. Но эта...горы и только горы.Есть, что смотреть и наслаждаться. Здесь, точно тон будут задавать колумбийцы.А вот кто из них посмотрим.
  • marketbk
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (11)
    marketbk-Фото
    Это удивляет? Когда вы топового спринтера видели на Вуэльте? Лично мне это даже интересно. Кто из (спринтерской подворотни) порадуется).
  • Astanaforever
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Все звезды которые перебираются в шампуневый рай ...за длинным рублем, ой ..за длинным евро, уходят, исчезают навсегда, в длинное небытие,.. сушить вечно свои шелковистые волосы.
  • marketbk
    Состав команды Movistar на Вуэ ... (5)
    marketbk-Фото
    А я Закарина...))
  • Student
    Состав команды Astana на Вуэль ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Даааа я конечно не спец ,но майка чемпиона Казахстана опять не едет? Может мир выиграет?Вилела наверное порвет классификацию, раз его берут , это просто напасть гонщик уровня Виллиера ездит грантуры. Хотя я наверное точно ничего не понимаю в велоспорте. Стальнова рад ,он ,пока повторяю пока ,будущее велоспорта этой страны. Если характер оставит и не растворится в деньгах.

    Гривко молодец ,удачи ему ,надеюсь что то изменит в велоспорте.
    А чего будущее, не Луценко разве, и судя по возрасту они одногодки...
  • Student
    Состав команды Movistar на Вуэ ... (5)
    Student-Фото
    Хочется победы Найро...
  • marketbk
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (5)
    marketbk-Фото
    Да как, очень просто. Кто выкладывал фотошоп "крутого боксера" после конфликта с Гривко?
    А в этом году даже этого нет)) Только шелковистые волосы благодаря шампуню Альписин)))
    Как говорят в определенных кругах: " за метлой надо следить")) А, то в твиттере он всех "залетчиков" осуждал. Вот "обратка" и прилетела.

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